Krankengeld: Anonymer Tipp – Krankenkasse fordert nachträglich 17.200 Euro

Wer Krankengeld bezieht und dabei anonym bei der Krankenkasse denunziert wird, hat keinen Anspruch darauf, den Namen des Hinweisgebers zu erfahren.

Das hat das Landessozialgericht (LSG) Niedersachsen-Bremen am 23. März 2026 entschieden (Az. L 16 KR 1/26). Der Sozialdatenschutz schützt denjenigen, der den Tipp gegeben hat. Aber dieser Schutz hat Grenzen, die viele Betroffene nicht kennen.

Zwei Minijobs trotz Krankengeld – so entstand die Rückforderung

Der Fall beginnt 2018: Ein Mann ist acht Monate lang arbeitsunfähig und bezieht in dieser Zeit rund 17.200 Euro Krankengeld von seiner Krankenkasse. Das Problem entsteht drei Jahre später, als bei der Krankenkasse ein anonymer Hinweis eingeht. Demnach soll der Mann während seiner Arbeitsunfähigkeit zwei geringfügige Beschäftigungen in der Gastronomie ausgeübt haben.

Die Krankenkasse fragt bei der Minijobzentrale nach. Das Ergebnis bestätigt den Hinweis: Der Mann hatte tatsächlich zwei Minijobs. Die Kasse reagiert sofort und fordert die gesamte Summe von rund 17.200 Euro zurück.

Hier ist ein Punkt, den viele übersehen: Ein Minijob neben dem Krankengeld ist nicht automatisch verboten. Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung bezieht sich immer auf den Hauptberuf. Wer eine leichtere oder andersartige Tätigkeit ausüben kann, ohne seine Genesung zu gefährden, darf das grundsätzlich.

Entscheidend ist, ob der Minijob mit der attestierten Arbeitsunfähigkeit vereinbar war, nicht allein die Tatsache, dass er stattfand. Was die Krankenkasse im nächsten Schritt tat, zeigt, dass ein Widerspruch in solchen Fällen oft mehr wert ist als erwartet.

Krankenkasse fordert zurück – und rudert im Widerspruch zurück

Der Mann legt Widerspruch ein. Die Krankenkasse holt daraufhin eine Auskunft beim Hausarzt ein. Der erklärt: Der Patient leide an einer ausgeprägten Erschöpfung. Was er in seiner Freizeit mache, wisse er nicht.

Die Krankenkasse zieht die Rückforderung zurück. Der Angeschwärzte muss nichts zurückzahlen.

Warum? Weil der bloße Nachweis eines Minijobs nicht ausreicht, um Krankengeld zurückzufordern. Die Kasse hätte belegen müssen, dass die Gastronomietätigkeit mit der attestierten Arbeitsunfähigkeit unvereinbar war, also dass der Mann genau das getan hat, was sein Krankheitsbild ausschloss. Das konnte sie nicht.

Wer in einer ähnlichen Situation steht und eine Rückforderung erhält, sollte deshalb immer sofort Widerspruch einlegen und den behandelnden Arzt um eine konkrete Stellungnahme bitten: nicht zur Diagnose allein, sondern zur Frage, ob die Nebentätigkeit die Genesung gefährdet haben kann. Mit diesem Argument im Rücken ist die Position erheblich stärker.

Sozialdatenschutz schützt den Hinweisgeber: Was das Gericht entschied

Der Mann ist nun finanziell aus dem Schneider. Aber er will wissen: Wer hat ihn angeschwärzt? Er plant zivilrechtliche Schadensersatzansprüche wegen Rufschädigung. Die Krankenkasse verweigert die Auskunft, und das LSG bestätigt diese Haltung.

Bei der Herausgabe von Sozialdaten verfüge die Behörde über ein Ermessen, das die Krankenkasse hier rechtmäßig ausgeübt habe. Der Sozialdatenschutz nach § 35 SGB I und das berechtigte Interesse des Hinweisgebers an Anonymität seien zu berücksichtigen. Das Akteneinsichtsrecht nach § 25 SGB X gilt nicht schrankenlos – es endet dort, wo berechtigte Interessen Dritter entgegenstehen.

