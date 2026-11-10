Schwerbehinderung: Merkzeichen H entzogen – Diese Nachweise sind für Betroffene dann wichtig

Auch wer täglich weniger als zwei Stunden Hilfe benötigt, kann unter bestimmten Voraussetzungen das Merkzeichen H für Hilflosigkeit erhalten. Denn entscheidend ist nicht allein, wie lange jemand unterstützt werden muss. Auch die Art und der wirtschaftliche Wert der notwendigen Hilfe spielen eine Rolle.

Um diese Frage stritt ein junger Mann mit Autismus, dem das Merkzeichen H nach seiner Volljährigkeit entzogen worden war. Er wollte gerichtlich klären lassen, ob bereits 60 bis 120 Minuten täglicher Unterstützung ausreichen können, wenn die benötigte Hilfe besonders aufwendig ist.

Doch vor dem Bundessozialgericht hatte der Mann keinen Erfolg. Die Richter verwarfen seine Beschwerde als unzulässig, weil sie nicht ausreichend begründet war. Eine neue Entscheidung über die Voraussetzungen des Merkzeichens H traf das Gericht deshalb nicht (Beschluss vom 14. Juli 2026, B 9 SB 19/26 B).

Autismus: Merkzeichen H trotz GdB 70 entzogen

Der 2003 geborene Kläger hatte wegen seiner Autismus-Spektrum-Störung einen Grad der Behinderung (GdB) von 70 sowie die Merkzeichen G und B. Bis zu seiner Volljährigkeit war außerdem das Merkzeichen H für Hilflosigkeit anerkannt.

Mit Bescheid vom 23. April 2021 entzog die zuständige Behörde das Merkzeichen H. Sie ging davon aus, dass die Voraussetzungen für die Anerkennung der Hilflosigkeit nicht mehr erfüllt waren.

Der junge Mann wehrte sich gegen die Entscheidung. Er verlor in zwei Instanzen: zunächst vor dem Sozialgericht München und anschließend vor dem Bayerischen Landessozialgericht.

Letzteres sah nach Auswertung der medizinischen Unterlagen keinen erheblichen Hilfebedarf, der es rechtfertigte, das Merkzeichens H weiter anzuerkennen.

Der Kläger schickte daraufhin eine Nichtzulassungsbeschwerde an das Bundessozialgericht. Mit dieser wollte er erreichen, dass sich das höchste deutsche Sozialgericht erneut mit seinem Fall beschäftigte. Hier ging es vor allem um die rechtlichen Anforderungen an die Hilflosigkeit.

Der wirtschaftliche Wert der Hilfe kann entscheiden

Das Merkzeichen H setzt voraus, dass ein Mensch wegen seiner Behinderung dauerhaft fremde Hilfe bei einer Reihe regelmäßig wiederkehrender Verrichtungen benötigt.

Darunter fallen auch notwendige Anleitung, Überwachung oder ständige Bereitschaft zur Hilfeleistung.

Die Rechtsprechung orientiert sich unter anderem am täglichen Zeitaufwand, um Hilflosigkeit zu beurteilen. Ein Hilfebedarf von mindestens zwei Stunden gilt dabei in der Regel als erheblich.

Bei weniger als zwei Stunden müssen zusätzliche Umstände berücksichtigt werden. In diesem Fall zeigte sich, wie spannend gerade der Bereich zwischen einer und zwei Stunden täglich ist.

Hier kann nach der bisherigen BSG-Rechtsprechung auch ein außergewöhnlich hoher wirtschaftlicher Wert der erforderlichen Hilfeleistungen die Anerkennung des Merkzeichens H rechtfertigen.

Wirtschaftlicher Wert bezieht sich nicht nur auf einen Stundenlohn, sondern auf den tatsächlichen Aufwand. Denn eine Unterstützung von “nur” einer Stunde und wenigen Minuten, die sich aber über den ganzen Tag verteilt, verhindert viele andere Tätigkeiten.

