Fristlose Kündigung im Urlaub: Arbeitnehmer können sich gegen verspätete Kündigung wehren

Wer im Urlaub eine außerordentliche Kündigung erhält oder nach der Rückkehr plötzlich fristlos entlassen wird, sollte die Kündigung besonders genau prüfen. Arbeitgeber dürfen zwar auch während des Urlaubs Kontakt aufnehmen, müssen aber bei einer fristlosen Kündigung sehr schnell handeln. Versäumt der Arbeitgeber die Zweiwochenfrist, ist die Kündigung unwirksam. (2 AZR 55/25)

Fristlose Kündigung im Urlaub: Warum die Zweiwochenfrist entscheidend ist

Eine außerordentliche Kündigung ist die schärfste Form der Kündigung. Sie beendet das Arbeitsverhältnis sofort und trifft Arbeitnehmer oft besonders hart, weil Lohn, Krankenversicherung, Arbeitslosengeld und berufliche Zukunft unmittelbar betroffen sein können.

Deshalb setzt das Gesetz eine enge Grenze. Nach Paragraf 626 Absatz 2 Bürgerliches Gesetzbuch muss der Arbeitgeber die fristlose Kündigung innerhalb von zwei Wochen erklären, nachdem er von den maßgeblichen Kündigungsgründen erfahren hat.

Diese Frist läuft nicht automatisch deshalb später, weil der Arbeitnehmer im Urlaub ist. Wer nach dem Urlaub eine fristlose Kündigung erhält, sollte deshalb sofort prüfen lassen, wann der Arbeitgeber tatsächlich von den Vorwürfen wusste.

Arbeitgeber darf Urlaub nicht als Ausrede für Untätigkeit nutzen

Im entschiedenen Fall wartete der Arbeitgeber mehr als drei Wochen ab. Er meinte, er müsse den Arbeitnehmer während des Urlaubs nicht kontaktieren, weil dies dem Erholungszweck widerspreche.

Das Bundesarbeitsgericht sah das anders. Urlaub schützt zwar die Erholung, schafft aber kein absolutes Kontaktverbot.

Wenn der Arbeitgeber eine fristlose Kündigung vorbereitet und dafür den Arbeitnehmer anhören will, darf und muss er grundsätzlich auch während des Urlaubs zumindest einen zumutbaren Kontaktversuch unternehmen.

Arbeitnehmer müssen nicht jede Kündigung im Urlaub hinnehmen

Für Arbeitnehmer ist die Entscheidung wichtig: Eine Kündigung wird nicht dadurch wirksam, dass der Arbeitgeber behauptet, er habe wegen des Urlaubs abwarten dürfen.

Wer im Urlaub nicht kontaktiert wurde und erst nach der Rückkehr eine fristlose Kündigung erhält, sollte fragen: Seit wann kannte der Arbeitgeber den angeblichen Kündigungsgrund? Warum wurde nicht früher gehandelt? Gab es überhaupt einen Versuch, den Arbeitnehmer anzuhören?

Wenn der Arbeitgeber ohne nachvollziehbaren Grund untätig blieb, kann die fristlose Kündigung bereits an der Zweiwochenfrist scheitern.

Kontakt im Urlaub ist möglich, aber nicht grenzenlos

Arbeitnehmer müssen im Urlaub nicht ständig erreichbar sein. Der Urlaub dient der Erholung. Niemand muss dauerhaft Diensthandy, E-Mail oder private Nachrichten kontrollieren, wenn keine besondere Vereinbarung besteht.

Das bedeutet aber nicht, dass jeder Kontaktversuch verboten wäre. Der Arbeitgeber darf in einer ernsten arbeitsrechtlichen Situation versuchen, den Arbeitnehmer zu erreichen, etwa per Post, Diensthandy oder anderer bekannter Kontaktmöglichkeit.

Entscheidend ist die Zumutbarkeit. Ein einzelner sachlicher Kontaktversuch zur Anhörung ist etwas anderes als ständige Störung, Arbeitsanweisungen oder Druck während des Urlaubs.

Anhörung vor fristloser Kündigung: Warum Arbeitnehmer reagieren sollten

Bevor ein Arbeitgeber fristlos kündigt, muss er den Sachverhalt zügig aufklären. Dazu kann eine Anhörung des Arbeitnehmers gehören.

Erhält ein Arbeitnehmer im Urlaub ein Schreiben oder eine Nachricht mit schweren Vorwürfen, sollte er nicht vorschnell antworten. Eine unbedachte Stellungnahme kann später gegen ihn verwendet werden.

