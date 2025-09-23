Krankenkasse kann die Rente aufstocken

Lesedauer 3 Minuten

Die Frage klingt simpel, hat aber weitreichende Folgen für Geldbeutel und Absicherung: Kann man mit einer Teilrente Krankengeld bekommen?

Der Anlass ist typisch für viele, die nach langer Berufstätigkeit abschlagsfrei in Altersrente gehen, aber weiterarbeiten möchten – etwa in Teilzeit – und zugleich mit einer längeren Erkrankung rechnen, zum Beispiel nach einer Knie-OP.

Entscheidend ist, ob neben der Rente eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung besteht. Denn Krankengeld ist kein „Rentenersatz“, sondern Lohnersatz. Es springt erst nach Ablauf der sechswöchigen Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber ein – und nur, wenn tatsächlich ein Lohn zu ersetzen wäre. Wer gar nicht arbeitet, kann folglich auch kein Krankengeld beziehen.

Vollrente schließt Krankengeld aus, Teilrente nicht

Rechtlich ist die Lage klar geregelt. Wer eine Altersvollrente bezieht, hat keinen Anspruch auf Krankengeld. Das ergibt sich unmittelbar aus § 50 Abs. 1 Nr. 1 SGB V, der den Krankengeldanspruch beim Bezug einer Vollrente wegen Alters beendet.

Für Teilrentner gilt dieser harte Ausschluss nicht. Hier greift § 50 Abs. 2 SGB V: Bezieher einer Altersteilrente können weiterhin Krankengeld erhalten; es wird lediglich um den Zahlbetrag der Teilrente gekürzt, wenn die Teilrente erst nach Beginn der Arbeitsunfähigkeit bewilligt wird.

Praktisch bedeutet das: Wer Teilrente bezieht und zugleich sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist, behält den Zugang zum Krankengeld – anders als Vollrentner.

Der 99,99-Prozent-Trick: Fast volle Rente, voller Krankengeldschutz

Seit Einführung der Flexirente lässt sich die Höhe der Teilrente stufenlos festlegen. Offiziell kann der Anteil zwischen 10 % und 99,99 % der Vollrente liegen.

Der viel zitierte Praxis-Kniff: Wer statt 100 % Vollrente 99,99 % Teilrente wählt, verzichtet nur auf wenige Cent im Monat – erhält dafür aber den lebenswichtigen Zugang zum Krankengeld, sofern weiter eine versicherungspflichtige Beschäftigung besteht.

Genau diese Konstellation schützt während längerer Erkrankungen nach Ablauf der Lohnfortzahlung. Die Spanne und die 99,99-Grenze sind von der Deutschen Rentenversicherung ausdrücklich bestätigt.

Über die Regelaltersgrenze hinaus: Krankengeld bleibt möglich

Ein weit verbreiteter Irrtum lautet, Krankengeld ende automatisch mit Erreichen der Regelaltersgrenze.

Richtig ist: Der Ausschluss trifft Vollrentner. Wer dagegen Teilrente bezieht und weiterhin sozialversicherungspflichtig arbeitet, kann grundsätzlich auch jenseits der Regelaltersgrenze Krankengeld beziehen – wiederum, weil es um Lohnersatz bei fortbestehendem Arbeitsverhältnis geht.

In der Praxis weisen Krankenkassen sogar darauf hin: Teilrentner zahlen den allgemeinen Beitragssatz zur Krankenversicherung – und haben damit Anspruch auf Krankengeld; Vollrentner zahlen nur den ermäßigten Satz, ohne Krankengeldanspruch.

Wechsel zwischen Voll- und Teilrente ist möglich

Die Flexirente macht den Übergang in den Ruhestand beweglich. Wer zunächst Vollrente bezieht, kann auf Teilrente umstellen – und umgekehrt. Ein Wechsel ist grundsätzlich möglich, auch mehrfach und auch nach Erreichen der Regelaltersgrenze.

