AsylbLG: Sonderbedarfsstufe ist voraussichtlich verfassungswidrig

SG Karlsruhe: Regelbedarfsstufen im AsylbLG und warum bei existenzsichernden Leistungen oft keine gesonderte Eilbegründung nötig ist

Das Sozialgericht Karlsruhe hat mit Beschluss vom 13. April 2026 eine Entscheidung getroffen, die für Verfahren nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhebliche praktische Folgen haben kann. Im Streit stand die Frage, ob ein Leistungsberechtigter im Eilverfahren zusätzlich im Einzelnen darlegen muss, warum seine Sache besonders dringlich ist, obwohl sein Anspruch auf existenzsichernde Leistungen bereits glaubhaft gemacht wurde.

Das Gericht verneinte dies im Ergebnis weitgehend. Wer schlüssig darlegt, dass ihm aktuell existenzsichernde Leistungen zustehen, soll im Regelfall nicht noch gesondert nachweisen müssen, welche „wesentlichen Nachteile“ ihm bis zum Abschluss des Hauptsacheverfahrens drohen.

Worum es in dem Verfahren ging

Ausgangspunkt des Verfahrens war die Einstufung nach einer niedrigeren Bedarfsstufe im AsylbLG. Der Antragsteller wandte sich dagegen, dass ihm Leistungen nur nach der ungünstigeren Regelbedarfsstufe 2 gewährt worden waren, obwohl aus Sicht des Gerichts vieles für die günstigere Regelbedarfsstufe 1 sprach.

Gerade im AsylbLG ist die Wahl der Bedarfsstufe keine bloße Rechenfrage. Sie entscheidet darüber, welcher monatliche Betrag für den Lebensunterhalt zur Verfügung steht und ob das verfassungsrechtlich geschützte Existenzminimum ausreichend abgesichert ist.

Die Sicht des Gerichts auf die Sonderbedarfsstufe

Das Sozialgericht Karlsruhe hält die angewendete Sonderbedarfsstufe voraussichtlich für verfassungswidrig. Damit knüpft die Entscheidung an eine Linie an, die in der sozialgerichtlichen Rechtsprechung seit einiger Zeit erkennbar ist, wenn Alleinstehende in Sammelunterkünften oder vergleichbaren Unterbringungsformen auf eine niedrigere Stufe verwiesen werden.

Für die Praxis ist daran bedeutsam, dass das Gericht nicht nur Zweifel formuliert, sondern die Erfolgsaussichten des Antragstellers im Eilverfahren sehr deutlich bewertet. Wird ein Leistungsanspruch mit hoher Wahrscheinlichkeit bejaht, verändert das auch den Blick auf die Dringlichkeit des Rechtsschutzes.

Warum die Eilbedürftigkeit hier anders bewertet wurde

Normalerweise verlangt eine einstweilige Anordnung nach § 86b Abs. 2 SGG zweierlei: einen glaubhaft gemachten Anspruch und einen glaubhaft gemachten Anordnungsgrund. Letzterer soll zeigen, dass ein Abwarten bis zur Entscheidung im Hauptsacheverfahren nicht zumutbar ist.

Das Karlsruher Gericht stellt jedoch klar, dass bei laufend geschuldeten existenzsichernden Leistungen keine überzogenen Anforderungen an diese zusätzliche Darlegung gestellt werden dürfen. Wer glaubhaft macht, dass ihm gegenwärtig Geld zum Lebensunterhalt fehlt, befindet sich bereits in einer Lage, in der die Dringlichkeit regelmäßig aus dem Leistungsanspruch selbst folgt.

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Damit verschiebt sich der Fokus im Eilverfahren. Nicht eine ausführliche Schilderung weiterer Nachteile steht im Vordergrund, sondern die Frage, ob der Anspruch auf existenzsichernde Leistungen mit hoher Wahrscheinlichkeit besteht.

Die rechtliche Begründung im Hintergrund

Das Gericht stützt sich auf den funktionalen Zusammenhang zwischen Anordnungsanspruch und Anordnungsgrund. Je sicherer der materielle Anspruch erscheint und je näher er an der Sicherung des Existenzminimums liegt, desto geringer sind die Anforderungen an eine zusätzliche Darlegung der Eile.

Diese Sicht ist deshalb überzeugend, weil das Existenzminimum keinen Aufschub duldet. Wer heute zu wenig zum Leben erhält, kann die Unterdeckung später nicht ohne Weiteres ausgleichen, selbst wenn in der Hauptsache Monate später Recht zugesprochen wird.

