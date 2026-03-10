Erwerbsminderungsrente trotz 6 Stunden arbeiten

Lesedauer 8 Minuten

Viele Menschen verbinden die volle Erwerbsminderungsrente mit der Vorstellung, dass Betroffene überhaupt nicht mehr arbeiten können. In der öffentlichen Wahrnehmung gilt oft: Wer noch mehrere Stunden am Tag irgendeine Tätigkeit verrichten kann, hat allenfalls Anspruch auf eine teilweise Erwerbsminderungsrente. Dass diese Sichtweise zu kurz greift, zeigt ein Urteil des Sozialgerichts Münster besonders deutlich.

Denn der Fall zeigt, dass nicht allein die rechnerische tägliche Arbeitszeit darüber entscheidet, ob jemand als voll erwerbsgemindert gilt. Ebenso wichtig ist die Frage, ob eine Arbeit unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes überhaupt noch realistisch ausgeübt werden kann.

Das Gericht bestätigte einem Kläger die volle Erwerbsminderungsrente, obwohl er nach den medizinischen Feststellungen noch leichte Tätigkeiten bis zu sechs Stunden täglich verrichten konnte. Ausschlaggebend war, dass er dazu zusätzliche Pausen benötigte, die auf gewöhnlichen Arbeitsplätzen nicht vorgesehen sind.

Damit war der Arbeitsmarkt für ihn faktisch nicht mehr offen. Das Urteil ist deshalb weit mehr als eine Einzelfallentscheidung. Es verdeutlicht, wie differenziert das Rentenrecht in Wahrheit ist und wie bedeutsam die konkrete gesundheitliche Situation eines Menschen im Zusammenspiel mit den Anforderungen realer Arbeitsplätze bewertet werden muss.

Der weit verbreitete Irrtum über die volle Erwerbsminderungsrente

Im Alltag hält sich hartnäckig die Annahme, volle Erwerbsminderung liege nur dann vor, wenn ein Mensch praktisch gar nicht mehr einsetzbar ist. Diese Vorstellung ist zwar verständlich, trifft die rechtliche Lage aber nur unvollständig. Die gesetzliche Erwerbsminderungsrente orientiert sich nicht allein an Diagnosen und auch nicht nur an einer abstrakten Stundenangabe.

Maßgeblich ist vielmehr, ob eine versicherte Person unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes noch erwerbstätig sein kann.

Die abstrakte Leistungsfähigkeit und die tatsächliche Verwertbarkeit dieser Leistungsfähigkeit sind zwei unterschiedliche Dinge. Ein Mensch kann auf dem Papier noch einige Stunden täglich einsatzfähig erscheinen.

Wenn diese Einsatzfähigkeit jedoch nur unter Bedingungen besteht, die in einem normalen Arbeitsverhältnis kaum oder gar nicht zur Verfügung stehen, reicht das für eine reguläre Vermittlung am Arbeitsmarkt oft nicht mehr aus. In solchen Konstellationen kann die volle Erwerbsminderungsrente dennoch gerechtfertigt sein.

Gerade dieser Unterschied ist für Betroffene von großer Bedeutung. Viele verzichten aus Unsicherheit oder Unwissenheit auf die Geltendmachung ihrer Rechte, weil sie meinen, sie seien „noch zu fit“ für eine volle Rente.

Das Urteil aus Münster zeigt, dass eine solche Selbsteinschätzung nicht zwingend zutreffen muss. Wer zwar noch bestimmte Tätigkeiten verrichten kann, aber nur mit ungewöhnlichen Einschränkungen, häufigen Unterbrechungen oder einem stark reduzierten Belastungsprofil, sollte die eigene Situation rechtlich und medizinisch genau prüfen lassen.

Der Fall vor dem Sozialgericht Münster

Im entschiedenen Verfahren ging es um einen 1969 geborenen Kläger, der zunächst als Mitarbeiter in einem Schlachthof und später in einer Straßenbaufirma tätig war. Es handelte sich also um Berufe mit erheblichen körperlichen Anforderungen, in denen Belastbarkeit, Kraft, Ausdauer und eine gewisse Robustheit im Arbeitsalltag regelmäßig vorausgesetzt werden.

Diese berufliche Biografie ist für die Einordnung des Falles nicht unwichtig, denn sie zeigt, dass der Kläger aus Tätigkeitsfeldern stammt, in denen gesundheitliche Einschränkungen besonders schwer ins Gewicht fallen.