Viele kurze Hilfen erfordern besonderen Aufwand

Wer an einem Stück 90 Minuten Unterstützung benötigt, beansprucht Hilfe anders als jemand, der zahlreiche kurze Hilfen braucht. Obwohl die Minutenzahl gleich sein kann, ist die zweite Situation oft erheblich aufwendiger.

Angehörige oder andere Hilfspersonen müssen dann zu unterschiedlichen Tageszeiten verfügbar sein, ohne ihre übrige Zeit frei einteilen zu können.

Schon in seinem Urteil vom 10. Dezember 2002 (B 9 V 3/01 R) hatte das BSG darauf hingewiesen, dass Hilfspersonen gewöhnlich nicht nur für einzelne Handgriffe beschäftigt werden können.

Deshalb können viele erforderliche Verrichtungen oder eine ungünstige zeitliche Verteilung den wirtschaftlichen Wert der Unterstützung erhöhen.

Diese Betrachtung verhindert, Menschen allein wegen einer niedrigen Minutenzahl von der Anerkennung der Hilflosigkeit auszuschließen. Allerdings muss der Hilfebedarf tatsächlich bestehen und sich auf die rechtlich berücksichtigungsfähigen Verrichtungen beziehen.

Welche Hilfeleistungen beim Merkzeichen H berücksichtigt werden

Für die Beurteilung der Hilflosigkeit zählt in erster Linie Unterstützung die zur Sicherung der persönlichen Existenz im täglichen Leben notwendig sind.

Dazu gehören zum Beispiel Hilfen beim Waschen, Ankleiden, Essen oder bei der Toilettenbenutzung.

Auch erforderliche Anleitung und Überwachung können dazugehören, wenn ein Mensch solche Tätigkeiten wegen seiner Behinderung nicht selbstständig bewältigen kann. Gerade bei geistigen oder psychischen Beeinträchtigungen darf die Bewertung nicht auf körperliche Hilfe beschränkt werden.

Hinzu kommen Hilfen bei der geistigen Anregung und Kommunikation. Nicht jede Form allgemeiner Betreuung, Haushaltsführung oder Beaufsichtigung zählt jedoch zum Hilfebedarf.

Was die Zeitgrenzen beim Merkzeichen H bedeuten

Die Rechtsprechung unterscheidet beim täglichen Hilfebedarf verschiedene Größenordnungen. Die nachfolgende Übersicht zeigt, weshalb die Minutenzahl nicht in jedem Fall über die Anerkennung entscheidet.

Täglicher Hilfebedarf Bedeutung für das Merkzeichen H Bis etwa 60 Minuten Ein derart geringer Zeitaufwand reicht nach der allgemeinen Rechtsprechung regelmäßig nicht aus. Besondere gesetzliche und versorgungsmedizinische Fallgruppen sind gesondert zu prüfen. Zwischen etwa 60 und 120 Minuten Hilflosigkeit kann vorliegen, wenn der wirtschaftliche Wert der erforderlichen Hilfeleistungen besonders hoch ist. Mindestens 120 Minuten Der zeitliche Umfang wird regelmäßig als erheblich angesehen. Die weiteren Voraussetzungen der Hilflosigkeit müssen ebenfalls erfüllt sein.

BSG: Der Kläger hätte die vorhandenen Urteile genauer auswerten müssen

Der Kläger wollte wissen, wann der wirtschaftliche Wert der Hilfeleistungen so hoch ist, dass bereits zwischen 60 und 120 Minuten Unterstützung täglich für das Merkzeichen H genügen.

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Außerdem fragte er, ob es darauf ankomme, wie weit der festgestellte Hilfebedarf über 60 Minuten hinausgehe.

Das Bundessozialgericht verwarf die Nichtzulassungsbeschwerde, weil die Begründung die gesetzlichen Anforderungen nicht erfüllte.