Besser ist es, kurz den Zugang zu bestätigen, um eine angemessene Frist zur Stellungnahme zu bitten und rechtlichen Rat einzuholen. Wer gar nicht reagiert, riskiert, dass der Arbeitgeber später behauptet, er habe eine Anhörung ermöglicht und der Arbeitnehmer habe sich nicht geäußert.

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Fristbeginn: Wann der Arbeitgeber wirklich Bescheid wusste

Der wichtigste Punkt bei fristlosen Kündigungen ist oft der Beginn der Zweiwochenfrist. Sie beginnt, sobald der kündigungsberechtigte Arbeitgeber die entscheidenden Tatsachen kennt.

Nicht jede Vermutung reicht aus. Der Arbeitgeber darf noch ermitteln, Zeugen befragen, Unterlagen prüfen und den Arbeitnehmer anhören.

Diese Ermittlungen müssen aber zügig erfolgen. Der Arbeitgeber darf nicht wochenlang abwarten und anschließend behaupten, die Frist habe noch gar nicht begonnen.

Urlaub verschiebt die Kündigungsfrist nicht automatisch

Der Urlaub des Arbeitnehmers kann in besonderen Fällen eine Rolle spielen, etwa wenn eine Kontaktaufnahme tatsächlich unmöglich ist oder die Sachverhaltsaufklärung sonst gefährdet würde.

Ein bloßer Hinweis auf den Erholungszweck reicht aber nicht. Der Arbeitgeber muss erklären können, warum er nicht wenigstens versucht hat, den Arbeitnehmer zu erreichen.

Für Arbeitnehmer bedeutet das: Gerade bei einer Kündigung nach dem Urlaub sollte der zeitliche Ablauf genau rekonstruiert werden. Oft liegt darin der stärkste Angriffspunkt.

Fristlose Kündigung erhalten: Sofort Dreiwochenfrist beachten

Wer eine Kündigung erhält, muss schnell handeln. Gegen eine Kündigung muss innerhalb von drei Wochen Kündigungsschutzklage beim Arbeitsgericht erhoben werden.

Diese Frist gilt auch dann, wenn die Kündigung offensichtlich fehlerhaft erscheint. Wer die Frist versäumt, riskiert, dass die Kündigung als wirksam gilt.

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Deshalb sollten Arbeitnehmer nicht lange abwarten, sondern sofort prüfen lassen, ob Kündigungsschutzklage erhoben werden muss.

Praxis-Tipp: Zugang der Kündigung genau dokumentieren

Bei Kündigungen im Urlaub ist der Zugang besonders wichtig. Eine Kündigung kann auch dann zugehen, wenn der Arbeitnehmer verreist ist und das Schreiben zu Hause im Briefkasten liegt.

Arbeitnehmer sollten deshalb nach der Rückkehr den Briefumschlag aufbewahren, das Datum des Auffindens notieren und prüfen, wann das Schreiben vermutlich eingeworfen wurde.

Auch Einschreiben, Zustellvermerke, Zeugen und Fotos können wichtig werden. Der genaue Zugang entscheidet über die Klagefrist und manchmal auch über die Wirksamkeit der Kündigung.

Praxis-Tipp: Nicht vorschnell Vorwürfe einräumen

Wer mit schweren Vorwürfen konfrontiert wird, sollte keine spontane Schulderklärung abgeben. Gerade bei fristlosen Kündigungen geht es häufig um Verdachtsmomente, Pflichtverletzungen, angebliche Arbeitszeitverstöße, Beleidigungen, Diebstahl oder Vertrauensbrüche.

Arbeitnehmer sollten zunächst verlangen, dass die Vorwürfe konkret benannt werden. Pauschale Anschuldigungen reichen nicht aus, um sich sinnvoll zu verteidigen.

Eine Stellungnahme sollte möglichst erst nach Akteneinsicht, Beratung oder zumindest genauer Prüfung der Vorwürfe erfolgen.

Praxis-Tipp: Krankmeldung, Urlaub und Erreichbarkeit trennen

Urlaub bedeutet nicht Arbeitsbereitschaft. Arbeitnehmer müssen im Urlaub grundsätzlich keine Arbeitsleistung erbringen und nicht dauerhaft erreichbar sein.

Anders kann es sein, wenn ausdrücklich eine Erreichbarkeit vereinbart wurde oder wenn besondere Positionen mit Notfallkontakt bestehen. Auch dann muss der Arbeitgeber den Urlaub respektieren.

