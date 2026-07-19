Meldepflicht nicht erfüllt: Familienkasse fordert 480 Euro Kinderzuschlag zurück

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Der Steuerbescheid kommt im Frühjahr, mit ihm eine Rückerstattung von ein paar hundert Euro. Wer Kinderzuschlag bezieht, denkt in diesem Moment selten zuerst an die Familienkasse – und genau das wird schnell teuer. Wer eine Einkommensteuererstattung nicht unverzüglich meldet, riskiert eine Rückforderung wegen grober Fahrlässigkeit.

Das Sozialgericht Karlsruhe hat einen solchen Fall entschieden: Ein Kinderzuschlag-Empfänger muss 480 Euro an die Familienkasse zurückzahlen, weil er eine Steuererstattung nicht angezeigt hatte.

Änderungen müssen unaufgefordert mitgeteilt werden

Grundlage ist eine Pflicht, die im Alltag leicht übersehen wird. Empfänger von Kinderzuschlag müssen der Familienkasse unaufgefordert und unverzüglich jede Änderung mitteilen, die ihr Einkommen erhöht. Eine Einkommensteuererstattung fällt darunter.

Sie gilt im Monat ihres Zuflusses als anzurechnendes Einkommen, und übersteigt das Einkommen dadurch die Höchsteinkommensgrenze, entfällt der Anspruch auf Kinderzuschlag für diesen Zeitraum – unabhängig davon, wofür das Geld später verwendet wird.

Im entschiedenen Fall hatte die Familie eine Steuererstattung erhalten, ohne sie der Familienkasse mitzuteilen. Die Behörde erfuhr erst nachträglich davon, hob die Bewilligung für den betroffenen Zeitraum auf und verlangte die überzahlten 480 Euro zurück. Das Sozialgericht Karlsruhe bestätigte diese Entscheidung in vollem Umfang.

Dass das Merkblatt der Familienkasse eine Steuererstattung nicht ausdrücklich als Beispiel für meldepflichtiges Einkommen nennt, ändert daran nichts. Dass die eigene Informationspraxis lückenhaft sein könnte, wertet die Familienkasse naturgemäß nicht als eigenes Versäumnis.

Grobe Fahrlässigkeit entscheidend

Entscheidend war für das Gericht allein die Frage der groben Fahrlässigkeit. Grob fahrlässig handelt, wer die ihm zumutbare Sorgfalt in ungewöhnlich großem Maße verletzt – etwa, wenn er eine Erstattung erhält, sie aber nicht meldet.

Wer Widerspruchsverfahren gegen solche Aufhebungsbescheide begleitet, kennt das Argument der Familienkasse: Die allgemeine Mitteilungspflicht bestehe unabhängig vom Merkblatt, und wer sie kenne oder hätte kennen müssen, könne sich nicht auf eine Lücke in der behördlichen Information berufen. Das Gericht folgte dieser Linie.

Dass eine Einkommensteuererstattung überhaupt als Einkommen zählt, ist höchstrichterlich geklärt. Das Bundessozialgericht hat bereits 2020 entschieden, dass eine solche Erstattung im Monat ihres Zuflusses anzurechnendes Einkommen darstellt (BSG, Urteil vom 24. Juni 2020 – B 4 AS 9/20 R).

Diese Rechtsprechung überträgt das Sozialgericht Karlsruhe konsequent auf den Kinderzuschlag.

Rechtsgrundlage für die Rücknahme ist § 45 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 SGB X in Verbindung mit § 11 Abs. 4, 6 und Abs. 7 Nr. 1 BKGG sowie § 330 Abs. 2 Satz 1 SGB III. Ein Ermessen stand der Familienkasse dabei nicht zu. Liegen die Voraussetzungen des § 45 Abs. 2 Satz 3 SGB X vor, ist die Bewilligung mit Wirkung für die Vergangenheit zwingend zurückzunehmen – die Behörde hat dann keine Wahl, sondern eine Pflicht.

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Genau das ist hier geschehen: Die Familienkasse hob den Bewilligungsbescheid auf und erließ einen Aufhebungs- und Erstattungsbescheid über die 480 Euro.

Der Grund für diese Konsequenz liegt im System des § 45 SGB X: Bei einfacher Fahrlässigkeit genießen Empfänger grundsätzlich Vertrauensschutz, eine rückwirkende Aufhebung scheidet dann in aller Regel aus. Grobe Fahrlässigkeit durchbricht diesen Schutz.

Entscheidend war im vorliegenden Fall also nicht allein die Höhe der 480 Euro, sondern die vorgelagerte Frage, ob überhaupt rückwirkend zurückgefordert werden durfte – und genau diese Weiche stellte das Gericht mit der Einordnung als grobe Fahrlässigkeit.

Was Kinderzuschlag-Empfänger jetzt beachten sollten

Das Urteil stammt vom Sozialgericht Karlsruhe und damit aus der ersten Instanz. Ob es rechtskräftig geworden ist, lässt sich der Quelle nicht entnehmen. Für die Praxis ändert das wenig: Die zugrunde liegende Meldepflicht und die Einordnung der Steuererstattung als Einkommen entsprechen gefestigter Rechtsprechung des Bundessozialgerichts.

Für Betroffene bedeutet das Urteil zunächst: Jede Einkommensteuererstattung gehört umgehend der Familienkasse gemeldet, unabhängig davon, ob Betroffene sie selbst als bedeutsam einschätzen. „Unverzüglich” heißt dabei nicht irgendwann demnächst, sondern ohne schuldhaftes Zögern – in der Praxis: innerhalb weniger Tage nach Erhalt des Steuerbescheids beziehungsweise der Gutschrift.

Wer jetzt eine Steuererstattung erhält und Kinderzuschlag bezieht, sollte nicht abwarten, bis die Familienkasse von selbst nachfragt. Die Meldung sollte schriftlich erfolgen und den Zuflusszeitpunkt eindeutig belegen.

Ist ein Aufhebungs- und Erstattungsbescheid bereits eingegangen, bleibt der Widerspruch innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der richtige Weg. Wer einen solchen Bescheid erhält, sollte ihn nicht ungeprüft hinnehmen, sondern insbesondere prüfen, ob die grobe Fahrlässigkeit tatsächlich vorliegt – etwa, wenn die Erstattung nachweislich nicht bewusst verschwiegen, sondern schlicht übersehen wurde und die Umstände des Einzelfalls eher für einfache als für grobe Fahrlässigkeit sprechen.

Ein Ermessensfehler lässt sich dagegen nach diesem Urteil kaum noch begründen: Liegen die Voraussetzungen der groben Fahrlässigkeit vor, muss die Familienkasse zurückfordern, ein eigener Entscheidungsspielraum besteht nicht.

Für Kinderzuschlag-Empfänger bleibt die Lehre unbequem, aber eindeutig: Eine Steuererstattung ist kein privates Polster, sondern anzurechnendes Einkommen, und die Meldepflicht besteht unabhängig davon, ob die Familienkasse im eigenen Merkblatt ausdrücklich darauf hinweist.

Wer Kinderzuschlag bezieht, sollte jede Änderung seines Einkommens von sich aus melden, auch wenn sie ihm selbst unbedeutend erscheint. Unwissenheit ist hier keine Ausrede – und 480 Euro kommen schneller zusammen, als man denkt, wenn man sich darauf verlässt.

Quellen

Sozialgericht Karlsruhe, Urteil vom 09.06.2026 – S 12 BK 1050/26. Bundessozialgericht, Urteil vom 24.06.2020 – B 4 AS 9/20 R.