Im Jahr 2016 erkrankte der Mann schwer an Borreliose. Die gesundheitlichen Folgen waren offenbar gravierend und wirkten sich nachhaltig auf seine Erwerbsfähigkeit aus. Im Jahr 2020 stellte er einen Antrag auf Erwerbsminderungsrente.

Zunächst wurde dieser Antrag jedoch abgelehnt. Erst im gerichtlichen Verfahren und nach mehreren medizinischen Begutachtungen kam es zu einer anderen Bewertung.

Das Sozialgericht Münster sprach dem Kläger schließlich die volle Erwerbsminderungsrente ab Juni 2020 zu. Bemerkenswert ist dabei nicht nur der Rentenbeginn ab Antragstellung, sondern auch die Entscheidung, die Leistung auf Dauer zu gewähren. Das Gericht sah die gesundheitlichen Einschränkungen also nicht als bloß vorübergehende Phase an, sondern als Zustand mit anhaltender Relevanz für die Erwerbsfähigkeit.

Welche Erkrankungen das Gericht zu bewerten hatte

Die gesundheitliche Situation des Klägers war von einer Vielzahl körperlicher und psychischer Beeinträchtigungen geprägt. Dazu gehörten Anpassungsschwierigkeiten infolge der schweren Erkrankung, was auf erhebliche psychische Belastungen im Zusammenhang mit dem Krankheitsgeschehen hinweist.

Hinzu kamen Rückenbeschwerden, Probleme an Hüfte und Knie sowie Verschleißerscheinungen an den Fingergelenken. Ergänzt wurde dieses Bild durch weitere Erkrankungen und Risikofaktoren wie ein Spätstadium der Borreliose, Bluthochdruck, Übergewicht und erhöhte Cholesterinwerte.

In ihrer Gesamtheit führten diese Leiden zu erheblichen Begrenzungen im Arbeitsalltag. Tätigkeiten, die Heben, Tragen, längeres Stehen, Treppensteigen oder Schichtarbeit erfordern, waren nach den Feststellungen kaum noch möglich. Auch geistige Anforderungen waren nur in reduziertem Umfang zumutbar, insbesondere wenn sie mit Zeitdruck oder höheren Belastungsspitzen verbunden waren.

Das heißt: Nicht nur die körperlich schweren Berufe des Klägers fielen weg, sondern auch viele andere Tätigkeiten, die zwar leichter erscheinen, aber dennoch ein gewisses Maß an Belastbarkeit, Konzentration und Durchhaltevermögen verlangen.

Genau darin liegt die praktische Tragweite solcher Fälle. Es genügt im Rentenrecht eben nicht, abstrakt festzustellen, dass noch „irgendetwas Leichtes“ denkbar wäre. Entscheidend ist, ob diese Arbeit unter realen Bedingungen tatsächlich durchführbar ist und ob Arbeitgeber die notwendigen Einschränkungen überhaupt in ihre Betriebsabläufe integrieren könnten.

Warum zusätzliche Pausen rechtlich so bedeutsam sind

Der entscheidende Gesichtspunkt des Urteils lag nach den vorliegenden Informationen darin, dass der Kläger zwar noch leichte Tätigkeiten für bis zu sechs Stunden täglich ausüben konnte, dabei jedoch zusätzliche Pausen benötigte, die über das übliche Maß hinausgingen. Genau dieser Punkt ist im Erwerbsminderungsrecht von erheblicher Bedeutung.

Der allgemeine Arbeitsmarkt funktioniert nach standardisierten Bedingungen. Arbeitgeber kalkulieren mit üblichen Arbeitszeiten, üblichen Pausenregelungen, üblicher Belastbarkeit und einer Leistungserbringung, die in einen betrieblichen Ablauf passt.

Wer nur unter besonders angepassten, vom Normalfall abweichenden Bedingungen arbeiten kann, ist arbeitsmarktbezogen oft nicht mehr einsetzbar. Das gilt vor allem dann, wenn die erforderlichen Unterbrechungen den Arbeitsfluss stören, eine dauerhafte Überwachung nötig machen oder eine besondere Rücksichtnahme verlangen, die ein gewöhnlicher Arbeitsplatz nicht bietet.

Damit wird verständlich, weshalb allein die Angabe „sechs Stunden täglich arbeitsfähig“ nicht automatisch gegen eine volle Erwerbsminderungsrente spricht. Sechs Stunden sind nur dann rentenrechtlich aussagekräftig, wenn diese Arbeitsfähigkeit auch unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes verwertbar ist. Fehlt es daran, kann der Arbeitsmarkt als verschlossen gelten.