Eine arbeitsrechtliche Anhörung zu einem Kündigungsvorwurf ist aber keine normale Arbeitspflicht. Deshalb kann ein sachlicher Kontaktversuch zulässig sein, ohne dass der Arbeitgeber den Urlaub vollständig aushebelt.

Wenn die Kündigung verspätet ist: Gute Chancen vor Gericht

Ist die Zweiwochenfrist versäumt, ist die außerordentliche Kündigung unwirksam. Dann kann der Arbeitgeber sich nicht mehr auf denselben Kündigungsgrund stützen, um fristlos zu kündigen.

Möglich bleibt unter Umständen eine ordentliche Kündigung, wenn das Kündigungsschutzrecht dies zulässt. Diese beendet das Arbeitsverhältnis aber nicht sofort und unterliegt anderen Voraussetzungen.

Für Arbeitnehmer kann der Unterschied entscheidend sein: Lohnansprüche, Sperrzeitrisiko beim Arbeitslosengeld, Zeugnis, Abfindungsverhandlungen und Weiterbeschäftigung hängen oft daran.

Was Arbeitnehmer nach einer fristlosen Kündigung sofort tun sollten

Nach Zugang der Kündigung sollten Arbeitnehmer das Kündigungsschreiben sichern, den Umschlag aufbewahren und den Zugangstag notieren. Danach sollte geprüft werden, ob die Dreiwochenfrist für die Kündigungsschutzklage läuft.

Wichtig ist außerdem, sich unverzüglich bei der Agentur für Arbeit arbeitssuchend zu melden. Bei einer fristlosen Kündigung droht sonst zusätzlich Ärger beim Arbeitslosengeld.

Parallel sollten Arbeitnehmer alle Unterlagen sammeln: Arbeitsvertrag, Abmahnungen, E-Mails, Dienstpläne, Urlaubsnachweise, Nachrichten des Arbeitgebers und mögliche Zeugen.

FAQ zur fristlosen Kündigung im Urlaub

Darf der Arbeitgeber im Urlaub fristlos kündigen?

Ja, eine Kündigung kann auch während des Urlaubs erklärt werden. Entscheidend ist aber, ob die Voraussetzungen der fristlosen Kündigung vorliegen und ob der Arbeitgeber die Zweiwochenfrist eingehalten hat.

Muss ich im Urlaub für den Arbeitgeber erreichbar sein?

Grundsätzlich nicht dauerhaft. Der Urlaub dient der Erholung. In einem dringenden Kündigungssachverhalt kann der Arbeitgeber aber einen zumutbaren Kontaktversuch unternehmen, etwa zur Anhörung.

Wird die Zweiwochenfrist durch Urlaub verlängert?

Nein, nicht automatisch. Der Arbeitgeber darf nicht einfach abwarten, bis der Arbeitnehmer aus dem Urlaub zurückkommt. Er muss zügig handeln und gegebenenfalls Kontakt aufnehmen.

Was passiert, wenn der Arbeitgeber die Zweiwochenfrist versäumt?

Dann ist die außerordentliche Kündigung unwirksam. Arbeitnehmer müssen trotzdem innerhalb von drei Wochen Kündigungsschutzklage erheben, um ihre Rechte zu sichern.

Sollte ich auf eine Anhörung im Urlaub sofort antworten?

Nicht vorschnell. Arbeitnehmer sollten die Vorwürfe konkret anfordern, eine angemessene Frist verlangen und rechtlichen Rat einholen. Eine unüberlegte Antwort kann später nachteilig sein.

Fazit: Urlaub schützt vor Arbeit, aber nicht vor Kündigung – die Frist schützt Arbeitnehmer

Das Bundesarbeitsgericht macht deutlich: Arbeitgeber dürfen sich bei einer fristlosen Kündigung nicht hinter dem Urlaub des Arbeitnehmers verstecken. Wer schwere Vorwürfe prüfen will, muss zügig handeln und zumindest versuchen, den Arbeitnehmer anzuhören.

Für Arbeitnehmer ist das ein wichtiger Schutz. Eine verspätete fristlose Kündigung kann unwirksam sein, selbst wenn der Arbeitgeber meint, er habe aus Rücksicht auf den Urlaub gewartet.

Betroffene sollten deshalb sofort den zeitlichen Ablauf prüfen: Wann wusste der Arbeitgeber von den Vorwürfen? Wann wurde Kontakt aufgenommen? Wann ging die Kündigung zu? Wer diese Punkte sauber dokumentiert und rechtzeitig Klage erhebt, kann sich gegen eine unwirksame fristlose Kündigung wirksam wehren.