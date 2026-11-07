Jugendamt darf bei ADHS Schulbegleitung nicht pauschal ablehnen

Ein Junge mit ADHS bekam bereits Unterstützung durch eine Schulbegleitung. Doch als seine Eltern die Hilfe für das nächste Schuljahr verlängern lassen wollten, lehnte das Jugendamt den Antrag ab. Die Begründung lautete, dass ADHS allein keine seelische Störung sei, die einen Anspruch auf diese Hilfe begründe.

Das Verwaltungsgericht Hannover erklärte die Ablehnung für rechtswidrig. Nach Auffassung des Gerichts kann ADHS auch ohne eine zusätzliche psychische Erkrankung die Voraussetzungen für eine Eingliederungshilfe erfüllen.

Das Jugendamt muss deshalb erneut über den Antrag entscheiden (Urteil vom 23. Januar 2026, 3 A 9433/25).

Das Gericht stellte zudem fest, dass der Junge einen Anspruch auf Schulassistenz hat. Wie viele Stunden Unterstützung er erhält, muss das Jugendamt noch entscheiden. Entscheidend ist, wie sich die ADHS auf seine Teilhabe am Schulalltag auswirkt und welche Hilfe er tatsächlich benötigt.

Erst bewilligt, dann wegen einer Dienstanweisung abgelehnt

Der neunjährige Kläger erhielt bereits seit seiner Einschulung eine Schulassistenz; bei ihm lag eine diagnostizierte Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung mit sozialen Beeinträchtigungen vor.

Im September 2025 verweigerte das Jugendamt des Landkreises Hildesheim die weitere Unterstützung.

Die Behörde berief sich auf eine interne Weisung, nach der ADHS allein keine seelische Störung darstelle. Sie verlangte eine zusätzliche seelische Folgestörung und hielt deshalb eine weitere Prüfung für entbehrlich.

Gericht widerspricht der pauschalen Einordnung von ADHS

Nach Anhörung eines kinder- und jugendpsychiatrischen Sachverständigen widersprach das Gericht dieser Auffassung. ADHS sei fachwissenschaftlich als seelische Störung anerkannt.

Damit stellte sich das Gericht ausdrücklich gegen eine bisher verbreitete Rechtsprechung, auf die sich das Jugendamt gestützt hatte. Wegen der grundsätzlichen Bedeutung ließen die Richter die Berufung zum Niedersächsischen Oberverwaltungsgericht zu.

Die Diagnose allein begründet noch keinen Anspruch

§ 35a SGB VIII verbindet zwei Voraussetzungen: Die seelische Gesundheit muss mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate vom altersentsprechenden Zustand abweichen.

Dadurch muss die gesellschaftliche Teilhabe beeinträchtigt sein oder eine solche Beeinträchtigung drohen.

Beschreiben Sie also nicht nur die Diagnose, sondern auch die konkreten Schwierigkeiten Ihres Kindes im Schulalltag. Dass gesundheitliche Befunde und ihre Auswirkungen getrennt betrachtet werden müssen, erläutert auch unser Beitrag zu Autismus, ADHS und der Bewertung von Teilhabeeinschränkungen.

Schulbegleitung setzt keinen Schwerbehindertenausweis voraus

Ein bestimmter Grad der Behinderung gehört nicht zu den Voraussetzungen des § 35a SGB VIII. Ob Sie für Ihr Kind einen Schwerbehindertenausweis wegen ADHS beantragen können, ist deshalb eine andere Frage als der Anspruch auf Schulassistenz.

Zur medizinischen Voraussetzung muss das Jugendamt eine fachärztliche oder psychotherapeutische Stellungnahme einholen. Für die Entscheidung über die Teilhabe sind Informationen darüber wichtig, was im Unterricht und im sozialen Miteinander tatsächlich gelingt oder scheitert.

Fortschritte durch Begleitung rechtfertigen nicht deren Wegfall

Im entschiedenen Fall hatte sich die Integration des Jungen unter der bisherigen Assistenz verbessert. Das Gericht führte diese Fortschritte gerade auf die Unterstützung zurück; nach deren Wegfall hatte die Schule eine Verschlechterung beschrieben.

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Für Ihre Unterlagen empfiehlt sich deshalb eine klare Unterscheidung: Was schafft Ihr Kind selbstständig, und was gelingt nur mit Hilfe? Halten Sie fest, wo Unterstützung fehlt; einen weiteren Fall hierzu behandelt unser Beitrag über zusätzliche Schulbegleitung bei ungedecktem Bedarf.

Anspruch bejaht – Stundenumfang bleibt offen

Das Gericht bejahte den Anspruch auf Schulassistenz dem Grunde nach. Den notwendigen Umfang muss das Jugendamt durch einen Hilfeplan ermitteln und anschließend neu entscheiden.

