Rente: Krankengeld gibt es auch bei Teilrente

Lesedauer 5 Minuten

Viele Versicherte hören von ihrer Krankenkasse irgendwann den Satz: „Mit (Alters-) Rente gibt es kein Krankengeld mehr.“ Das klingt eindeutig – ist aber in dieser Form schlicht falsch, wie ein Urteil des Landessozialgerichts Baden-Württemberg zeigt.

Wer bereits vor Eintritt der Arbeitsunfähigkeit eine Teilrente bezieht, verliert den Anspruch auf Krankengeld nicht automatisch. (L 4 KR 2461/20)

Warum dieses Urteil so wichtig ist

Krankengeld soll den Verdienstausfall ersetzen, wenn Krankheit die Arbeit unmöglich macht. Gleichzeitig will das Gesetz eine Doppelversorgung verhindern, also zwei Leistungen, die denselben Zweck erfüllen.

Genau an diesem Punkt setzen Krankenkassen in der Praxis oft an und kürzen oder verweigern Krankengeld, sobald irgendwo „Rente“ auftaucht.

Richter räumen mit Denkfehler auf

Das Urteil macht Schluss mit einem häufigen Denkfehler. Eine Altersvollrente beendet den Krankengeldanspruch, eine Teilrente tut das aber nicht automatisch. Entscheidend ist dabei nicht nur, welche Rente gezahlt wird, sondern auch der Zeitpunkt, wann sie bereits lief.

Der Fall: Teilrente seit Jahren – und plötzlich stoppt die Kasse das Krankengeld

Im entschiedenen Fall bezog der Kläger seit Jahren eine Regelaltersrente als Teilrente in Höhe von zwei Dritteln. Parallel arbeitete er in einem versicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis und war damit grundsätzlich mit Krankengeldanspruch abgesichert. Als er arbeitsunfähig wurde, zahlte die Krankenkasse zunächst Krankengeld.

Krankenkasse unterstellt Trickserei

Dann kam die Kehrtwende per Bescheid: Die Kasse tat so, als habe der Mann eine Altersvollrente bezogen und erklärte, der Krankengeldanspruch sei dadurch ausgeschlossen.

Sie ging sogar noch weiter und unterstellte, der Teilrentenbezug sei nur gewählt worden, um Krankengeld „zu provozieren“, also eine Art Gestaltung zu Lasten der Krankenkasse. Das Landessozialgericht hat diese Argumentation nicht akzeptiert.

Modell für die Praxis: Wie „Jürgen“ fast sein Krankengeld verliert

Stellen Sie sich Jürgen vor, 66 Jahre alt, noch berufstätig, weil er seine Rente Schritt für Schritt aufbauen will. Er bezieht seit Jahren eine Teilrente von zwei Dritteln und arbeitet daneben sozialversicherungspflichtig weiter, weil er Rentenpunkte sammeln möchte und sein Einkommen noch braucht. Dann wird er krank, fällt länger aus und erwartet zurecht Krankengeld, weil sein Arbeitslohn wegbricht.

Die Krankenkasse prüft den Fall und stellt plötzlich auf „Rente wegen Alters“ ab, ohne sauber zu unterscheiden, ob es eine Vollrente oder Teilrente ist. Sie behauptet, Jürgen könne ohnehin eine Vollrente beziehen und habe mit der Teilrente „verzichtet“, um Krankengeld zu bekommen.

Jürgen steht dann vor einem existenziellen Loch, weil das Krankengeld wegfällt, während der Arbeitgeber nach sechs Wochen nicht mehr zahlt.

Die Krankenkasse bestimmt nicht die Wahl der Rente

Genau hier greift die Kernaussage des Urteils. Wenn Jürgen die Teilrente bereits lange vor der Arbeitsunfähigkeit bezogen hat, darf die Krankenkasse den Krankengeldanspruch nicht mit der Begründung streichen, eine Vollrente wäre theoretisch möglich gewesen.

📚 Lesen Sie auch: Diese Jahrgänge können jetzt in 2026 in Rente gehen – Neue Tabelle

Sie muss Krankengeld zahlen, solange die übrigen Voraussetzungen vorliegen, vor allem ein Krankengeldanspruch aus dem Versicherungsverhältnis und eine lückenlos festgestellte Arbeitsunfähigkeit.

