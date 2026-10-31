Rentner und Schwerbehinderte: Führerscheinentzug kann rechtswidrig sein

Die Fahrerlaubnisbehörde verlangt ein ärztliches Gutachten, setzt eine Frist und droht bei Nichtvorlage mit dem Entzug des Führerscheins.

Für Betroffene steht damit nicht nur eine Untersuchung auf eigene Kosten im Raum. Sonders es geht auch darum, weiterhin zur Arbeit, zum Arzt oder zu Angehörigen fahren zu können.

Ein solches Schreiben sollte weder ungeprüft unterschrieben noch einfach beiseitegelegt werden. Rechtsanwältin Simone Fischer erläutert, welche Anforderungen an krankheitsbedingte Gutachtensanordnungen gelten. Fehler können auch eine spätere Fahrerlaubnisentziehung angreifbar machen.

Eine Erkrankung bedeutet nicht automatisch das Ende der Fahrerlaubnis

Nicht jede gesundheitliche Einschränkung schließt sicheres Autofahren aus. Die Fahrerlaubnis-Verordnung unterscheidet zwischen Erkrankungen, deren Schwere und den Anforderungen der jeweiligen Fahrerlaubnisklasse.

Unter bestimmten Voraussetzungen kann die Fahreignung bestehen bleiben oder an Auflagen geknüpft werden.

Auch eine anerkannte Schwerbehinderung führt für sich genommen nicht automatisch zum Führerscheinentzug. Entscheidend sind die Auswirkungen auf das sichere Führen eines Fahrzeugs, nicht allein der festgestellte Grad der Behinderung. Die Abgrenzung erläutert unser Beitrag über Schwerbehinderung und mögliche Folgen für die Fahrerlaubnis.

Bei krankheitsbedingten Zweifeln geht es zunächst häufig um ein ärztliches Gutachten. Das ist nicht dasselbe wie eine medizinisch-psychologische Untersuchung, die sogenannte MPU. Für deren Anordnung müssen die jeweils vorgesehenen Voraussetzungen vorliegen.

Die Behörde braucht konkrete Anhaltspunkte

Ein Gutachten darf nicht allein deshalb verlangt werden, weil eine Behörde irgendeine Erkrankung für möglich hält. Erforderlich sind tatsächliche Anhaltspunkte, die Zweifel an der körperlichen oder geistigen Fahreignung begründen. Eine bereits abschließend gesicherte Diagnose ist dafür allerdings nicht notwendig.

Solche Hinweise können beispielsweise aus ärztlichen Unterlagen oder konkreten polizeilichen Beobachtungen stammen. Auch Beobachtungen außerhalb einer Autofahrt können relevant sein. Ob sie eine Begutachtung rechtfertigen, hängt von ihrem Inhalt und den Umständen des Einzelfalls ab.

Für die Prüfung eines Behördenschreibens ist deshalb wichtig, ob es nachvollziehbare Tatsachen nennt. Eine konkrete Beschreibung eines Vorfalls ist etwas anderes als eine pauschale Einschätzung, jemand wirke gesundheitlich nicht mehr belastbar.

Eine Untersuchung ohne erkennbare Grenzen ist angreifbar

Die Behörde muss verständlich festlegen, welche gesundheitliche Frage der Gutachter beantworten soll. Der Betroffene muss aus dem Schreiben erkennen können, weshalb die Untersuchung verlangt wird und wie weit sie reichen soll. Eine pauschale Suche nach sämtlichen denkbaren Erkrankungen kann zu weit gehen.

Diese Anforderungen erläuterte das Bundesverwaltungsgericht im Beschluss vom 5. Februar 2015 (3 B 16.14).

Die Fragestellung muss zusammen mit der Begründung so deutlich sein, dass ihre Berechtigung und Verhältnismäßigkeit beurteilt werden können. Die Ausführungen erfolgten im Rahmen einer Kostenentscheidung, nachdem das Verfahren nach dem Tod des Klägers für erledigt erklärt worden war.

Nicht jede allgemein formulierte Frage ist deshalb automatisch rechtswidrig. Ergibt sich die nötige Eingrenzung eindeutig aus den übrigen Angaben, kann das ausreichen. Entscheidend ist das gesamte Schreiben, nicht ein einzelner Satz daraus.

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Manchmal muss zunächst ein ärztlicher Befund ausreichen

Bei vagen Hinweisen kann die Fahrerlaubnisbehörde verpflichtet sein, zunächst weniger belastende Aufklärungsmöglichkeiten zu nutzen. Dazu können eine persönliche Vorsprache oder die Vorlage vorhandener ärztlicher Unterlagen gehören. Ein teures Fahreignungsgutachten muss nicht in jedem Fall der erste Schritt sein.

Wie wichtig das sein kann, zeigt ein ergänzend recherchiertes Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom 17. Dezember 2024 (11 B 24.1026).

