Erwerbsminderungsrente trotz 31 Beitragsmonaten durchgesetzt

Erwerbsminderungsrente trotz nur 31 Beitragsmonaten: CFS-Patient setzt sich gegen Rentenversicherung durch

Zu krank zum Arbeiten, aber angeblich zu kurz versichert: Mit dieser Begründung kann eine Erwerbsminderungsrente scheitern, bevor Betroffene überhaupt finanzielle Sicherheit erreichen. Ein junger Physiotherapeut musste bis vor das Landessozialgericht ziehen, um trotz nur 31 Beitragsmonaten eine volle Erwerbsminderungsrente durchzusetzen.

Der Fall zeigt, warum eine Ablehnung wegen fehlender Versicherungsjahre genau geprüft werden sollte. Für Menschen, die innerhalb weniger Jahre nach ihrer Ausbildung voll erwerbsgemindert werden, sieht das Gesetz einen besonderen Schutz vor.

Nach der Ausbildung kam die schwere Erkrankung

Der 1996 geborene Kläger beendete im August 2015 seine Ausbildung zum Physiotherapeuten und arbeitete anschließend in diesem Beruf. Nach einer Erkrankung im Februar 2016 verschlechterte sich sein Gesundheitszustand; auch ein späterer Arbeitsversuch mit 20 Wochenstunden endete im April 2017 mit erneuter Arbeitsunfähigkeit.

Die Rentenversicherung lehnte seinen Antrag ab und verneinte sowohl die ausreichende Versicherungszeit als auch eine rentenberechtigende Erwerbsminderung. Das Landessozialgericht Baden-Württemberg entschied am 8. November 2024 jedoch überwiegend zugunsten des Mannes (Az. L 8 R 3110/22).

Warum die üblichen fünf Versicherungsjahre nicht nötig waren

Im Regelfall setzt eine Erwerbsminderungsrente die allgemeine Wartezeit von fünf Jahren voraus. Zusätzlich müssen grundsätzlich innerhalb der letzten fünf Jahre vor Eintritt der Erwerbsminderung mindestens drei Jahre mit Pflichtbeiträgen für eine versicherte Beschäftigung oder Tätigkeit liegen.

Diese Anforderungen dürfen jedoch nicht ohne Prüfung der gesetzlichen Ausnahmen angewandt werden. Nach § 53 Absatz 2 SGB VI ist die allgemeine Wartezeit vorzeitig erfüllt, wenn jemand vor Ablauf von sechs Jahren nach Ende einer Ausbildung voll erwerbsgemindert wird und in den zwei Jahren zuvor mindestens zwölf Monate entsprechende Pflichtbeiträge hat.

Greift diese Ausnahme, entfällt nach § 43 Absatz 5 SGB VI außerdem die sonst verlangte Pflichtbeitragszeit von drei Jahren. Gerade bei einer schweren Erkrankung kurz nach dem Berufseinstieg kann das den Zugang zur Rente ermöglichen.

Die Zahl 31 ist deshalb keine neue Mindestgrenze für die Erwerbsminderungsrente. Sie bezeichnet lediglich die Beitragsmonate, die der Kläger beim gerichtlich festgestellten Eintritt seiner Erwerbsminderung bereits erworben hatte.

Welche Voraussetzungen in diesem Fall erfüllt waren

Prüfpunkt Feststellung im entschiedenen Fall Ende der Ausbildung 28. August 2015 Eintritt der vollen Erwerbsminderung 4. April 2018 und damit innerhalb der Sechsjahresfrist Beitragszeiten bis zum Eintritt der Erwerbsminderung 31 Kalendermonate Pflichtbeiträge in den zwei Jahren davor Mindestens zwölf Monate waren vorhanden Vom Gericht zugesprochener Rentenzeitraum 1. November 2018 bis 31. Januar 2026

Die Ausnahme ist nicht auf eine betriebliche Lehre beschränkt: Nach den rechtlichen Erläuterungen der Deutschen Rentenversicherung können auch Schul-, Fachschul- und Hochschulausbildungen erfasst sein. Entscheidend sind die konkrete Ausbildung, ihr Ende und der Zeitpunkt, zu dem die volle Erwerbsminderung eingetreten ist.

Für diese Ausbildungsregel genügt eine lediglich teilweise Erwerbsminderung nicht. Ein bestimmter Geburtstag oder eine pauschale Altersgrenze ersetzt die Prüfung der Fristen ebenfalls nicht.

