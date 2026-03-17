Erwerbsminderung: Land darf Krankengeldzuschuss fordern – aber nicht über die Rente

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Wenn eine Erwerbsminderungsrente rückwirkend bewilligt wird, kommt es im öffentlichen Dienst immer wieder zu Streit um Geld: Der Arbeitgeber hat Krankengeldzuschüsse gezahlt, später stellt sich heraus, dass im selben Zeitraum bereits ein Rentenanspruch bestand.

Dann fordert der Arbeitgeber zurück – und Beschäftigte wehren sich oft mit Ausschlussfristen, „Entreicherung“ oder dem Argument, der Arbeitgeber müsse sich das Geld von der Rentenversicherung holen. (7 Sa 152/23)

Sozialrecht steht über Tarifverträgen

Das Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz hat in einem rechtskräftigen Urteil klargestellt: Der Krankengeldzuschuss kann grundsätzlich zurückverlangt werden. Gleichzeitig zieht das Gericht aber eine harte Grenze: Tarifvertragsparteien dürfen nicht per Tarifvertrag bestimmen, dass Rentenansprüche „übergehen“, wenn das Sozialrecht das nicht zulässt.

Worum ging es konkret?

Die Beklagte arbeitete seit 1984 beim Land; es galt der TV-L. Sie war seit Anfang Januar 2021 dauerhaft krank. Die Entgeltfortzahlung endete Mitte Februar 2021. Danach zahlte das Land vom 15. Februar bis 3. Oktober 2021 einen Krankengeldzuschuss.

Ende November 2021 erhielt die Beschäftigte außerdem eine Jahressonderzahlung.

Dann kam die Wendung: Die Deutsche Rentenversicherung bewilligte mit Bescheid vom 8. November 2021 eine Rente wegen voller Erwerbsminderung rückwirkend ab 1. Februar 2021. Das Arbeitsverhältnis endete nach den Regelungen des TV-L zum 30. November 2021. Die Rentennachzahlung für Februar bis November 2021 lag bei rund 14.741,90 Euro.

Das Land verlangte daraufhin Geld zurück: zunächst 4.325,10 Euro netto, später – nach Verrechnung mit einer Corona-Sonderzahlung – noch 3.025,10 Euro. Die Beschäftigte zahlte nicht. Es kam zum Prozess.

Was hat das Gericht entschieden?

Das Landesarbeitsgericht bestätigte die Rückforderung vollständig. Das Land bekam die 3.025,10 Euro plus Zinsen.

Dabei hat das Gericht zwei Teile getrennt geprüft:

1) Rückforderung des Krankengeldzuschusses nach TV-L

Der Krankengeldzuschuss war wegen der rückwirkenden Rentenbewilligung „überzahlt“. Das Land durfte den Zuschuss nach § 22 Abs. 4 TV-L zurückfordern – hier in rechnerisch unstreitiger Höhe von 2.116,80 Euro (innerhalb der Gesamtsumme).

Wichtig: Die Beschäftigte konnte sich nicht darauf berufen, sie habe das Geld verbraucht. Für tarifliche Rückzahlungsansprüche gilt das Bereicherungsrecht nicht „nebenbei“, der Einwand der Entreicherung zieht hier nicht.

2) Rückforderung der Jahressonderzahlung nach Bereicherungsrecht

Die Jahressonderzahlung setzt nach TV-L voraus, dass das Arbeitsverhältnis am Stichtag 1. Dezember besteht. Das war nicht mehr der Fall, weil das Arbeitsverhältnis am 30. November endete. Deshalb war die Sonderzahlung ohne Rechtsgrund geflossen und musste nach § 812 BGB zurückgezahlt werden (hier: 2.208,30 Euro netto als Teilbetrag in der Gesamtforderung).

Auch hier half „Ich habe das Geld ausgegeben“ nicht: Wer den Rentenantrag gestellt hat und mit einer rückwirkenden Rentenbewilligung rechnen muss, kann unter Umständen verschärft haften. Dann ist der Wegfall der Bereicherung regelmäßig kein Rettungsanker.

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Der entscheidende Punkt: Tarifvertrag darf nicht „an die Rente ran“

Besonders praxisrelevant ist die Kernaussage zur Tarifklausel im TV-L:

Der TV-L enthält eine Regelung, die sinngemäß einen Übergang von Rentenansprüchen bzw. einen Zugriff ermöglichen soll, um Überzahlungen auszugleichen. Genau das hat das Gericht abgelehnt.

