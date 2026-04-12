Bundessozialgericht kippt 30-Tage-Regel der Jobcenter: Mehr Rechte für Bürgergeld-Bezieher

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Eine unscheinbare Rechenfrage mit spürbaren Folgen für den Alltag von Leistungsbeziehern hat das Bundessozialgericht beschäftigt und mit bemerkenswerter Klarheit beantwortet.

Es ging um die Frage, wie Jobcenter anteilige Mietkosten berechnen müssen, wenn sich innerhalb eines Monats etwas ändert, etwa durch die Geburt eines Kindes, einen Zu- oder Wegzug, den Beginn des Leistungsbezugs oder den Wechsel der Wohnung.

Jahrelang wurde in vielen Fällen mit einem pauschalen 30-Tage-Monat gerechnet.

Das Gericht hat dieser Praxis nun eine deutliche Grenze gesetzt. Bei den Kosten der Unterkunft und Heizung dürfen nicht schematisch 30 Tage angesetzt werden, wenn die tatsächlichen Verhältnisse im jeweiligen Kalendermonat eine taggenaue Berechnung verlangen.

Die Entscheidung ist für Bürgergeld-Bezieher deshalb bedeutsam, weil die Wohnkosten kein bloßer Nebenposten sind, sondern oft den größten Einzelbetrag innerhalb der Leistungen ausmachen.

Schon geringe Abweichungen in der Tagesberechnung können sich deshalb bemerkbar machen. Wer in einem 31-Tage-Monat nur einen Teilmonat berücksichtigt bekommt, verliert durch die pauschale 30-Tage-Methode schnell einige Euro. Für Menschen mit sehr knappem Budget ist das alles andere als belanglos.

Worum es in dem BSG-Verfahren tatsächlich ging

In der öffentlichen Berichterstattung ist das Urteil häufig verkürzt dargestellt worden. Tatsächlich handelte es sich um das Verfahren B 4 AS 4/23 R, das Bundessozialgericht hat am 14. Dezember 2023 entschieden. Anlass war der Fall einer Familie, die Leistungen nach dem SGB II bezog und deren Bedarf sich im Mai 2021 durch die Geburt eines Kindes änderte.

Für eben diesen Monat musste die Unterkunft nicht mehr nur auf zwei, sondern ab einem bestimmten Tag auf drei Personen verteilt werden. Genau an diesem Punkt stellte das Gericht klar, dass eine taggenaue Berechnung erfolgen muss, wenn sich der Anspruch innerhalb des Monats verändert.

Das Urteil ist deshalb mehr als eine Korrektur im Einzelfall. Es erläutert, wie § 41 SGB II zu verstehen ist, wenn Leistungen für Unterkunft und Heizung an tatsächliche Aufwendungen anknüpfen.

Der Anspruch besteht für jeden Kalendertag. Wird innerhalb des Monats eine differenzierte Berechnung erforderlich, muss mit den echten Kalendertagen des jeweiligen Monats gearbeitet werden. Für Mai heißt das eben: 31 Tage und nicht 30.

Warum die 30-Tage-Regel nicht einfach auf die Miete übertragen werden darf

Der juristische Hintergrund ist auf den ersten Blick technisch, in der Wirkung aber sehr praktisch. § 41 SGB II sieht vor, dass der Monat bei der Berechnung grundsätzlich mit 30 Tagen angesetzt wird. Diese Vorschrift dient vor allem dazu, pauschalierte Leistungen handhabbar und verwaltungsfest zu machen. Dazu gehört insbesondere der Regelbedarf.

Bei Unterkunftskosten liegt die Sache jedoch anders. Sie orientieren sich nicht an einer Pauschale, sondern an realen monatlichen Mietaufwendungen. Genau diesen Unterschied hat das Bundessozialgericht hervorgehoben.

Das Gericht führt aus, dass die pauschale 30-Tage-Regel dort nicht trägt, wo Bedarfe an tatsächliche Kosten anknüpfen und sich innerhalb des Monats ändern. Sonst würde allein die Veränderung im laufenden Monat zu einer künstlichen Kürzung des Gesamtanspruchs führen.