Zugleich weist die Entscheidung darauf hin, dass Gerichte bei existenzsichernden Leistungen nicht mit schematischen Hürden arbeiten dürfen. Der Rechtsschutz muss wirksam bleiben und darf nicht daran scheitern, dass Betroffene eine ohnehin offenkundige Notlage nochmals mit weiteren Einzelheiten beschreiben sollen.

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Was die Entscheidung für Behörden und Gerichte bedeutet

Für Leistungsbehörden erhöht der Beschluss den Druck, Bedarfsstufen im AsylbLG sauber zu prüfen. Eine bloße Berufung auf die niedrigere Einstufung reicht dann nicht aus, wenn schon im Eilverfahren erhebliche verfassungsrechtliche Zweifel sichtbar werden.

Für Sozialgerichte enthält die Entscheidung einen deutlichen Hinweis auf die Gewichtung im einstweiligen Rechtsschutz. Geht es um aktuell geschuldete Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, spricht viel dafür, die Anforderungen an den Anordnungsgrund zurückhaltend zu handhaben.

Für Beratungsstellen und anwaltliche Praxis ist der Beschluss ebenfalls bedeutsam. Er erleichtert die Argumentation in Eilverfahren, weil die Dringlichkeit nicht künstlich von der materiellen Rechtslage abgetrennt werden muss.

Die Bedarfsstufen

Die Bedeutung des Streits wird beim Blick auf die für 2026 veröffentlichten Leistungssätze deutlich. Nach den vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales bekannt gegebenen Beträgen liegt die Regelbedarfsstufe 1 bei 455 Euro, die Regelbedarfsstufe 2 bei 409 Euro.

Bedarfsstufe 2026 Monatlicher Gesamtbetrag Regelbedarfsstufe 1 455 Euro Regelbedarfsstufe 2 409 Euro

Die Differenz wirkt auf den ersten Blick überschaubar. Für Menschen, die vollständig auf diese Leistungen angewiesen sind, kann jedoch schon ein solcher monatlicher Abstand spürbare Folgen für Ernährung, Hygiene, Mobilität und sonstige tägliche Ausgaben haben.

Einordnung der Entscheidung

Der Beschluss aus Karlsruhe ist kein verfassungsrechtliches Signal, sondern eine praktisch wirksame Aussage zum gerichtlichen Eilrechtsschutz. Er erinnert daran, dass das Sozialrecht nicht nur Ansprüche definiert, sondern auch dafür sorgen muss, dass diese Ansprüche rechtzeitig durchgesetzt werden können.

Der Beschluss dürfte deshalb über den Einzelfall hinaus Beachtung finden. Er stärkt die Linie, wonach bei glaubhaft gemachten existenzsichernden Ansprüchen die Eilbedürftigkeit im Regelfall bereits in der Unterdeckung selbst liegt.

Beispiel aus der Praxis

Ein alleinstehender Leistungsberechtigter lebt in einer Gemeinschaftsunterkunft und erhält vom Landkreis nur Leistungen nach Regelbedarfsstufe 2. Nach einer Beratung legt er Widerspruch ein und beantragt beim Sozialgericht eine einstweilige Anordnung, weil er die niedrigere Einstufung für rechtswidrig hält.

Früher wurde in solchen Fällen häufig zusätzlich verlangt, sehr genau darzulegen, welche konkreten Nachteile bis zur Hauptsacheentscheidung eintreten. Nach der Linie des SG Karlsruhe reicht es im Regelfall aus, schlüssig aufzuzeigen, dass aktuell existenzsichernde Leistungen in zu geringer Höhe bewilligt wurden und der Anspruch auf die höhere Stufe glaubhaft besteht.

Quellen

Sozialgericht Karlsruhe, Beschluss vom 13.04.2026, Az. S 12 AY 1004/26 ER, veröffentlicht über Landesrecht Baden-Württemberg sowie dokumentiert bei RA Sven Adam; zur Aussage zur voraussichtlichen Verfassungswidrigkeit der Sonderbedarfsstufe und zur abgesenkten Anforderung an den Anordnungsgrund sowie Tacheles Rechtsprechungsticker KW 16/2026; Kurzhinweis zur Entscheidung des SG Karlsruhe vom 13.04.2026 und zur Aussage, dass bei glaubhaft gemachtem Anspruch auf existenzsichernde Leistungen regelmäßig keine gesonderte Darlegung der Eilbedürftigkeit erforderlich ist.