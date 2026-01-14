Arbeitslosengeld Sperrzeit auch bei fristloser Kündigung wegen Meldepflicht

Lesedauer 5 Minuten

Das Sozialgericht Nordhausen hat eine Sperrzeit bestätigt, weil eine Arbeitnehmerin sich nach einer (zunächst) fristlosen Kündigung nicht rechtzeitig arbeitsuchend meldete (S 18 AL 653/24). Das Gericht stellt klar:

Die Pflicht zur frühzeitigen Arbeitsuchendmeldung nach § 38 Abs. 1 Satz 2 SGB III greift auch bei fristloser Kündigung – selbst wenn sich Arbeitslosigkeit nicht sofort anschließt. Entscheidend ist, ob nach der Prognose ein späterer Anspruch auf Arbeitslosengeld I nicht ausgeschlossen ist; dann muss die Agentur für Arbeit frühzeitig informiert werden.

Der konkrete Fall: Kündigung, Krankheit, Krankengeld – und dann ALG I

Die Klägerin (Jahrgang 1993) hatte zunächst einen früheren ALG-I-Anspruch, der bis März 2023 lief, und nahm danach eine Beschäftigung als Maschinenbedienerin auf. Ab dem 3. Juli 2023 war sie wegen einer depressiven Episode arbeitsunfähig, am 18. Juli 2023 kündigte die Arbeitgeberin fristlos; im arbeitsgerichtlichen Vergleich wurde daraus eine Kündigung zum 1. August 2023. Bis zum 14. Dezember 2023 bezog sie Krankengeld, meldete sich aber erst am 22. Dezember 2023 arbeitslos.

Was die Agentur für Arbeit entschied: Sperrzeit und sieben Tage weniger Anspruch

Die Agentur für Arbeit stellte mit Bescheid vom 8. Februar 2024 eine Sperrzeit wegen verspäteter Arbeitsuchendmeldung für den Zeitraum 2. bis 8. August 2023 fest. Gleichzeitig minderte sie die Anspruchsdauer um sieben Tage – die Klägerin verlor also Anspruchstage, die sonst später noch zur Auszahlung gekommen wären. Dagegen legte sie Widerspruch ein, blieb damit erfolglos und klagte anschließend vor dem Sozialgericht Nordhausen.

Warum die Meldepflicht auch bei fristloser Kündigung gilt

§ 38 Abs. 1 SGB III verlangt eine Arbeitsuchendmeldung spätestens drei Monate vor Ende des Arbeitsverhältnisses; liegt das Ende weniger als drei Monate entfernt, müssen Sie sich innerhalb von drei Tagen nach Kenntnis des Beendigungszeitpunkts melden. Das Sozialgericht Nordhausen betont, dass der Wortlaut keinen „Ausnahme-Schalter“ für fristlose Kündigungen kennt.

Wenn die Kündigung das Ende auslöst und Sie davon erfahren, setzt die Drei-Tage-Frist grundsätzlich ein. Der Zweck der Norm zählt ebenfalls – die Agentur soll so früh wie möglich Vermittlung starten, damit Arbeitslosigkeit und Entgeltersatzleistungen möglichst gar nicht entstehen oder zumindest kürzer dauern.

Warum fehlende sofortige Arbeitslosigkeit nicht automatisch schützt

Die Klägerin argumentierte, eine fristlose Kündigung falle nicht unter § 38 SGB III, weil das Arbeitsverhältnis sofort ende und der Zweck „frühzeitig“ dann nicht erreichbar sei. Das Gericht vertrat einen genau entgegengesetzten Standpunkt.

Die Richter führten aus: Gerade wenn Arbeitslosigkeit nicht unmittelbar folgt – etwa wegen Krankheit, Krankengeld oder anderer Übergänge –, kann die Agentur ohne Meldung nicht planen und wird später „überrascht“, obwohl ein ALG-I-Anspruch dann wieder aktuell wird. Deshalb bleibt die Meldeobliegenheit jedenfalls dann bestehen, wenn prognostisch nicht ausgeschlossen ist, dass Sie später noch ALG I geltend machen.

