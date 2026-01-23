Pflegegeld nicht unpfändbar: Urteil zeigt fatale Lücke

Lesedauer 3 Minuten

Wer Pflegegeld bekommt, rechnet damit, dass dieses Geld „sicher“ ist. Der Gedanke ist naheliegend, denn Pflegegeld gilt grundsätzlich als pfändungsgeschützt. Genau daraus entsteht aber ein Trugschluss: Pfändungsschutz schützt vor dem Zugriff externer Gläubiger – er verhindert nicht automatisch, dass der eigene Versicherer Leistungen mit offenen Forderungen verrechnet, bevor überhaupt Geld ausgezahlt wird.

Pflegegeld kann verrechnet werden

Das hat das Bayerische Landessozialgericht mit Urteil vom 28.03.2019 bestätigt: Eine private Pflegepflichtversicherung darf laufendes Pflegegeld mit Beitragsrückständen aufrechnen.

In der Berichterstattung kursieren dazu unterschiedliche Aktenzeichen; in der juristischen Vernetzung wird die Entscheidung als LSG Bayern, L 4 P 67/17 geführt, während einzelne Pressemeldungen abweichende Zeichen nennen. Für Betroffene zählt die Kernaussage: Pflegegeld kann trotz Unpfändbarkeit durch Verrechnung faktisch auf Null fallen.

Der Fall: Pflegegeld bewilligt, aber nicht ausgezahlt

Im entschiedenen Fall erhielt eine Versicherte aus der privaten Pflegepflichtversicherung Pflegegeld (im damaligen Zeitraum 316 Euro monatlich). Gleichzeitig bestanden Beitragsrückstände. Die Versicherung zahlte das Pflegegeld nicht aus, sondern behielt die Leistung ein und verrechnete sie mit den offenen Beiträgen.

Die Versicherte wehrte sich unter anderem mit dem Argument, Pflegegeld sei unpfändbar und sie habe ein Pfändungsschutzkonto (P-Konto). Ohne Erfolg: Bereits das Sozialgericht wies die Klage ab, das Landessozialgericht bestätigte die Entscheidung.

Warum das rechtlich möglich ist: Pfändung ist nicht Aufrechnung

Der entscheidende Punkt ist die unterschiedliche Richtung des Zugriffs:

Pfändung bedeutet: Ein Dritter (z. B. Inkasso, Gerichtsvollzieher) greift auf Geld zu.

Aufrechnung/Verrechnung bedeutet: Derjenige, der zahlen müsste (hier: die Versicherung), kürzt die Leistung mit dem Hinweis auf eigene Forderungen.

Das BGB enthält zwar ein Aufrechnungsverbot gegen unpfändbare Forderungen – aber § 394 Satz 2 BGB macht eine Ausnahme: Bestimmte „Kassen“-Konstellationen erlauben die Aufrechnung mit Beitragsforderungen. Genau darauf stützte sich das Gericht.

Die harte Konsequenz: Das Pflegegeld erreicht das Konto gar nicht

Für Betroffene fühlt sich das Ergebnis an wie eine Pfändung – ist aber rechtlich etwas anderes. Praktisch heißt es: Das Geld fließt nicht, weil die Verrechnung vor der Auszahlung stattfindet. Damit wird auch klar, warum das P-Konto hier nicht hilft.

P-Konto: Schutz erst, wenn Geld eingeht

Ein Pfändungsschutzkonto schützt nur Beträge, die tatsächlich auf dem Konto landen. Wird das Pflegegeld bereits vorher von der Versicherung verrechnet, kommt es zu keinem Zahlungseingang – und damit gibt es auch nichts, was das P-Konto „schützen“ könnte.

Das ist ein zentraler Irrtum in vielen Beratungs- und Forendiskussionen: Das P-Konto ist ein Schutzschild gegen Zugriffe von außen, aber kein Hebel gegen eine interne Verrechnung durch den Leistungsschuldner.

