Keine Kürzung der Rente bei Restschuldbefreiung 

Wer eine Restschuldbefreiung erhält, soll einen echten Neustart bekommen – ohne dass alte Forderungen über die Hintertür wieder auftauchen. Genau darum ging es in einem Urteil des Thüringer Landessozialgerichts: Eine Rentenkasse wollte die Altersrente eines Mannes mit früheren Beitragsrückständen verrechnen, obwohl das Insolvenzverfahren längst abgeschlossen war.

Das Gericht stellte klar: Nach erteilter Restschuldbefreiung darf die Rentenversicherung grundsätzlich nicht mehr mit alten Forderungen gegen die Rente aufrechnen oder verrechnen. (L 12 R 331/18)

Worum es im Fall ging – und warum er so viele betrifft

Der Kläger, Jahrgang 1946, arbeitete als Maurer und machte sich Anfang der 2000er Jahre selbstständig. Aus dieser Zeit stammten Beitragsforderungen samt Säumniszuschlägen, die später mehrere tausend Euro ausmachten.

Als das Insolvenzverfahren über sein Vermögen lief und das Amtsgericht schließlich Restschuldbefreiung erteilte, schien das Kapitel abgeschlossen.Doch die Rentenversicherung griff trotzdem zur Verrechnung.

Sie behielt Monat für Monat Geld von der Altersrente ein, erst in hoher Höhe, später reduziert. Der Kläger wehrte sich, weil er die Forderung nach Restschuldbefreiung nicht mehr als durchsetzbar ansah – und damit traf er den Kern des Problems, das viele Betroffene unterschätzen.

Was bedeutet Restschuldbefreiung?

Restschuldbefreiung bedeutet, dass eine Privatperson nach einem durchlaufenen Insolvenzverfahren von den verbliebenen Schulden gegenüber den Insolvenzgläubigern befreit wird. Der entscheidende Punkt liegt darin, dass Gläubiger diese alten Forderungen anschließend nicht mehr zwangsweise durchsetzen dürfen, selbst wenn die Forderung als solche auf dem Papier weiter existiert.

Für Betroffene schafft das den rechtlichen Neustart, den das Insolvenzrecht verspricht.

Zahlung kann nicht erzwungen werden

Viele verwechseln Restschuldbefreiung mit einem vollständigen „Verschwinden“ aller Schulden. Tatsächlich wandeln sich die betroffenen Forderungen in eine Art Verpflichtung ohne Durchsetzungsmacht, sodass eine freiwillige Zahlung zwar möglich bleibt, aber nicht erzwungen werden kann.

Genau diese fehlende Durchsetzbarkeit spielt bei Rentenverrechnungen eine zentrale Rolle, weil Aufrechnung und Verrechnung eine durchsetzbare Gegenforderung voraussetzen.

Ausnahmen brauchen eine rechtliche Grundlage

Restschuldbefreiung gilt grundsätzlich auch für öffentlich-rechtliche Forderungen wie Sozialversicherungsbeiträge, wenn sie als Insolvenzforderungen einzuordnen sind. Ausnahmen gibt es, aber sie greifen nicht automatisch, sondern erfordern eine klare rechtliche Grundlage und eine korrekte Behandlung im Insolvenzverfahren.

Wer Restschuldbefreiung erhalten hat, sollte deshalb bei späteren Kürzungen oder Forderungen immer prüfen, ob die Gegenseite überhaupt noch rechtlich „ziehen“ darf.

Warum die Rentenversicherung trotzdem kürzen wollte

Die Rentenversicherung berief sich auf ein bekanntes Instrument aus dem Sozialrecht: Aufrechnung und Verrechnung nach den Regeln des Sozialgesetzbuchs. Damit können Leistungsträger unter bestimmten Voraussetzungen mit Beitrags- oder Erstattungsforderungen gegen laufende Leistungen wie Renten „verrechnen“, sogar dann, wenn die Rente an sich unpfändbar wäre.

Genau dieses Privileg nutzen Behörden in der Praxis regelmäßig, weil sie so leichter an Geld kommen als andere Gläubiger.