Auch Krankengeld kann Pflichtbeitragsmonate bringen

Wer längere Zeit krank ist, verliert dadurch nicht zwangsläufig sämtliche weiteren Beitragsmonate. Bei Krankengeldbezug besteht unter den Voraussetzungen des § 3 SGB VI Rentenversicherungspflicht, sodass auch diese Zeiten bei der Prüfung berücksichtigt werden können.

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Beim Kläger gehörten zu den 31 Monaten sowohl Beschäftigungszeiten als auch Beitragszeiten während des Krankengeldbezugs. Ein Versicherungsverlauf sollte deshalb vollständig geprüft werden, bevor eine vermeintliche Lücke als unüberwindbar gilt; weitere Hintergründe erläutert unser Beitrag zur Erwerbsminderungsrente trotz fehlender Pflichtbeiträge.

Eine Diagnose allein reicht für die Rente nicht aus

Die versicherungsrechtliche Ausnahme erspart nicht den medizinischen Nachweis. Für die hier anerkannte volle Erwerbsminderung musste feststehen, dass der Mann auf nicht absehbare Zeit selbst leichte Tätigkeiten unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes weniger als drei Stunden täglich ausüben konnte.

Es genügt also nicht, den bisherigen Beruf nicht mehr ausüben zu können oder eine Bescheinigung über Arbeitsunfähigkeit vorzulegen. Geprüft wird die verbliebene Belastbarkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, wie auch die Deutsche Rentenversicherung zur Erwerbsminderungsrente erläutert.

Im vorliegenden Fall belegten der Reha-Bericht und die vom Gericht überzeugend gefundenen Gutachten die erhebliche Einschränkung durch CFS. Schon während Vorträgen und Seminaren war der Kläger nach 15 bis 30 Minuten erschöpft.

Für Betroffene folgt daraus: Medizinische Unterlagen sollten beschreiben, welche Tätigkeiten wie lange möglich sind und welche Erholungszeiten erforderlich werden. Eine Diagnose bezeichnet die Erkrankung; nachvollziehbare Funktionsbefunde zeigen, was diese für einen regelmäßigen Arbeitstag bedeutet.

Die Partnerin beim Gutachten machte den Befund nicht wertlos

Im Verfahren war auch umstritten, ob die zeitweise Anwesenheit der Freundin die Aussagekraft eines Gutachtens beeinträchtigte. Das Landessozialgericht hielt die gutachterlichen Feststellungen dennoch für verwertbar, weil der Sachverständige die Beteiligung der Begleitperson differenziert dargestellt hatte.

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Er hatte kenntlich gemacht, welche Informationen von ihr stammten und welche Gesprächsteile ohne sie stattfanden. Wie der Deutsche Anwaltverein zu der Entscheidung erläutert, kommt es auf eine nachvollziehbare Dokumentation des Untersuchungsablaufs an.

Der Beginn der Erwerbsminderung entscheidet mit

Für den Versicherungsstatus kommt es auf den Eintritt der Erwerbsminderung an, nicht einfach auf den Tag des Rentenantrags. Der Krankheitsbeginn und der Beginn einer rentenrechtlich erheblichen Leistungsminderung müssen dabei nicht zusammenfallen.

Das Gericht sah die volle Erwerbsminderung hier ab dem 4. April 2018 als nachgewiesen an. Die zugesprochene befristete Rente begann am 1. November 2018, entsprechend dem grundsätzlichen Zahlungsbeginn einer Zeitrente im siebten Kalendermonat nach Eintritt der Erwerbsminderung.

Volle Erwerbsminderungsrente bedeutet nicht automatisch Dauerrente

Der Kläger erhielt eine Zeitrente bis zum 31. Januar 2026. Über einen möglichen weiteren Anspruch nach diesem Datum lässt sich aus der Entscheidung nichts ableiten.

Eine volle Erwerbsminderung beschreibt zunächst den Umfang der eingeschränkten Leistungsfähigkeit. Ob eine Rente befristet oder auf Dauer gezahlt wird, richtet sich zusätzlich nach den Voraussetzungen des § 102 SGB VI, insbesondere der Prognose einer möglichen Besserung.