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Der Name des Hinweisgebers gilt damit als Sozialdatum, das nicht weitergegeben werden darf. Die Krankenkasse kann den Schutz nicht aushebeln – auch dann nicht, wenn der Betroffene ein nachvollziehbares Interesse an der Identität des Informanten hat. Doch dieser Schutz gilt nicht absolut, und das ist der entscheidende Punkt für alle, die sich in einer ähnlichen Lage befinden.

Wann muss die Krankenkasse den Hinweisgeber doch nennen?

Die naheliegende Annahme ist: Der Hinweisgeber bleibt immer anonym. Das ist falsch. Das LSG hat die Ausnahme klar benannt: Anderes gelte, wenn Anhaltspunkte vorliegen, dass der Hinweisgeber wider besseres Wissen und in der Absicht der Rufschädigung gehandelt habe – oder der Krankenkasse leichtfertig unzutreffende Informationen übermittelt worden seien.

Im vorliegenden Fall greift die Ausnahme nicht. Die Minijobzentrale hat die Beschäftigung bestätigt. Der Hinweisgeber lag inhaltlich nicht falsch. Dass das Krankengeld letztlich nicht zurückgefordert wurde, ändert daran nichts. Die Forderung scheiterte nicht an einer falschen Verdächtigung, sondern daran, dass die medizinische Unvereinbarkeit nicht bewiesen werden konnte.

Wer den Schutz des Hinweisgebers aushebeln will, muss konkrete Anhaltspunkte für Vorsatz oder leichtfertige Falschinformationen vorlegen – und das schriftlich gegenüber der Krankenkasse begründen. Ein ungutes Gefühl genügt nicht. Liegen solche Anhaltspunkte aber tatsächlich vor, kann der Anspruch durchgesetzt werden.

Was Betroffene sofort tun müssen

Wer nach einem anonymen Hinweis mit einer Krankengeld-Rückforderung konfrontiert wird, hat drei konkrete Schritte vor sich.

Widerspruch einlegen

Erstens: Widerspruch einlegen – innerhalb eines Monats ab dem Bescheiddatum. Der Widerspruch kann zunächst kurz sein. Die Begründung darf nachgereicht werden, sobald ärztliche Unterlagen vorliegen.

Den behandelnden Arzt hinzuziehen

Zweitens: Den behandelnden Arzt einbinden. Die entscheidende Frage ist nicht, ob ein Minijob stattfand, sondern ob er mit der attestierten Arbeitsunfähigkeit unvereinbar war. Die ärztliche Stellungnahme sollte erklären, welche Tätigkeiten im Hauptberuf nicht möglich waren – und warum die Nebentätigkeit die Genesung nicht gefährdet hat.

Hauptziel ist es, eine Rückforderung aufzuheben

Drittens: Den Namen des Hinweisgebers nicht als Hauptziel setzen. Das Urteil macht klar, dass dieser Weg in den meisten Fällen nicht funktioniert. Wer seine Energie auf die Rückforderung selbst richtet, steht erheblich besser da. Der zivilrechtliche Weg gegen einen namentlich unbekannten Informanten ist ohne Identität ohnehin nicht gangbar.

Krankenkassen dürfen anonymen Hinweisen nachgehen

Der Fall zeigt außerdem: Krankenkassen dürfen auf anonyme Hinweise reagieren und Ermittlungen einleiten. Das ist rechtmäßig. Aber der anonyme Hinweis allein trägt keine Rückforderung. Wer widerspricht und seinen Arzt einbindet, hat gute Chancen: wie der Kläger in diesem Fall.

Quellen:

Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen: Beschluss vom 23. März 2026, Az. L 16 KR 1/26

Bundesministerium der Justiz: § 25 SGB X – Akteneinsicht durch Beteiligte

Bundesministerium der Justiz: § 35 SGB I – Sozialgeheimnis