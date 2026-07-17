Grundsicherung: Jobcenter muss Nebenkosten-Nachzahlung auch für frühere Wohnung übernehmen

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Ein Umzug bedeutet nicht automatisch, dass das Jobcenter für spätere Neben- oder Heizkostennachforderungen aus der früheren Wohnung nicht mehr zuständig ist. Entstanden die Kosten während des Leistungsbezugs und wird die Rechnung erst nach dem Auszug fällig, kann weiterhin ein Anspruch auf Übernahme bestehen.

Das Sozialgericht Detmold hat dies mit rechtskräftigem Urteil entschieden. Selbst ein freiwilliger Umzug ohne vorherige Zusicherung des Jobcenters schloss die Kostenübernahme in dem verhandelten Fall nicht aus (Az. S 23 AS 1759/16).

Nachforderung kam erst nach dem Auszug

Die Klägerin bezog Leistungen nach dem SGB II und zog zum 30. Juni aus ihrer bisherigen Wohnung aus. Wenige Tage später beantragte sie beim Jobcenter die Übernahme einer Schlussrechnung der Stadtwerke für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 30. Juni.

Die Abrechnung betraf Strom-, Heiz- und Wasserkosten der früheren Wohnung. Obwohl die Kosten während der tatsächlichen Nutzung der Räume entstanden waren, wurde die Rechnung erst nach dem Umzug fällig.

Jobcenter lehnte Zahlung für die frühere Wohnung ab

Das Jobcenter vertrat die Auffassung, dass Leistungen für Unterkunft und Heizung nur für die gegenwärtig bewohnte Wohnung erbracht werden könnten. Da das alte Mietverhältnis bereits beendet war, fehle es an einem aktuellen Unterkunftsbedarf.

Die Behörde verwies außerdem darauf, dass die Klägerin aus eigenem Entschluss umgezogen war. Weder hatte das Jobcenter sie zur Senkung ihrer Wohnkosten aufgefordert noch hatte es den Wohnungswechsel zuvor zugesichert.

Nach Auffassung der Behörde lag daher keiner der Ausnahmefälle vor, die das Bundessozialgericht zuvor bei Nachforderungen aus beendeten Mietverhältnissen anerkannt hatte. Das Sozialgericht Detmold folgte dieser engen Auslegung jedoch nicht.

Nachforderung gilt als aktueller Unterkunftsbedarf

Eine Neben- oder Heizkostennachforderung wird sozialrechtlich nicht allein dem Abrechnungszeitraum zugeordnet. Entscheidend ist auch der Monat, in dem die Forderung fällig wird und tatsächlich bezahlt werden muss.

Wird eine ordnungsgemäße Nachforderung während des laufenden Leistungsbezugs fällig, entsteht in diesem Monat ein einmaliger zusätzlicher Bedarf für Unterkunft und Heizung. Die Rechnung ist deshalb nicht ohne Weiteres als alte Schuld anzusehen.

Nach § 22 SGB II werden die tatsächlichen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung anerkannt, soweit sie angemessen sind. Zu diesen Aufwendungen können neben der laufenden Miete auch Betriebs- und Heizkostennachforderungen gehören.

Durchgehender Leistungsbezug verbindet alte Wohnung und aktuellen Bedarf

Für das Sozialgericht bestand ein ausreichend enger Zusammenhang zwischen den Kosten der früheren Wohnung und dem aktuellen Leistungsbedarf. Die Klägerin war sowohl während der Entstehung der Kosten als auch bei Fälligkeit der Schlussrechnung hilfebedürftig.

Der Leistungsbezug war nicht unterbrochen worden. Damit hatte das Jobcenter bereits während des gesamten Verbrauchszeitraums die Verantwortung für die angemessenen Wohn- und Heizkosten der Klägerin getragen.

Diese Verbindung endete nach Ansicht des Gerichts nicht allein dadurch, dass die Klägerin vor Erhalt der Rechnung eine neue Wohnung bezogen hatte. Auch das Bundessozialgericht hat Nachforderungen für nicht mehr bewohnte Wohnungen als Bedarf für Unterkunft und Heizung anerkannt, wenn die Hilfebedürftigkeit von der Entstehung der Kosten bis zu ihrer Fälligkeit durchgehend bestand.

