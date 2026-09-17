Bürgergeld: Jobcenter lehnt neue Wohnung trotz Karenzzeit ab

Eine eigene Wohnung finden und die Unterkunft für Wohnungslose verlassen: Für eine Leistungsbezieherin scheiterte dieser Schritt zunächst an der Finanzierung. Das Jobcenter verweigerte die Zusicherung für das Mietangebot, und ihr Eilantrag blieb nach den veröffentlichten Berichten erfolglos. Der Fall zeigt, warum die Karenzzeit bei einem Wohnungswechsel weniger Schutz bietet, als Betroffene möglicherweise erwarten.

34 Quadratmeter für 1.349 Euro warm

Die Frau bezog seit Januar 2026 Leistungen und lebte in einer Unterkunft für Wohnungslose. Ende Juli legte sie ein Angebot für eine 34 Quadratmeter große Wohnung vor. Verlangt wurden 990 Euro Kaltmiete, 205 Euro kalte Betriebskosten und 154 Euro Heizkosten sowie eine Kaution von 2.970 Euro.

Das Jobcenter setzte für einen Einpersonenhaushalt eine angemessene Bruttokaltmiete von 911 Euro an. Das Angebot überschritt diesen Betrag um 284 Euro monatlich.Das Sozialgericht München lehnte den den Eilantrag mit Beschluss vom 27. August 2026 ab, Aktenzeichen S 46 AS 2278/26 ER.

Warum die Rechnung mit 150 Prozent nicht aufging

Rechnerisch lag die angebotene Bruttokaltmiete unter dem Eineinhalbfachen des örtlichen Richtwerts. Daraus leitete sich jedoch kein Anspruch auf die Zusicherung ab. Nach der auf gegen-hartz.de erläuterten Entscheidung zur Mietgrenze während der Karenzzeit ist diese Grenze keine erhöhte Angemessenheitsgrenze für neu angemietete Wohnungen.

Position Betrag Einordnung Kaltmiete 990 Euro Ohne Betriebskosten und Heizung Kalte Betriebskosten 205 Euro Teil der Bruttokaltmiete Bruttokaltmiete 1.195 Euro 284 Euro über dem örtlichen Richtwert Heizkosten 154 Euro Zusätzliche monatliche Belastung Warmmiete 1.349 Euro Gesamte monatliche Mietzahlung 150 Prozent von 911 Euro 1.366,50 Euro Keine automatische Mietgrenze für einen Umzug Mietkaution 2.970 Euro Gesonderter Finanzierungsbedarf

Was die Karenzzeit tatsächlich schützt

Die Karenzzeit für Unterkunftskosten beträgt grundsätzlich ein Jahr ab dem ersten Leistungsmonat. Nach der seit Juli 2026 geltenden Fassung des § 22 SGB II begrenzt das Gesetz die Anerkennung grundsätzlich auf das Eineinhalbfache der abstrakt angemessenen Unterkunftskosten. Für unabweisbare Aufwendungen und Bedarfsgemeinschaften mit Kindern sieht es Ausnahmen vor; weitere gesetzliche Begrenzungen bleiben zu beachten.

Bei einem Umzug gilt zusätzlich: Höhere als angemessene Unterkunftskosten werden nur anerkannt, wenn die zuständige Stelle dies vorher schriftlich zugesichert hat. Heizkosten sind vom besonderen Schutz der Unterkunftskosten zu unterscheiden. Eine noch laufende Karenzzeit ersetzt deshalb keine Prüfung des neuen Mietangebots.

Warum die Zusicherung vor der Unterschrift so wichtig ist

Die Gesetzesbegründung zur Neufassung von § 22 SGB II, Seite 69 erläutert ausdrücklich, dass das Erfordernis der vorherigen Zusicherung für überhöhte Unterkunftskosten während und nach der Karenzzeit gilt. Wer sich allein auf den verbleibenden Schutzzeitraum verlässt, kann deshalb eine langfristige Mietverpflichtung eingehen, deren Finanzierung nicht gesichert ist.

Hinzu kommt eine weitere Begrenzung: Bei einem nicht erforderlichen Umzug innerhalb desselben Vergleichsgebiets kann die Anerkennung auf den bisherigen Unterkunftsbedarf beschränkt bleiben. Selbst eine Wohnung unterhalb des örtlichen Richtwerts ist deshalb nicht in jeder Konstellation vollständig abgesichert. Auch die Gründe für den Wohnungswechsel sollten vor Vertragsabschluss geklärt werden.

Wohnungslosigkeit führte hier nicht zur Zusage

Nach der veröffentlichten Entscheidungsbesprechung sah das Gericht keine zwingende Notwendigkeit, gerade dieses Angebot anzunehmen. Der Platz in der bisherigen Unterkunft sei nicht gefährdet gewesen, sodass weitere Suchzeit zur Verfügung gestanden habe. Auch die Bereitschaft, eine kleinere Wohnung anzumieten, wertete das Gericht als mögliche Verbesserung der Suchchancen.

Damit ist weder gesagt, dass Wohnungslosigkeit unbeachtlich wäre, noch dass jede Ablehnung einer teureren Wohnung rechtmäßig ist. Beschrieben wird die Bewertung eines konkreten Eilantrags. Die Entscheidung lässt sich nicht ohne Prüfung der persönlichen Umstände auf andere wohnungslose Menschen übertragen.

