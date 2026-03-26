Persönliches Budget bei Schwerbehinderung: 2.000 Euro extra trotz fehlender Mitwirkung

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Wer Leistungen der Eingliederungshilfe als Persönliches Budget erhält, darf nicht ohne Weiteres auf deutlich weniger Geld gesetzt werden. Das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen hat in einem Eilverfahren entschieden, dass eine schwerbehinderte Frau trotz Kürzung vorläufig weitere 2.000 Euro im Monat erhalten muss.

Im Mittelpunkt stand die Frage, ob das Sozialamt ein bereits bewilligtes Persönliches Budget teilweise streichen durfte, obwohl der konkrete Hilfebedarf noch gar nicht sauber neu ermittelt worden war.

Das Gericht stellte klar: Zwar kann eine Zielvereinbarung gekündigt werden, wenn notwendige Mitwirkung bei der Bedarfsermittlung fehlt. Trotzdem kann im Eilverfahren ein zusätzlicher Anspruch bestehen, wenn sonst Versorgungslücken drohen.

Gericht sieht Kürzung nicht als endgültig geklärt

Die Antragstellerin ist schwerbehindert, auf einen Rollstuhl angewiesen und pflegebedürftig. Sie lebt mit ihrem Ehemann und ihren Kindern in einem Haushalt und erhielt seit Jahren Leistungen der Eingliederungshilfe in Form eines Persönlichen Budgets.

Zuletzt hatte der Sozialhilfeträger ihr ein trägerübergreifendes Persönliches Budget bewilligt, in dem Leistungen der Eingliederungshilfe und ein Teilbudget der Krankenkasse zusammenliefen. Später wollte der Träger die Leistungen aber deutlich reduzieren und berief sich unter anderem darauf, dass eine neue Bedarfsermittlung wegen fehlender Mitwirkung nicht möglich gewesen sei.

Persönliches Budget wurde abgesenkt

Nach einer neuen Zielvereinbarung bewilligte die Behörde ab Februar nur noch ein niedrigeres Budget. Die Betroffene hielt das für rechtswidrig und machte geltend, dass die Kürzung für ihre Versorgung und die Organisation ihres Alltags gravierende Folgen habe.

Das Sozialgericht hatte ihren Eilantrag zunächst abgelehnt. In der Beschwerde bekam sie vor dem Landessozialgericht jedoch teilweise Recht: Das Gericht verpflichtete den Sozialhilfeträger, ab Februar vorläufig weitere 2.000 Euro monatlich zu zahlen – bis zur rechtskräftigen Entscheidung im Hauptsacheverfahren, längstens bis zum Jahresende (L 8 SO 47/25 B ER).

Warum das Landessozialgericht nicht einfach die volle alte Summe zusprach

Das Gericht hat die frühere Kürzung nicht vollständig kassiert. Es stellte vielmehr fest, dass der Ausgang des Hauptsacheverfahrens offen sei, weil eine vollständige und aktuelle Bedarfsermittlung noch ausstehe.

Gerade deshalb sei aber eine Folgenabwägung nötig. Wenn die Frau bis zur endgültigen Klärung zu wenig Geld bekomme, drohten nach Auffassung des Gerichts erhebliche Nachteile bei Pflege, Unterstützung und Alltagsbewältigung. Das wog schwerer als das Interesse der Behörde, bis zur endgültigen Klärung gar nichts zusätzlich zu zahlen.

Mitwirkung bei der Bedarfsermittlung bleibt trotzdem wichtig

Für Leistungsberechtigte ist wichtig: Das Gericht hat ausdrücklich betont, dass eine Bedarfsermittlung bei Leistungen der Eingliederungshilfe zwingend notwendig ist. Ohne diese Prüfung kann nicht zuverlässig festgestellt werden, welche Hilfen tatsächlich erforderlich sind.

Das Landessozialgericht hielt es sogar für rechtmäßig, dass der Sozialhilfeträger die zugrunde liegende Zielvereinbarung gekündigt hatte. Nach Ansicht des Senats war dem Träger die Fortsetzung nicht mehr zumutbar, weil Bemühungen um eine persönliche Mitwirkung an der Bedarfsermittlung über längere Zeit gescheitert waren.

Eingliederungshilfe und Pflege lassen sich oft nicht trennen

Besonders wichtig an der Entscheidung ist noch ein anderer Punkt. Das Gericht weist darauf hin, dass bei schwerbehinderten Menschen Leistungen der Eingliederungshilfe und Pflegeleistungen oft eng miteinander verflochten sind.

Genau darin lag hier ein Problem: Das bisherige Persönliche Budget war nach Ansicht des Senats möglicherweise schon von Anfang an fehlerhaft ausgestaltet. Denn es beschränkte sich beim Anteil des Sozialhilfeträgers auf Assistenzleistungen, obwohl im ambulanten Bereich unter Umständen auch Pflegeleistungen mit einbezogen werden müssen.