Freiwilliger Umzug schließt Anspruch nicht automatisch aus

Besonders interessant ist, dass die Klägerin ohne Kostensenkungsaufforderung und ohne vorherige Zusicherung des Jobcenters umgezogen war. In älteren Verfahren des Bundessozialgerichts hatte der Umzug häufig in einem engeren Zusammenhang mit einer Aufforderung oder Genehmigung des Leistungsträgers gestanden.

Das Sozialgericht Detmold hielt die dahinterstehende Begründung dennoch für übertragbar. Die Verantwortung des Jobcenters für die während des Leistungsbezugs entstandenen Unterkunftskosten hänge nicht ausschließlich davon ab, warum ein Wohnungswechsel erfolgt sei.

Ein freiwilliger Umzug führt nach diesem Urteil daher nicht zwangsläufig zum Verlust des Anspruchs. Die Entscheidung bedeutet allerdings nicht, dass jede Forderung aus einem alten Mietverhältnis ungeprüft übernommen werden muss.

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Eine andere Entscheidung könnte Umzüge faktisch verhindern

Das Gericht berücksichtigte auch die praktischen Folgen einer Ablehnung. Müssten Leistungsberechtigte nach jedem Umzug befürchten, spätere Heiz- oder Betriebskostennachforderungen selbst tragen zu müssen, könnte dies einen notwendigen Wohnungswechsel erheblich erschweren.

Besonders problematisch wäre dies, wenn die abschließende Abrechnung erst viele Monate nach dem Auszug eingeht. Die betroffene Person könnte die Höhe der Forderung zum Zeitpunkt des Umzugs häufig weder kennen noch zuverlässig abschätzen.

Das Gericht sprach deshalb von der Gefahr einer faktischen Umzugssperre. Leistungsberechtigte dürften nicht allein durch den Wohnungswechsel mit Schulden belastet werden, obwohl die betreffenden Kosten vollständig während eines ununterbrochenen Leistungsbezugs entstanden seien.

Alte Energieschulden können die neue Wohnung gefährden

Hinzu kommt, dass frühere und aktuelle Versorgungsverhältnisse häufig beim selben Energieunternehmen bestehen. Bleibt eine Schlussrechnung aus der alten Wohnung unbezahlt, kann dies Ratenzahlungsforderungen, Mahnkosten oder weitere Schwierigkeiten verursachen.

Unter Umständen drohen auch Probleme im aktuellen Vertragsverhältnis. Der Schutz der neuen Wohnsituation kann deshalb ebenfalls dafür sprechen, eine berechtigte Nachforderung aus der früheren Wohnung als aktuellen Bedarf anzuerkennen.

Urteil bleibt auch für die neue Grundsicherung wichtig

Die Entscheidung des Sozialgerichts Detmold stammt aus der Zeit des Arbeitslosengeldes II. Seit dem 1. Juli 2026 gilt die neue Grundsicherung für Arbeitsuchende, die das Bürgergeld abgelöst hat.

Die Geldleistung wird nun als Grundsicherungsgeld bezeichnet. Die Jobcenter bleiben jedoch bestehen, und die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung werden weiterhin über § 22 SGB II beurteilt.

Die vom Gericht behandelte Frage kann daher weiterhin auftreten. Nach einem Umzug erhalten viele Haushalte noch Abrechnungen des Vermieters, der Hausverwaltung oder des Energieversorgers für die bisherige Wohnung.

Nicht jede Stromnachzahlung muss das Jobcenter tragen

Bei kombinierten Abrechnungen muss genau geprüft werden, welche Kostenarten enthalten sind. Gewöhnlicher Haushaltsstrom für Beleuchtung, Kühlschrank, Waschmaschine oder andere Elektrogeräte ist bereits im Regelbedarf enthalten und wird normalerweise nicht zusätzlich als Wohnkostenbedarf übernommen.

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Anders kann es bei Strom für eine elektrische Heizung oder für die Warmwasserbereitung sein. Diese Kosten können den Aufwendungen für Heizung oder einem gesonderten Mehrbedarf zuzuordnen sein.

§ 20 SGB II ordnet gewöhnliche Haushaltsenergie dem Regelbedarf zu, nimmt jedoch die auf Heizung und Warmwasser entfallenden Anteile davon aus. Bei einer gemeinsamen Rechnung sollte deshalb eine nachvollziehbare Aufteilung der Kosten verlangt und beim Jobcenter eingereicht werden.

