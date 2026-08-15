Rundfunkbeitrag: Befreiung und Ermäßigung drei Jahre rückwirkend

Viele Menschen zahlen den Rundfunkbeitrag, obwohl sie für einen Teil der vergangenen Jahre Anspruch auf eine Befreiung oder Ermäßigung hatten. Besonders wichtig ist deshalb eine Regel, die vergleichsweise wenig bekannt ist: Unter bestimmten Voraussetzungen können zurückliegende Zeiträume noch bis zu drei Jahre rückwirkend berücksichtigt werden.

Entscheidend ist allerdings nicht, dass heute ein Anspruch auf Befreiung besteht. Die Voraussetzungen müssen bereits in den Monaten vorgelegen haben, für die eine nachträgliche Befreiung oder Ermäßigung verlangt wird, und der entsprechende Zeitraum muss durch geeignete Unterlagen nachgewiesen werden.

Die Drei-Jahres-Regel kann mehrere Hundert Euro ausmachen

Der Rundfunkbeitrag beträgt derzeit 18,36 Euro pro Monat und Wohnung. Wer vollständig von der Beitragspflicht befreit werden kann und zuvor trotzdem gezahlt hat, kommt deshalb bei längeren Zeiträumen schnell auf mehrere Hundert Euro.

Nach § 4 Absatz 4 des Rundfunkbeitragsstaatsvertrags kann die Befreiung oder Ermäßigung frühestens drei Jahre vor dem ersten Tag des Monats beginnen, in dem der Antrag gestellt wird. Voraussetzung bleibt immer, dass der entsprechende Befreiungs- oder Ermäßigungsgrund während dieser Zeit tatsächlich vorgelegen hat.

Wird ein Antrag beispielsweise im August 2026 gestellt, kann grundsätzlich ein Beginn ab dem 1. August 2023 geprüft werden. Bestand der Anspruch dagegen erst seit Januar 2025, gibt es für die Zeit davor trotz der Drei-Jahres-Regel keine Befreiung.

Die Befreiung wird nicht automatisch eingerichtet

Ein häufiges Missverständnis besteht darin, dass der Bezug einer Sozialleistung automatisch an den Beitragsservice übermittelt werde und damit auch die Beitragspflicht ende. Tatsächlich muss eine Befreiung oder Ermäßigung ausdrücklich beantragt und belegt werden.

Das betrifft auch Menschen, die über einen längeren Zeitraum eine Leistung erhalten und trotzdem weiter Rundfunkbeiträge gezahlt haben. Informationen zum grundsätzlichen Verfahren finden Betroffene auch im Gegen-Hartz-Ratgeber zur Befreiung vom Rundfunkbeitrag.

Wer sich vom Rundfunkbeitrag befreien lassen kann

Eine vollständige Befreiung kommt insbesondere für Bezieher bestimmter Sozialleistungen infrage. Der Beitragsservice nennt unter anderem Grundsicherungsgeld, früher Bürgergeld, Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.

Auch bei Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie bei bestimmten Ausbildungsleistungen kann eine Befreiung möglich sein. Bei BAföG, Berufsausbildungsbeihilfe und Ausbildungsgeld gilt unter anderem die Voraussetzung, dass die betroffene Person nicht bei ihren Eltern wohnt.

Weitere Befreiungsmöglichkeiten bestehen beispielsweise bei Blindenhilfe, bestimmten Pflegeleistungen oder für taubblinde Menschen. Welche Befreiung in Betracht kommt, hängt daher vom jeweiligen Leistungs- oder Gesundheitsstatus ab.

Situation Mögliche Folge beim Rundfunkbeitrag Grundsicherungsgeld, früher Bürgergeld Eine vollständige Befreiung kann für den nachgewiesenen Leistungszeitraum beantragt werden. Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung Eine vollständige Befreiung kann bei entsprechendem Leistungsbescheid möglich sein. Hilfe zum Lebensunterhalt Auch hier kann ein Anspruch auf vollständige Befreiung bestehen. BAföG, BAB oder Ausbildungsgeld Eine Befreiung kann insbesondere möglich sein, wenn die betreffende Person nicht bei den Eltern wohnt. Merkzeichen „RF“ In der Regel kommt eine Ermäßigung auf ein Drittel des regulären Beitrags in Betracht. Einkommen nur knapp oberhalb des sozialen Bedarfs Eine Befreiung als besonderer Härtefall kann geprüft werden.