Im Fall des Klägers wollte die Rentenversicherung zumindest Teile der Forderung weiter durchsetzen. Sie argumentierte sinngemäß: Auch nach einer Insolvenz müsse eine Verrechnung möglich bleiben, sonst entstünde ein Wertungswiderspruch. Das Thüringer Landessozialgericht ging diesen Weg nicht mit.

Die entscheidende Linie des Gerichts: Restschuldbefreiung stoppt die Verrechnung

Das Gericht stellte klar, dass nach erteilter Restschuldbefreiung eine Verrechnung mit solchen Forderungen grundsätzlich nicht mehr möglich ist. Denn die Restschuldbefreiung verändert die Rechtsnatur der Forderung: Sie bleibt zwar „theoretisch“ bestehen, aber niemand kann sie noch zwangsweise durchsetzen.

Juristisch gesprochen wird aus der Forderung eine unvollkommene Verbindlichkeit – man kann sie erfüllen, aber niemand kann sie erzwingen.

Und genau daran scheitert die Verrechnung. Für eine Aufrechnung oder Verrechnung braucht es nicht nur irgendeine Forderung, sondern eine, die rechtlich durchsetzbar ist.

Nach Restschuldbefreiung fehlt diese Durchsetzbarkeit. Damit fehlt die Grundlage, um Rentenansprüche „abzuzweigen“.

Warum das Urteil besonders wichtig ist: Keine Hintertür über die Rente

Viele Betroffene glauben, Restschuldbefreiung wirke nur gegen private Gläubiger. Das stimmt nicht. Sie erfasst auch öffentlich-rechtliche Forderungen wie Beiträge zur Sozialversicherung, solange sie als Insolvenzforderungen gelten und nicht unter eine eng begrenzte Ausnahme fallen.

Genau hier liegt die praktische Sprengkraft: Wer nach einer Insolvenz wieder Rente bezieht, muss nicht befürchten, dass alte Beitragsrückstände dauerhaft über Rentenkürzungen weiterlaufen.

Das Gericht machte zudem deutlich, dass eine Privilegierung der Sozialleistungsträger bei der Verrechnung nicht bedeutet, dass sie die Wirkungen der Restschuldbefreiung einfach ignorieren dürfen.

Der Gesetzgeber hat Ausnahmen zur Restschuldbefreiung ausdrücklich geregelt. Was dort nicht steht, bleibt von der Restschuldbefreiung erfasst.

Das kann in der Praxis über Ihre Existenz entscheiden

Im Fall des Klägers ging es nicht um Luxus, sondern um schlichte Lebensführung. Seine Rente lag zwar über einer bestimmten Schwelle, doch die Rentenversicherung zog teils erhebliche Beträge ab.

Der Kläger verwies außerdem auf hohe Beiträge zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung – ein typisches Problem, das viele ältere Menschen trifft, wenn sie privat versichert sind oder Zusatzlasten tragen.

Das Urteil zeigt: Wenn eine Rentenversicherung nach Restschuldbefreiung trotzdem kürzt, lohnt sich der genaue Blick. Denn eine Restschuldbefreiung soll gerade verhindern, dass alte Forderungen den Neustart wieder auffressen.

Woran Sie erkennen, ob eine Verrechnung nach Insolvenz überhaupt noch möglich ist

Entscheidend ist nicht, ob eine Behörde noch „eine Forderung auf dem Papier“ hat. Entscheidend ist, ob sie diese Forderung nach Restschuldbefreiung rechtlich noch durchsetzen darf. Wenn die Forderung als Insolvenzforderung behandelt wurde, zur Tabelle angemeldet war und keine besondere Ausnahme greift, dann verliert sie nach Restschuldbefreiung regelmäßig ihre Durchsetzbarkeit.

Besonders heikel wird es, wenn Behörden versuchen, Forderungsteile als „nach Insolvenz entstanden“ darzustellen. Dann kommt es auf den Rechtsgrund an: Nicht das Datum eines Bescheids entscheidet allein, sondern ob der anspruchsbegründende Lebenssachverhalt bereits vor Verfahrenseröffnung angelegt war.

Genau diese Abgrenzung sorgt in vielen Fällen für Streit – und genau deshalb brauchen Betroffene klare Aktenlage.