Weitere Informationen enthält der Beitrag Wann das Jobcenter Stromkosten zusätzlich übernehmen muss.

Diese Umstände werden bei der Prüfung wichtig

Situation Mögliche rechtliche Bewertung Durchgehender Leistungsbezug während des Verbrauchszeitraums und bei Fälligkeit Eine Übernahme der angemessenen Wohn- und Heizkosten kommt in Betracht. Umzug ohne vorherige Zusicherung des Jobcenters Der Anspruch ist nach dem Urteil des SG Detmold nicht automatisch ausgeschlossen. Unterbrechung des Leistungsbezugs vor Fälligkeit Der notwendige Zusammenhang kann fehlen; eine Einzelfallprüfung ist erforderlich. Nachforderung für Heizung, Wasser oder umlagefähige Betriebskosten Eine Anerkennung als Bedarf für Unterkunft und Heizung ist grundsätzlich möglich. Nachforderung für gewöhnlichen Haushaltsstrom Eine zusätzliche Zahlung erfolgt regelmäßig nicht, weil diese Kosten im Regelbedarf enthalten sind. Unklare oder fehlerhafte Abrechnung Das Jobcenter darf Belege, Abrechnungszeitraum und Kostenaufteilung prüfen. Deutlich überhöhter Verbrauch Die Angemessenheit kann geprüft werden; eine Ablehnung erfordert jedoch eine nachvollziehbare Begründung.

Der Zeitpunkt der Fälligkeit ist besonders wichtig

Eine Nachforderung erhöht den Unterkunftsbedarf normalerweise in dem Monat, in dem sie fällig wird. Es kommt deshalb nicht allein darauf an, auf welches Kalenderjahr oder welche frühere Wohnung sich die Abrechnung bezieht.

Leistungsberechtigte sollten die Rechnung unmittelbar nach Erhalt beim Jobcenter einreichen. Neben der vollständigen Abrechnung sollten der Zahlungsnachweis der bisherigen Abschläge, das Fälligkeitsdatum und die Bewilligungsbescheide für den betroffenen Zeitraum beigefügt werden.

Bei einer Schlussrechnung des Energieversorgers sollte außerdem erkennbar sein, welcher Anteil auf Heizung, Warmwasser, Wasser und gewöhnlichen Haushaltsstrom entfällt. Eine pauschale Gesamtsumme erschwert die sozialrechtliche Zuordnung.

Jobcenter darf die Forderung inhaltlich prüfen

Das Urteil entbindet Leistungsberechtigte nicht davon, eine nachvollziehbare Abrechnung vorzulegen. Das Jobcenter kann prüfen, ob die Forderung tatsächlich besteht, innerhalb der vorgesehenen Frist erhoben wurde und dem richtigen Verbrauchszeitraum zugeordnet ist.

Auch die Angemessenheit der Heiz- und Unterkunftskosten darf untersucht werden. Eine Ablehnung kann jedoch nicht allein damit begründet werden, dass die betreffende Wohnung zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung nicht mehr bewohnt wird.

Eine ausführliche Darstellung zu den unterschiedlichen Kostenpositionen findet sich im Beitrag Diese Positionen aus der Betriebskostenabrechnung muss das Jobcenter bezahlen.

Was bei einer Ablehnung zu tun ist

Lehnt das Jobcenter die Übernahme ausschließlich wegen des Auszugs aus der früheren Wohnung ab, sollte der Bescheid überprüft werden. Im Widerspruch kann auf den durchgehenden Leistungsbezug, den Entstehungszeitraum der Kosten und die Fälligkeit während der Hilfebedürftigkeit hingewiesen werden.

Zusätzlich können das Urteil des Sozialgerichts Detmold, Az. S 23 AS 1759/16, sowie die Urteile des Bundessozialgerichts Az. B 14 AS 13/16 R, und Az. B 4 AS 12/16 R, genannt werden.

Die Widerspruchsfrist ergibt sich aus der Rechtsbehelfsbelehrung des Bescheids und beträgt im Regelfall einen Monat. Der Widerspruch kann schriftlich, über einen zugelassenen elektronischen Übermittlungsweg oder zur Niederschrift beim Jobcenter eingelegt werden.

Praxisbeispiel: Heizkostenabrechnung kommt nach dem Umzug

Eine alleinstehende Leistungsberechtigte bezieht während des gesamten Jahres Grundsicherungsgeld. Ende Juni zieht sie freiwillig in eine kleinere Wohnung und erhält im September eine Schlussrechnung über 520 Euro für die bisherige Unterkunft.