Lebenslagenmodell kann zu höheren Ansprüchen führen

Das Gericht verweist dabei auf das sogenannte Lebenslagenmodell des SGB IX. Danach können bei bestimmten Betroffenen auch Leistungen der häuslichen Pflege in die Eingliederungshilfe einbezogen werden.

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Das ist für viele Menschen mit Behinderung hochrelevant, weil der tatsächliche Unterstützungsbedarf im Alltag häufig nicht sauber in „Pflege“ und „Teilhabe“ aufgeteilt werden kann. Genau deshalb hielt das Landessozialgericht es hier für gut möglich, dass der Frau am Ende sogar höhere Leistungen zustehen könnten, als ihr zuletzt bewilligt worden waren.

Eilverfahren schützt vor Versorgungslücken

Im Eilverfahren geht es nicht darum, den Fall endgültig zu entscheiden. Es geht darum, schwere Nachteile bis zur Hauptsacheentscheidung zu verhindern.

Weil nach Auffassung des Gerichts die Gefahr einer Unterversorgung bestand, schätzte der Senat den zusätzlichen Bedarf pauschal. Ergebnis: Der Sozialhilfeträger muss vorläufig 2.000 Euro extra pro Monat zahlen, damit die Versorgung der Betroffenen nicht zusammenbricht.

Auch Verdacht auf zweckwidrige Mittelverwendung spielte eine Rolle

Ganz ohne Kritik an der Antragstellerin fiel die Entscheidung allerdings nicht aus. Das Gericht erwähnte ausdrücklich, dass es einen berechtigten Verdacht auf zweckwidrige Verwendung von Budgetmitteln in der Vergangenheit gebe.

Trotzdem reichte das im Eilverfahren nicht aus, um jede weitere Zahlung abzulehnen. Denn der Senat musste zugleich berücksichtigen, dass eine akute Versorgungslücke weit schwerer wiegen kann als offene Fragen, die erst im Hauptsacheverfahren vollständig geklärt werden müssen.

Was Betroffene aus dem Beschluss mitnehmen können

Der Beschluss zeigt, dass Behörden Persönliche Budgets nicht einfach nach Aktenlage massiv reduzieren dürfen, wenn der tatsächliche Bedarf unklar ist. Vor einer tragfähigen Kürzung muss sauber geprüft werden, welche Hilfen wirklich erforderlich sind.

Gleichzeitig macht die Entscheidung deutlich, dass Leistungsberechtigte an der Bedarfsermittlung mitwirken müssen. Wer Termine, Unterlagen oder persönliche Mitwirkung dauerhaft verweigert, riskiert, dass Zielvereinbarungen gekündigt und Leistungen neu zugeschnitten werden.

FAQ zum Persönlichen Budget und zur Kürzung von Eingliederungshilfe

Darf das Sozialamt ein Persönliches Budget einfach kürzen?

Nicht ohne Weiteres. Eine Kürzung braucht eine tragfähige rechtliche Grundlage, und der tatsächliche Bedarf muss ordnungsgemäß ermittelt werden.

Kann eine fehlende Mitwirkung zur Kürzung führen?

Ja. Wenn eine notwendige Bedarfsermittlung wegen mangelnder Mitwirkung nicht möglich ist, kann das ein wichtiger Grund für die Kündigung einer Zielvereinbarung sein.

Was passiert, wenn durch die Kürzung eine Versorgungslücke droht?

Dann kann im Eilverfahren eine einstweilige Anordnung möglich sein. Das Gericht kann vorläufig zusätzliche Leistungen zusprechen, um schwere Nachteile abzuwenden.

Müssen Pflegeleistungen und Eingliederungshilfe getrennt betrachtet werden?

Nicht immer. Gerade bei schwerbehinderten Menschen können beide Bereiche eng zusammenhängen, sodass auch Pflegeleistungen in die Gesamtbetrachtung einbezogen werden müssen.

Bedeutet der Beschluss, dass die Betroffene endgültig gewonnen hat?

Nein. Das Gericht hat nur vorläufig entschieden. Die endgültige Klärung erfolgt erst im Hauptsacheverfahren.

Fazit

Das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen hat der Behörde keinen Freifahrtschein für Kürzungen beim Persönlichen Budget gegeben. Auch wenn Mitwirkungspflichten bestehen und eine Zielvereinbarung wirksam gekündigt werden kann, muss bei drohenden Versorgungslücken im Eilverfahren schnell geholfen werden.

Für Betroffene ist die Entscheidung deshalb bedeutsam, weil sie zwei Dinge gleichzeitig klarstellt: Ohne Mitwirkung wird es schwierig, aber ohne saubere Bedarfsermittlung darf existenzielle Unterstützung auch nicht einfach wegbrechen. Genau deshalb musste das Sozialamt hier vorläufig weitere 2.000 Euro monatlich zahlen.