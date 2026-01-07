BGH: Restschuldbefreiung wischt nicht alle Schulden weg

Lesedauer 6 Minuten

Die Restschuldbefreiung gilt vielen als das große Versprechen des Insolvenzrechts: Wer das Verfahren durchläuft, seine Obliegenheiten erfüllt und keine Versagungsgründe setzt, soll nach Ablauf der Wohlverhaltensphase wirtschaftlich wieder bei null anfangen können. Dieses Versprechen ist allerdings von vornherein begrenzt. Der Gesetzgeber hat bestimmte Forderungen ausdrücklich ausgenommen, weil er es in diesen Konstellationen für nicht hinnehmbar hält, dass der Schuldner sich durch die Restschuldbefreiung der Inanspruchnahme entzieht. Zu diesen Ausnahmen gehören seit Mitte 2014 auch bestimmte Steuerforderungen.

Mit Urteil (IX ZR 199/19) hat der Bundesgerichtshof hierzu Leitplanken gesetzt, die in der Praxis erhebliche Folgen haben. Zum einen kann eine Steuerverbindlichkeit unter den Voraussetzungen von § 302 InsO auch dann von der Restschuldbefreiung ausgenommen sein, wenn die strafrechtliche Verurteilung, die den Ausnahmetatbestand trägt, im Bundeszentralregister bereits getilgt ist oder tilgungsreif wäre.

Zum anderen stellte der BGH klar, dass Säumniszuschläge und Zinsen als steuerliche Nebenleistungen das Schicksal der Hauptforderung teilen. Wer also glaubt, Nebenforderungen würden „automatisch“ in der Restschuldbefreiung verschwinden, kann sich täuschen.

Der rechtliche Rahmen: § 302 InsO und die steuerbezogene Ausnahme

§ 302 InsO regelt, welche Forderungen von der Wirkung der Restschuldbefreiung nicht erfasst werden. Für Steuerforderungen ist dabei die seit dem 1. Juli 2014 geltende Fassung besonders bedeutsam. Sie nimmt Verbindlichkeiten „aus einem Steuerschuldverhältnis“ von der Restschuldbefreiung aus, sofern der Schuldner im Zusammenhang damit wegen einer Steuerstraftat nach den in der Norm genannten Vorschriften rechtskräftig verurteilt worden ist.

Der Gesetzgeber reagierte damit auf eine als unbefriedigend empfundene Lage: In älteren Verfahren konnten selbst Steuerstraftäter – je nach dogmatischer Einordnung der Ansprüche – über die Restschuldbefreiung einen Schlussstrich ziehen, obwohl dem Steuerschuldverhältnis ein strafrechtlich relevantes Verhalten zugrunde lag. Der neue Ausnahmetatbestand sollte das verhindern.

Wichtig ist schon an dieser Stelle, dass der Gesetzestext nicht bei „Steuern“ im umgangssprachlichen Sinn stehenbleibt, sondern an das Steuerschuldverhältnis anknüpft. Damit wird die Tür geöffnet zu der Frage, ob und inwieweit Nebenleistungen wie Zinsen und Säumniszuschläge miterfasst sind. Genau diese Frage beantwortet der BGH im Urteil ausdrücklich.

Der Fall vor dem BGH: alte Verurteilung, laufendes Insolvenzverfahren, hohe Nebenforderungen

Dem Urteil lag eine Konstellation zugrunde, wie sie in der Praxis zwar selten, dann aber besonders konfliktträchtig ist. Der Kläger war 1999 wegen Steuerhehlerei in mehreren Fällen verurteilt worden. Jahre später, im Februar 2017, wurde das Insolvenzverfahren über sein Vermögen eröffnet. Der Staat meldete erhebliche Forderungen zur Insolvenztabelle an, darunter Abgabenforderungen (Zoll und Einfuhrumsatzsteuer) in Millionenhöhe sowie Säumniszuschläge und Zinsen.

Zugleich verlangte der Gläubiger die Eintragung des besonderen Rechtsgrundes, wonach diese Forderungen wegen des Zusammenhangs mit einer Steuerstraftat nicht von der Restschuldbefreiung erfasst werden sollten. Der Schuldner widersprach dem besonderen Rechtsgrund und wollte gerichtlich feststellen lassen, dass die Forderungen nicht privilegiert seien.

Damit standen zwei Streitlinien im Raum: Zum einen die Bedeutung der Tilgung einer strafrechtlichen Verurteilung im Bundeszentralregister, zum anderen die Reichweite des Ausnahmetatbestands im Hinblick auf Nebenleistungen.

Warum der BGH auf die rechtskräftige Verurteilung abstellt – und nicht auf eine „neue“ Prüfung der Tat

Ein bemerkenswerter Punkt des Urteils ist die Klarstellung, dass die Zivilgerichte im Feststellungsstreit nicht erneut die Voraussetzungen der Steuerstraftat „nachbauen“ müssen. Maßgeblich ist nach dem Wortlaut des § 302 InsO die rechtskräftige Verurteilung wegen einer der genannten Steuerstraftaten. Der BGH erläutert, dass der Gesetzgeber gerade deshalb an die rechtskräftige Verurteilung anknüpft, um den Zivilgerichten diese inhaltliche Strafrechtsprüfung zu ersparen.

