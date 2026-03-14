Bürgergeld: Gericht stoppt Trick mit Antragsrücknahme

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Wer Bürgergeld beantragt, kann die rechtlichen Folgen dieses Antrags nicht später durch eine Rücknahme oder Beschränkung des Begehrens zu seinen Gunsten verschieben. Das hat das Bundessozialgericht in Kassel mit Urteil vom 12.03.2026 deutlich gemacht (BSG, Urteil vom 12.03.2026 – B 4 AS 24/24 R).

Im entschiedenen Fall ging es um Einkommen aus selbständiger Tätigkeit und um die Frage, ob der Kläger durch eine spätere Erklärung erreichen konnte, dass für einzelne Monate kein Leistungsanspruch mehr geprüft werden müsse. Genau das hat das BSG verneint.

Jobcenter durfte abschließende Angaben verlangen

Das Bundessozialgericht wies die Revision des Klägers zurück. Nach Auffassung des Gerichts war das Jobcenter gemäß § 41a Abs. 3 Satz 4 SGB II berechtigt, abschließend festzustellen, dass für Juli bis Dezember 2019 kein Leistungsanspruch bestand.

Dazu durfte das Jobcenter auch die Vorlage der Erklärung zum Einkommen aus selbständiger Tätigkeit mit den abschließenden Angaben für Juli bis Dezember 2019 verlangen. Diese Angaben waren erforderlich, um prüfen zu können, ob und in welchem Umfang der Kläger in diesem Zeitraum überhaupt hilfebedürftig und damit leistungsberechtigt war.

Maßgeblich war dabei die Regelung des § 3 Abs. 4 Satz 1 der Arbeitslosengeld-II-Verordnung in der hier anwendbaren Fassung vom 1. August 2016 bis 29. Februar 2020. Danach ist bei der Berechnung des Einkommens aus selbständiger Tätigkeit für jeden Monat der Teil des Einkommens zu berücksichtigen, der sich aus der Teilung des Gesamteinkommens im Bewilligungszeitraum durch die Anzahl der Monate dieses Bewilligungszeitraums ergibt.

Der Bewilligungszeitraum umfasste hier die Monate Juli bis Dezember 2019.

Fehlende Unterlagen blieben entscheidend

Nach den Feststellungen des Landessozialgerichts hatte der Kläger die angeforderten Unterlagen bis zum Abschluss des Berufungsverfahrens nicht vollständig vorgelegt. Schon deshalb blieb das Jobcenter berechtigt, den Leistungsanspruch für den betroffenen Zeitraum abschließend zu prüfen und festzustellen.

Entscheidend war aber noch ein weiterer Punkt: Der Kläger hatte inzwischen erklärt, für November und Dezember 2019 keine Leistungen mehr zu beanspruchen. Genau daran knüpft die jetzt wichtige Aussage des BSG an.

BSG: Bewilligungszeitraum lässt sich nicht nachträglich verschieben

Nach Auffassung des 4. Senats stand die spätere Erklärung des Klägers seiner Obliegenheit zur Vorlage der Angaben für Juli bis Dezember 2019 nicht entgegen.

Dabei ließ das Gericht ausdrücklich offen, ob diese Erklärung rechtlich als teilweise Rücknahme des Leistungsantrags oder als Verzicht im Sinne des § 46 SGB I zu bewerten ist. Für das Ergebnis spielte das keine entscheidende Rolle.

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Denn weder eine Antragsrücknahme noch ein Verzicht führen dazu, dass sich der Bewilligungszeitraum verändert, auf den das Einkommen aus selbständiger Tätigkeit zu verteilen ist.

Die Kernaussage des Urteils

Von der Antragstellung gehen leistungsrechtliche Wirkungen aus, ohne dass dem potenziell Leistungsberechtigten insoweit freie Gestaltungsmöglichkeiten zukommen.

Mit anderen Worten: Wer einmal einen Antrag gestellt hat, kann den maßgeblichen Bewilligungszeitraum nicht später einseitig so verändern, dass nach der Antragstellung zugeflossenes Einkommen günstiger behandelt wird. Genau das wollte das BSG verhindern.

Damit setzt das Gericht einer in der Praxis brisanten Gestaltungsidee eine klare Grenze: Einkommen soll nicht allein dadurch zu Vermögen werden, dass der Antragsteller im Nachhinein erklärt, für einzelne Monate doch keine Leistungen mehr haben zu wollen.

Der 4. Senat bleibt seiner Linie treu

Der Sozialrechtsexperte Detlef Brock ordnet die Entscheidung als konsequente Fortführung der bisherigen Rechtsprechung des 4. Senats ein.

Danach gilt: Hilfebedürftigkeit soll nicht erst durch eine rechtliche Disposition des Antragstellers geschaffen werden können, jedenfalls dann nicht, wenn er sich mit seinem Antrag bereits in das Leistungssystem des SGB II begeben hat und ihm Einnahmen nach dem von ihm selbst bestimmten Beginn des Leistungsbezugs zufließen.

Brock verweist dazu auf eine frühere Entscheidung des Bundessozialgerichts vom 24.04.2015 (BSG, Urteil vom 24.04.2015 – B 4 AS 22/14 R). Schon dort hatte der 4. Senat deutlich gemacht, dass Antragsteller den sozialrechtlichen Zufluss von Einkommen nicht durch eigene Dispositionen nachträglich umqualifizieren dürfen.

Warum das Urteil für Bürgergeld-Bezieher wichtig ist

Das Urteil ist vor allem für Selbständige im Bürgergeld von Bedeutung. Gerade dort kommt es regelmäßig zu schwankenden Einnahmen, nachträglichen Zuflüssen und Streit über die Frage, ob Geld als Einkommen oder schon als Vermögen zu behandeln ist.

Die Entscheidung macht nun noch einmal deutlich: Maßgeblich bleibt der einmal eröffnete Bewilligungszeitraum. Wer diesen Zeitraum nachträglich verkürzen will, um spätere Einnahmen aus der Einkommensanrechnung herauszuhalten, wird damit vor Gericht voraussichtlich keinen Erfolg haben.