Die Behörde hatte nach einer polizeilichen Meldung über auffälliges Verhalten ein Gutachten wegen einer möglichen psychischen Erkrankung verlangt. Das Gericht hob den Führerscheinentzug auf, weil die erforderliche weitere Aufklärung vor der Gutachtensanordnung unterblieben war.

Ein kurzes Attest mit dem Wort „fahrtauglich“ beseitigt allerdings nicht zwangsläufig begründete Zweifel.

Nach dem Hinweis der Rechtsanwältin kommt es darauf an, ob die vorliegenden Befunde die offenen Fragen nachvollziehbar beantworten. Bleiben erhebliche Zweifel, kann weiterhin eine Begutachtung erforderlich sein.

Auch fehlende Hinweise können rechtlich wichtig sein

Das Schreiben muss unter anderem die Vorlagefrist und die möglichen Folgen einer Nichtvorlage erkennen lassen.

Außerdem sieht § 11 Absatz 6 FeV einen Hinweis darauf vor, dass Betroffene die Unterlagen einsehen können, die an die untersuchende Stelle geschickt werden sollen. Diese Informationen sollen eine überlegte Entscheidung ermöglichen.

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Das Bundesverwaltungsgericht stellte mit Urteil vom 17. November 2016 (3 C 20.15) klar, dass der Hinweis auf diese Einsichtsmöglichkeit keine bedeutungslose Förmlichkeit ist.

Im damaligen Verfahren musste die Behörde erneut über einen Fahrerlaubnisantrag entscheiden. Das Gericht erteilte dem Kläger nicht selbst die Fahrerlaubnis.

Eine fehlerhafte Anordnung lässt sich zudem nicht beliebig durch später nachgeschobene Erklärungen rechtfertigen. Für ihre Rechtmäßigkeit kommt es grundsätzlich auf die Situation bei ihrem Erlass an. Das bedeutet allerdings nicht, dass die Behörde keine neue, ordnungsgemäße Anordnung erlassen könnte.

Ein einzelner Fehler macht nicht immer alles unwirksam

Besonders sorgfältig müssen Schreiben geprüft werden, die mehrere unterschiedliche Untersuchungsfragen enthalten. Eine zu weitgehende Frage kann die Rechtmäßigkeit der Anordnung beeinträchtigen. Bei eindeutig voneinander trennbaren Themen kann die Bewertung jedoch anders ausfallen.

Darum ging es im Beschluss des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom 15. September 2026 (11 CS 26.1068).

Das Verfahren betraf eine MPU nach Kokainkonsum und zusätzliche Fragen zur Behandlung mit Medizinalcannabis. Der Gerichtshof hielt die Frage nach der Wiedererlangung der Fahreignung nach Kokainkonsum für hinreichend abtrennbar.

Die Beschwerde gegen die versagte vorläufige Rechtsschutzgewährung blieb erfolglos, obwohl das Gericht nicht abschließend klärte, ob auch sämtliche Cannabisfragen rechtmäßig waren. Es handelte sich um eine Entscheidung im Eilverfahren, nicht um ein allgemeines Urteil über krankheitsbedingte Gutachten. Die besondere Konstellation darf deshalb nicht ungeprüft auf andere Fälle übertragen werden.

Fischer bewertet diese Trennung in ihrem Beitrag kritisch. Das ist die rechtliche Einschätzung der Autorin und nicht die Aussage des Gerichts, das die Fragen gerade für ausreichend voneinander getrennt hielt.

Ein bereits vorgelegtes Gutachten kann trotzdem verwertet werden

Wer ein Gutachten erstellen lässt und bei der Behörde einreicht, kann sich später nicht darauf verlassen, dass es wegen einer fehlerhaften Anordnung unbeachtet bleiben muss. Sein Ergebnis kann eine eigenständige Erkenntnis über die Fahreignung liefern. Fehler im Anforderungsschreiben und die Verwertbarkeit des vorgelegten Gutachtens sind deshalb unterschiedliche Fragen.

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof bestätigte diesen Grundsatz etwa im Beschluss vom 1. März 2021 (11 CS 20.2497). In dem damaligen Verfahren wegen Alkoholmissbrauchs blieb die Beschwerde gegen den sofort vollziehbaren Fahrerlaubnisentzug erfolglos. Die rechtliche Prüfung sollte deshalb möglichst vor der Begutachtung erfolgen, ohne die Vorlagefrist zu ignorieren.

Nicht auf eine Klage gegen das erste Schreiben verlassen

Eine Gutachtensanordnung ist grundsätzlich eine vorbereitende Maßnahme und kein unmittelbar anfechtbarer Verwaltungsakt. Ihre Rechtmäßigkeit wird regelmäßig erst zusammen mit einer späteren Entscheidung geprüft, etwa der Entziehung der Fahrerlaubnis. Eine Klage allein gegen die Untersuchungsaufforderung ist deshalb normalerweise nicht der passende Weg.