Nach Auffassung des Gerichts hätte der Kläger erklären müssen, weshalb trotz dieser Rechtsprechung noch eine ungeklärte Rechtsfrage bestand.

Außerdem fehlte eine hinreichende Darstellung der tatsächlichen Feststellungen des Landessozialgerichts. Ohne diese Angaben konnte das BSG nicht beurteilen, ob die Rechtsfragen in einem Revisionsverfahren erheblich gewesen wären.

Der Beschluss enthält deshalb keine neue Entscheidung darüber, wie viele Minuten täglicher Hilfe für den Kläger notwendig waren. Er bestätigt auch nicht durch eine eigene medizinische Prüfung, dass dem jungen Mann das Merkzeichen H zu Recht entzogen wurde.

Eine frühere Entscheidung zeigt, dass auch etwa eine Stunde Hilfe ausreichen kann

Dass der wirtschaftliche Wert einer Hilfeleistung mehr als eine theoretische Überlegung ist, zeigt ein Urteil des Sächsischen Landessozialgerichts vom 9. November 2023 (L 9 SB 55/22). Dort hatte eine junge Frau nach ihrer Volljährigkeit ebenfalls das Merkzeichen H verloren.

Ein Sachverständiger stellte einen täglichen Hilfebedarf von etwa 60 Minuten fest. Die Richter berücksichtigten jedoch zusätzlich die zahlreichen notwendigen Unterstützungen und deren Verteilung über den Tagesablauf.

Das Gericht hob die Entziehung des Merkzeichens H auf. Die Entscheidung verdeutlicht, dass ein besonders hoher wirtschaftlicher Wert der Hilfeleistungen auch bei einem vergleichsweise geringen täglichen Zeitaufwand berücksichtigt werden kann.

Bei Autismus ist nicht nur körperliche Unterstützung relevant

Menschen mit Autismus können alltägliche Verrichtungen körperlich beherrschen und trotzdem auf erhebliche Unterstützung angewiesen sein. Schwierigkeiten können beispielsweise entstehen, wenn Handlungen angeleitet, wiederholt angestoßen oder überwacht werden müssen.

Für das Merkzeichen H kommt es darauf an, ob diese Unterstützung wegen der Behinderung bei den anerkannten Verrichtungen erforderlich ist. Eine Autismusdiagnose oder ein hoher GdB allein reichen für die Feststellung der Hilflosigkeit nicht aus.

Ebenso wenig genügt es, allgemein auf eine notwendige Beaufsichtigung hinzuweisen. Entscheidend ist, welche konkreten Tätigkeiten ohne fremde Hilfe nicht oder nicht zuverlässig ausgeführt werden können und weshalb die Unterstützung erforderlich ist.

So können Betroffene den tatsächlichen Hilfebedarf nachweisen

Wenn Sie das Merkzeichen H beantragen oder gegen dessen Entziehung vorgehen, sollten Sie den notwendigen Hilfebedarf möglichst genau dokumentieren. Besonders hilfreich kann ein über mehrere typische Tage geführtes Protokoll sein, das nicht nur die Dauer, sondern auch Art und Häufigkeit der Unterstützung festhält.

Dokumentieren Sie außerdem, zu welchen Tageszeiten Hilfe erforderlich ist und ob eine andere Person dafür wiederholt ihre Beschäftigung unterbrechen muss. Dadurch lässt sich besser erkennen, weshalb zahlreiche kurze Hilfen einen besonders hohen wirtschaftlichen Wert haben können.

Ärztliche Befunde, Pflegegutachten und Stellungnahmen betreuender Fachkräfte können diese Angaben ergänzen. Wichtig ist, dass die Unterlagen die Auswirkungen der Behinderung auf konkrete Alltagsverrichtungen beschreiben und nicht lediglich Diagnosen nennen.

Stützt sich die Behörde ausschließlich auf eine geringe Minutenzahl, sollten Sie prüfen lassen, ob sie die Zahl der erforderlichen Verrichtungen und deren zeitliche Verteilung ausreichend berücksichtigt hat.

