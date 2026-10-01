Das Eigenheim wird zum Problem für Rentner

Ein selbst bewohntes Haus kann während des Bezugs von Leistungen nach dem SGB II geschützt sein und nach dem Wechsel in die Grundsicherung im Alter dennoch als verwertbares Vermögen gelten. Ursache sind unterschiedliche gesetzliche Vorgaben für Wohneigentum im SGB II und SGB XII.

Wie einschneidend das sein kann, zeigt ein Urteil des Sozialgerichts Lüneburg. Eine Rentnerin verlor ihren Anspruch auf Grundsicherung, weil das Sozialamt ihr mehr als 2.000 Quadratmeter großes Hausgrundstück nicht mehr als angemessen ansah.

Kleine Rente trifft auf großes Grundstück

Die alleinstehende Rentnerin lebte in einem einfachen Einfamilienhaus mit einer Wohnfläche von rund 72 Quadratmetern. Das dazugehörige Grundstück umfasste jedoch etwa 2.130 Quadratmeter und war unter anderem als naturnahes Biotop gestaltet.

Mit einer monatlichen Rente von ungefähr 450 Euro konnte die Frau ihren Lebensunterhalt nicht bestreiten. Während der pandemiebedingten Sonderregelungen erhielt sie zunächst Grundsicherung im Alter, ohne dass ihr Immobilienvermögen einer umfassenden Prüfung unterzogen wurde.

Nach dem Ende der Sonderregelungen überprüfte der Sozialhilfeträger das Grundstück erneut. Das Amt kam zu dem Ergebnis, dass die Immobilie wegen der außergewöhnlich großen Grundstücksfläche nicht mehr zum geschützten Vermögen gehöre.

Das Sozialgericht Lüneburg bestätigte diese Bewertung mit Urteil vom 26. November 2025 unter dem Aktenzeichen S 38 SO 71/23. Die geringe Wohnfläche und die einfache Ausstattung des Hauses genügten nach Auffassung des Gerichts nicht, um das gesamte Grundstück zu schützen.

Der Verkehrswert allein schützt das Haus nicht

Besonders bemerkenswert war, dass die Immobilie nicht erheblich wertvoller war als ein kleineres Grundstück am selben Ort. Der Verkehrswert lag nach den Feststellungen des Gerichts bei ungefähr 260.000 Euro.

Ein angemessen großes Vergleichsgrundstück hätte dort einen ähnlichen Preis erzielen können. Die Rentnerin argumentierte deshalb sinngemäß, dass dem Sozialhilfeträger durch die größere Fläche kein zusätzlicher wirtschaftlicher Nachteil entstehe.

Das Gericht ließ dieses Argument nicht gelten. Ein angemessener Verkehrswert führe nicht automatisch dazu, dass auch ein außergewöhnlich großes Grundstück als angemessen behandelt werden müsse.

Die Entscheidung bedeutet allerdings nicht, dass im SGB XII immer nur ein einzelnes Merkmal betrachtet werden darf. Nach der Rechtsprechung ist vielmehr eine Gesamtbetrachtung erforderlich, bei der Fläche, Wert, Bewohnerzahl, Zuschnitt, Ausstattung und persönliche Verhältnisse zusammengeführt werden.

Im SGB XII gibt es keine starre 800-Quadratmeter-Grenze

In vielen Darstellungen wird für Grundstücke im ländlichen Raum eine Grenze von 800 Quadratmetern genannt. Diese Zahl steht jedoch nicht als feste Obergrenze in § 90 SGB XII.

Sie beruht auf Orientierungswerten aus der sozialgerichtlichen Rechtsprechung. Je nach örtlicher Bebauung, Grundstückszuschnitt und persönlicher Situation kann auch eine größere Fläche geschützt sein oder eine kleinere Immobilie wegen anderer Eigenschaften als unangemessen gelten.

Das Bundessozialgericht verlangt eine zusammenfassende Würdigung der im Gesetz genannten Kriterien. Eine ausführliche Darstellung dieser sogenannten Kombinationstheorie finden Leser in unserem Beitrag über die Angemessenheit von Wohneigentum bei der Grundsicherung im Alter.

Für ein von einer oder zwei Personen bewohntes Einfamilienhaus werden im SGB XII häufig etwa 90 Quadratmeter Wohnfläche als Orientierung herangezogen. Bei der Grundstücksfläche gelten in städtischen und ländlichen Gebieten unterschiedliche Vergleichswerte.