Was das finanziell bedeutet: Ein Rechenbeispiel, das den Unterschied zeigt

Der Unterschied zwischen „Krankengeld ja“ und „Krankengeld nein“ entscheidet schnell über mehrere tausend Euro. Nehmen wir an, Jürgen erhält aus seiner Beschäftigung ein regelmäßiges Brutto von 3.000 Euro im Monat und bezieht daneben eine Teilrente von 800 Euro.

Wird er arbeitsunfähig, endet die Lohnfortzahlung nach sechs Wochen, und ab dann braucht er Krankengeld als Ersatz.

Kein Krankengeld kann tausende Euro Verlust bedeuten

Wenn die Kasse zu Unrecht streicht, bleiben Jürgen nur die 800 Euro Teilrente, obwohl sein Verdienstausfall deutlich höher ist. Bei drei Monaten Arbeitsunfähigkeit nach Ende der Lohnfortzahlung fehlen dann schnell mehrere tausend Euro, weil das Krankengeld typischerweise einen Großteil des Nettoverdienstausfalls abdeckt.

Genau deshalb ist dieses Urteil für alle relevant, die mit Teilrente weiterarbeiten und sich im Krankheitsfall absichern müssen.

Der entscheidende juristische Punkt: Teilrente ist nicht gleich Vollrente

Das Gericht hat deutlich gemacht, dass das Gesetz beim Krankengeld streng zwischen Vollrente und Teilrente unterscheidet. Eine Altersvollrente beendet den Krankengeldanspruch, weil der Gesetzgeber typisierend davon ausgeht, dass damit der Lebensunterhalt gesichert ist und das Erwerbsleben endet.

Bei einer Teilrente gilt diese Typisierung nicht, weil sie gerade darauf angelegt ist, dass Erwerbstätigkeit fortbesteht oder zumindest nicht vollständig ersetzt wird.

Die zeitliche Reihenfolge entscheidet

Noch wichtiger ist die zeitliche Reihenfolge. Das Gericht betont, dass die Krankengeldkürzung bei Teilrenten nur in bestimmten Konstellationen greift, nämlich wenn die Teilrente erst nach Beginn der Arbeitsunfähigkeit bewilligt wird. Wer die Teilrente bereits vorher bezogen hat, fällt nicht in diese Kürzungslogik.

Warum die Krankenkasse mit dem „Verzicht“-Argument scheitert

Die Krankenkasse versuchte, den Teilrentenbezug als missbräuchlich darzustellen und über den Umweg eines angeblichen Verzichts zu begründen, dass sie so tun dürfe, als läge eine Vollrente vor. Das Gericht hat dieser Konstruktion eine klare Absage erteilt.

Eine gesetzlich gewollte Möglichkeit ist kein “Missbrauch”

Wenn das Rentenrecht ausdrücklich erlaubt, eine Altersrente als Teilrente zu beziehen, dann ist das keine Umgehung, sondern eine vom Gesetz vorgesehene Gestaltungsmöglichkeit.

Der entscheidende Punkt ist: Eine Krankenkasse darf nicht so rechnen, als hätten Versicherte etwas „falsch“ gemacht, nur weil ihnen theoretisch auch eine andere Rentenform offenstünde.

Krankengeld bleibt ungekürzt möglich

Solange der Teilrentenbezug rechtlich zulässig ist und bereits vor Eintritt der Arbeitsunfähigkeit bestand, bleibt das Krankengeld ungekürzt möglich. Genau das hat das Gericht mit seiner Entscheidung bekräftigt.

Worauf Sie jetzt konkret achten sollten

Wenn Sie eine Teilrente beziehen und weiterarbeiten, sollten Sie sehr genau dokumentieren, seit wann diese Teilrente läuft. Der Zeitpunkt entscheidet darüber, ob die Krankenkasse überhaupt eine Kürzung prüfen darf.

Wenn die Teilrente schon vor der Arbeitsunfähigkeit bewilligt war, stehen Ihre Chancen deutlich besser, ungekürztes Krankengeld zu erhalten.

Arbeitsunfähigkeit fristgerecht melden

Außerdem sollten Sie jede Arbeitsunfähigkeit lückenlos feststellen und fristgerecht melden. In vielen Streitfällen kippt der Anspruch nicht an der Rente, sondern an fehlenden oder verspäteten Arbeitsunfähigkeitsmeldungen.

Das Urteil zeigt zwar, dass der Teilrentenbezug das Krankengeld nicht aushebelt, aber es schützt niemanden vor Formfehlern bei den AU-Bescheinigungen.

