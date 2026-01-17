Bürgergeld: Verdacht auf Bedarfsgemeinschaft – Keine Ausrede fürs Nichtstun – Jobcenter

Lesedauer 4 Minuten

Das Sozialgericht Frankfurt (Oder) hat ein Jobcenter verpflichtet, endlich über einen Weiterbewilligungsantrag zu entscheiden – obwohl der Streit um eine angebliche Bedarfsgemeinschaft mit einer weiteren Person ungeklärt blieb (S 28 AS 1569/12).

Das Gericht macht deutlich: Wenn das Jobcenter eine Bedarfsgemeinschaft behauptet, muss es trotzdem ermitteln und entscheiden – und darf Leistungsberechtigte nicht über Monate und Jahre in der Warteschleife halten. Für Sie ist das wichtig, weil eine ausbleibende Entscheidung oft existenziell wirkt, ohne dass Sie sich dagegen effektiv wehren können.

Worum ging es konkret?

Der Kläger bezog jahrelang Leistungen nach dem SGB II und beantragte rechtzeitig die Weiterbewilligung. Er lebte in einem Haus, das ihm allein gehörte, und hatte ein Nutzungsmodell mit einer älteren Frau vereinbart: Sie durfte Wohnraum nutzen und überwies im Gegenzug Geld zur Tilgung eines Bauspardarlehens. Das Jobcenter deutete diese Konstellation als Bedarfsgemeinschaft – und verlangte deshalb umfassende Auskünfte zu Einkommen und Vermögen der Frau.

Warum geriet das Verfahren aus dem Takt?

Das Jobcenter stellte seine Entscheidung praktisch unter den Vorbehalt, dass die mutmaßliche Partnerin Unterlagen liefert. Es forderte über Jahre Auskünfte, leitete schließlich sogar ein Bußgeldverfahren ein – und blieb dennoch ohne verwertbares Ergebnis. Genau an dieser Stelle zog das Gericht eine Grenze: Verwaltung darf ermitteln, aber sie darf nicht endlos ermitteln und damit den Rechtsweg blockieren.

Was hat das Sozialgericht Frankfurt (Oder) entschieden?

Das Gericht gab der Untätigkeitsklage statt und verpflichtete das Jobcenter, über den Weiterbewilligungsantrag zu entscheiden. Es stellte klar, dass § 88 SGG den Leistungsberechtigten nach Ablauf der Frist einen Anspruch auf eine Entscheidung gibt – nicht nur auf weitere Schreiben und neue Fristen. Wenn das Jobcenter nach Ausschöpfung seiner Möglichkeiten keine entscheidungsreifen Tatsachen erzwingen kann, muss es trotzdem eine Sachentscheidung treffen.

Warum „Bedarfsgemeinschaft“ keine Ausrede ist

Das Jobcenter kann nicht einfach sagen: „Wir vermuten eine Bedarfsgemeinschaft, also warten wir auf die Unterlagen des Dritten.“ Gerade wenn eine Bedarfsgemeinschaft im Raum steht, muss die Behörde zusätzlich prüfen, ob Sie unter Einbeziehung des Partnereinkommens überhaupt noch hilfebedürftig wären (§ 9 SGB II). Das Gericht betont damit eine praktische Wahrheit: Wer eine Bedarfsgemeinschaft behauptet, trägt auch die Verantwortung, daraus eine belastbare Entscheidung zu machen.

Amtsermittlung heißt handeln – nicht verschleppen

Das Urteil erinnert an die Amtsermittlungspflicht der Verwaltung (§ 20 SGB X): Das Jobcenter muss den Sachverhalt aktiv aufklären. Dazu gehört auch, dass es Auskunftsansprüche gegen Dritte konsequent und zügig betreibt (§ 60 Abs. 4 SGB II). Im konkreten Fall kritisierte das Gericht, dass das Jobcenter sehr spät überhaupt ernsthaft versuchte, den Auskunftsanspruch durchzusetzen – und dass am Ende dennoch keine zeitnahe Klärung absehbar war.