Begründung in Klartext: Über Ansprüche auf Sozialleistungen in Geld – wie Renten – entscheidet das Sozialrecht. Deren „Verkehrsfähigkeit“ und Übertragbarkeit ist öffentlich-rechtlich geregelt. Tarifparteien können dieses System nicht umgehen und nicht per Tarifvertrag festlegen, dass solche Ansprüche auf den Arbeitgeber übergehen.

Praktische Folge: Der Arbeitgeber kann zwar Rückzahlung vom Beschäftigten verlangen, aber er kann nicht einfach kraft Tarifnorm die Rentennachzahlung „an sich ziehen“, wenn das Sozialrecht das nicht hergibt.

Ausschlussfrist: Warum der Anspruch nicht verfallen ist

Die Beschäftigte argumentierte, die tarifliche Ausschlussfrist sei nicht gewahrt. Das Gericht sah das anders.

Maßgeblich war: Der Arbeitgeber konnte den Anspruch erst sinnvoll geltend machen, als er von der Rentenbewilligung und deren Rückwirkung wusste und die Überzahlung beziffern konnte. Das war frühestens mit Vorlage des Rentenbescheids möglich. Die Geltendmachung im Januar 2022 war daher rechtzeitig.

Außerdem genügte die Mitteilung: Der Arbeitgeber hatte die Forderung beziffert und den Grund erläutert; die Bezügemitteilung zeigte die Zusammensetzung. Das reicht, um Ausschlussfristen zu wahren.

Was bedeutet das Urteil für Beschäftigte im TV-L?

Eine rückwirkende Erwerbsminderungsrente kann teure Rückforderungen auslösen – besonders bei Krankengeldzuschüssen und Sonderzahlungen. „Ich habe das Geld verbraucht“ ist kein verlässliches Argument, vor allem nicht bei tariflichen Rückzahlungsansprüchen. Stichtage sind hart: Endet das Arbeitsverhältnis vor dem 1. Dezember, kann die Jahressonderzahlung zurückverlangt werden. Der Arbeitgeber kann Rückzahlung verlangen – aber nicht per Tarifklausel die Rentennachzahlung automatisch „abschöpfen“.

FAQ: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Muss ich Krankengeldzuschuss zurückzahlen, wenn später eine Erwerbsminderungsrente rückwirkend bewilligt wird?

Häufig ja: Für den Zeitraum, in dem die Rente rückwirkend zusteht, gilt der Krankengeldzuschuss regelmäßig als überzahlt und kann nach TV-L zurückgefordert werden.

Kann ich mich darauf berufen, dass ich das Geld ausgegeben habe?

Beim Krankengeldzuschuss nach TV-L hilft das in der Regel nicht, weil das Bereicherungsrecht daneben nicht anwendbar ist. Bei anderen Zahlungen kann Entreicherung nur in engen Grenzen greifen.

Warum ist die Jahressonderzahlung angreifbar?

Weil sie nach TV-L am Stichtag 1. Dezember ein bestehendes Arbeitsverhältnis voraussetzt. Endet das Arbeitsverhältnis vorher, fehlt die Anspruchsvoraussetzung – dann kommt eine Rückforderung in Betracht.

Darf der Arbeitgeber die Rentennachzahlung direkt von der Rentenversicherung verlangen?

Nicht allein aufgrund einer TV-L-Klausel. Übertragbarkeit und Erstattungswege sind sozialrechtlich geregelt. Tarifparteien können Rentenansprüche nicht „umleiten“.

Wann laufen Ausschlussfristen für Rückforderungen?

In der Praxis regelmäßig erst dann, wenn der Arbeitgeber von der rückwirkenden Rentenbewilligung weiß und den Anspruch zumindest annähernd beziffern kann. Das ist oft erst mit Zugang/Vorlage des Rentenbescheids möglich.

Fazit

Das Urteil ist eine klare Warnung für Beschäftigte im öffentlichen Dienst: Eine rückwirkende Erwerbsminderungsrente kann Rückforderungen auslösen – auch bei bereits gezahlten Zuschüssen und Sonderzahlungen.

Gleichzeitig stärkt das Gericht die Grenzen des Tarifrechts: Rentenansprüche sind sozialrechtlich geschützt und dürfen nicht über tarifliche Konstruktionen „umgelenkt“ werden. Wer einen EM-Rentenantrag stellt oder einen Bescheid erhält, sollte sehr früh prüfen, welche Arbeitgeberleistungen betroffen sind – und ob Rückforderungen rechnerisch und fristlich korrekt sind.