Das ist in der Praxis mehr als ein formaler Hinweis: Die Auseinandersetzung verlagert sich weg von der materiellen Tatfrage hin zu der Frage, ob tatsächlich eine einschlägige rechtskräftige Verurteilung besteht und ob ein hinreichender Zusammenhang zwischen Steuerschuldverhältnis und Verurteilung gegeben ist.

Zugleich macht die Entscheidung deutlich, wie wichtig die insolvenzrechtliche Verfahrensspur ist. Der Gläubiger muss die Forderung mit dem entsprechenden Rechtsgrund anmelden. Der Schuldner kann dem besonderen Rechtsgrund widersprechen, ohne die Forderung als solche anzugreifen. Der Streit dreht sich dann nicht mehr um „ob“ die Forderung besteht, sondern um die Frage, ob sie nach § 302 InsO von der Restschuldbefreiung ausgenommen bleibt.

Tilgung im Bundeszentralregister: Warum § 51 BZRG nach Auffassung des BGH nicht hilft

Der eigentliche Zündstoff des Urteils liegt in der Verbindung von Insolvenzrecht und Registerrecht. § 51 BZRG enthält ein Vorhalte- und Verwertungsverbot: Ist die Eintragung über eine Verurteilung getilgt oder tilgungsreif, sollen Tat und Verurteilung der betroffenen Person im Rechtsverkehr grundsätzlich nicht mehr entgegengehalten und nicht zu ihrem Nachteil verwertet werden. Auf den ersten Blick klingt das wie ein klarer Schutzmechanismus – und viele Schuldner würden intuitiv erwarten, dass eine „vergessene“ Verurteilung auch insolvenzrechtlich nicht mehr nachwirkt.

Der BGH folgt dieser Erwartung nicht. Er kommt zu dem Ergebnis, dass das Verwertungsverbot des § 51 Abs. 1 BZRG die insolvenzrechtliche Nachhaftung aus § 302 InsO zeitlich nicht begrenzt. Die Begründung arbeitet mit dem gesetzgeberischen Gesamtbild: Im selben Reformkontext hat der Gesetzgeber an anderer Stelle – etwa bei der Versagung der Restschuldbefreiung wegen bestimmter Straftaten – ausdrücklich zeitliche Grenzen gesetzt und dabei die registerrechtlichen Tilgungsmechanismen sichtbar mitgedacht.

Bei § 302 InsO hat er eine solche zeitliche Begrenzung hingegen gerade nicht aufgenommen, sondern ein Nachforderungsrecht zugelassen, das sich nur aus anderen Schranken ergibt, insbesondere aus Verjährungsvorschriften.

Mit anderen Worten: Nach Auffassung des BGH ist § 302 InsO in diesem Bereich die speziellere Regelung. Die Folge kann hart wirken, weil sie einen sehr langen Schatten strafrechtlichen Fehlverhaltens wirft.

Der BGH benennt diese Härte ausdrücklich und beschreibt die Möglichkeit, dass die Restschuldbefreiung ihren praktischen Nutzen verlieren kann, wenn ausgerechnet die wesentlichen Forderungen von ihr ausgenommen bleiben. Gleichwohl hält er die gesetzliche Wertung für hinzunehmen, solange die äußersten verfassungsrechtlichen Grenzen nicht überschritten sind.

Keine „zeitliche Schonfrist“ über das Verfassungsrecht – und keine unzulässige Rückwirkung

Der Kläger hatte sich außerdem dagegen gewandt, dass eine Jahrzehnte alte Verurteilung in einem späteren Insolvenzverfahren so gravierende Folgen entfalten kann. Der BGH verneint eine verfassungsrechtlich gebotene Einschränkung.

Er betont, dass der Gesetzgeber bei der Ausgestaltung der Restschuldbefreiung einen weiten Gestaltungsspielraum hat und Ausnahmen definieren darf, wenn er sie sachlich rechtfertigen kann. Dass der Fiskus bei Forderungen mit strafrechtlichem Hintergrund privilegiert wird, ordnet der BGH als gesetzgeberische Billigkeitsentscheidung ein, die an den besonderen Unrechtsgehalt der Konstellation anknüpft.

Auch der Einwand einer unzulässigen Rückwirkung greift nach der Entscheidung nicht durch. Maßgeblich ist nicht, wann die Straftat begangen oder wann verurteilt wurde, sondern wann der Insolvenzantrag gestellt wurde und ob für dieses Verfahren die seit 2014 geltende Rechtslage einschlägig ist. Damit ist der Anknüpfungspunkt die verfahrensrechtliche Inanspruchnahme der Restschuldbefreiung unter einer bestimmten gesetzlichen Ausgestaltung, nicht eine nachträgliche „Strafverschärfung“ im eigentlichen Sinn.