Für viele Betroffene ist genau das der schwer verständliche, aber entscheidende Unterschied. Die Leistungsfähigkeit muss nicht nur theoretisch vorhanden sein, sie muss auch praktisch marktfähig sein. Kann jemand nur mit ungewöhnlichen Sonderbedingungen tätig werden, ist die reale Zugangsmöglichkeit zu einem Arbeitsplatz oftmals nicht mehr gegeben. Das Sozialgericht Münster hat diesen Zusammenhang in dem vorliegenden Fall offenkundig klar herausgearbeitet.

Wenn der Arbeitsmarkt rechtlich als verschlossen gilt

Der Begriff des „verschlossenen Arbeitsmarktes“ wirkt auf den ersten Blick technisch, beschreibt aber eine sehr lebensnahe Realität. Gemeint ist eine Lage, in der eine versicherte Person zwar nicht vollständig arbeitsunfähig ist, ihre verbleibende Leistungsfähigkeit jedoch unter den Gegebenheiten des allgemeinen Arbeitsmarktes praktisch nicht mehr eingesetzt werden kann. Das kann verschiedene Ursachen haben.

Dazu gehören etwa ein ungewöhnlich hoher Pausenbedarf, ein nur sehr eingeschränktes Belastungsprofil oder besondere Anforderungen an das Arbeitsumfeld, die reguläre Arbeitsplätze gewöhnlich nicht erfüllen.

Im Fall des Klägers war gerade der zusätzliche Pausenbedarf von Gewicht. Ein Arbeitsplatz, an dem jemand zwar formal anwesend ist, aber deutlich häufiger und länger unterbrechen muss als andere Beschäftigte, lässt sich im normalen Wirtschaftsleben oft nicht ohne Weiteres finden. Hier entscheidet nicht nur die medizinische Diagnose, sondern die Verbindung von Krankheit und Arbeitsrealität.

Das Urteil erinnert damit auch an eine unbequeme Wahrheit: Der allgemeine Arbeitsmarkt ist in vielen Bereichen nicht auf Menschen mit komplexen Einschränkungen ausgerichtet.

Wer nur mit großem Entlastungsbedarf arbeiten kann, stößt schnell an Grenzen, selbst wenn Restleistungsvermögen vorhanden ist. Das Sozialrecht muss genau an dieser Schnittstelle ansetzen. Es darf Betroffene nicht auf eine bloß theoretische Arbeitsfähigkeit verweisen, wenn diese in der Praxis kaum verwertbar ist.

Warum eine teilweise Erwerbsminderungsrente hier nicht ausreichte

Im Verfahren spielte auch die Frage eine Rolle, weshalb nicht lediglich eine teilweise Erwerbsminderungsrente in Betracht kam. Nach den Angaben zum Fall war dies keine tragfähige Lösung, weil der frühere Beruf des Klägers keinen besonderen beruflichen Schutz vermittelte. Das ist ein wichtiger Hinweis auf die Systematik des Rentenrechts.

Im Bereich der gesetzlichen Rentenversicherung kommt es bei jüngeren Versicherten regelmäßig nicht darauf an, ob der bisherige Beruf noch ausgeübt werden kann, sondern darauf, ob überhaupt noch eine Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt möglich ist.

Das bedeutet: Wer keinen besonderen Berufsschutz genießt, kann grundsätzlich auf andere Tätigkeiten verwiesen werden, sofern diese gesundheitlich noch zumutbar sind. Im vorliegenden Fall führte jedoch gerade diese allgemeine Betrachtung nicht zu einer Ablehnung des Anspruchs, sondern im Gegenteil zur Anerkennung der vollen Erwerbsminderung. Denn selbst leichte Tätigkeiten waren nur unter Bedingungen vorstellbar, die im normalen Arbeitsleben nicht üblich sind.

Damit zeigt der Fall, dass das Fehlen eines besonderen Berufsschutzes nicht automatisch zum Nachteil der Betroffenen führen muss. Es kommt weiterhin auf die konkrete gesundheitliche Leistungsfähigkeit an. Wenn diese nur unter atypischen Bedingungen besteht, kann auch ohne berufsspezifischen Schutz ein Anspruch auf volle Erwerbsminderungsrente bestehen.

