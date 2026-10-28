Arbeitnehmer aufgepasst: Der Arbeitgeber darf das bei Minusstunden nicht

Der Arbeitgeber schickt Arbeitnehmer früher nach Hause, weil Aufträge fehlen – auf dem Arbeitszeitkonto stehen anschließend Minusstunden.

Spätestens wenn deshalb Geld auf der Lohnabrechnung fehlt, wird aus der betrieblichen Flaute ein Problem für die Arbeitnehmer.

Doch eine nicht geleistete Stunde ist nicht automatisch eine Stundenschuld. Ob der Arbeitgeber Nacharbeit verlangen oder Geld einbehalten darf, hängt davon ab, weshalb die Arbeit ausgefallen ist und welche wirksamen Vereinbarungen gelten.

Fehlende Aufträge sind grundsätzlich das Risiko des Arbeitgebers

Wer seine geschuldete Arbeit anbietet, sie aber wegen fehlender Aufträge oder einer betrieblichen Fehlplanung nicht leisten kann, behält grundsätzlich seinen Vergütungsanspruch. Nach § 615 BGB müssen Beschäftigte die dadurch ausgefallene Arbeit auch nicht später nachholen.

Plant der Betrieb eine Arbeitskraft mit fest vereinbarten Wochenstunden zu selten ein, kann er die Differenz deshalb nicht beliebig als Minus verbuchen. Ein Dienstplan dokumentiert die Einteilung, er ändert nicht von selbst die vereinbarte Arbeitszeit.

Voraussetzung ist allerdings, dass die Beschäftigten arbeiten können und arbeitsbereit sind; je nach Situation müssen sie ihre Leistung auch tatsächlich oder ausdrücklich anbieten. Bei Streit empfiehlt es sich deshalb, Einsatzbereitschaft und Anweisungen des Arbeitgebers nachvollziehbar festzuhalten.

Welche Pflichten bei fehlenden Aufgaben bestehen, erläutert auch der Beitrag „Muss man dem Chef sagen, wenn man keine Aufgaben mehr hat?“. Eigenmächtig Feierabend zu machen ist etwas anderes, als auf Anweisung des Vorgesetzten nach Hause zu gehen.

Ein Arbeitszeitkonto ist keine Erlaubnis für beliebige Abzüge

Ein Arbeitszeitkonto kann Arbeitsstunden über einen vereinbarten Zeitraum ausgleichen: In manchen Wochen wird mehr gearbeitet, in anderen weniger. Welche Buchungen zulässig sind, ergibt sich etwa aus dem Arbeitsvertrag, einem Tarifvertrag oder einer Betriebsvereinbarung.

Die bloße Existenz einer Zeiterfassungssoftware genügt dafür nicht. Zu prüfen ist, ob die Vereinbarung überhaupt einen negativen Saldo zulässt, welche Grenzen gelten und bis wann ein Ausgleich vorgesehen ist.

Bei einer wirksam vereinbarten Jahresarbeitszeit kann eine vorübergehend kürzere Einsatzzeit zum vereinbarten Modell gehören. Deshalb ist nicht jede Woche mit weniger Stunden bereits ein Rechtsverstoß – ebenso wenig darf der Arbeitgeber eine solche Regelung nachträglich erfinden, um ausgefallene Arbeit abzuwälzen.

Was das Bundesarbeitsgericht zu Minusstunden entschieden hat

Im Urteil vom 26. Januar 2011, Aktenzeichen 5 AZR 819/09, stellte das Bundesarbeitsgericht auf bereits bezahlte Arbeitszeit und eine bestehende Pflicht zur Nachleistung ab. In dem entschiedenen Fall durfte der Arbeitgeber 217,88 angebliche Minusstunden nicht mit der offenen Vergütung verrechnen.

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Mit Urteil vom 21. März 2012, Aktenzeichen 5 AZR 676/11, verdeutlichte das Gericht außerdem, dass Zeitguthaben nicht ohne entsprechende Befugnis mit Minusstunden verrechnet werden dürfen. Die Beschäftigte konnte die Wiedergutschrift von 7,20 gestrichenen Stunden verlangen.

Beide Entscheidungen zeigen: Eine Zahl auf dem Konto ersetzt keine rechtliche Begründung. Der Arbeitgeber muss erklären können, welche Regelung die Belastung erlaubt und weshalb sie im konkreten Fall greift.

