Witwenrente: Erbe soll fast 7.000 Euro zurückzahlen wegen Fehler im Bescheid

Nach dem Tod seiner Mutter erhielt ein Sohn eine hohe Rückforderung von der Rentenversicherung. Er sollte 6.938,06 Euro an zu viel gezahlter Witwenrente erstatten, doch vor dem Sozialgericht Altenburg scheiterte die Forderung.

Ursprünglich hatte die Rentenversicherung sogar mehr als 14.100 Euro verlangt, bevor sie den Betrag reduzierte. Das Gericht entschied zugunsten des Sohnes, weil die Behörde eine notwendige neue Rücknahmeentscheidung gegenüber dem Erben versäumt hatte (SG Altenburg, Urteil vom 25. Oktober 2023, S 17 R 1137/21).

Witwenrente stieg plötzlich auf mehr als 540 Euro

Die Mutter des späteren Klägers hatte nach dem Tod ihres Ehemannes im Jahr 2001 eine Witwenrente beantragt. Sie arbeitete als Lehrerin und bezog Einkünfte aus einem Beamtenverhältnis, die bei der Berechnung ihrer Hinterbliebenenrente berücksichtigt wurden.

Ab Oktober 2005 ergab sich aufgrund ihres eigenen Einkommens und des Wegfalls von Kinderfreibeträgen kein auszuzahlender Rentenbetrag mehr. Im November 2011 beantragte die Frau eine erneute Überprüfung ihres Rentenanspruchs.

Die Rentenversicherung forderte mehrfach aktuelle Einkommensnachweise an. Obwohl sich aus der Verwaltungsakte keine entsprechende Antwort ergab, berechnete sie die Witwenrente im Mai 2013 neu und setzte ab Juli 2013 monatlich 7,45 Euro fest.

Ein Jahr später kam es zu einer erheblichen Veränderung. Ab Juli 2014 sollte die Frau plötzlich 540,51 Euro monatlich erhalten, obwohl sich nach den späteren Feststellungen der Rentenversicherung keine entsprechende Änderung ihrer Einkommensverhältnisse ergeben hatte.

Auch die folgenden Rentenbescheide enthielten unvollständige Angaben zur Einkommensanrechnung. Bis Juli 2016 stieg der monatliche Rentenbetrag auf 587 Euro.

Rentenversicherung fordert zunächst 14.100 Euro zurück

Erst im Zusammenhang mit einem Altersrentenantrag fiel der Rentenversicherung auf, dass die Frau weiterhin Witwenrente erhielt. Die Behörde beschaffte daraufhin die tatsächlichen Einkommensnachweise und überprüfte die früheren Berechnungen.

Dabei stellte sich nach ihrer Berechnung heraus, dass die Einkünfte der Frau seit 2009 überhaupt keine Auszahlung der Witwenrente mehr zugelassen hätten. Für die Zeit von Juli 2013 bis August 2016 errechnete die Rentenversicherung eine Überzahlung von 14.100,53 Euro.

Mit Bescheid vom 30. November 2016 nahm sie die frühere Rentenbewilligung teilweise zurück und verlangte das Geld zurück. Die Behörde argumentierte, die Frau hätte erkennen müssen, dass die Zahlungen angesichts ihrer unveränderten Einkommensverhältnisse nicht richtig sein konnten.

Die Witwe widersprach und berief sich auf Vertrauensschutz. Nachdem die Rentenversicherung ihren Widerspruch zurückgewiesen hatte, erhob sie im September 2017 Klage vor dem Sozialgericht Altenburg.

Zu einer gerichtlichen Entscheidung über ihre eigene Klage kam es jedoch nicht mehr. Die Frau starb am 13. Dezember 2018, während das Verfahren noch anhängig war.

Nach dem Tod soll der Sohn die Rentenschulden übernehmen

Die Verstorbene hinterließ drei Kinder. Zwei davon schlugen die Erbschaft aus, während der spätere Kläger das Erbe nicht ausschlug.

Die Rentenversicherung nahm ihn deshalb als Erben in Anspruch. Mit Bescheid vom 29. Juli 2019 verlangte sie von ihm die Rückzahlung der ursprünglich festgestellten 14.100,53 Euro.