Die Bedeutung medizinischer Gutachten im Gerichtsverfahren

Erwerbsminderungsrentenverfahren stehen und fallen oft mit medizinischen Gutachten. Das gilt sowohl für das Verwaltungsverfahren bei der Rentenversicherung als auch für das spätere Gerichtsverfahren.

Im Fall des Sozialgerichts Münster bestätigten unabhängige Sachverständige die erheblichen Einschränkungen des Klägers und insbesondere den Bedarf an zusätzlichen Pausen. Diese Feststellungen waren für die Entscheidung offenkundig von großem Gewicht.

Zugleich wird aus dem Fall deutlich, dass Gutachten nicht automatisch denselben Beweiswert haben. Das Gericht hielt die Gutachten der Rentenversicherung nach der Schilderung nicht für maßgeblich, weil die Untersuchungen zu lang und zu belastend gewesen seien.

Denn medizinische Begutachtungen sollen den tatsächlichen Gesundheitszustand möglichst realistisch abbilden. Wenn die Untersuchungssituation selbst die Belastungsgrenze der betroffenen Person überschreitet oder kein zutreffendes Bild ihrer Alltagsfähigkeit liefert, kann das die Aussagekraft beeinträchtigen.

Gerade bei Erkrankungen mit Erschöpfung, Schmerzsymptomatik, schwankender Belastbarkeit oder komplexen Mehrfacherkrankungen ist eine sensible und realitätsnahe Begutachtung unverzichtbar.

Das Gericht hat hier offenbar sorgfältig darauf geachtet, welche medizinischen Einschätzungen die tatsächliche Leistungsfähigkeit des Klägers überzeugend wiedergeben und welche weniger tragfähig erscheinen.

Für Betroffene ist das ein wichtiger Hinweis: Nicht jede erste Begutachtung ist zwangsläufig das letzte Wort. Widerspruch und Klage können sich lohnen, wenn die medizinische Bewertung unvollständig, widersprüchlich oder lebensfremd erscheint.

Was das Urteil für andere Betroffene bedeutet

Die Entscheidung des Sozialgerichts Münster hat über den Einzelfall hinaus erhebliche praktische Bedeutung. Sie macht deutlich, dass Menschen mit komplexen gesundheitlichen Einschränkungen ihre Lage nicht vorschnell unterschätzen sollten.

Wer noch eingeschränkt arbeiten kann, ist nicht automatisch von der vollen Erwerbsminderungsrente ausgeschlossen. Entscheidend bleibt, ob diese Tätigkeit unter den üblichen Bedingungen eines gewöhnlichen Arbeitsplatzes ausgeübt werden kann.

Das betrifft insbesondere Personen mit chronischen Schmerzen, schweren Erschöpfungszuständen, neurologischen Erkrankungen, psychischen Belastungsfolgen oder Kombinationen mehrerer Leiden.

In all diesen Fällen kann die tägliche Belastbarkeit auf dem Papier höher erscheinen, als sie in einem realen Arbeitsverhältnis tatsächlich ist. Wenn ein Mensch etwa nur in langsamem Tempo, ohne Zeitdruck, mit häufigen Unterbrechungen, ohne Publikumsverkehr, ohne Schichtarbeit und nur mit stark reduzierten Anforderungen arbeiten kann, stellt sich immer die Frage, ob solche Bedingungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt überhaupt in nennenswertem Umfang existieren.

Betroffene sollten deshalb nicht nur Diagnosen dokumentieren, sondern vor allem die konkreten funktionellen Einschränkungen. Wie lange kann man sitzen, stehen oder gehen? Wie schnell tritt Erschöpfung ein? Wie häufig sind Pausen erforderlich? Welche Tätigkeiten führen zu Schmerzverstärkung? Wie wirkt sich Zeitdruck aus? Welche Belastungen lösen Konzentrationsprobleme aus? Solche Fragen sind in der rentenrechtlichen Bewertung oft weit aussagekräftiger als bloße Krankheitsbezeichnungen.

Die Bedeutung einer genauen Selbsteinschätzung

Der Fall zeigt auch, wie wichtig eine realistische Einschätzung der eigenen Gesundheit ist. Viele Betroffene neigen dazu, ihre Leistungsfähigkeit zu überschätzen, sei es aus Pflichtgefühl, aus Scham oder aus Angst, nicht ernst genommen zu werden. Gerade Menschen, die lange gearbeitet haben und sich mit ihrer beruflichen Rolle stark identifizieren, tun sich oft schwer damit, ihre Grenzen offen zu benennen.