Versichertengemeinschaft und Pflichten

Das Gericht macht deutlich, dass die Pflicht zur Arbeitsuchendmeldung nicht nur Arbeitslose betrifft, sondern typischerweise gerade in Phasen greift, in denen Sie (noch) nicht verfügbar sind. Die Meldung soll die Agentur in die Lage versetzen, frühzeitig zu beraten, Optionen zu prüfen und Vermittlung vorzubereiten – auch wenn tatsächliche Vermittlungsschritte wegen Krankheit später beginnen.

Dabei ginge es, laut den Richtern, nicht nur um die jeweils Betroffenen, sondern um alle, die in die Versichrung einzahlen. Wer diese Information nicht rechtzeitig gibt, verletzt demnach eine Obliegenheit gegenüber der Versichertengemeinschaft und riskiert eine Sperrzeit nach § 159 Abs. 1 Satz 2 Nr. 9 SGB III.

Verschulden: Warum der Hinweis im Kündigungsschreiben besonders schwer wiegt

Für eine Sperrzeit genügt nicht nur die Fristverletzung; es muss auch subjektiv vorwerfbar sein, dass Sie sich nicht gemeldet haben. Im Fall der Klägerin lag im Kündigungsschreiben ein klarer Hinweis vor, dass sie sich binnen drei Tagen bei der Agentur für Arbeit melden sollte, und das Gericht sah darin ein starkes Indiz, dass sie die Obliegenheit kennen konnte. Selbst wenn Sie wegen Krankheit unsicher sind, erwartet die Rechtsprechung regelmäßig, dass Sie sich informieren oder eine einfache Mitteilung an die Agentur absetzen, statt abzuwarten.

Wichtiger Grund: Warum Krankheit nicht automatisch entschuldigt

Ein „wichtiger Grund“ nach § 159 Abs. 1 Satz 1 SGB III liegt vor, wenn Ihnen die Meldung nach Abwägung aller Umstände unzumutbar ist. Das Gericht verneinte das hier, weil die Klägerin in der Lage war, arbeitsgerichtlich gegen die Kündigung vorzugehen; damit sei auch die Mitteilung an die Agentur für Arbeit zumutbar gewesen. Hinzu kommt: § 38 SGB III schreibt keine bestimmte Form vor, sodass eine Meldung je nach Lage auch schriftlich, per E-Mail, telefonisch oder online erfolgen kann.

Darauf müssen Sie achten

Wenn Sie eine Kündigung erhalten – auch eine fristlose –, zählt ab Ihrer Kenntnis vom Beendigungszeitpunkt die Drei-Tage-Frist. Das gilt immer dann, wenn bis zum Ende des Arbeitsverhältnisses weniger als drei Monate verbleiben. Warten Sie nicht darauf, dass erst Arbeitslosigkeit eintritt.

Melden Sie sich auch dann arbeitsuchend, wenn Sie krankgeschrieben sind oder Krankengeld beziehen. Die Meldepflicht entfällt nicht automatisch, nur weil Sie vorübergehend nicht verfügbar sind. Informieren Sie die Agentur für Arbeit frühzeitig, damit später kein Fristproblem entsteht.

Sichern Sie sich Beweise. Speichern Sie Bestätigungen aus dem Online-Portal, notieren Sie Datum und Uhrzeit von Telefonaten und bewahren Sie E-Mails oder Schreiben auf. Im Streitfall zählt oft, ob Sie die Meldung fristgerecht und nachvollziehbar belegen können.

§ 38 SGB III und § 159 SGB III greifen zusammen

§ 38 SGB III definiert die Meldeobliegenheit und die kurze Drei-Tage-Frist bei kurzfristiger Kenntnis vom Ende des Arbeitsverhältnisses, während § 159 SGB III die Sperrzeit als Rechtsfolge anordnet, wenn Sie diese Pflicht ohne wichtigen Grund verletzen. Das Sozialgericht Nordhausen liest beide Normen streng am Wortlaut und am Zweck: Frühzeitige Meldung soll Risiken der Arbeitslosigkeit reduzieren, nicht erst reagieren, wenn sie bereits voll eingetreten ist.