Wann Minusstunden zulässig sein können – und wann nicht

Situation Rechtliche Einordnung Der Arbeitgeber schickt Beschäftigte mangels Arbeit früher nach Hause. Grundsätzlich keine nachzuarbeitenden Minusstunden, wenn die geschuldete Arbeit angeboten wird und der Betrieb das Ausfallrisiko trägt. Der Dienstplan unterschreitet die fest vereinbarte Arbeitszeit. Die fehlende Einteilung begründet für sich genommen keine Stundenschuld. Beschäftigte nehmen auf eigenen Wunsch freie Stunden innerhalb einer Gleitzeitregelung. Ein Minus kann entstehen, wenn die wirksame Vereinbarung dies zulässt und die Zeit bereits vergütet wurde. Die Arbeit fällt wegen Krankheit aus und es besteht Anspruch auf Entgeltfortzahlung. Keine Zeitschuld für die geschützten Ausfallstunden. Genehmigter bezahlter Urlaub oder ein gesetzlicher Feiertag ersetzt sonst geschuldete Arbeit. Diese Stunden sind grundsätzlich keine nachzuarbeitenden Fehlstunden. Ein Tarifmodell verteilt die Jahresarbeitszeit wirksam ungleichmäßig. Vorübergehende negative Salden können zulässig sein; Verteilung, Grenzen und Ausgleich richten sich nach der geltenden Regelung.

Krankheit, Urlaub und Feiertage dürfen nicht zu Zeitschulden werden

Besteht wegen Arbeitsunfähigkeit ein Anspruch auf Entgeltfortzahlung, darf der Arbeitgeber die dadurch ausgefallene Arbeitszeit nicht zusätzlich als nachzuarbeitendes Minus behandeln. § 3 Entgeltfortzahlungsgesetz sieht bei erfüllten Voraussetzungen grundsätzlich bis zu sechs Wochen Entgeltfortzahlung vor.

Auch bezahlter Erholungsurlaub verursacht keine Stundenschuld. Fällt eine ansonsten geschuldete Arbeitszeit wegen eines gesetzlichen Feiertags aus, schützt § 2 Entgeltfortzahlungsgesetz grundsätzlich den Lohnanspruch.

Entscheidend ist jeweils die Arbeitszeit, die ohne den geschützten Ausfall anzurechnen wäre. Ein ohnehin arbeitsfreier Feiertag schafft dagegen nicht automatisch zusätzliche Zeitguthaben.

Unentschuldigtes Fehlen kann auch ohne Arbeitszeitkonto Geld kosten

Der Satz „Ohne Arbeitszeitkonto darf der Arbeitgeber niemals Lohn kürzen“ wäre falsch. Wer unentschuldigt fehlt oder ohne Erlaubnis früher geht, kann für die nicht geleistete Arbeit den Vergütungsanspruch verlieren.

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Das ist von der Frage zu unterscheiden, ob eine bezahlte Fehlzeit als ausgleichspflichtige Zeitschuld auf einem Arbeitszeitkonto geführt werden darf. Ein fehlendes Konto macht eigenmächtige Freizeit nicht zu bezahlter Freizeit.

Auch Arbeit auf Abruf bedeutet nicht grenzenlose Verfügbarkeit

Bei vereinbarter Arbeit auf Abruf gelten die Vorgaben des § 12 Teilzeit- und Befristungsgesetz. Ist die wöchentliche Arbeitszeit nicht festgelegt, gelten nach der gesetzlichen Auffangregel 20 Wochenstunden als vereinbart.

Der Arbeitgeber kann deshalb nicht einfach davon ausgehen, nur tatsächlich abgerufene Stunden bezahlen zu müssen. Welche Arbeitszeit geschuldet ist und ob abweichende Tarifregeln greifen, sollte gerade bei vermeintlich kleinen Nebenjobs genau geprüft werden.

Bei Kündigung ist ein Minus nicht automatisch vom letzten Gehalt abziehbar

Das Vertragsende macht aus einer unzulässigen Buchung keinen berechtigten Zahlungsanspruch. Bevor der Arbeitgeber einen negativen Saldo finanziell abrechnet, muss feststehen, dass die Zeitschuld wirksam entstanden ist und die geltende Regelung den verlangten Ausgleich trägt.