Das ist gerade für weiterbeschäftigte Rentnerinnen und Rentner relevant, die ihren Schutz durch Krankengeld sichern oder wieder aufgeben möchten. Offizielle Informationsangebote zur Flexirente betonen genau diese Gestaltungsmöglichkeiten.

Wichtig für den Alltag: Sechs Wochen Lohn, danach Krankengeld – aber nur mit Job

Im Krankheitsfall zahlt der Arbeitgeber bei Beschäftigten bis zu sechs Wochen Entgeltfortzahlung. Erst danach kommt – wenn die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind – das Krankengeld der gesetzlichen Krankenkasse ins Spiel.

Genau deshalb ist die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung der Dreh- und Angelpunkt. Besteht nur Rentenbezug ohne Job, gibt es keinen Lohn, den Krankengeld ersetzen könnte; entsprechend fehlt der Anspruch.

Wer hingegen mit Teilrente weiterarbeitet, sichert den Übergang von Lohnfortzahlung zu Krankengeld – und zwar unabhängig davon, ob die Erkrankung wenige Wochen oder deutlich länger dauert. Die Rechtsgrundlage für den Ausschluss bei Vollrente ist dabei erneut § 50 SGB V.

Arbeitslosigkeit: Drei Monate ALG als enge Ausnahme

Der Blick über den Tellerrand lohnt sich: Was passiert, wenn der Job neben der Teilrente verloren geht?

Das Arbeitslosengeld kann in dieser Konstellation zur Überbrückung dienen – allerdings nur kurz. Gilt: Wer neben einer Teilrente mindestens sechs Monate versicherungspflichtig beschäftigt war, hat bei Eintritt der Arbeitslosigkeit Anspruch auf ALG; dieser Anspruch ruht jedoch nach drei vollen Kalendermonaten.

Die Einschränkung beruht auf § 156 Abs. 2 Nr. 3 a SGB III und ist in den fachlichen Weisungen der Bundesagentur für Arbeit präzise beschrieben. Und anders als beim Krankengeld ist beim ALG grundsätzlich spätestens mit Erreichen der Regelaltersgrenze Schluss.

Einordnung am Beispiel: Warum der Wechsel zur Teilrente sinnvoll sein kann

Im eingangs geschilderten Fall führt die geplante längere Arbeitsunfähigkeit nach einer Knie-OP zu einer klaren Empfehlung: Wer weiterarbeitet und bislang Vollrente bezieht, sollte den Wechsel in die Teilrente (etwa 99,99 %) prüfen. So bleibt nach sechs Wochen Entgeltfortzahlung der Anspruch auf Krankengeld erhalten.

Wer dagegen ohne Beschäftigung allein Rente bezieht, profitiert vom Schritt zur Teilrente nicht, weil Krankengeld nur Lohnersatz ist. Die 99,99-Prozent-Teilrente ist daher kein Trick „gegen“ die Rentenversicherung, sondern eine saubere rechtliche Gestaltung, um bei fortgesetzter Erwerbstätigkeit den vollen Schutz der Krankenversicherung zu bewahren.

Fazit: Teilrente klug wählen, Beschäftigung beachten, Schutz sichern

Die Quintessenz lässt sich nüchtern zusammenfassen: Vollrente schließt Krankengeld aus, Teilrente hält – bei bestehender sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung – den Zugang offen. Die 99,99-Prozent-Teilrente ist dafür ein praktikabler Weg, der kaum Geld kostet und große Wirkung entfaltet.

Wer zusätzlich die Risiken eines Jobverlustes im Blick hat, sollte die ALG-Drei-Monats-Grenze kennen. Und wer flexibel bleiben will, kann zwischen Voll- und Teilrente wechseln. Am Ende entscheidet die persönliche Situation – rechtlich abgesichert ist der Weg jedoch.

Für Feinheiten wie Tarif- oder Arbeitsvertragsklauseln sowie die beitragsrechtliche Einordnung empfiehlt sich die kurze Rücksprache mit Krankenkasse und Rentenversicherung; die zentralen Leitplanken sind eindeutig.