Gegen einen belastenden Bescheid kann grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden, soweit eine ordnungsgemäße Rechtsbehelfsbelehrung vorliegt.

Das Merkzeichens H lohnt sich finanziell

Das Merkzeichen H kann erhebliche steuerliche Vorteile eröffnen. Für hilflose Menschen sieht § 33b Einkommensteuergesetz einen jährlichen Behinderten-Pauschbetrag von 7.400 Euro vor.

Zum Vergleich beträgt der allgemeine Behinderten-Pauschbetrag bei einem GdB von 70 jährlich 1.780 Euro. Der höhere Pauschbetrag wird nicht zusätzlich gewährt, sondern tritt bei Vorliegen der Voraussetzungen an dessen Stelle.

Das bedeutet allerdings nicht, dass Betroffene jährlich 7.400 Euro ausgezahlt bekommen. Der Pauschbetrag verringert das zu versteuernde Einkommen und wirkt sich deshalb abhängig von der persönlichen Steuersituation aus.

Weitere Nachteilsausgleiche können sich für die Beförderung im öffentlichen Personennahverkehr ergeben. Welche Vergünstigungen tatsächlich bestehen, richtet sich nach den gesetzlichen Voraussetzungen.

FAQ: Die wichtigsten Fragen zum Merkzeichen H

Kann ich das Merkzeichen H auch bei weniger als zwei Stunden täglicher Hilfe bekommen?

Ja, das ist möglich. Bei einem Hilfebedarf zwischen etwa einer und zwei Stunden kann ein besonders hoher wirtschaftlicher Wert der notwendigen Hilfeleistungen die Anerkennung rechtfertigen.

Was bedeutet ein besonders hoher wirtschaftlicher Wert der Hilfe?

Berücksichtigt werden die Zahl der notwendigen Verrichtungen und deren Verteilung über den Tag. Viele kurze Hilfen zu unterschiedlichen Zeiten können aufwendiger sein als eine zusammenhängende Unterstützung.

Zählt die Anleitung bei Autismus zum Hilfebedarf?

Ja, soweit sie wegen der Behinderung notwendig ist. Auch erforderliche Überwachung kann berücksichtigt werden, während allgemeine Betreuung nicht ausreicht.

Verliere ich das Merkzeichen H mit dem 18. Geburtstag?

Nein, der 18. Geburtstag beendet den Anspruch nicht. Allerdings gelten bei Erwachsenen andere Bewertungen als bei Kindern, weshalb die zuständige Behörde prüfen muss, ob die Voraussetzungen weiterhin erfüllt sind.

Was kann ich tun, wenn das Versorgungsamt nur die Pflegeminuten berücksichtigt?

Prüfen Sie, ob der Bescheid auch die Häufigkeit, Art und zeitliche Verteilung der erforderlichen Hilfen würdigt. Mit einem detaillierten Hilfebedarfsprotokoll und passenden medizinischen Nachweisen können Sie diese Gesichtspunkte im Widerspruchsverfahren vorbringen.

Quellen

Bundessozialgericht: Beschluss vom 14. Juli 2026 – B 9 SB 19/26 B. Volltext

Bundessozialgericht: Urteil vom 10. Dezember 2002 – B 9 V 3/01 R. EntscheidungBundessozialgericht: Urteil vom 12. Februar 2003 – B 9 SB 1/02 R. Entscheidung

Bundessozialgericht: Urteil vom 24. November 2005 – B 9a SB 1/05 R. Entscheidung

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz: § 33b Einkommensteuergesetz – Behinderten-Pauschbeträge und Hilflosigkeit. Gesetzestext

Sächsisches Landessozialgericht: Urteil vom 9. November 2023 – L 9 SB 55/22. Volltext

Autismus Wissen: Merkzeichen im Schwerbehindertenausweis: G, B, H, aG. Veröffentlicht am 17. Oktober 2026.