Auch der Weg des Abzugs kann einen Unterschied machen: Eine Aufrechnung mit einer Gegenforderung unterliegt grundsätzlich dem Schutz unpfändbaren Arbeitslohns nach § 394 BGB. Die Verrechnung eines echten Vergütungsvorschusses ist rechtlich gesondert zu beurteilen.

Beschäftigte sollten deshalb die Schlussabrechnung mit Vertrag, Dienstplänen und Zeitkonto vergleichen. Weitere mögliche Ansprüche erläutert der Beitrag „Nach der Kündigung fehlt oft Geld: Das muss der Arbeitgeber noch zahlen“.

Falsche Buchungen konkret beanstanden und Fristen beachten

Wer eine Belastung nicht nachvollziehen kann, sollte die betroffenen Tage, Stunden und Ausfallgründe zusammentragen. Hilfreich sind Dienstpläne, eigene Aufzeichnungen, Nachrichten über abgesagte Einsätze und die jeweiligen Abrechnungen.

Gegenüber dem Arbeitgeber sollte konkret benannt werden, welche Stunden zu berichtigen sind und welche Zahlung verlangt wird. Eine bloße Nachfrage zur Abrechnung ersetzt nicht in jedem Fall die erforderliche Geltendmachung eines Anspruchs.

Arbeits- oder Tarifverträge können wirksame Ausschlussfristen enthalten, die deutlich kürzer sind als die gesetzliche Verjährung. Manche Regelungen verlangen nach der ersten Forderung innerhalb einer weiteren Frist eine Klage; Form und Frist müssen deshalb anhand der geltenden Vereinbarung geprüft werden.

Auch automatische Buchungen verdienen einen zweiten Blick, etwa wenn das System tatsächlich durchgearbeitete Zeit als Pause abzieht. Dazu passt der Beitrag „Arbeitgeber zieht Pausen ab: Aber Beschäftigte haben dennoch Anspruch auf Lohn“.

Redaktioneller Anlass ist der Rechtstipp von Rechtsanwältin Dr. Michaela Shabanaj vom 14. Oktober 2026; die rechtliche Einordnung stützt sich auf die verlinkten Gesetze und Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts. Stand: 16. Oktober 2026.

Fünf Fragen und Antworten zu Minusstunden

Muss ich Minusstunden nacharbeiten, wenn der Chef mich nach Hause schickt?

Grundsätzlich nicht, wenn Sie Ihre geschuldete Arbeit anbieten und allein fehlende Beschäftigungsmöglichkeiten im Betrieb zum Ausfall führen. Bei einer wirksam vereinbarten flexiblen Verteilung der Arbeitszeit muss allerdings geprüft werden, ob die kürzere Einsatzzeit bereits zum zulässigen Modell gehört.

Darf ein Arbeitszeitkonto überhaupt ins Minus geraten?

Ja, wenn die geltende Vereinbarung negative Salden wirksam zulässt und die Voraussetzungen im konkreten Fall erfüllt sind. Ein Beispiel sind bereits bezahlte freie Stunden, die Beschäftigte innerhalb einer entsprechenden Gleitzeitregelung selbst wählen.

Kann mein Arbeitgeber ohne Arbeitszeitkonto den Lohn kürzen?

Für unentschuldigt nicht geleistete Arbeit kann der Vergütungsanspruch auch ohne Zeitkonto entfallen. Fehlende Aufträge des Arbeitgebers rechtfertigen dagegen grundsätzlich keinen entsprechenden Lohnverlust.

Verschwinden Minusstunden automatisch mit der Kündigung?

Nein, berechtigte Zeitschulden können je nach geltender Regelung noch auszugleichen sein. Unberechtigte Buchungen dürfen aber auch bei Vertragsende nicht einfach in Geldforderungen umgewandelt werden.

Was sollte ich bei einem Abzug auf der Gehaltsabrechnung tun?

Sichern Sie die Unterlagen und verlangen Sie nachvollziehbar die Berichtigung beziehungsweise Zahlung für die konkret betroffenen Stunden. Wegen möglicher Ausschlussfristen ist eine zeitnahe Prüfung durch Gewerkschaft, Betriebsrat oder arbeitsrechtliche Beratung sinnvoll.