Anders gesagt: Die Verwaltungsvereinfachung darf nicht dazu führen, dass am Ende ein falscher Betrag herauskommt. Für die Kosten der Unterkunft ist daher im Teilmonat oder bei untermonatigen Veränderungen die tatsächliche Zahl der Kalendertage des jeweiligen Monats maßgeblich.

Welche Fallkonstellationen besonders häufig betroffen sind

Praktisch relevant wird das Urteil immer dann, wenn Unterkunftskosten nicht für einen vollständig unveränderten Monat zu berechnen sind. Das betrifft zunächst den klassischen Fall eines Umzugs.

Wer mitten im Monat eine Wohnung bezieht oder verlässt, hat für die Unterkunftskosten nur für einen Teil des Monats Anspruch in Bezug auf die jeweilige Wohnung. Wird dann mit 30 Tagen statt mit 31 oder 28 gerechnet, stimmt das Ergebnis nicht.

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Ebenso bedeutsam ist das Urteil für Veränderungen in der Bedarfsgemeinschaft. Kommt ein Kind zur Welt, zieht ein Partner ein oder aus oder wechselt die Zahl der Personen, auf die die Unterkunftskosten aufzuteilen sind, muss ab dem jeweiligen Stichtag neu gerechnet werden.

Gerade hier zeigen sich die Unterschiede deutlich, weil nicht nur der Monatsbetrag, sondern auch die Verteilung auf die einzelnen Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft betroffen ist.

Hinzu kommen Fälle des Leistungsbeginns oder Leistungsendes im laufenden Monat. Wer etwa erst ab einem bestimmten Tag leistungsberechtigt ist, erhält Unterkunftskosten nicht für einen vollen Monat, sondern nur anteilig.

Auch hier kann die pauschale 30-Tage-Methode zu Abweichungen führen, die sich zulasten oder zugunsten der Betroffenen auswirken. In Monaten mit 31 Tagen fällt die pauschale Berechnung häufig zu niedrig aus, in Monaten mit 28 Tagen kann sie dagegen rechnerisch zu hoch sein.

Wie groß die Unterschiede im Alltag ausfallen können

Die Beträge wirken auf den ersten Blick manchmal klein, doch ihre Bedeutung erschließt sich aus der Lebensrealität vieler Betroffener. Bei einer Monatsmiete von 900 Euro und einem Anspruch für sieben Tage in einem Januar mit 31 Tagen ergibt die taggenaue Rechnung einen anderen Wert als die schematische Berechnung mit 30 Tagen.

Das gleiche gilt bei einer Geburtskonstellation in einem Monat mit 31 Tagen oder bei einem untermonatigen Wechsel der Wohnung. Es geht also nicht um eine akademische Feinheit, sondern um die genaue Höhe eines gesetzlichen Anspruchs.

Gerade weil Bürgergeld-Bezieher meist keinen finanziellen Puffer haben, können schon zehn oder zwanzig Euro einen Unterschied machen. Für Menschen, die ohnehin jeden Monat präzise kalkulieren müssen, ist die exakte Berechnung der Unterkunftskosten keine Nebensache, sondern Teil der materiellen Existenzsicherung.

Das Urteil schafft keine automatische Nachzahlung

Wer nun annimmt, dass fehlerhafte Bescheide nach dem BSG-Urteil automatisch korrigiert werden, dürfte in vielen Fällen enttäuscht werden. In der Praxis müssen Betroffene häufig selbst aktiv werden, wenn sie eine Korrektur erreichen wollen.

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Das ist ein wichtiger Punkt, denn ein höchstrichterliches Urteil führt nicht automatisch dazu, dass bestandskräftige Bescheide flächendeckend neu berechnet werden.

Bei noch nicht bestandskräftigen Bescheiden kommt der normale Rechtsbehelf in Betracht. Gegen einen Bescheid kann grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden.

Ist diese Frist bereits verstrichen und der Bescheid damit bestandskräftig, bleibt im SGB II regelmäßig der Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X in Verbindung mit § 40 SGB II. Gerade hier ist Sorgfalt wichtig, denn für Bürgergeld- und frühere Arbeitslosengeld-II-Leistungen gilt bei Nachzahlungen im Überprüfungsverfahren nicht die allgemeine Vierjahresregel, sondern grundsätzlich nur ein verkürzter Zeitraum von einem Jahr.