Grundsätzlich ist das rechtlich möglich. Nach § 1967 BGB haften Erben auch für Nachlassverbindlichkeiten, zu denen unter bestimmten Voraussetzungen Rückforderungen von Sozialleistungsträgern gehören.

Der Sohn wehrte sich jedoch gegen die Forderung und hielt an den Einwänden fest, die bereits seine Mutter vorgebracht hatte. Die Rentenversicherung überprüfte daraufhin ihre Berechnung erneut.

Behörde reduziert die Forderung auf 6.938 Euro

Im Februar 2021 räumte die Rentenversicherung ein, die Überzahlung selbst nicht unwesentlich mitverursacht zu haben. Sie verzichtete deshalb für den Zeitraum von Juli 2013 bis Juni 2014 vollständig auf eine Rückforderung.

Für die Zeit von Juli 2014 bis August 2016 verlangte sie nur noch die Hälfte der aus ihrer Sicht zu Unrecht gezahlten Leistungen. Dadurch sank die Forderung von 14.100,53 Euro auf 6.938,06 Euro.

Die Behörde begründete ihre Entscheidung mit einer Abwägung zwischen dem eigenen Fehlverhalten und dem Verhalten der Rentnerin. Einerseits habe die Rentenversicherung unzureichende Berechnungen vorgenommen, andererseits hätte die Frau den ungewöhnlich starken Anstieg ihrer Witwenrente hinterfragen müssen.

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Doch auch die reduzierte Forderung wollte der Sohn nicht akzeptieren. Nach einem erfolglosen Widerspruch zog er erneut vor das Sozialgericht Altenburg.

Der entscheidende Fehler lag im Rückforderungsbescheid

Das Sozialgericht gab dem Sohn recht und hob den gegen ihn gerichteten Bescheid auf. Entscheidend war nicht die Frage, ob seine Mutter tatsächlich zu viel Witwenrente erhalten hatte, sondern die fehlende rechtliche Grundlage der Forderung gegenüber dem Erben.

Nach § 50 Absatz 1 SGB X müssen Leistungen grundsätzlich erstattet werden, soweit die zugrunde liegende Bewilligung wirksam aufgehoben worden ist. Bei einer ursprünglich bewilligten Rente reicht es deshalb nicht aus, lediglich eine Überzahlung festzustellen und anschließend Geld zurückzuverlangen.

Gegenüber der Mutter hatte die Rentenversicherung zwar eine entsprechende Rücknahmeentscheidung getroffen. Diese war bei ihrem Tod jedoch noch gerichtlich angefochten und deshalb nicht bestandskräftig.

Der Sohn hatte das Klageverfahren seiner Mutter nicht fortgeführt. Außerdem war die Rentenversicherung selbst davon ausgegangen, dass der ursprüngliche Streit durch den Tod erledigt sei und sie gegenüber dem Erben neu entscheiden müsse.

Unter diesen besonderen Umständen konnte die Behörde die frühere Entscheidung nicht einfach als verbindliche Grundlage gegen den Sohn verwenden. Sie hätte die Rentenbewilligung gegenüber dem Erben ausdrücklich erneut zurücknehmen und darauf eine rechtlich wirksame Erstattungsforderung stützen müssen.

Eine Zahlungsaufforderung ersetzt keinen Rücknahmebescheid

Die Rentenversicherung hatte in ihrem Bescheid vom 29. Juli 2019 lediglich erklärt, dass der Sohn die gegenüber seiner Mutter festgestellte Überzahlung als Erbe erstatten müsse. Eine eigenständige Rücknahme der früheren Rentenbewilligung enthielt das Schreiben nicht.

Auch der spätere Widerspruchsbescheid konnte diesen Fehler nach Ansicht des Gerichts nicht beheben. Zwar hatte die Behörde darin ausführlich erläutert, weshalb sie die ursprüngliche Rückforderung für rechtmäßig hielt, doch eine neue verbindliche Rücknahmeentscheidung gegenüber dem Sohn fehlte weiterhin.