Das Jobcenter verbietet den Umzug nicht

Eine verweigerte Kostenzusage ist grundsätzlich kein Verbot, einen Mietvertrag abzuschließen. Sie bedeutet aber, dass die Finanzierung nicht im gewünschten Umfang abgesichert ist. Diese Unterscheidung erläutert auch der Ratgeber zu Umzug und Kostenübernahme beim Bürgergeld.

Praktisch kann eine monatliche Finanzierungslücke einen Umzug dennoch unmöglich machen. Schon 200 Euro ungedeckte Miete ergeben 2.400 Euro im Jahr. Wer die Differenz dauerhaft aus dem Geld für den Lebensunterhalt bezahlen müsste, sollte diese Belastung vor einer Unterschrift vollständig durchrechnen.

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Kaution und Umzugskosten gesondert klären

Eine Zusicherung zur laufenden Miete beantwortet nicht automatisch die Frage, wer den Transport oder die Mietkaution finanziert. § 22 Absatz 6 SGB II enthält dafür eigene Voraussetzungen. Die Kaution soll bei einer Übernahme grundsätzlich als Darlehen erbracht werden.

Für Betroffene empfiehlt es sich deshalb, im Antrag die laufenden Wohnkosten, die Kaution und die voraussichtlichen Umzugskosten ausdrücklich getrennt anzusprechen. Eine unklare Antwort wie „Der Umzug ist nachvollziehbar“ lässt offen, welche Zahlungen tatsächlich bewilligt werden. Benötigt wird eine eindeutige schriftliche Entscheidung über die beantragten Leistungen.

Was in den Antrag gehört

Ein vollständiges Mietangebot erleichtert die Prüfung und vermeidet Rückfragen unter Zeitdruck. Es sollte die Wohnfläche, die einzelnen Mietbestandteile, die Kaution und den möglichen Mietbeginn ausweisen. Falls der Vermieter nur eine kurze Entscheidungsfrist einräumt, sollte auch diese nachvollziehbar dokumentiert werden.

Wer besondere Gründe geltend macht, sollte sie möglichst konkret belegen. Hilfreich können etwa Nachweise zur bisherigen Wohnsituation, ärztliche Unterlagen oder eine Dokumentation erfolgloser Wohnungsbewerbungen sein. Eine Suchübersicht mit Datum, Miethöhe und Rückmeldung macht die tatsächlichen Schwierigkeiten besser nachvollziehbar als die pauschale Aussage, es gebe keine bezahlbaren Wohnungen.

Gegen eine Ablehnung rechtzeitig vorgehen

Gegen einen ablehnenden Bescheid ist grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch möglich; die Frist richtet sich nach § 84 SGG. Die Rechtsbehelfsbelehrung sollte deshalb sofort geprüft werden. Für eine Beratung sind der Bescheid, das Mietangebot und die bisherige Kommunikation mit dem Jobcenter besonders hilfreich.

Wenn das Angebot kurzfristig verfällt und eine dringende Notlage besteht, kommt zusätzlich einstweiliger Rechtsschutz nach § 86b SGG infrage. Dabei müssen sowohl der beanspruchte Leistungsanspruch als auch die Dringlichkeit nachvollziehbar dargelegt werden. Ein Eilantrag garantiert allerdings keine Zusage für die Wunschwohnung.

Sechs Fragen und Antworten zur Wohnungssuche während der Karenzzeit

Darf die neue Wohnung automatisch 150 Prozent der Mietgrenze kosten?

Nein. Nach der beschriebenen Entscheidung lässt sich aus der Karenzzeit-Obergrenze kein entsprechender Anspruch auf eine Zusicherung für die neue Wohnung ableiten.

Welche Kosten muss ich beim Mietangebot auseinanderhalten?

Kaltmiete, kalte Betriebskosten und Heizkosten sollten getrennt erkennbar sein. Im geschilderten Fall wurde die Bruttokaltmiete, also Kaltmiete plus kalte Betriebskosten, mit dem örtlichen Richtwert verglichen.

Reicht eine kleine Wohnfläche für die Zusage?

Nein. Eine kleine Wohnung kann trotzdem zu teuer sein; die Quadratmeterzahl allein sichert die Kostenübernahme nicht.

Ist eine Ablehnung zugleich ein Umzugsverbot?

Grundsätzlich nicht. Wer trotzdem unterschreibt, muss jedoch mögliche ungedeckte Kosten finanzieren können.

Sind mit der Mietzusage auch Kaution und Transport bezahlt?

Das sollte keinesfalls vorausgesetzt werden. Für diese Ausgaben sollten gesonderte Anträge und eindeutige schriftliche Entscheidungen vorliegen.

Was tun, wenn der Vermieter nicht lange wartet?

Die Angebotsfrist sollte dem Jobcenter sofort mitgeteilt und eine zügige Entscheidung verlangt werden. Bei einer dringenden Notlage kann eine Beratungsstelle oder anwaltliche Vertretung prüfen, ob ein Eilantrag sinnvoll ist.