Teilrente vor oder nach Arbeitsunfähigkeit: Wo der Unterschied liegt

Das Urteil macht deutlich, dass sich der rechtliche Blick stark nach der zeitlichen Abfolge richtet. Die folgende Übersicht zeigt, warum der Zeitpunkt der Rentenbewilligung so entscheidend ist.

Angerechnet / gekürzt Nicht angerechnet / nicht gekürzt Teilrente wird erst nach Beginn der Arbeitsunfähigkeit bewilligt und kann das Krankengeld beeinflussen Teilrente bestand bereits vor Eintritt der Arbeitsunfähigkeit und steht ungekürztem Krankengeld nicht entgegen Altersvollrente ab Beginn der Leistung kann den Krankengeldanspruch beenden Teilrente als bewusste Gestaltung zur Weiterarbeit bleibt grundsätzlich zulässig Streit über Höhe des Krankengelds wird in einem separaten Verfahren geklärt Anspruch dem Grunde nach bleibt bestehen, wenn Versicherung und AU lückenlos vorliegen

Gerade bei einer klugen Kombination aus Teilrente und Teilzeitarbeit lohnt sich diese Rentenform. Sie ist vom Gesetzgeber darauf angelegt, den Übergang zwischen Erwerbsleben und Ruhestand flexibler zu gestalten, und dabei Arbeitnehmerrechte wie Arbeitslosengeld und Krankengeld zu behalten – im Unterschied zur vollen Altersrente.

FAQ: Die fünf wichtigsten Fragen zum Krankengeld bei Teilrente

Gibt es Krankengeld, wenn ich eine Teilrente beziehe?

Ja, das kann es geben. Entscheidend ist, ob Sie eine Teilrente und keine Altersvollrente beziehen und ob die Teilrente bereits vor der Arbeitsunfähigkeit bestand, sie diese also mit Krankengeld aufstocken können. Genau das hat das Landessozialgericht bestätigt.

Darf die Krankenkasse so tun, als würde ich eine Vollrente beziehen, weil ich theoretisch Anspruch darauf hätte?

Nein, diese Unterstellung trägt nach der Entscheidung nicht. Wenn Sie rechtmäßig eine Teilrente gewählt haben, darf die Krankenkasse den Krankengeldanspruch nicht mit einem fiktiven Vollrentenbezug aushebeln. Die Dispositionsmöglichkeit zur Teilrente ist gesetzlich vorgesehen.

Wann kann die Teilrente das Krankengeld tatsächlich kürzen?

Der kritische Fall liegt vor allem dann, wenn die Teilrente erst nach Beginn der Arbeitsunfähigkeit bewilligt wird. Dann kann eine Kürzung des Krankengelds um den Rentenzahlbetrag in Betracht kommen. Wer die Teilrente schon vorher bezog, fällt typischerweise nicht darunter.

Was ist wichtiger: Rente oder Arbeitsunfähigkeitsmeldung?

Beides zählt, aber in vielen Fällen scheitert Krankengeld an fehlender oder verspäteter Meldung der Arbeitsunfähigkeit. Sie sollten daher die AU lückenlos feststellen lassen und fristgerecht melden. Das Urteil hilft, wenn die Kasse wegen Teilrente kürzt, ersetzt aber keine saubere AU-Dokumentation.

Was mache ich, wenn die Krankenkasse wegen Teilrente das Krankengeld stoppt?

Sie sollten den Bescheid nicht einfach hinnehmen und die Begründung prüfen lassen. Besonders wichtig ist der Nachweis, seit wann die Teilrente bewilligt wurde und dass sie bereits vor der Arbeitsunfähigkeit lief. Damit stehen Ihre Chancen deutlich besser, die Leistung durchzusetzen.

Fazit: Teilrente ist kein Krankengeld-Killer – wenn der Zeitpunkt stimmt

Das Landessozialgericht Baden-Württemberg hat eine klare Linie gezogen: Wer schon vor Eintritt der Arbeitsunfähigkeit eine Teilrente bezieht, verliert den Krankengeldanspruch nicht automatisch. Krankenkassen dürfen nicht mit fiktiven Vollrenten argumentieren, nur weil eine Vollrente theoretisch möglich wäre.

Für Betroffene heißt das: Teilrente und Arbeit schließen Krankengeld nicht aus – aber Sie müssen den Zeitpunkt der Rentenbewilligung und die lückenlose AU-Meldung im Griff haben.