Warum Wohneigentum im SGB II stärker geschützt ist

Nach § 12 SGB II bleibt ein selbst genutztes Hausgrundstück grundsätzlich unberücksichtigt, wenn die Wohnfläche nicht mehr als 140 Quadratmeter beträgt. Bei einer selbst genutzten Eigentumswohnung liegt die gesetzliche Grenze bei 130 Quadratmetern.

Bewohnen mehr als vier Personen die Immobilie, erhöht sich die geschützte Wohnfläche für jede weitere Person um 20 Quadratmeter. Eine Überschreitung kann außerdem hingenommen werden, wenn die Verwertung eine besondere Härte verursachen würde.

Eine eigenständige gesetzliche Höchstgrenze für die Grundstücksfläche nennt das SGB II nicht. Das bedeutet zwar nicht, dass Größe, Zuschnitt und Verwertbarkeit vollständig bedeutungslos wären, der gesetzliche Schutz ist aber deutlich stärker an die Wohnfläche gebunden.

Auch im SGB II ist ein Haus deshalb nicht unter allen Umständen sicher. Wie schnell Streit über die tatsächliche Wohnfläche entstehen kann, zeigt ein anderer Fall über ein geerbtes Haus und die Vermögensprüfung des Jobcenters.

Mit dem Rentenalter ändern sich die Schutzregeln

Wer bis zur Altersgrenze Leistungen nach dem SGB II erhält, kann sich nicht darauf verlassen, dass die dortige Anerkennung des Hauses später fortwirkt. Mit Erreichen der Altersgrenze endet regelmäßig die Zuständigkeit des Jobcenters.

Reicht die Altersrente nicht für den notwendigen Lebensunterhalt, kommt ein Antrag auf Grundsicherung im Alter beim Sozialamt in Betracht. Dabei beginnt eine neue Vermögensprüfung nach den Vorschriften des SGB XII.

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Eine frühere Entscheidung des Jobcenters bindet das Sozialamt grundsätzlich nicht. Das Eigenheim wird deshalb anhand der strengeren und stärker einzelfallbezogenen Anforderungen des § 90 SGB XII geprüft.

Betroffene sollten diesen Wechsel nicht als bloße Weiterzahlung durch eine andere Behörde verstehen. Es handelt sich um ein anderes Leistungssystem mit eigenen Regeln für Einkommen, Vermögen und Immobilien.

Das Sozialamt kann ein Darlehen anbieten

Gehört die Immobilie nicht zum geschützten Vermögen, führt dies nicht in jeder Situation zur sofortigen Einstellung sämtlicher Hilfe. Ist eine umgehende Verwertung nicht möglich oder wäre sie vorerst unzumutbar, soll die Sozialhilfe nach § 91 SGB XII als Darlehen erbracht werden.

Der Sozialhilfeträger darf die Rückzahlung absichern. Bei einer Immobilie geschieht dies häufig durch die Eintragung einer Grundschuld im Grundbuch.

Damit erhält der Betroffene weiterhin Geld für den Lebensunterhalt, die Zahlungen bleiben jedoch nicht dauerhaft ohne Rückforderung. Bei einem späteren Verkauf oder nach dem Tod des Eigentümers kann das Sozialamt die aufgelaufene Darlehenssumme zurückverlangen.

Im Lüneburger Verfahren hatte der Sozialhilfeträger eine solche darlehensweise Unterstützung angeboten. Die Rentnerin lehnte die Absicherung über ihr Grundstück jedoch ab.

Eine Grundschuld bedeutet nicht den sofortigen Verlust des Hauses

Durch die Eintragung einer Grundschuld wird das Sozialamt nicht unmittelbar Eigentümer der Immobilie. Die betroffene Person kann das Haus zunächst weiter bewohnen.

Die Grundschuld sichert lediglich den Rückzahlungsanspruch des Leistungsträgers. Dennoch kann die Belastung des Grundstücks die spätere Vererbung, einen Verkauf oder eine weitere Kreditaufnahme erheblich erschweren.

Vor einer Zustimmung sollten die Darlehensbedingungen deshalb sorgfältig geprüft werden. Zu klären ist insbesondere, welche Leistungen erfasst werden, ob Zinsen verlangt werden und zu welchem Zeitpunkt die Rückzahlung fällig wird.

Auch die Kosten für Notar und Grundbuch sollten im Vorfeld angesprochen werden. Eine sozialrechtliche oder anwaltliche Beratung kann verhindern, dass Betroffene eine weitreichende Erklärung unterschreiben, ohne die finanziellen Folgen zu kennen.

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Nicht jedes große Grundstück muss verkauft werden

Ein ablehnender Bescheid sollte nicht allein deshalb akzeptiert werden, weil das Grundstück einen häufig genannten Orientierungswert überschreitet. Das Sozialamt muss die tatsächlichen Verhältnisse des Einzelfalls ermitteln und nachvollziehbar bewerten.