Die Richter stellten klar, dass rechtliche Ausführungen in der Begründung eines Bescheides eine erforderliche Verwaltungsentscheidung nicht ersetzen. Für den Betroffenen muss erkennbar sein, welche verbindlichen Regelungen die Behörde tatsächlich trifft.

Das Gericht hob deshalb die gesamte noch gegen den Sohn gerichtete Forderung von 6.938,06 Euro auf. Auch die Kosten des Rechtsstreits musste die Rentenversicherung übernehmen.

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Wann Erben trotzdem Rentenschulden zurückzahlen müssen

Das Urteil bedeutet nicht, dass Rentenforderungen mit dem Tod des Leistungsberechtigten automatisch verschwinden. Vielmehr kommt es darauf an, welchen rechtlichen Stand das Rückforderungsverfahren beim Erbfall erreicht hatte.

War der Rücknahme- und Erstattungsbescheid gegenüber dem Verstorbenen bereits bestandskräftig, kann die entsprechende Verbindlichkeit grundsätzlich auf die Erben übergehen. Die Rentenversicherung muss dann nicht in jedem Fall die ursprüngliche Rentenbewilligung erneut aufheben.

Anders liegt es, wenn der Rücknahmebescheid bei Eintritt des Todes noch angefochten war und das Verfahren vom Erben nicht fortgeführt wird. In dieser Konstellation kann eine neue Rücknahme- und Erstattungsentscheidung gegenüber dem Erben erforderlich sein.

Genau darin lag der Unterschied zum Altenburger Verfahren. Der Sohn wurde nicht aufgrund eines bereits bestandskräftigen Rückforderungsbescheides seiner Mutter in Anspruch genommen.

Dass Erben unter anderen Voraussetzungen durchaus hohe Rückzahlungen leisten müssen, zeigt ein bereits von Gegen-Hartz behandelter Fall. Dort musste eine Erbin nach einem jahrzehntelangen Fehler bei der Witwenrente eine Rückforderung von 53.857 Euro hinnehmen.

Der wesentliche Unterschied bestand darin, dass die Erbin in jenem Verfahren den bereits begonnenen Rechtsstreit fortführte und die Rückforderung gerichtlich bestätigt wurde.

Behördenfehler können auch beim Vertrauensschutz entscheidend sein

Die Witwe hatte bereits zu Lebzeiten geltend gemacht, dass sie auf die Richtigkeit ihrer Rentenbescheide vertraut habe. Immerhin waren die erhöhten Zahlungen durch die Rentenversicherung selbst festgesetzt worden.

Nach § 45 SGB X kann bei der Rücknahme eines rechtswidrigen begünstigenden Verwaltungsaktes Vertrauensschutz bestehen. Dabei spielen unter anderem die Erkennbarkeit des Fehlers, das Verhalten des Betroffenen und die Umstände der ursprünglichen Bewilligung eine Rolle.

Die Rentenversicherung hatte bei der späteren Reduzierung ihrer Forderung selbst berücksichtigt, dass sie die Überzahlung mitverursacht hatte. Deshalb verzichtete sie auf einen Teil der zunächst verlangten Erstattung.

Das Sozialgericht musste jedoch nicht abschließend klären, in welchem Umfang die verstorbene Rentnerin auf die Zahlungen vertrauen durfte. Schon der fehlende Rücknahmebescheid gegenüber ihrem Sohn machte die angegriffene Forderung rechtswidrig.

Daraus folgt auch eine wichtige Einschränkung. Das Urteil stellt nicht fest, dass die ursprünglich gezahlte Witwenrente tatsächlich in voller Höhe zustand oder dass eine spätere neue Rückforderung unter allen Umständen ausgeschlossen wäre.

Warum das Verfahren für Erben teuer werden kann

Der Altenburger Fall zeigt noch eine weitere Besonderheit. Obwohl sozialgerichtliche Verfahren für Versicherte und viele Sozialleistungsberechtigte grundsätzlich gerichtskostenfrei sind, galt das hier nicht für den Kläger.