Auch eine Ermäßigung kann rückwirkend erfolgen

Die Drei-Jahres-Regel beschränkt sich nicht auf die vollständige Befreiung. Auch eine Ermäßigung kann für zurückliegende Monate berücksichtigt werden, wenn die Voraussetzungen schon damals bestanden.

Das betrifft vor allem Menschen, denen das Merkzeichen „RF“ zuerkannt wurde. Der ermäßigte Rundfunkbeitrag beträgt derzeit ein Drittel des regulären Beitrags und damit 6,12 Euro monatlich.

Mehr zu den Voraussetzungen bei einer Behinderung erläutert Gegen-Hartz im Beitrag „Rundfunkbeitrag: GEZ-Befreiung oder Ermäßigung bei einer Schwerbehinderung“. Für die rückwirkende Ermäßigung muss nachgewiesen werden, ab welchem Zeitpunkt die entsprechenden Voraussetzungen anerkannt waren.

Der Nachweis entscheidet über den Zeitraum

Die Möglichkeit einer Rückwirkung bedeutet nicht, dass eine bloße Erklärung über frühere finanzielle oder gesundheitliche Verhältnisse genügt. Aus den eingereichten Unterlagen muss hervorgehen, auf welchem Grund die Befreiung beruht und für welchen Zeitraum dieser Grund bestand.

Bei Sozialleistungen eignet sich regelmäßig der entsprechende Bewilligungsbescheid oder eine Bescheinigung der zuständigen Behörde. Darin sollten der Name des Leistungsberechtigten, die bewilligte Leistung und der Leistungszeitraum erkennbar sein.

Wer mehrere Bewilligungszeiträume rückwirkend geltend machen möchte, sollte deshalb auch ältere Bescheide aufbewahren. Gerade bei zeitlich befristeten Bewilligungen können mehrere Bescheide erforderlich sein, um eine lückenlose Befreiung über mehrere Jahre nachzuweisen.

Alte Bescheide können bares Geld wert sein

Wer seine Unterlagen bislang nur als erledigte Behördenpost betrachtet hat, sollte ältere Bewilligungsbescheide deshalb nicht vorschnell entsorgen. Sie können später belegen, dass bereits in zurückliegenden Monaten ein Befreiungsanspruch bestanden hat.

Das ist beispielsweise denkbar, wenn jemand über mehrere Jahre Grundsicherung bezogen, die Befreiung beim Beitragsservice aber nie beantragt hat. Wird der Antrag später nachgeholt, können innerhalb der gesetzlichen Grenze auch zurückliegende Monate berücksichtigt werden.

Bereits gezahlte Beiträge können zu einem Guthaben führen

Eine rückwirkende Befreiung ist auch dann relevant, wenn die Beiträge während des betreffenden Zeitraums bereits vollständig bezahlt wurden. Durch die nachträgliche Korrektur kann auf dem Beitragskonto ein Guthaben entstehen.

Kann dieses Guthaben nicht mit anderen offenen oder laufenden Forderungen verrechnet werden, informiert der Beitragsservice nach eigenen Angaben über eine mögliche Erstattung. Für eine Überweisung kann anschließend die Angabe einer Bankverbindung erforderlich sein.

Bei einer vollständigen Befreiung für 36 bereits vollständig bezahlte Monate geht es beim derzeitigen Beitragssatz rechnerisch um 660,96 Euro. Bei einer rückwirkenden Ermäßigung fällt die mögliche Differenz geringer aus, kann über drei Jahre aber ebenfalls mehrere Hundert Euro erreichen.

Bei offenen Forderungen kann sich die Nachzahlung verringern

Nicht jeder Betroffene hat die Beiträge während des fraglichen Zeitraums tatsächlich bezahlt. Manche Beitragskonten weisen Rückstände auf oder es wurden bereits Festsetzungsbescheide verschickt.

Wird anschließend eine Befreiung für den entsprechenden Zeitraum anerkannt, muss das Beitragskonto anhand des anerkannten Befreiungszeitraums neu betrachtet werden. Forderungen für Monate, in denen nachträglich eine wirksame Befreiung festgestellt wurde, dürfen nicht einfach so behandelt werden, als hätte durchgehend eine reguläre Beitragspflicht bestanden.

Bei bereits eingeleiteten Vollstreckungs- oder Mahnverfahren sollten Betroffene die Entscheidung über die Befreiung deshalb sorgfältig mit den geforderten Zeiträumen vergleichen. Gerade bei älteren Forderungen können sich dadurch erhebliche Abweichungen ergeben.

Auch bei einem Härtefall ist eine Befreiung möglich

Nicht jeder Mensch mit sehr niedrigem Einkommen erhält automatisch eine der ausdrücklich genannten Sozialleistungen. Genau hier kann die Härtefallregelung Bedeutung bekommen.

