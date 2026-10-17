Keine Klage auf Schwerbehindertenausweis ohne geklärten GdB

Wer einen höheren Grad der Behinderung erstreiten will, kann die Ausstellung des Schwerbehindertenausweises nicht zusätzlich einklagen, wenn die Behörde ihn nach erfolgreicher Feststellung der Schwerbehinderung auf Antrag ausstellen würde.

Das hat das Landessozialgericht Baden-Württemberg klargestellt. Im entschiedenen Fall scheiterte die zusätzliche Ausweisklage bereits an ihrer Zulässigkeit; zugleich blieb der Kläger mit seinem Antrag auf GdB 50 erfolglos. (LSG Baden-Württemberg, Urteil vom 26.06.2026 – L 8 SB 1669/26)

GdB-Feststellung und Ausweis sind zwei verschiedene Dinge

Das Landessozialgericht trennte zwei rechtliche Fragen: die Feststellung einer Schwerbehinderung und die Ausstellung des Ausweises. Der Bescheid stellt den Status fest. Der Ausweis dient als Nachweis gegenüber Dritten; er begründet die Schwerbehinderteneigenschaft nicht selbst.

Warum die zusätzliche Ausweisklage unzulässig war

Die zusätzliche Klage auf Ausstellung des Ausweises hielt das Gericht bereits für unzulässig. Dem Kläger fehlte hierfür das Rechtsschutzbedürfnis: Hätte er die Feststellung eines GdB von mindestens 50 erreicht, hätte er den Ausweis auf einfacherem Weg bei der Behörde beantragen können.

Es gab keinen Hinweis, dass das Landratsamt ihn dann verweigern würde.

Maßgeblich war hier, dass der Kläger den Ausweis nach erfolgreicher GdB-Feststellung ohne zusätzliche gerichtliche Hilfe erhalten hätte. Zusätzlich stellte das Gericht klar, dass der materielle Anspruch ebenfalls scheiterte: Mit GdB 40 lag keine Schwerbehinderung vor.

Von GdB 30 auf 40 – für den Ausweis reichte das nicht

Der 1964 geborene Kläger beantragte im Juni 2023 erstmals die Feststellung eines Grades der Behinderung. Er nannte unter anderem Asthma, Rheuma, Gleichgewichtsstörungen, Allergien sowie Schmerzen in Schultern, Händen und Knien.

Das zuständige Landratsamt erkannte zunächst einen GdB von 30 an und lehnte einen Schwerbehindertenausweis ab.

Im anschließenden Gerichtsverfahren bot die Behörde einen GdB von 40 an. Der Kläger lehnte den Vergleich ab. Das Sozialgericht Stuttgart sprach ihm schließlich rückwirkend ab dem 22. Juni 2023 einen GdB von 40 zu. Mit seiner Berufung verlangte er mindestens 50 und die Ausstellung eines Ausweises.

Diese Schwelle entscheidet über die Schwerbehinderteneigenschaft und damit über zahlreiche Nachteilsausgleiche für schwerbehinderte Menschen.

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Dreimal GdB 20 ergibt nicht automatisch 60

Die Gerichte bewerteten drei Funktionssysteme mit jeweils einem Teil-GdB von 20: die Haltungs- und Bewegungsorgane, die Atemwege und Lungen sowie Nervensystem und Psyche. Daraus bildeten sie einen Gesamt-GdB von 40. Die Rechnung 20 plus 20 plus 20 gleich 60 ist im Schwerbehindertenrecht unzulässig.

Entscheidend ist, wie die Einschränkungen insgesamt Ihre Teilhabe beeinträchtigen. Überschneiden sich ihre Auswirkungen, erhöhen zusätzliche Erkrankungen den Gesamtwert nicht zwangsläufig. Verstärken sie sich dagegen gegenseitig oder betreffen sie unterschiedliche Lebensbereiche zusätzlich, kann eine höhere Bewertung gerechtfertigt sein.

Auch ein GdB-Rechner zur ersten Orientierung ersetzt deshalb keine individuelle Prüfung.

Das Urteil betont zudem: Einzelne Teil-GdB-Werte sind keine selbstständig anfechtbaren Feststellungen. Rechtlich verbindlich festgestellt wird der Gesamt-GdB. Warum Sie zusätzliche GdB-Punkte nicht isoliert einklagen können, ist gerade bei mehreren Erkrankungen wichtig.

Warum die körperlichen Beschwerden keinen höheren GdB begründeten

Ein gerichtlich bestellter Sachverständiger untersuchte den Mann. Er stellte unter anderem geringfügige Bewegungseinschränkungen an Hals- und Lendenwirbelsäule fest, jedoch keine Nervenwurzelreizerscheinungen. Auch an Schultern, Händen, Hüften und Knien dokumentierte er Einschränkungen. Diese rechtfertigten nach der gerichtlichen Bewertung aber keine zusätzliche Erhöhung.

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Bei der Lunge berücksichtigte das Gericht einen fachärztlich dokumentierten FEV1-Wert von 73 Prozent als Hinweis auf eine leichte Funktionsstörung. Eine spätere Lungenfunktionsprüfung lieferte wegen Hustenartefakten kein verwertbares abweichendes Ergebnis. Das zusätzlich festgestellte Schlafapnoesyndrom mit notwendiger Überdruckbeatmung erhöhte den Teil-GdB des Funktionssystems im konkreten Fall nicht.