Im Rentenverfahren kann eine solche Zurückhaltung problematisch sein. Wer seine Beschwerden verharmlost oder nur allgemein schildert, riskiert, dass das tatsächliche Ausmaß der Einschränkungen nicht erkannt wird.

Es geht dabei nicht um Übertreibung, sondern um Präzision. Entscheidend ist, was im Alltag konkret noch möglich ist und unter welchen Bedingungen etwas nicht mehr geht.

Die Entscheidung aus Münster unterstreicht, dass das Rentenrecht keine bloße Theorieprüfung ist. Es geht nicht darum, ob ein Mensch irgendwo unter idealen Bedingungen noch eine Aufgabe erfüllen könnte. Es geht um die reale Einsatzfähigkeit in einer Arbeitswelt, die bestimmte Anforderungen stellt und individuelle Sonderbedingungen meist nur begrenzt abbilden kann. Genau deshalb ist eine sorgfältige und ehrliche Darstellung der gesundheitlichen Situation so wichtig.

Ein Urteil mit Signalwirkung für die Praxis

Das Urteil des Sozialgerichts Münster ist ein Beispiel dafür, wie differenziert Gerichte Erwerbsminderungsfälle prüfen müssen.

Die Entscheidung widerspricht der vereinfachten Vorstellung, wonach eine sechsstündige Arbeitsfähigkeit automatisch gegen eine volle Erwerbsminderungsrente spricht. Sie zeigt vielmehr, dass die tatsächlichen Bedingungen des Arbeitsmarktes und die konkrete Ausgestaltung der verbliebenen Leistungsfähigkeit sorgfältig zusammen gedacht werden müssen.

Für die Praxis bedeutet das: Auch wer noch leichte Tätigkeiten verrichten kann, sollte prüfen lassen, ob diese Tätigkeiten nur unter unüblichen Bedingungen möglich sind.

Zusätzliche Pausen, besondere Schonungsbedarfe, fehlende Belastbarkeit unter Zeitdruck oder die Notwendigkeit eines stark angepassten Arbeitsrhythmus können dazu führen, dass der allgemeine Arbeitsmarkt faktisch nicht mehr offensteht. In solchen Fällen kann die volle Erwerbsminderungsrente rechtlich gerechtfertigt sein.

Die Entscheidung ist zugleich ein Hinweis darauf, dass gerichtliche Verfahren im Sozialrecht eine echte Korrekturfunktion haben können.

Wenn Anträge zunächst abgelehnt werden, heißt das nicht zwangsläufig, dass kein Anspruch besteht. Gerade bei komplexen gesundheitlichen Konstellationen kann eine unabhängige gerichtliche Überprüfung den entscheidenden Unterschied machen.

Fazit: Nicht die reine Stundenangabe entscheidet, sondern die Realität des Arbeitslebens

Der Fall vor dem Sozialgericht Münster führt eindrücklich vor Augen, dass das Erwerbsminderungsrecht weit differenzierter ist, als viele Betroffene annehmen.

Eine volle Erwerbsminderungsrente kann auch dann in Betracht kommen, wenn eine Person noch bis zu sechs Stunden täglich leichte Tätigkeiten ausüben könnte. Ausschlaggebend ist, ob diese Tätigkeit unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes überhaupt noch verlangt werden kann.

Im entschiedenen Fall war genau das nicht gegeben. Der Kläger benötigte zusätzliche Pausen und war in seinen körperlichen wie auch psychischen Belastungsmöglichkeiten deutlich eingeschränkt.

Damit war seine verbliebene Leistungsfähigkeit nicht mehr in einer Weise verwertbar, die ein normaler Arbeitsplatz voraussetzt. Das Gericht erkannte deshalb die volle Erwerbsminderung an und sprach die Rente ab Juni 2020 dauerhaft zu.

Für viele Erwerbsgeminderte wichtig: Wer gesundheitlich eingeschränkt ist, sollte den eigenen Anspruch nicht allein anhand der Frage beurteilen, ob noch irgendeine Arbeit für einige Stunden denkbar erscheint. Maßgeblich ist vielmehr, ob diese Arbeit unter realistischen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes noch möglich ist.

Das Urteil macht deutlich, dass zwischen theoretischer Restleistungsfähigkeit und tatsächlicher Erwerbsmöglichkeit ein erheblicher Unterschied bestehen kann. Genau dieser Unterschied entscheidet im Einzelfall über den Rentenanspruch.