Eine fachlich begründete, schrittweise Reduzierung schloss die Kammer nicht aus. Einen abrupten Abbruch ohne Prüfung der Folgen akzeptierte sie dagegen nicht; mit einer anderen rechtlichen Konstellation beim Wechsel bestehender Hilfen befasst sich der Beitrag Schulbegleiter soll wegfallen: Kostenargument reicht Gericht nicht.

Diese Unterlagen helfen bei der Prüfung

Bitten Sie die Schule um konkrete Beobachtungen statt allgemeiner Aussagen. Hilfreich ist eine Beschreibung, in welchen Situationen Ihr Kind ohne Begleitung den Unterricht verlässt, Konflikte nicht bewältigt oder an gemeinsamen Aktivitäten nicht teilnehmen kann.

Dokumentieren Sie vorhandene Hilfen und deren Grenzen, damit das Jugendamt den offenen Bedarf erkennen kann. Dass auch andere Unterstützung rechtlich wichtig werden kann, zeigt der gesonderte Fall Schulbegleitung gestrichen: Eilantrag scheitert wegen anderer Assistenz.

Unterlage Was daraus hervorgehen sollte Fachärztliche oder psychotherapeutische Stellungnahme Diagnose, Krankheitswert und voraussichtliche Dauer der gesundheitlichen Abweichung. Bericht der Schule Konkrete Schwierigkeiten bei Unterricht, Kontakten und schulischen Aktivitäten. Bericht der bisherigen Schulbegleitung Erforderliche Hilfestellungen und die Bedingungen, unter denen Fortschritte gelingen. Eigene Dokumentation Beobachtete Veränderungen, Unterstützungslücken und Folgen ausgefallener Begleitung.

Bei Ablehnung und drohenden Ausfällen rechtzeitig handeln

Prüfen Sie bei einer Ablehnung die Rechtsbehelfsbelehrung und lassen Sie klären, welcher Rechtsbehelf innerhalb welcher Frist erforderlich ist. Drohen ohne Assistenz erhebliche Nachteile, kommt bei einem Anspruch gegen das Jugendamt vorläufiger Rechtsschutz in Betracht.

Für einen Eilantrag müssen Sie den Hilfebedarf und die Dringlichkeit nachvollziehbar belegen. Verfahren können sich je nach zuständigem Leistungsträger unterscheiden, wie der Beitrag zur vorläufigen Finanzierung einer Schulbegleitung durch die Krankenkasse zeigt.

Familien können Unterstützung im Verfahren verlangen

Sie müssen einen Antrag auf Eingliederungshilfe nicht allein vorbereiten und verfolgen: § 10b SGB VIII sieht Unterstützung durch einen Verfahrenslotsen vor. Wie Sie diese Begleitung erhalten, erklärt unser Beitrag zum Verfahrenslotsen beim Jugendamt.

Sprechen Sie neben dem Unterricht auch weitere Versorgungslücken an, ohne diese gleichzusetzen. Welche Probleme außerhalb der Unterrichtszeit entstehen können, beschreibt der Beitrag über einen gestrichenen Betreuungsplatz für ein Kind mit Behinderung.

FAQ: ADHS und Schulbegleitung

Hat jedes Kind mit ADHS Anspruch auf Schulbegleitung?

Nein, die Diagnose allein genügt nicht. Hinzukommen muss eine dadurch verursachte oder drohende Teilhabebeeinträchtigung, für die die beantragte Hilfe geeignet und erforderlich ist.

Muss zusätzlich eine weitere seelische Erkrankung vorliegen?

Nach der Auffassung des VG Hannover darf das Jugendamt bei ADHS nicht pauschal eine zusätzliche seelische Folgestörung verlangen. Die weiteren gesetzlichen Voraussetzungen muss es dennoch prüfen.

Hat das Gericht eine Begleitung für den gesamten Schultag angeordnet?

Nein, das Jugendamt muss den Antrag unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts neu bescheiden. Den konkreten Stundenumfang hat die Kammer nicht festgelegt.

Wer hilft beim Antrag und bei Problemen mit dem Jugendamt?

Ein Verfahrenslotse kann Sie bei der Beantragung und Durchsetzung von Eingliederungshilfe unterstützen. Seine Begleitung ersetzt allerdings keinen fristgebundenen Rechtsbehelf.

Quellen

Gesetze im Internet: Sozialgesetzbuch VIII, §§ 10b und 35a.

Gesetze im Internet: Verwaltungsgerichtsordnung, § 123.

Verwaltungsgericht Hannover: Urteil vom 23. Januar 2026 – 3 A 9433/25, Volltext. Autismus Wissen: Schulbegleitung beantragen – Zuständigkeit und Ablauf. Fachbeitrag zu den Voraussetzungen einer Schulbegleitung. Veröffentlicht am 17. Oktober 2026.