Weil die Klägerin diese Obliegenheit nach Auffassung des Gerichts vorwerfbar versäumte, blieb es bei der Sperrzeit und der Kürzung um sieben Anspruchstage; die Berufung ließ das Gericht wegen grundsätzlicher Bedeutung zu.

FAQ: Die fünf wichtigsten Fragen zur Arbeitsuchendmeldung und Sperrzeit

Welche Frist gilt für die Arbeitsuchendmeldung nach einer Kündigung?

Wenn zwischen Kenntnis des Beendigungszeitpunkts und dem Ende des Arbeitsverhältnisses weniger als drei Monate liegen, müssen Sie sich innerhalb von drei Tagen arbeitsuchend melden. Diese Frist kann auch bei fristloser Kündigung greifen, weil der Gesetzestext keine Ausnahme vorsieht. Entscheidend ist, dass Sie die Meldung nachweisbar rechtzeitig absetzen.

Muss ich mich arbeitsuchend melden, auch wenn ich krankgeschrieben bin oder Krankengeld bekomme?

Ja, das kann erforderlich sein, weil die Arbeitsuchendmeldung die Agentur frühzeitig informieren soll und nicht automatisch an die spätere Verfügbarkeit gekoppelt ist. Nach dem Urteil bleibt die Pflicht jedenfalls bestehen, wenn ein späterer ALG-I-Anspruch nicht ausgeschlossen ist. Krankheit kann nur dann helfen, wenn sie die Meldung selbst unzumutbar oder faktisch unmöglich macht und Sie das belegen können.

Was ist der Unterschied zwischen arbeitsuchend melden und arbeitslos melden?

Die Arbeitsuchendmeldung ist die frühzeitige Information an die Agentur, dass Ihr Job endet oder beendet wurde; sie dient der Vorbereitung von Vermittlung und Beratung. Die Arbeitslosmeldung erfolgt, wenn Arbeitslosigkeit tatsächlich eintritt, und sie ist Voraussetzung für die Leistung nach §§ 137 ff. SGB III. Wer das verwechselt, riskiert Sperrzeiten oder Verzögerungen.

Welche Rechtsfolge droht bei verspäteter Arbeitsuchendmeldung?

Typischerweise tritt eine Sperrzeit von einer Woche ein, und die Anspruchsdauer verkürzt sich um sieben Tage. Das kann Sie auch dann treffen, wenn die Sperrzeit zeitlich in eine Phase fällt, in der Sie ohnehin noch kein ALG I beziehen, weil die Kürzung als Verlust von Anspruchstagen später wirkt. Sie sollten deshalb die Frist immer ernst nehmen, auch wenn Sie zunächst keine Auszahlung erwarten.

Was kann ich tun, wenn ich die Frist verpasst habe?

Sie sollten sich sofort nachmelden und der Agentur alle Umstände schildern, die als wichtiger Grund in Betracht kommen, etwa nachweisbare Handlungsunfähigkeit oder fehlende Zugangsmöglichkeit. Entscheidend ist, ob Ihnen die Meldung objektiv und subjektiv unzumutbar war, und das müssen Sie belegen können. Parallel kann eine rechtliche Beratung helfen, die Erfolgsaussichten eines Widerspruchs gegen eine Sperrzeit realistisch einzuschätzen.

Fazit

Das Urteil des Sozialgerichts Nordhausen zeigt eine klare Linie: Die Arbeitsuchendmeldung bleibt Pflicht – auch bei fristloser Kündigung und auch dann, wenn zunächst Krankengeld die Arbeitslosigkeit überbrückt. Für Sie bedeutet das: Melden Sie sich frühzeitig, sichern Sie Nachweise und verlassen Sie sich nicht darauf, dass Krankheit oder ein späterer Leistungsbeginn die Drei-Tage-Frist automatisch aushebeln. Wer die Meldung versäumt, verliert im Zweifel Anspruchstage – und damit fehlt es an Geld, das Ihnen sonst später zugestanden hätte.