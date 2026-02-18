Nachrang gekippt: Grundsicherung trotz Wohngeld-Anspruch möglich

Lesedauer 4 Minuten

Viele Menschen mit kleiner Rente geraten in eine merkwürdige Zwickmühle, sobald die Miete steigt oder die Nebenkosten aus dem Ruder laufen. Rein rechnerisch könnte Wohngeld helfen, doch gleichzeitig liegt der Bedarf oft so niedrig über dem Existenzminimum, dass auch Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung im Raum steht.

In der Praxis haben Sozialämter Anträge auf Grundsicherung in solchen Fällen über Jahre immer wieder mit dem Hinweis abgebügelt, es müsse „erst“ Wohngeld beantragt werden. Begründet wurde das mit dem Nachrang der Sozialhilfe: Wer sich durch Einkommen, Vermögen oder andere Leistungen helfen kann, soll Sozialhilfe nur nachrangig erhalten.

Das klingt auf den ersten Blick plausibel, führt aber im Alltag zu Verzögerungen, doppelten Antragswegen und nicht selten zu Versorgungslücken. Genau hier setzt die Rechtsprechung an, die inzwischen deutlich macht: Aus dem Nachrang allein darf keine pauschale Sperre konstruiert werden.

Was das Bundessozialgericht am Nachrang „zurechtrückt“

Das maßgebliche Urteil kommt vom Bundessozialgericht. Das Gericht hat klargestellt, dass der Nachranggrundsatz im Sozialhilferecht zwar die Richtung vorgibt, aber für sich genommen keine eigenständige Ausschlussregel ist.

Mit anderen Worten: Ein Sozialamt kann Grundsicherung nicht allein deshalb verweigern, weil theoretisch ein Wohngeldanspruch denkbar wäre. Entscheidend bleibt, ob die Voraussetzungen der Grundsicherung im konkreten Fall vorliegen und ob spezielle Vorschriften den Vorrang anderer Leistungen tatsächlich anordnen.

Damit verschiebt sich der Blick weg von pauschalen Verweisen hin zu einer Prüfung, die sich am konkreten Bedarf orientiert. Für Betroffene entscheidet es darüber, ob ein Antrag sofort bearbeitet wird oder ob man erst durch ein weiteres Verfahren geschickt wird.

Wann Grundsicherung trotz Wohngeld-Anspruch möglich ist

Grundsicherung kann trotz eines möglichen Wohngeldanspruchs in Betracht kommen, wenn die Grundsicherungsvoraussetzungen erfüllt sind und die Behörde den Antrag nicht allein mit dem Nachrang „wegdrücken“ darf.

In der Praxis betrifft das besonders Menschen, deren Einkommen zwar knapp über einer Schwelle liegt, aber real nicht reicht, um Regelbedarf und angemessene Wohnkosten zu decken.

Wohngeld ist außerdem typischerweise auf den Wohnkostenbereich gerichtet und ersetzt nicht automatisch Leistungen, die in der Grundsicherung eine Rolle spielen, etwa bestimmte Mehrbedarfe oder Konstellationen, in denen der Gesamtbedarf durch eine bloße Mietentlastung nicht verlässlich gedeckt wird.

Hinzu kommt, dass sich Wohngeld und Grundsicherung nicht einfach wie zwei gleichwertige Rechenvarianten verhalten. Schon die Systemlogik ist unterschiedlich: Wer Grundsicherung bezieht, ist in vielen Fällen vom Wohngeld ausgeschlossen, weil die Wohnkosten bereits im Rahmen der existenzsichernden Leistung berücksichtigt werden.

Umgekehrt kann Wohngeld gerade dann attraktiv sein, wenn es den Bezug existenzsichernder Leistungen überflüssig macht. Die Entscheidung, welchen Weg man einschlägt, hängt deshalb häufig nicht nur an ein paar Euro, sondern auch an Stabilität, Verfahrensdauer und Folgewirkungen.

Warum die Entscheidung für Betroffene finanziell mehr ist als „ein Rechentrick“

Ein praktischer Grund, warum Menschen überhaupt Grundsicherung statt Wohngeld anstreben, liegt in Begleitfolgen, die im Alltag spürbar sind. Je nach Kommune können sich mit Grundsicherung Vergünstigungen verbinden, etwa bei Mobilitätsangeboten oder bei Gebühren und Beiträgen.

Wohngeld ist dagegen eine reine Wohnkostenhilfe und eröffnet solche Erleichterungen nicht automatisch. Umgekehrt kann Wohngeld für Menschen, die knapp oberhalb der Hilfebedürftigkeit liegen, den entscheidenden Schritt bedeuten, aus dem Transferbezug herauszukommen und damit weniger Eingriffe in die Lebensverhältnisse zu erleben.