Nebenleistungen: Warum Säumniszuschläge und Zinsen „mitlaufen“

Der zweite Schwerpunkt des Urteils betrifft die Reichweite des Ausnahmetatbestands. In Rechtsprechung und Literatur wurde diskutiert, ob Nebenforderungen wie Säumniszuschläge und Zinsen nur dann von der Restschuldbefreiung ausgenommen sind, wenn sie im Strafurteil ausdrücklich mitumfasst oder zumindest konkret benannt sind. Diese Sichtweise hätte die Ausnahme stärker an den Inhalt der strafrechtlichen Entscheidung gebunden und damit faktisch häufig eingegrenzt.

Der BGH entscheidet anders. Er stellt auf die Systematik des Steuerrechts ab: Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis umfassen nach der Abgabenordnung nicht nur den Steueranspruch selbst, sondern auch den Anspruch auf steuerliche Nebenleistungen. Zu diesen Nebenleistungen zählen unter anderem Säumniszuschläge und Zinsen.

Wenn § 302 InsO „Verbindlichkeiten aus einem Steuerschuldverhältnis“ ausnimmt, dann erfasst das nach Auffassung des BGH auch diese Nebenleistungen, sobald die Hauptforderung den erforderlichen Zusammenhang mit der Steuerstraftat aufweist. Dass das Strafurteil einzelne Nebenforderungen nicht nennt, ändert daran nichts.

Praktisch bedeutet das: Die ausgenommene Forderungsmasse kann deutlich größer sein als die eigentliche Steuer- oder Abgabenhauptforderung. Gerade bei langjährigen Rückständen können Säumniszuschläge und Zinsen erhebliche Summen erreichen und die wirtschaftliche Perspektive nach der Insolvenz massiv beeinflussen.

Warum die insolvenzrechtliche Verfahrensgestaltung jetzt noch wichtiger ist

Das Urteil zeigt in einem Punkt besonders deutlich, wie sehr die Wirkung der Restschuldbefreiung von der korrekten insolvenzrechtlichen Abwicklung abhängt. Für den Gläubiger genügt es nicht, die Forderung schlicht anzumelden; der besondere Rechtsgrund muss in der Anmeldung kenntlich gemacht werden. Für den Schuldner wiederum ist es nicht genug, pauschal auf die Restschuldbefreiung zu vertrauen; er muss prüfen, welche Forderungen mit welchem Rechtsgrund in der Tabelle stehen und ob ein Widerspruch gegen den besonderen Rechtsgrund sinnvoll und möglich ist.

Das gilt erst recht, wenn eine alte Verurteilung im Raum steht, deren registerrechtliche Tilgung in anderen Lebensbereichen längst „Ruhe“ geschaffen hat.

Gleichzeitig schärft die Entscheidung das Bewusstsein dafür, dass Insolvenzrecht und Steuerrecht hier ineinandergreifen. Die zeitlichen Grenzen ergeben sich in der Praxis weniger aus registerrechtlichen Tilgungsfristen, sondern aus steuerlichen Verjährungsregeln. Wer die künftige Belastung bewerten will, muss deshalb auch die steuerrechtliche Seite im Blick behalten, etwa Festsetzungs- und Zahlungsverjährung.

Folgen für die Praxis: Beratung, Erwartungsmanagement und realistische Neustart-Perspektiven

Für Betroffene und Beratungsstellen bedeutet das Urteil vor allem eines: Die Erwartung an einen „Schlussstrich“ nach der Insolvenz muss sorgfältig überprüft werden, wenn Steuerforderungen mit strafrechtlichem Bezug im Raum stehen.

Eine alte Verurteilung kann – auch nach Tilgung im Register – weiterhin der Hebel sein, mit dem Steuerforderungen der Restschuldbefreiung entzogen werden. Wer erst im laufenden Verfahren oder kurz vor dessen Ende erkennt, dass die wesentlichen Verbindlichkeiten ausgenommen sind, erlebt die Restschuldbefreiung nicht als Befreiung, sondern als bloße Zäsur ohne echte Entlastung.

Für Gläubigerseite und Insolvenzverwaltung schafft das Urteil Klarheit bei der Reichweite der ausgenommenen Forderungen. Nebenleistungen werden nicht als „Anhängsel“ behandelt, die eigenständig zu bewerten wären, sondern folgen der Hauptforderung. Das reduziert Abgrenzungskonflikte, erhöht aber die Tragweite der Ausnahme.

Einordnung: Klarheit mit möglicher Härte

Der BGH sorgt mit IX ZR 199/19 für eine klare Linie. Die Entscheidung stärkt die gesetzgeberische Wertung, dass Steuerforderungen im Zusammenhang mit bestimmten Steuerstraftaten besonders behandelt werden dürfen, und sie verhindert, dass die Ausnahme über Nebenleistungsdiskussionen ausgehöhlt wird. Zugleich nimmt sie in Kauf, dass die Restschuldbefreiung für einzelne Schuldner faktisch leerläuft. Der Senat benennt diese Konsequenz offen, verweist aber darauf, dass vergleichbare Effekte auch bei anderen ausgenommenen Forderungen auftreten können.

Quellen

Bundesgerichtshof, Urteil AZ: IX ZR 199/19 (Volltextdarstellung mit Leitsätzen, Tatbestand und Entscheidungsgründen).