Diese Frist wird in der Berichterstattung häufig zu großzügig dargestellt. Wer sich darauf verlässt, noch mehrere Jahre rückwirkend ohne Weiteres Ansprüche durchsetzen zu können, riskiert einen Rechtsverlust. Deshalb sollten Betroffene ältere Bescheide nicht irgendwann, sondern möglichst umgehend prüfen lassen.

Was Betroffene bei der Prüfung ihrer Bescheide beachten sollten

Entscheidend ist zunächst der Blick auf den Zeitraum, für den Unterkunftskosten bewilligt wurden. Dann muss geprüft werden, ob innerhalb dieses Monats eine Änderung eingetreten ist, die eine taggenaue Berechnung erforderlich macht. Das kann der Einzug in eine Wohnung sein, der Auszug, die Geburt eines Kindes, eine Veränderung in der Haushalts- oder Bedarfsgemeinschaft oder der Beginn beziehungsweise das Ende des Leistungsanspruchs.

Anschließend sollte der Monatsbetrag der berücksichtigten Unterkunftskosten in ein Tagesentgelt umgerechnet werden, und zwar anhand der tatsächlichen Zahl der Kalendertage des betreffenden Monats.

Erst danach wird mit den relevanten Anspruchstagen multipliziert. Wenn sich während des Monats zusätzlich die Zahl der Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft ändert, muss der errechnete Teilbetrag im nächsten Schritt entsprechend aufgeteilt werden. Genau so ist das Bundessozialgericht im entschiedenen Fall vorgegangen.

Wer seine Unterlagen prüft, sollte nicht nur den Bewilligungsbescheid selbst heranziehen, sondern auch Änderungsbescheide, Widerspruchsbescheide, Mietvertrag, Nachweise über die Miethöhe sowie Unterlagen zu Geburten, Einzügen oder Auszügen. In vielen Fällen ergibt sich der Fehler erst aus dem Zusammenspiel mehrerer Bescheide.

Wie ein Überprüfungsantrag in der Sache begründet werden kann

Inhaltlich kommt es darauf an, den Fehler so konkret wie möglich zu benennen. Es reicht nicht, pauschal eine Neuberechnung zu verlangen. Sinnvoll ist es, auf die untermonatige Änderung hinzuweisen, den betroffenen Monat zu nennen, die tatsächliche Zahl der Kalendertage anzugeben und darzulegen, welcher Betrag sich bei taggenauer Berechnung ergibt. Außerdem sollte auf das Urteil des Bundessozialgerichts, Aktenzeichen B 4 AS 4/23 R, Bezug genommen werden.

Hilfreich ist es auch, den rechtlichen Unterschied zwischen pauschalierten Leistungen und den tatsächlichen Unterkunftskosten knapp zu benennen. Das Gericht hat gerade daraus abgeleitet, dass die schematische 30-Tage-Methode bei realen Mietaufwendungen nicht ohne Weiteres übertragen werden darf. Wer das sauber darstellt, erhöht die Chancen, dass das Jobcenter den Punkt überhaupt richtig einordnet.

Was bei einer Ablehnung zu beachten ist

Lehnt das Jobcenter eine Korrektur ab, ist der Rechtsweg nicht beendet. Gegen einen ablehnenden Bescheid kann wiederum Widerspruch eingelegt werden, sofern ein solcher überhaupt vorgesehen und die Frist noch offen ist. Im sozialrechtlichen Verfahren gilt grundsätzlich eine Monatsfrist. Bleibt auch der Widerspruch erfolglos, kann Klage vor dem Sozialgericht erhoben werden.

Für Betroffene ist wichtig, dass sozialrechtliche Verfahren zwar formal wirken, aber nicht zwingend an hochkomplizierten Anträgen scheitern müssen. Maßgeblich ist, den beanstandeten Fehler erkennbar zu machen und die einschlägigen Unterlagen beizufügen. Beratungsstellen, Sozialverbände und Fachanwälte für Sozialrecht können hier helfen, insbesondere wenn mehrere Änderungsbescheide im Spiel sind oder das Jobcenter mit einer pauschalen Standardbegründung antwortet.