Was Betroffene bei einer Ablehnung prüfen sollten

Wer einen ablehnenden Bescheid erhält, sollte die medizinische Bewertung und die Berechnung der Versicherungszeiten getrennt nachvollziehen. Ausbildungsnachweise, der vollständige Versicherungsverlauf und aussagekräftige Befundberichte können dabei über den weiteren Verlauf des Verfahrens entscheiden.

Gegen einen ablehnenden Bescheid ist bei ordnungsgemäßer Rechtsbehelfsbelehrung im Inland grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch möglich. Zur Fristwahrung muss eine ausführliche Begründung noch nicht vorliegen; was anschließend wichtig wird, erklärt unser Beitrag „Erwerbsminderungsrente abgelehnt: Was Sie jetzt tun sollten“.

Bei medizinischen Widersprüchen hilft es, konkrete Fehler und ausgelassene Befunde zu benennen. Unser Beitrag über fehlerhafte Gutachten bei der Erwerbsminderungsrente beschreibt, worauf Betroffene dabei achten können.

Beispiel aus der Praxis: Weniger als fünf Jahre können ausreichen

Ein fiktives Beispiel: Lena beendet im Juli 2024 ihre Ausbildung und wird im Oktober 2026 wegen einer schweren Erkrankung voll erwerbsgemindert. Sie hat insgesamt erst 26 Beitragsmonate, darunter 20 Pflichtbeitragsmonate innerhalb der letzten zwei Jahre vor Eintritt der Erwerbsminderung.

Die fehlenden fünf Versicherungsjahre schließen ihren Rentenanspruch deshalb nicht aus, weil die Ausbildungsregel greifen kann. Ob sie tatsächlich eine Rente erhält, hängt zusätzlich vom nachgewiesenen Leistungsvermögen und den weiteren Anspruchsvoraussetzungen ab.

Sieben Fragen und Antworten zur Erwerbsminderungsrente bei kurzer Versicherungszeit

Reichen 31 Beitragsmonate jetzt grundsätzlich für eine Erwerbsminderungsrente?

Nein, eine allgemeine Grenze von 31 Monaten gibt es nicht. Im entschiedenen Fall ermöglichten die besonderen Voraussetzungen nach einer Ausbildung die vorzeitige Erfüllung der Wartezeit.

Wann greift die Ausnahme nach einer Ausbildung?

Die volle Erwerbsminderung muss vor Ablauf von sechs Jahren nach Ausbildungsende eintreten. Außerdem sind grundsätzlich mindestens zwölf Monate entsprechende Pflichtbeiträge innerhalb der letzten zwei Jahre davor erforderlich.

Zählen Monate mit Krankengeldbezug mit?

Ja, wenn während des Krankengeldbezugs Rentenversicherungspflicht besteht, können entsprechende Pflichtbeitragszeiten berücksichtigt werden. Eine Krankschreibung allein ist dagegen noch kein Nachweis solcher Beitragsmonate.

Führt CFS automatisch zu einer Erwerbsminderungsrente?

Nein, die Diagnose allein begründet keinen Rentenanspruch. Entscheidend sind die nachgewiesenen Auswirkungen auf die Erwerbsfähigkeit und die zusätzlich erforderlichen Versicherungszeiten beziehungsweise Ausnahmeregelungen.

Warum ist das Datum des Eintritts der Erwerbsminderung so wichtig?

Von diesem Zeitpunkt aus werden die erforderlichen Beitragszeiten und die Frist nach dem Ausbildungsende geprüft. Das Antragsdatum kann den medizinisch festgestellten Eintritt der Erwerbsminderung nicht beliebig ersetzen.

Darf eine Vertrauensperson bei der Begutachtung dabei sein?

Grundsätzlich besteht ein Recht auf Begleitung, das im Einzelfall begrenzt werden kann. Das Urteil zeigt, dass eine Begleitperson ein Gutachten nicht automatisch entwertet, wenn ihre Anwesenheit und ihr Einfluss auf die Untersuchung nachvollziehbar dokumentiert sind.

Wurde dem Kläger eine unbefristete Rente zugesprochen?

Nein, das Gericht sprach ihm eine volle Erwerbsminderungsrente für den Zeitraum vom 1. November 2018 bis zum 31. Januar 2026 zu. Eine unbefristete Rente setzte weitere Voraussetzungen voraus, die es damals nicht als erfüllt ansah.