Von der Forderung entfallen 380 Euro auf Heizung und Warmwasser, 60 Euro auf Wasser und 80 Euro auf gewöhnlichen Haushaltsstrom. Die Frau reicht die vollständige Abrechnung, ihre Bewilligungsbescheide und den Nachweis über das Ende des früheren Mietverhältnisses beim Jobcenter ein.

Die 440 Euro für Heizung, Warmwasser und Wasser können als Unterkunfts- und Heizkosten zu prüfen sein. Die 80 Euro für gewöhnlichen Haushaltsstrom sind dagegen regelmäßig aus dem Regelbedarf zu begleichen, sofern es sich nicht um Heizstrom oder Strom für die Warmwasserbereitung handelt.

Das Jobcenter darf die Übernahme der 440 Euro nicht allein mit dem Hinweis ablehnen, dass die frühere Wohnung nicht mehr bewohnt wird. Der durchgehende Leistungsbezug und die Fälligkeit der Forderung während der Hilfebedürftigkeit sprechen nach der Rechtsprechung für einen aktuellen Bedarf.

Fazit: Der Auszug beendet die Zahlungspflicht des Jobcenters nicht immer

Nachforderungen aus einer früheren Wohnung können auch nach dem Umzug vom Jobcenter zu übernehmen sein. Das gilt insbesondere, wenn die Kosten während des Leistungsbezugs entstanden sind, die Hilfebedürftigkeit bis zur Fälligkeit ununterbrochen fortbestand und es sich um angemessene Aufwendungen für Unterkunft oder Heizung handelt.

Das Urteil des Sozialgerichts Detmold geht noch einen Schritt weiter: Eine fehlende Kostensenkungsaufforderung oder Umzugszusicherung schließt den Anspruch nicht in jedem Fall aus. Eine pauschale Ablehnung mit dem Hinweis auf das beendete Mietverhältnis reicht daher nicht aus.

Häufige Fragen und Antworten

Muss das Jobcenter jede Nachforderung aus einer früheren Wohnung übernehmen?

Nein. Die Forderung muss tatsächlich bestehen und Kosten betreffen, die sozialrechtlich als Unterkunfts- oder Heizkosten anerkannt werden können. Außerdem werden der Leistungszeitraum, die Fälligkeit, die Angemessenheit und die Zusammensetzung der Rechnung geprüft.

Ist eine vorherige Zustimmung zum Umzug erforderlich?

Eine Zusicherung kann die Durchsetzung des Anspruchs erleichtern. Nach dem Urteil des Sozialgerichts Detmold ist die Übernahme aber nicht automatisch ausgeschlossen, wenn der Umzug freiwillig und ohne vorherige Zusicherung erfolgte.

Was bedeutet durchgehender Leistungsbezug?

Die betroffene Person muss während der Entstehung der Kosten und grundsätzlich auch bei Fälligkeit der Nachforderung hilfebedürftig gewesen sein. Eine längere Unterbrechung des Leistungsbezugs kann gegen den erforderlichen Zusammenhang mit dem aktuellen Bedarf sprechen.

Werden auch Stromnachzahlungen übernommen?

Gewöhnlicher Haushaltsstrom ist bereits im Regelbedarf enthalten und wird normalerweise nicht zusätzlich bezahlt. Strom für eine elektrische Heizung oder für die Warmwasserbereitung kann dagegen gesondert zu berücksichtigen sein.

Wann sollte die Abrechnung beim Jobcenter eingereicht werden?

Die Abrechnung sollte möglichst sofort nach Erhalt und spätestens vor Ablauf der Zahlungsfrist eingereicht werden. Wichtig sind die vollständige Rechnung, das Fälligkeitsdatum, eine Aufteilung der Kostenarten und Nachweise über den Leistungsbezug.

Was kann nach einem ablehnenden Bescheid unternommen werden?

Gegen den Bescheid kann innerhalb der in der Rechtsbehelfsbelehrung genannten Frist Widerspruch eingelegt werden. Dabei sollten der durchgehende Leistungsbezug, die Fälligkeit der Forderung und die einschlägigen Urteile des Sozialgerichts Detmold und des Bundessozialgerichts ausdrücklich genannt werden.