Er wurde ausschließlich als Erbe wegen einer übergegangenen Erstattungsforderung in Anspruch genommen. Einen Anspruch auf laufende Sozialleistungen machte er nicht geltend.

Deshalb behandelte das Sozialgericht seinen Rechtsstreit als gerichtskostenpflichtiges Verfahren nach § 197a Sozialgerichtsgesetz. Der Streitwert wurde auf 6.938,06 Euro festgesetzt.

Weil der Sohn gewann, musste die Rentenversicherung die Kosten des Rechtsstreits tragen. Für andere Erben bedeutet dies jedoch, dass vor einer Klage auch das mögliche Kostenrisiko geprüft werden sollte.

So sollten Erben auf einen Rückforderungsbescheid reagieren

Wer nach dem Tod eines Angehörigen eine Rückforderung der Rentenversicherung erhält, sollte zunächst die früheren Rentenbescheide und den genauen Ablauf des Verwaltungsverfahrens prüfen. Besonders wichtig ist, ob bereits zu Lebzeiten eine Rücknahmeentscheidung ergangen und bestandskräftig geworden war.

War dagegen noch ein Widerspruch oder eine Klage anhängig, kommt es darauf an, ob das Verfahren fortgeführt wurde und welche Entscheidungen die Behörde anschließend gegenüber den Erben getroffen hat. Eine einfache Zahlungsaufforderung kann in solchen Fällen rechtlich unzureichend sein.

Außerdem sollte überprüft werden, ob die Behörde den Rückforderungszeitraum und die Höhe der Überzahlung nachvollziehbar berechnet hat. Auch frühere Hinweise der Rentenversicherung und mögliche Fehler bei der Einkommensanrechnung sind relevant.

Gegen einen belastenden Bescheid kann grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Bei hohen Forderungen und einem bereits laufenden Nachlassverfahren empfiehlt sich eine frühzeitige sozialrechtliche Beratung, weil zusätzlich erbrechtliche Haftungsfragen zu berücksichtigen sein können.

Häufige Fragen zur Rückforderung von Witwenrente bei Erben

Muss ein Sohn zu viel gezahlte Witwenrente seiner Mutter zurückzahlen?

Grundsätzlich können Erben nach § 1967 BGB für wirksam begründete Nachlassverbindlichkeiten haften. Ob eine Rentenversicherung die Rückzahlung verlangen darf, hängt aber auch davon ab, ob die zugrunde liegenden sozialrechtlichen Bescheide wirksam ergangen sind und welche Verfahrensschritte bereits abgeschlossen wurden.

Was passiert, wenn die Mutter während eines Widerspruchs oder einer Klage stirbt?

Eine angefochtene Rücknahme- und Erstattungsentscheidung wird durch den Tod nicht automatisch bedeutungslos. Wird das Verfahren nicht fortgeführt, kann die Rentenversicherung unter den vom Sozialgericht Altenburg beschriebenen Voraussetzungen verpflichtet sein, gegenüber dem Erben eine neue Rücknahme- und Erstattungsentscheidung zu treffen.

Kann die Rentenversicherung trotz eines eigenen Fehlers Geld zurückfordern?

Ja, ein Fehler der Rentenversicherung schließt eine Rückforderung nicht automatisch aus. Bei einer Rücknahme nach § 45 SGB X müssen allerdings die gesetzlichen Voraussetzungen einschließlich des Vertrauensschutzes und gegebenenfalls einer Ermessensentscheidung berücksichtigt werden.

Quellen

Sozialgericht Altenburg, Urteil vom 25. Oktober 2023 (S 17 R 1137/21)

§ 50 SGB X zur Erstattung zu Unrecht erbrachter Sozialleistungen

§ 45 SGB X zur Rücknahme rechtswidriger begünstigender Verwaltungsakte

§ 1967 BGB zur Haftung der Erben für Nachlassverbindlichkeiten

§ 97 SGB VI zur Einkommensanrechnung auf Witwen- und Witwerrenten

Deutsche Rentenversicherung, Rechtliche Hinweise zu Rücknahmeentscheidungen und Ermessensausübung nach § 45 SGB X