Gerade daraus entsteht für Betroffene ein schwieriges Risiko. Sie müssen innerhalb der gesetzten Frist reagieren, obwohl ein Gericht die Anordnung meist noch nicht geprüft hat. Ein eigener Einwand gegenüber der Behörde hält die Frist nicht automatisch an.

Frist, Unterlagen und Kosten frühzeitig klären

Nach Eingang des Schreibens sollten zunächst die Frist und die verlangte Art der Untersuchung festgehalten werden. Anschließend lässt sich prüfen, welche Unterlagen der Behörde bereits vorliegen und ob Angaben fehlen oder missverständlich sind. Das Einsichtsrecht umfasst auch die zur Weitergabe an den Gutachter vorgesehenen Unterlagen.

Ist innerhalb der Frist kein Untersuchungstermin erhältlich, sollte das frühzeitig mit konkreten Nachweisen gegenüber der Behörde erklärt werden. Eine Verlängerung sollte ausdrücklich beantragt werden; allein die Anfrage bedeutet noch keine Bewilligung. Im Verfahren vom September 2026 genügte dem Gericht der pauschale Hinweis auf berufliche Belastung und knappe Termine nicht.

Auch die Kostenfrage sollte vor der Beauftragung geklärt werden. Die Verordnung sieht grundsätzlich vor, dass die betroffene Person die Untersuchung auf eigene Kosten veranlasst. Daraus lässt sich keine pauschale Zusage ableiten, dass Krankenkasse, Jobcenter oder Sozialamt diese Ausgaben übernehmen.

Nach einer Entziehung kann zusätzlich ein Eilantrag nötig sein

Wird die Fahrerlaubnis tatsächlich entzogen, richtet sich der weitere Rechtsweg nach dem Bescheid und den landesrechtlichen Verfahrensregeln. Je nach Bundesland kommt zunächst ein Widerspruch oder unmittelbar eine Klage infrage. Regelmäßig gelten Monatsfristen, weshalb die Rechtsbehelfsbelehrung sofort geprüft werden sollte.

Ordnet die Behörde die sofortige Vollziehung an, stoppt ein Rechtsbehelf die Entziehung nicht automatisch. Dann kann zusätzlich ein Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz nach § 80 Absatz 5 VwGO erforderlich sein. Bis zur entsprechenden Aussetzung darf ein sofort vollziehbarer Entzug nicht eigenmächtig ignoriert werden.

Selbstbestimmung und Verkehrssicherheit müssen zusammen betrachtet werden

Wer wegen einer Erkrankung auf Unterstützung angewiesen ist, verliert dadurch nicht automatisch seine Fähigkeit, ein Auto sicher zu führen. Bei bedingter Fahreignung sieht die Verordnung ausdrücklich Beschränkungen oder Auflagen vor. Ein vollständiger Entzug ist daher nicht bei jeder gesundheitlichen Einschränkung die passende Folge.

Umgekehrt schützt ein Fehler im Behördenverfahren nicht davor, dass eine tatsächliche Fahrunsicherheit ernst genommen werden muss. Wer sich krankheitsbedingt nicht sicher im Verkehr bewegen kann, muss geeignete Vorsorge treffen und gegebenenfalls auf das Fahren verzichten. Die rechtliche Prüfung und das Gespräch mit dem behandelnden Arzt erfüllen dabei unterschiedliche Aufgaben.

Der sinnvolle erste Schritt ist deshalb weder eine pauschale Verweigerung noch eine ungeprüfte Zustimmung. Zu klären sind der konkrete Anlass, der Umfang der Untersuchung und die verfügbaren Nachweise. So bleibt der Blick sowohl auf die eigenen Rechte als auch auf die Sicherheit im Straßenverkehr gerichtet.

Quellen

Rechtsanwältin Simone Fischer, anwalt.de, Beitrag zu Krankheit, Gutachtensanordnung und Fahrerlaubnisentziehung vom 13. Oktober 2026. Ergänzend geprüfte Quellen sind § 2 FeV, § 11 FeV, § 46 FeV und Anlage 4 FeV; § 44a VwGO, § 70 VwGO, § 74 VwGO und § 80 VwGO; Bundesverwaltungsgericht, Beschluss vom 5. Februar 2015 (3 B 16.14) und Urteil vom 17. November 2016 (3 C 20.15); Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Urteil vom 17. Dezember 2024 (11 B 24.1026), Beschluss vom 1. März 2021 (11 CS 20.2497) und Beschluss vom 15. September 2026 (11 CS 26.1068), letzterer anhand des veröffentlichten Entscheidungstextes bei Burhoff online.