Von Bedeutung können die ortsübliche Grundstücksgröße, der Verkehrswert, eine fehlende Teilbarkeit oder bestehende baurechtliche Beschränkungen sein. Hinzu kommen das Alter, eine Behinderung, Pflegebedürftigkeit, lange Wohndauer und die Frage, ob geeigneter Ersatzwohnraum verfügbar wäre.

Auch eine wirtschaftlich unsinnige oder tatsächlich unmögliche Verwertung kann gegen einen sofortigen Verkauf sprechen. Eine lediglich emotionale Bindung an das Haus genügt dagegen regelmäßig nicht, um die Immobilie dauerhaft zu schützen.

Bei Zweifeln kann ein unabhängiges Verkehrswertgutachten hilfreich sein. Ebenso sollte geprüft werden, ob eine Teilung, ein Teilverkauf oder eine anderweitige Nutzung überhaupt rechtlich und wirtschaftlich möglich ist.

Eine besondere Härte muss konkret begründet werden

§ 90 SGB XII schützt Vermögen, wenn dessen Einsatz im konkreten Fall eine besondere Härte bedeuten würde. Die Anforderungen daran liegen höher als bei den gewöhnlichen Belastungen, die nahezu jeder Hausverkauf verursacht.

Gesundheitliche Gefahren eines Umzugs, eine behindertengerechte Ausstattung oder eine außergewöhnlich enge Bindung an ein notwendiges Wohnumfeld können berücksichtigt werden. Die Umstände sollten möglichst mit ärztlichen Unterlagen, Gutachten oder anderen belastbaren Nachweisen belegt werden.

Dass ein Haus seit Jahrzehnten bewohnt wird und als Altersvorsorge gedacht war, reicht für sich genommen häufig nicht. Auch der Wunsch, die Immobilie ungeschmälert an Kinder zu vererben, begründet normalerweise keinen sozialhilferechtlichen Härtefall.

Das Amt muss sich dennoch mit den vorgetragenen Gründen befassen. Eine pauschale Ablehnung ohne ausreichende Einzelfallprüfung kann mit einem Widerspruch angegriffen werden.

Wohngeld kann für Eigentümer eine Alternative sein

Wer wegen seiner Immobilie keine Grundsicherung erhält, kann unter bestimmten Voraussetzungen Wohngeld in Form eines Lastenzuschusses beantragen. Berücksichtigt werden können dabei bestimmte Belastungen des selbst genutzten Wohneigentums.

Wohngeld ist allerdings keine vollständige Existenzsicherung. Es unterstützt die Finanzierung des Wohnens, deckt aber nicht automatisch eine Lücke beim allgemeinen Lebensunterhalt.

Zudem setzt der Anspruch grundsätzlich ein ausreichendes Mindesteinkommen voraus. Die Wohngeldstelle prüft, ob der Lebensunterhalt zusammen mit dem Zuschuss plausibel finanziert werden kann.

Welche Leistung günstiger ist, hängt von Einkommen, Wohnkosten, Vermögen und Haushaltsgröße ab. Unser Vergleich erläutert, wann bei einer kleinen Rente eher Wohngeld oder Grundsicherung im Alter infrage kommt.

Eine vorschnelle Übertragung des Hauses kann neue Probleme schaffen

Manche Eigentümer erwägen, das Haus noch vor dem Renteneintritt auf ihre Kinder zu übertragen. Eine solche Schenkung beseitigt das sozialhilferechtliche Problem jedoch nicht zuverlässig.

Verarmt der Schenker später, kann unter bestimmten Voraussetzungen ein Rückforderungsanspruch wegen Verarmung entstehen. Das Sozialamt kann diesen Anspruch auf sich überleiten und gegenüber dem Beschenkten geltend machen.

Auch vorbehaltene Wohnrechte, Nießbrauch, Pflegevereinbarungen und Gegenleistungen beeinflussen die Bewertung. Eine Übertragung sollte deshalb nur nach einer individuellen rechtlichen und steuerlichen Beratung erfolgen.

Kurzfristige Gestaltungen unmittelbar vor einem erwartbaren Sozialhilfebezug können zudem besonders kritisch geprüft werden. Eine pauschale Empfehlung, das Eigenheim rechtzeitig zu verschenken, wäre daher riskant.

Eigentümer sollten den Systemwechsel früh prüfen

Wer ein großes Grundstück besitzt und nur eine geringe Altersrente erwartet, sollte die mögliche SGB-XII-Prüfung vor dem Rentenbeginn durchrechnen lassen. Wichtig sind aktuelle Angaben zur Wohnfläche, Grundstücksfläche, Nutzung und zum Verkehrswert.