Ein ausdrücklich geregelter Härtefall liegt vor, wenn eine entsprechende Sozialleistung abgelehnt wurde, weil die Einkünfte den errechneten sozialen Bedarf um weniger als den monatlichen Rundfunkbeitrag übersteigen. Bei derzeit 18,36 Euro Beitrag kann deshalb bereits eine sehr geringe Überschreitung entscheidend sein.

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Gegen-Hartz erläutert dieses Verfahren ausführlicher im Beitrag „Rundfunkbeitrag: Zu wenig Einkommen für GEZ? Musterantrag hilft“. Besonders wichtig ist bei solchen Anträgen ein Behördenbescheid, aus dem die Berechnung und die Höhe der Überschreitung nachvollziehbar hervorgehen.

Wohngeld allein führt nicht automatisch zur Befreiung

Eine geringe Rente oder der Bezug von Wohngeld reichen für sich genommen nicht automatisch für eine Beitragsbefreiung aus. Das gilt ebenso für Arbeitslosengeld I oder Übergangsgeld.

Trotzdem kann bei sehr geringem Einkommen eine Härtefallprüfung infrage kommen. Wie dies beispielsweise bei Rentnerinnen und Rentnern aussehen kann, zeigt der Gegen-Hartz-Beitrag „Rundfunkbeitrag: Rentner mit geringem Einkommen können sich von der GEZ befreien“.

Die Drei-Jahres-Frist ist eine Höchstgrenze

Die Formulierung „bis zu drei Jahre rückwirkend“ sollte wörtlich genommen werden. Drei Jahre sind die äußerste zeitliche Grenze und keine pauschale Befreiungsdauer.

Wer erst seit sechs Monaten die Voraussetzungen erfüllt, kann deshalb höchstens für diese sechs Monate rückwirkend befreit werden. Wer die Voraussetzungen bereits seit vier Jahren erfüllt, kann dagegen regelmäßig nicht den gesamten Zeitraum von vier Jahren über die Drei-Jahres-Regel zurückholen.

Der Zeitpunkt der Antragstellung kann deshalb erhebliche finanzielle Folgen haben. Sobald die notwendigen Nachweise vorhanden sind, sollte der Antrag nicht unnötig lange liegen bleiben.

So wird die Rückwirkung zeitlich berechnet

Das Gesetz knüpft die äußerste Grenze an den ersten Tag des Monats an, in dem die Befreiung oder Ermäßigung beantragt wird. Wird der Antrag im August 2026 gestellt, liegt die frühestmögliche Grenze grundsätzlich beim 1. August 2023.

Beginnt der nachgewiesene Leistungszeitraum dagegen erst am 1. April 2025, startet auch die Befreiung erst zu diesem späteren Zeitpunkt. Die Drei-Jahres-Grenze verlängert den eigentlichen Leistungszeitraum also nicht.

Die Befreiung kann auch Angehörige im Haushalt betreffen

Eine bewilligte Befreiung kann sich innerhalb derselben Wohnung auch auf weitere Personen auswirken. Ehepartner, eingetragene Lebenspartner sowie im Haushalt lebende Kinder bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres können von der Befreiung erfasst werden.

Bei einer Befreiung wegen Sozialleistungen können außerdem weitere volljährige Wohnungsinhaber erfasst sein, wenn deren Einkommen und Vermögen bei der Gewährung der Sozialleistung berücksichtigt wurden. Bei gewöhnlichen Wohngemeinschaften darf dagegen nicht angenommen werden, dass die persönliche Befreiung eines Bewohners automatisch alle anderen Mitbewohner von der Beitragspflicht befreit.

Eine frühere Befreiung verlängert sich nicht automatisch

Wer bereits einmal vom Rundfunkbeitrag befreit war, sollte auch das Ende des Bewilligungszeitraums im Blick behalten. Eine Befreiung läuft nicht in jedem Fall unbegrenzt weiter, nur weil weiterhin eine Sozialleistung bezogen wird.

Bei einem neuen Bewilligungszeitraum kann deshalb ein Folgeantrag erforderlich sein. Wird dieser vergessen, lässt sich die entstandene Lücke unter den gesetzlichen Voraussetzungen zwar rückwirkend korrigieren, dennoch sollte die Drei-Jahres-Grenze nicht ausgereizt werden.