Was Sie tun sollten, wenn die Rentenversicherung nach Restschuldbefreiung kürzt

Wenn eine Rentenkasse Rentenbeträge einbehält, sollten Sie sich nicht mit dem Zahlbetrag zufriedengeben, sondern den Grund prüfen. Sie sollten klären, ob die Forderung im Insolvenzverfahren angemeldet war und ob Ihnen rechtskräftig Restschuldbefreiung erteilt wurde.

Wenn beides zutrifft, spricht viel dafür, dass eine Verrechnung nach der Restschuldbefreiung nicht mehr zulässig ist.

In der Praxis entscheidet oft die Geschwindigkeit: Wer früh reagiert, stoppt laufende Abzüge schneller und kann zu viel einbehaltenes Geld zurückfordern. Wer abwartet, lässt Kürzungen monatelang weiterlaufen – und verschenkt damit Geld, das eigentlich zum Lebensunterhalt gedacht ist.

FAQ: Die fünf wichtigsten Fragen zur Rente nach Restschuldbefreiung

Darf die Rentenversicherung nach Restschuldbefreiung noch Geld von der Rente einbehalten?

In der Regel nicht, wenn es um Forderungen geht, die von der Restschuldbefreiung erfasst sind. Nach der Entscheidung des Thüringer Landessozialgerichts fehlt dann die rechtliche Grundlage für eine Verrechnung.

Die Forderung bleibt zwar als „unvollkommene Verbindlichkeit“ bestehen, aber sie lässt sich nicht mehr erzwingen.

Was bedeutet Restschuldbefreiung für alte Sozialversicherungsbeiträge?

Restschuldbefreiung erfasst grundsätzlich auch öffentlich-rechtliche Forderungen wie Sozialversicherungsbeiträge, wenn sie als Insolvenzforderungen gelten.

Entscheidend ist, ob der Rechtsgrund der Forderung vor der Eröffnung des Insolvenzverfahrens gelegt wurde und die Forderung als Insolvenzforderung behandelt wurde. Nur eng begrenzte Ausnahmen bleiben davon unberührt.

Gilt das auch, wenn die Forderung erst nach der Insolvenzeröffnung „festgesetzt“ wurde?

Ja, das kann trotzdem eine Insolvenzforderung sein, wenn der zugrunde liegende Lebenssachverhalt bereits vor der Eröffnung des Insolvenzverfahrens entstanden ist.

Nicht das Datum des Bescheids entscheidet allein, sondern der Zeitpunkt, zu dem der Anspruch rechtlich „angelegt“ wurde. Genau diese Unterscheidung spielt in Streitfällen eine zentrale Rolle.

Was muss ich prüfen, wenn meine Rente gekürzt wird?

Sie sollten prüfen, ob eine Restschuldbefreiung erteilt wurde und ob die Forderung im Insolvenzverfahren zur Tabelle angemeldet war. Zusätzlich sollten Sie klären, ob der Gläubiger eine besondere Ausnahme geltend gemacht hat, die von der Restschuldbefreiung nicht erfasst wird.

Wenn diese Punkte für Sie sprechen, lohnt sich ein konsequentes Vorgehen gegen die Kürzung.

Kann ich einbehaltene Rentenbeträge zurückbekommen?

Das kann möglich sein, wenn die Verrechnung rechtswidrig war. Entscheidend ist, dass Sie Bescheide rechtzeitig angreifen und die rechtlichen Voraussetzungen prüfen lassen. Wer schnell reagiert, erhöht die Chancen, laufende Einbehalte zu stoppen und zu viel einbehaltenes Geld zurückzuholen.

Fazit: Restschuldbefreiung schützt auch die Rente – und zwar konsequent

Das Thüringer Landessozialgericht hat einen wichtigen Schutzwall bestätigt: Nach erteilter Restschuldbefreiung darf die Rentenversicherung grundsätzlich nicht mehr mit alten Forderungen gegen die Altersrente verrechnen. Wer nach Insolvenz neu anfangen soll, braucht genau diese Sicherheit – sonst bleibt Restschuldbefreiung ein Etikett ohne Wirkung.

Für Betroffene bedeutet das Urteil vor allem eines: Wenn nach der Insolvenz plötzlich Rentenkürzungen auftauchen, lohnt sich Widerstand.