Was das Urteil rechtspolitisch bedeutet

Das Sozialrecht arbeitet an vielen Stellen mit Pauschalen, Vereinfachungen und standardisierten Rechenwegen.

Das ist angesichts der Masse der Fälle nachvollziehbar. Doch gerade existenzsichernde Leistungen wie das Bürgergeld müssen am Ende materiell richtig berechnet werden. Sobald die Vereinfachung vom Gesetz oder von der Rechtsprechung nicht mehr gedeckt ist, darf sie nicht weiter zulasten der Betroffenen eingesetzt werden.

Das Urteil erinnert daran, dass auch im stark digitalisierten Sozialstaat der einzelne Bescheid rechtlich überprüfbar bleiben muss. Softwarelogik und Verwaltungspraxis sind kein Ersatz für das Gesetz. Dort, wo eine taggenaue Berechnung notwendig ist, muss sie vorgenommen werden, auch wenn sie aufwendiger ist als ein pauschaler Rechenschritt.

Warum sich eine genaue Prüfung jetzt lohnt

Für viele Betroffene dürfte die Entscheidung vor allem eine praktische Frage auslösen: Lohnt sich der Aufwand? Die Antwort hängt vom Einzelfall ab, aber die Prüfung ist jedenfalls sinnvoll, wenn Bescheide Monate mit 31 Tagen betreffen oder wenn sich innerhalb eines Monats die Personenzahl, die Wohnung oder der Leistungsstatus verändert hat. In solchen Konstellationen ist das Fehlerrisiko besonders hoch.

Hinzu kommt, dass das Urteil eine klare Begründung liefert, auf die sich Leistungsbezieher stützen können. Das verschiebt die Diskussion weg von bloßen Gerechtigkeitsüberlegungen hin zu einer konkret benennbaren Rechtsfrage.

Nicht jede Nachforderung wird hoch ausfallen. Aber dort, wo das Existenzminimum auf Euro und Cent genau berechnet wird, ist auch eine Korrektur im kleineren Umfang rechtlich keineswegs belanglos.

Fazit

Das Bundessozialgericht hat die pauschale Anwendung der 30-Tage-Regel auf Unterkunftskosten nicht generell als zulässige Verwaltungsroutine bestätigt, sondern für untermonatige Änderungen eine taggenaue Berechnung anhand der tatsächlichen Kalendertage verlangt.

Für Bürgergeld-Bezieher bedeutet das bessere Chancen, fehlerhafte Mietberechnungen anzufechten. Zugleich zeigt die Entscheidung, dass Ansprüche nicht automatisch nachgezahlt werden und Fristen im Überprüfungsverfahren ernst genommen werden müssen.

Wer Bescheide mit untermonatigen Änderungen erhalten hat, sollte sie deshalb sorgfältig prüfen. Besonders wichtig ist dabei, sich nicht auf die oft verbreitete Annahme einer langen pauschalen Rückwirkung zu verlassen. Im SGB II zählt häufig rasches Handeln. Das Urteil eröffnet Möglichkeiten, ersetzt aber nicht die eigene Initiative.

Quellen

Maßgeblich für die Darstellung des Urteils, des Sachverhalts der Familie, der taggenauen Berechnung sowie für die rechtliche Begründung ist die Entscheidung des Bundessozialgerichts, Az. B 4 AS 4/23 R. Das Gericht erläutert dort ausdrücklich, dass bei Änderungen innerhalb des Monats eine taggenaue Berechnung der Unterkunftskosten anhand der tatsächlichen Kalendertage vorzunehmen ist. Für die gesetzliche Ausgangslage, wonach der Anspruch auf Leistungen für jeden Kalendertag besteht und der Monat nach § 41 SGB II grundsätzlich mit 30 Tagen berechnet wird, ist die veröffentlichte Fassung des § 41 SGB II herangezogen worden.

Für die Einordnung des Überprüfungsantrags und die wichtige Einschränkung, dass im SGB II bei Nachzahlungen im Überprüfungsverfahren regelmäßig ein Zeitraum von einem Jahr an die Stelle der allgemeinen Vierjahresfrist tritt, sind § 40 SGB II und § 44 SGB X in den veröffentlichten Gesetzesfassungen maßgeblich.