Auch Teilungsmöglichkeiten und örtliche Vergleichsgrößen sollten geklärt werden. Eine frühzeitige Prüfung eröffnet mehr Handlungsmöglichkeiten als eine Reaktion auf einen bereits ergangenen Ablehnungsbescheid.

Ergeht dennoch eine ablehnende Entscheidung, läuft regelmäßig eine einmonatige Widerspruchsfrist. Der Bescheid sollte daraufhin untersucht werden, ob das Sozialamt sämtliche persönlichen, sachlichen und wirtschaftlichen Umstände berücksichtigt hat.

Das Lüneburger Urteil zeigt, dass ein geringer Verkehrswert nicht automatisch vor einer Verwertung schützt. Es zeigt aber ebenso, dass nicht jede Immobilie allein wegen einer einzelnen überschrittenen Flächenzahl aus dem Schonvermögen fällt.

Beispiel aus der Praxis

Herr M. lebt allein in einem 85 Quadratmeter großen Haus auf einem 1.050 Quadratmeter großen Grundstück. Bis zum Erreichen der Altersgrenze wurde das selbst genutzte Haus bei seinen Leistungen nach dem SGB II nicht als Vermögen berücksichtigt.

Nach dem Wechsel in die Grundsicherung im Alter prüft das Sozialamt zusätzlich die Grundstücksfläche. Herr M. legt daraufhin Unterlagen vor, aus denen hervorgeht, dass vergleichbar große Grundstücke im Ort üblich sind, eine Teilung baurechtlich ausgeschlossen ist und der Verkehrswert unter dem Preis kleinerer Vergleichsobjekte liegt.

Das Amt darf nicht ausschließlich auf die Zahl von 1.050 Quadratmetern verweisen. Es muss die Unterlagen und die persönlichen Verhältnisse innerhalb einer Gesamtbetrachtung bewerten.

Wird die Immobilie trotzdem als unangemessen eingestuft und kann sie nicht sofort verkauft werden, kommt vorübergehend ein Darlehen nach § 91 SGB XII in Betracht. Herr M. sollte die verlangte Grundschuld und die Rückzahlungsbedingungen vor einer Zustimmung prüfen lassen.

Häufige Fragen zum Eigenheim bei Grundsicherung im Alter

1. Muss ein Eigenheim vor dem Bezug von Grundsicherung immer verkauft werden?

Nein. Ein angemessenes und selbst bewohntes Hausgrundstück kann nach § 90 SGB XII geschützt sein. Ob es angemessen ist, wird anhand der Wohnfläche, Grundstücksfläche, des Werts, der Bewohnerzahl und weiterer Umstände beurteilt.

2. Gilt im SGB XII eine feste Grenze von 800 Quadratmetern?

Nein. Die häufig genannten 800 Quadratmeter für ländliche Gebiete sind ein Orientierungswert aus der Rechtsprechung und keine starre gesetzliche Grenze. Örtliche Besonderheiten und die übrigen Eigenschaften der Immobilie müssen ebenfalls berücksichtigt werden.

3. Warum kann ein Haus beim Jobcenter geschützt sein, beim Sozialamt aber nicht?

Das SGB II schützt ein selbst genutztes Haus bis zu einer Wohnfläche von 140 Quadratmetern grundsätzlich ausdrücklich. Das SGB XII enthält keine vergleichbare feste Wohnflächenregel und verlangt eine umfassendere Angemessenheitsprüfung.

4. Darf das Sozialamt eine Grundschuld verlangen?

Ja. Wird Sozialhilfe wegen einer nicht sofort verwertbaren Immobilie als Darlehen erbracht, kann der Träger die Rückzahlung durch eine Grundschuld absichern. Die konkreten Darlehens- und Rückzahlungsbedingungen sollten vorab geprüft werden.

5. Kann statt der Grundsicherung Wohngeld beantragt werden?

Für selbst nutzende Eigentümer kann ein Lastenzuschuss infrage kommen. Wohngeld deckt jedoch nur einen Teil der Wohnbelastung und setzt voraus, dass der Lebensunterhalt zusammen mit dem vorhandenen Einkommen grundsätzlich gesichert werden kann.

6. Hilft es, das Haus vor dem Rentenbeginn an die Kinder zu verschenken?

Nicht zuverlässig. Bei späterer Verarmung kann ein Anspruch auf Rückgabe der Schenkung entstehen, den das Sozialamt unter Umständen geltend macht. Vor einer Übertragung sind deshalb eine rechtliche und steuerliche Einzelfallprüfung erforderlich.