Nebenwohnungen unterliegen einer anderen Frist

Die Drei-Jahres-Regel darf nicht ohne Weiteres auf die Befreiung einer Nebenwohnung übertragen werden. Für Nebenwohnungen enthält der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag eine eigene Regelung mit anderen Fristen.

Wird der Antrag auf Befreiung der Nebenwohnung innerhalb von drei Monaten nach Eintritt der Voraussetzungen gestellt, kann die Befreiung mit dem entsprechenden Monat beginnen. Geht der Antrag erst später ein, beginnt sie grundsätzlich erst mit dem Monat der Antragstellung.

Wer eine Zweitwohnung besitzt, sollte deshalb nicht davon ausgehen, dass auch dort automatisch eine Rückwirkung von drei Jahren möglich ist. Die verschiedenen Befreiungsgründe müssen getrennt betrachtet werden.

Der Antrag sollte mit vollständigen Unterlagen gestellt werden

Der Beitragsservice stellt für Befreiung und Ermäßigung ein entsprechendes Antragsverfahren bereit. Bereits angemeldete Beitragspflichtige benötigen dafür regelmäßig ihre Beitragsnummer.

Nachweise sollten grundsätzlich als gut lesbare Kopien eingereicht werden. Der Beitragsservice weist darauf hin, keine Originalunterlagen einzusenden, weil deren Rücksendung nicht garantiert werden kann.

Praxisbeispiel: Mehr als 600 Euro können betroffen sein

Eine alleinlebende Frau erhielt von August 2023 bis einschließlich Juli 2026 durchgehend eine Sozialleistung, die eine vollständige Befreiung vom Rundfunkbeitrag ermöglicht. Sie wusste von dieser Möglichkeit nichts und zahlte während der gesamten 36 Monate weiterhin jeweils 18,36 Euro.

Im August 2026 stellt sie erstmals einen Befreiungsantrag und reicht die alten Bewilligungsbescheide ein. Weil die vergangenen 36 Monate innerhalb der möglichen Rückwirkung liegen und der Leistungsbezug lückenlos nachgewiesen werden kann, können für diesen Zeitraum rechnerisch 660,96 Euro betroffen sein.

Wird die Befreiung rückwirkend anerkannt und bestehen keine anderen Forderungen, kann auf ihrem Beitragskonto ein entsprechendes Guthaben entstehen. Das Beispiel zeigt, warum sich gerade für Menschen mit längeren Sozialleistungszeiträumen eine Prüfung älterer Bescheide lohnen kann.

Häufige Fragen zur rückwirkenden Befreiung vom Rundfunkbeitrag

1. Kann ich mich wirklich drei Jahre rückwirkend vom Rundfunkbeitrag befreien lassen?

Ja, zurückliegende Zeiträume können grundsätzlich bis zu drei Jahre ab Antragstellung berücksichtigt werden. Sie müssen jedoch nachweisen, dass der jeweilige Befreiungsgrund während dieser Monate bereits bestand.

2. Bekomme ich automatisch drei Jahre Rundfunkbeitrag zurück?

Nein. Berücksichtigt werden nur Monate, in denen Sie die Voraussetzungen tatsächlich erfüllt haben und dies nachweisen können.

3. Was passiert, wenn ich die Beiträge bereits bezahlt habe?

Bei einer nachträglich anerkannten Befreiung kann auf dem Beitragskonto ein Guthaben entstehen. Kann dieses nicht mit anderen Forderungen verrechnet werden, kann eine Auszahlung des Guthabens infrage kommen.

4. Reicht ein aktueller Sozialleistungsbescheid für die vergangenen drei Jahre?

Ein aktueller Bescheid belegt normalerweise nur den darin genannten Leistungszeitraum. Für weiter zurückliegende Monate können daher ältere Bewilligungsbescheide oder entsprechende Behördenbescheinigungen erforderlich sein.

5. Können auch Menschen mit Merkzeichen „RF“ die Ermäßigung rückwirkend erhalten?

Ja, auch eine Ermäßigung kann grundsätzlich für bis zu drei Jahre zurückliegende Zeiträume berücksichtigt werden. Dafür muss nachgewiesen werden, dass die Voraussetzungen für das Merkzeichen beziehungsweise die Ermäßigung bereits in dem betreffenden Zeitraum bestanden.

6. Gilt die Drei-Jahres-Regel auch für eine Nebenwohnung?

Nein, die Befreiung einer Nebenwohnung folgt einer eigenen Fristenregelung. Wer den dafür vorgesehenen Antrag erst nach Ablauf der dreimonatigen Frist stellt, erhält die Befreiung grundsätzlich erst ab dem Monat der Antragstellung.