Auch bei Schlafapnoe und der Bewertung des GdB kommt es auf die maßgeblichen Therapiebedingungen und die belegten Auswirkungen an.

Depression: Die Diagnose allein entscheidet nicht

Die behandelnde Fachärztin hatte eine mittelschwere depressive Episode diagnostiziert. Die Gerichte bewerteten die dokumentierten Auswirkungen dennoch als leichte psychische Störung ohne wesentliche Einschränkung der Erlebnis- und Gestaltungsfähigkeit.

Sie stützten sich auf die erhobenen Befunde, darunter gedrückte Stimmung, verminderte Konzentration und reduzierter Antrieb. Für die GdB-Bewertung bei psychischen Erkrankungen müssen Arztberichte verständlich beschreiben, wie stark und dauerhaft Alltag, soziale Kontakte und eigenständige Lebensgestaltung beeinträchtigt sind.

Das neue Hausarztattest blieb zu pauschal

Im Berufungsverfahren legte der Kläger ein neues Attest seines Hausarztes vor. Darin hieß es, sein Zustand werde laufend schlechter; die Berufung sei gerechtfertigt. Der Arzt führte jedoch im Wesentlichen bereits bekannte Diagnosen auf.

Das Landessozialgericht sah deshalb keinen Anlass für weitere Ermittlungen von Amts wegen. Es hielt die bisherige Bewertung für ausreichend begründet.

Wenn Sie eine GdB-Entscheidung anhand der medizinischen Akten angreifen, müssen Sie deshalb die Lücke zwischen Diagnose und tatsächlicher Beeinträchtigung schließen. Eine längere Diagnoseliste allein beantwortet die entscheidende Bewertungsfrage nicht.

Welche Angaben ärztliche Unterlagen aussagekräftiger machen

Pauschale Angabe Hilfreiche Konkretisierung „Der Zustand verschlechtert sich.“ Seit wann bestehen welche zusätzlichen Einschränkungen, und welche aktuellen Befunde belegen sie? „Der Patient hat starke Gelenkschmerzen.“ Welche Bewegungen sind eingeschränkt, welche Belastungen sind möglich und wie häufig treten Beschwerden auf? „Es besteht eine Depression.“ Wie wirken sich Antrieb, Konzentration und psychische Belastbarkeit dauerhaft auf die Lebensgestaltung aus? „Es liegen mehrere Erkrankungen vor.“ Welche zusätzlichen Teilhabeeinschränkungen entstehen durch ihr Zusammenwirken?

Lassen Sie auch prüfen, ob relevante Nebendiagnosen und ihre Folgen übersehen wurden. Dabei geht es nicht darum, möglichst viele Krankheiten aufzuzählen, sondern bislang fehlende oder zu gering bewertete Auswirkungen nachvollziehbar zu belegen.

So setzen Sie bei einem zu niedrigen GdB gezielt an

Prüfen Sie zunächst, welche Beeinträchtigungen die Behörde tatsächlich berücksichtigt hat und worauf ihre Bewertung beruht. Die Akteneinsicht kann Widersprüche und fehlende Befunde sichtbar machen. Gleichen Sie diese Unterlagen anschließend mit Ihren aktuellen Arztberichten ab.

Eine tragfähige Begründung setzt an konkreten Fehlern an: Die Prüfschritte bei einem abgelehnten GdB-Antrag helfen, diese Punkte zu ordnen.

Wie wichtig die konkrete Beschreibung im Attest ist, zeigt auch der Beitrag zu aussagekräftigen ärztlichen Angaben beim GdB-Antrag. Im entschiedenen Fall blieb es bei GdB 40. Das Landessozialgericht wies die Berufung zurück und ließ die Revision nicht zu.

FAQ: GdB 50 und Schwerbehindertenausweis

Reichen mehrere Erkrankungen zusammen für GdB 50?

Das ist möglich, aber nicht automatisch der Fall. Entscheidend sind die gesamten Teilhabeeinschränkungen und ihre Wechselwirkungen. Teil-GdB-Werte dürfen nicht einfach addiert werden.

Ist ein Hausarztattest vor Gericht wertlos?

Nein. Im vorliegenden Fall fehlten konkrete neue Befunde. Ein aussagekräftiger hausärztlicher Bericht kann Beschwerden, Verlauf und Funktionsbeeinträchtigungen dokumentieren.

Muss ich neben dem GdB auch den Ausweis einklagen?

Regelmäßig nicht, wenn die Behörde ihn nach erfolgreicher Feststellung der Schwerbehinderung auf Antrag ausstellen würde. Genau deshalb scheiterte hier die zusätzliche Ausweisklage bereits an ihrer Zulässigkeit.

Quellen

Bundesministerium der Justiz / Bundesamt für Justiz: Versorgungsmedizin-Verordnung, Anlage zu § 2, insbesondere Teil A Nr. 3 und Teil B.

Landessozialgericht Baden-Württemberg: Urteil vom 26.06.2026 – L 8 SB 1669/26, Volltext auch bei urteile.ai.