Die entscheidende Grenze: Wenn sonst Grundsicherung nötig wird

So brisant das Urteil ist: Es zeigt auch, wo es kritisch wird. Denn eine Aufrechnung ist nicht grenzenlos „immer erlaubt“. In der Praxis spielt die Frage eine Schlüsselrolle, ob durch die Verrechnung der Lebensunterhalt nicht mehr gedeckt ist – also ob ohne das Pflegegeld Sozialleistungen nötig würden.

Wer in einer ohnehin knappen Lage steckt, muss genau dort ansetzen – nicht mit dem Schlagwort „unpfändbar“, sondern mit der konkreten finanziellen Auswirkung: Miete, Strom, Krankenkassenbeiträge, notwendige Ausgaben, Kontostand und laufende Verpflichtungen. Je klarer belegt wird, dass die Verrechnung existenzielle Lücken reißt, desto eher entsteht überhaupt eine rechtliche Angriffsfläche.

Gilt das auch für die gesetzliche Pflegeversicherung?

Der entschiedene Fall betrifft ausdrücklich die private Pflegepflichtversicherung. Bei der gesetzlichen Pflegeversicherung gelten andere Systemregeln, insbesondere sozialrechtliche Spezialvorschriften. Das praktische Grundproblem bleibt dennoch ähnlich: Auch dort ist nicht jede Kürzung automatisch durch „Unpfändbarkeit“ ausgeschlossen – entscheidend ist immer, wer kürzt und auf welcher Rechtsgrundlage.

Was Betroffene jetzt tun sollten – bevor es eskaliert

Wenn Pflegegeld plötzlich nicht ausgezahlt wird, ist Tempo entscheidend, aber Aktionismus hilft nicht. Sinnvoll ist ein Vorgehen, das die Versicherung zwingt, sich festzulegen und die eigene Lage belegbar macht:

Zunächst sollte eine schriftliche Verrechnungs-/Aufrechnungsmitteilung verlangt werden, aus der Forderung, Zeitraum, Rechtsgrund und Höhe der monatlichen Einbehalte nachvollziehbar hervorgehen.

Danach gehört geprüft, ob wirklich Beitragsrückstände der Pflegepflichtversicherung verrechnet werden – oder ob weitere Positionen „mitlaufen“, die angreifbarer sein können. Parallel muss die eigene Finanzlage so dokumentiert werden, dass deutlich wird, welche Fixkosten ohne Pflegegeld nicht mehr tragbar sind.

Wichtig ist außerdem die Deeskalation: In vielen Fällen lässt sich zumindest über Ratenzahlung oder Stundung verhandeln, um eine vollständige Einbehaltung zu vermeiden. Wer das zu spät versucht, hat oft schon Folgeprobleme (Mietrückstände, Rücklastschriften, Energiesperre), die die Lage zusätzlich verschärfen.

Pfändungsschutz vs. Verrechnung

Situation Was passiert mit dem Pflegegeld? Gläubiger pfändet (z. B. Inkasso, Gerichtsvollzieher) Pflegegeld ist grundsätzlich geschützt; praktisch ist oft das P-Konto entscheidend, damit zulässige Freibeträge nicht „untergehen“. Versicherung verrechnet wegen Beitragsrückständen Pflegegeld kann vor Auszahlung ganz oder teilweise einbehalten werden; das P-Konto greift nicht, weil kein Zahlungseingang erfolgt.

Fazit

Das Urteil räumt mit einer gefährlichen Vorstellung auf: Unpfändbar heißt nicht „unkürzbar“. Wer in der privaten Pflegepflichtversicherung Beitragsrückstände hat, muss damit rechnen, dass die Versicherung das Pflegegeld direkt verrechnet – und zwar so, dass am Ende nichts ausgezahlt wird.

Schutz entsteht nicht durch ein P-Konto, sondern nur durch eine saubere rechtliche Prüfung der Verrechnung und vor allem durch die belegbare Frage, ob die Kürzung den Lebensunterhalt gefährdet.