Wichtig ist dabei: Es geht nicht darum, „die bessere“ Leistung zu wählen, sondern darum, dass Behörden nicht mit einem pauschalen Verweis blockieren dürfen. Ob Wohngeld oder Grundsicherung am Ende tatsächlich bewilligt wird, entscheidet sich weiterhin nach den gesetzlichen Voraussetzungen und der konkreten Bedarfslage.

Was beim Vorgehen gegenüber den Behörden zählt

Wer Grundsicherung beantragt, muss grundsätzlich mitwirken und Angaben zu Einkommen, Vermögen und Unterkunftskosten machen.

Ein Sozialamt darf aber nicht ohne Weiteres verlangen, dass zunächst zwingend Wohngeld beantragt wird, nur weil das rechnerisch möglich sein könnte. Gleichzeitig bleibt es realistisch, dass Behörden weiterhin versuchen, Fälle in Richtung Wohngeld zu lenken, wenn damit Hilfebedürftigkeit vermieden werden kann

In solchen Situationen ist es oft entscheidend, ob die Behörde den Grundsicherungsanspruch inhaltlich prüft oder ob sie lediglich auf eine andere Leistung verweist, ohne den Bedarf sauber festzustellen.

Kommt es zu parallelen Verfahren, etwa weil Wohngeld beantragt wird und gleichzeitig Grundsicherung geprüft wird, kann später eine Erstattung zwischen Leistungsträgern eine Rolle spielen.

Für Betroffene ist dabei vor allem wichtig, dass keine Lücke entsteht und dass Bescheide und Zeiträume sauber dokumentiert sind. Bei Unsicherheiten lohnt sich häufig eine unabhängige Beratung, weil schon kleine Details bei Kosten der Unterkunft, Angemessenheit oder anrechenbarem Einkommen große Unterschiede auslösen können.

Ein Rentner in Hannover erhält 980 Euro Altersrente. Er lebt allein und zahlt für seine Wohnung 520 Euro Kaltmiete, hinzu kommen 160 Euro Nebenkosten. Nach einer Mieterhöhung prüft er Wohngeld und stellt fest, dass voraussichtlich ein Anspruch bestehen könnte. Gleichzeitig reicht das Geld am Monatsende nicht mehr für den Lebensunterhalt, weil nach Abzug der Wohnkosten kaum noch Spielraum für Lebensmittel, Strom und notwendige Ausgaben bleibt.

Er beantragt deshalb Grundsicherung beim Sozialamt. Dort heißt es zunächst, er solle erst Wohngeld beantragen, weil diese Leistung vorrangig sei.

Der Rentner bleibt dabei, dass er eine Entscheidung über seinen Grundsicherungsantrag braucht, weil er aktuell seinen Bedarf nicht decken kann. Das Sozialamt prüft daraufhin den Fall inhaltlich und stellt fest, dass nach den Regelbedarfen und den als angemessen anerkannten Wohnkosten eine Hilfebedürftigkeit vorliegt. Der Antrag auf Grundsicherung wird bewilligt, obwohl ein Wohngeldanspruch grundsätzlich möglich gewesen wäre, weil der Antrag nicht allein mit dem Hinweis auf den Nachrang abgelehnt werden durfte und die Grundsicherungsvoraussetzungen im konkreten Monat erfüllt waren.

Parallel wird das Wohngeldverfahren weitergeführt. Ergibt sich später, dass Wohngeld tatsächlich bewilligt wird und für denselben Zeitraum teilweise zuständig gewesen wäre, klären die Behörden die finanzielle Abwicklung untereinander, ohne dass der Rentner in der Zwischenzeit ohne Hilfe bleibt.

Fazit

„Erst Wohngeld, dann Grundsicherung“ ist in dieser Absolutheit nicht haltbar. Der Nachrang der Sozialhilfe ist kein pauschaler Türsteher, der Anträge ohne echte Prüfung abweisen darf. Wer die Voraussetzungen der Grundsicherung erfüllt, kann grundsätzlich eine sachliche Entscheidung über den Antrag verlangen, auch wenn ein Wohngeldanspruch möglich erscheint.

Im Einzelfall kann Wohngeld dennoch der sinnvollere Weg sein, vor allem wenn es den Transferbezug vollständig überflüssig macht. Entscheidend ist, dass die Wahl nicht durch Verwaltungspraxis erzwungen wird, sondern sich an Bedarf, Rechtslage und den realen Folgen für den Alltag orientiert.

