Bürgergeld: Kein Freibetrag für Anmietung einer Garage

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Wer Bürgergeld bezieht, hofft oft, dass zusätzliche Ausgaben irgendwie „mitlaufen“ – etwa über höhere Unterkunftskosten oder einen Freibetrag. Das Hessische Landessozialgericht hat nun klargestellt, dass sich Garagenmieten nicht im Voraus „gerichtlich absichern“ lassen. (Hessisches Landessozialgericht, Urteil vom 04.03.2026, Az. L 6 AS 76/24)

Worum ging es in dem Verfahren?

Ein 1967 geborener Mann bezog zusammen mit seiner Ehefrau aufstockende Leistungen vom Jobcenter. Er wollte vorab gerichtlich feststellen lassen, dass das Jobcenter die Kosten einer künftig anzumietenden Garage bei den Bürgergeldleistungen berücksichtigen müsse – und zwar inklusive einer Festlegung, welcher Betrag dafür anzusetzen wäre.

Der Kläger begründete sein Anliegen unter anderem mit weggefallenen Parkmöglichkeiten, Schäden am Auto und allgemeiner Sicherheitslage. Außerdem brachte er später die Idee ins Spiel, ihm müsse wegen der Garagenkosten ein Freibetrag von seiner Erwerbsminderungsrente eingeräumt werden.

Was hatte das Jobcenter entschieden?

Das Jobcenter lehnte den Antrag ab. Es verwies darauf, dass Garagen- oder Stellplatzkosten grundsätzlich nicht übernommen werden, weil sie nicht zum notwendigen „einfachen Wohnstandard“ gehören. Eine Ausnahme komme nur dann in Betracht, wenn die Wohnung ohne zwingend mitvermietete Garage gar nicht anmietbar sei und die Gesamtmiete (inklusive Garage) noch innerhalb der Angemessenheitsgrenzen liege.

Einen unabweisbaren Mehrbedarf sah das Jobcenter ebenfalls nicht, weil Parkplatzknappheit oder das Risiko von Schäden am Auto keinen besonderen, zwingenden Bedarf auslösen.

Warum wies schon das Sozialgericht die Klage ab?

Das Sozialgericht Darmstadt hielt die Klage bereits für unzulässig. Der Kläger habe gar keine Garage angemietet und auch keine konkrete Miethöhe genannt. Damit fehle es an einem greifbaren Streitgegenstand und an einem Rechtsschutzbedürfnis, weil die Gerichte keine abstrakten Vorab-Prüfungen „auf Verdacht“ durchführen.

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Zudem könne man Garagenkosten nicht losgelöst von einem konkreten Bewilligungsbescheid über Bürgergeld klären, weil Unterkunftskosten und Mehrbedarfe immer Teil der Gesamtberechnung der laufenden Leistung seien.

Warum bestätigte das Landessozialgericht die Abweisung?

Das Hessische Landessozialgericht wies die Berufung zurück. Es stellte klar: Eine vorbeugende Feststellungsklage ist im Bürgergeldrecht nur in engen Ausnahmefällen möglich. Dafür braucht es einen hinreichend konkreten, voraussichtlich eintretenden Sachverhalt – etwa ein konkretes Garagenangebot mit Kosten, Laufzeit und tatsächlicher Einbindung in die Unterkunftssituation.

Genau das fehlte hier. Der Kläger wollte eine grundsätzliche Vorab-Zusage für einen Fall, der noch gar nicht feststand. Eine solche abstrakte Rechtsklärung ist vor den Sozialgerichten nicht zulässig.

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Was bedeutet das für „Freibeträge“ und Garagenmieten?

Das Urteil ist auch ein deutlicher Hinweis für die Praxis: Garagenkosten sind weder automatisch Unterkunftskosten nach § 22 SGB II noch lassen sie sich pauschal als Mehrbedarf oder „Freibetrag“ aus anderen Einkünften vorab festschreiben. Wer so etwas geltend machen will, braucht eine konkrete Situation, einen konkreten Bedarf und in der Regel auch einen konkreten Leistungsbescheid, gegen den man vorgehen kann.

FAQ: Die fünf wichtigsten Fragen und Antworten

Kann das Jobcenter eine Garage als Unterkunftskosten übernehmen?

Das ist nur in Ausnahmefällen denkbar, wenn die Garage zwingend zusammen mit der Wohnung vermietet wird und die Gesamtmiete trotzdem noch als angemessen gilt. Eine freiwillig zusätzlich angemietete Garage gehört normalerweise nicht zum notwendigen Wohnbedarf.

Kann ich vorab vom Gericht klären lassen, ob die Garagenmiete übernommen wird?

In der Regel nein. Gerichte entscheiden nicht über abstrakte Zukunftsfragen, sondern über konkrete Streitfälle. Ohne konkretes Angebot, konkrete Kosten und konkreten Leistungsbezug ist eine solche Feststellungsklage meist unzulässig.

Zählt eine Garage als „unabweisbarer Mehrbedarf“?

Meist nicht. Parkplatzprobleme, Sicherheitsgefühl oder das Risiko von Fahrzeugschäden reichen nach der gerichtlichen Linie in der Regel nicht aus, um einen unabweisbaren Mehrbedarf zu begründen.

Hilft es, wenn ich gesundheitliche Gründe anführe?

Gesundheitliche Gründe können im Einzelfall eine Rolle spielen, aber nur, wenn daraus ein konkret belegbarer, zwingender Bedarf entsteht. Auch dann muss der Sachverhalt so konkret sein, dass das Jobcenter und notfalls das Gericht ihn tatsächlich prüfen können.

Gibt es einen „Freibetrag“ von der Erwerbsminderungsrente wegen Garagenmiete?

Nein, so funktioniert die Bürgergeld-Berechnung nicht. Freibeträge knüpfen an gesetzlich vorgesehene Absetzungen an, typischerweise im Zusammenhang mit Erwerbseinkommen oder bestimmten anerkannten Aufwendungen. Eine Garagenmiete lässt sich nicht einfach als allgemeiner Freibetrag von einer Rente „abziehen“.

Fazit

Das Hessische Landessozialgericht macht deutlich: Wer Bürgergeld bezieht, kann sich zusätzliche Ausgaben wie eine Garagenmiete nicht per vorbeugender Feststellungsklage „auf Vorrat“ genehmigen lassen.

Ohne konkrete Anmietung, konkrete Kosten und einen konkret zu prüfenden Leistungsbescheid fehlt die Grundlage für eine gerichtliche Entscheidung – und inhaltlich bleibt die Garage im Regelfall außerhalb dessen, was das Jobcenter übernehmen muss.