Warum das Gericht auf effektiven Rechtsschutz pocht

Das Sozialgericht stützt seine Linie ausdrücklich auch auf Grundrechte und Verfahrensgarantien: Art. 19 Abs. 4 GG verlangt effektiven Rechtsschutz, und Art. 6 Abs. 1 EMRK schützt das Recht auf Entscheidung in angemessener Frist. Besonders deutlich wird: Ein Bußgeldverfahren gegen die mutmaßliche Partnerin ersetzt nicht den Verwaltungsbescheid, den Sie brauchen, um Widerspruch und Klage überhaupt sinnvoll führen zu können. Ohne Bescheid bleibt Ihnen der Rechtsweg faktisch versperrt – genau das darf nicht passieren.

Welche Entscheidung muss das Jobcenter jetzt treffen?

Das Gericht beschreibt zwei Wege, die beide eine echte Entscheidung verlangen. Entweder rückt das Jobcenter von der Bedarfsgemeinschaft ab, weil sie sich nicht nachweisen lässt, und entscheidet ohne Einbeziehung der anderen Person. Oder es hält an der Bedarfsgemeinschaft fest und trifft eine Beweislastentscheidung – dann allerdings mit dem Risiko, dass Sie diese Entscheidung im nächsten Schritt gerichtlich angreifen.

Was bedeutet das Urteil für Sie im Bürgergeld-Bezug?

Wenn das Jobcenter Ihren Antrag nicht entscheidet und sich dabei auf fehlende Unterlagen Dritter beruft, sollten Sie das nicht als Normalzustand akzeptieren. Spätestens nach Ablauf der gesetzlichen Frist kann eine Untätigkeitsklage Druck erzeugen, damit überhaupt ein anfechtbarer Bescheid entsteht. Das Urteil zeigt außerdem: Ein Jobcenter muss den Verdacht „Bedarfsgemeinschaft“ zu Ende denken – inklusive der Frage, ob Sie nach § 9 SGB II tatsächlich hilfebedürftig sind.

FAQ: Die fünf wichtigsten Fragen und Antworten zur Untätigkeitsklage und Bedarfsgemeinschaft

Wann können Sie eine Untätigkeitsklage erheben?

Sie können klagen, wenn das Jobcenter über Ihren Antrag ohne zureichenden Grund nicht innerhalb der Frist des § 88 SGG entscheidet; bei Anträgen sind das regelmäßig sechs Monate. Die Klage zielt darauf, eine Entscheidung zu erzwingen, damit Sie nicht im Schwebezustand bleiben.

Darf das Jobcenter die Entscheidung verweigern, weil Unterlagen eines Dritten fehlen?

Nein, nicht auf unbestimmte Zeit. Das Jobcenter muss seine Amtsermittlung betreiben und kann nicht endlos warten, wenn absehbar ist, dass es die Auskunft nicht zeitnah durchsetzt.

Was bedeutet „Bedarfsgemeinschaft“ in solchen Fällen praktisch?

Nimmt das Jobcenter eine Bedarfsgemeinschaft an, kann es Einkommen und Vermögen des Partners bei der Prüfung der Hilfebedürftigkeit berücksichtigen. Dann muss es aber auch tatsächlich klären, ob Sie unter Einbeziehung dieser Werte hilfebedürftig bleiben – statt den Antrag einfach nicht zu bescheiden.

Muss das Jobcenter auch dann entscheiden, wenn die Bedarfsgemeinschaft streitig ist?

Ja, genau dann. Es muss entweder mangels Nachweis von der Bedarfsgemeinschaft abrücken oder eine Beweislastentscheidung treffen – beides ist angreifbar, aber beides setzt einen Bescheid voraus.

Was bringt Ihnen die Untätigkeitsklage konkret?

Sie zwingt die Behörde zur Sachentscheidung und öffnet damit den Weg zum effektiven Rechtsschutz. Sobald der Bescheid vorliegt, können Sie Widerspruch und nötigenfalls Klage erheben und die Bedarfsgemeinschaft sowie die Hilfebedürftigkeit gerichtlich klären lassen.

Fazit

Dieses Urteil ist eine klare Ansage an Jobcenter: Ein Verdacht ersetzt keine Entscheidung. Wenn die Behörde eine Bedarfsgemeinschaft unterstellt, muss sie den Sachverhalt zügig aufklären – und spätestens nach Ausschöpfen der Mittel entscheiden, statt Leistungsberechtigte in Verfahren ohne Ende festzuhalten. Für Sie bedeutet das: Bleibt ein Weiterbewilligungsantrag liegen, kann eine Untätigkeitsklage der Schritt sein, der Ihren Anspruch auf eine überprüfbare Entscheidung überhaupt erst durchsetzt.