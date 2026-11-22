Der letzte Arbeitstag ist geschafft, die Freistellung in der Altersteilzeit beginnt und auf dem Urlaubskonto stehen noch offene Tage. Wer jetzt mit einer Auszahlung rechnet, könnte enttäuscht werden. Denn auch wenn Sie nicht mehr arbeiten müssen, darf sich Ihr Arbeitgeber mit der Urlaubsabgeltung noch Zeit lassen.

Das Landesarbeitsgericht Köln hat entschieden, dass ein gesetzlicher Anspruch auf Auszahlung nicht genommenen Urlaubs erst mit dem rechtlichen Ende des Arbeitsverhältnisses entsteht (Urteil vom 12. November 2025, 4 SLa 277/25).

Zwischen dem letzten Arbeitstag und dem tatsächlichen Vertragsende können mehrere Jahre liegen. Wer das Geld bereits für den Beginn der Freistellung eingeplant hat, muss deshalb möglicherweise umdenken. Ob und in welcher Höhe am Ende noch Urlaub abzugelten ist, muss gesondert geprüft werden.

Beschäftigter verlangte die Auszahlung von 50,51 Tagen

Im konkreten Fall begann die Altersteilzeit am 1. März 2022, seit dem 1. April 2024 war der Betroffene freigestellt. Das vereinbarte Ende des Arbeitsverhältnisses lag jedoch erst im Frühjahr 2026.

Der Beschäftigte errechnete einen Anspruch auf 50,51 Tage und verlangte deren Auszahlung. Neben regulärem Urlaub zählten dazu auch umgerechnete Überstunden sowie Zusatzurlaub für schwerbehinderte Menschen.

Keine Arbeitspflicht bedeutet noch kein Vertragsende

Seine Überlegung war nachvollziehbar: Wenn er nicht mehr arbeiten müsse, könne der Arbeitgeber ihm auch keinen Urlaub mehr gewähren. Aus seiner Sicht genügte das der Arbeit, um die Auszahlung zu verlangen.

Das Gericht widersprach: Im Blockmodell der Altersteilzeit besteht der Arbeitsvertrag nämlich während der Freistellung weiter, und der Arbeitgeber zahlt weiterhin das vereinbarte Entgelt.

Dass Beschäftigte ihre Arbeitsleistung bereits vorher erbracht haben, beendet nicht diese Rechtsgrundlage.

Es geht um Urlaubsabgeltung, nicht um Urlaubsgeld

§ 7 Absatz 4 Bundesurlaubsgesetz knüpft die Auszahlung verbliebenen Urlaubs an die Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Bei der Altersteilzeit zählt deshalb der vereinbarte Endtermin und nicht der Tag, an dem Sie den Arbeitsplatz verlassen.

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Überstunden werden durch Umrechnung nicht zu Urlaub

Der Kläger scheiterte zudem daran, dass der Betroffene unterschiedliche Ansprüche zusammengerechnet hatte. Für ein Zeitguthaben, eine Jubiläumsfreistellung und Erholungsurlaub gelten jedoch unterschiedliche Regeln.

Der Arbeitgeber hielt den Jubiläumsanspruch für verfallen, und der Beschäftigte hatte das nicht bestritten – eine gesonderte Prüfung der offenen Zahlungsansprüche aus dem Arbeitsverhältnis blieb also erforderlich.

Auch 10.552,97 Euro waren nicht nachvollziehbar berechnet

Im Berufungsverfahren verlangte der Kläger hilfsweise 10.552,97 Euro brutto als Urlaubsabgeltung beziehungsweise Überstundenvergütung. Er konnte diese Forderung nicht genau beziffern und übernahm den Streitwert des Arbeitsgerichts.

Das genügte dem Landesarbeitsgericht nicht: Ein gerichtlicher Streitwert ersetzt keine Berechnung des verlangten Geldes. Wer mehrere Ansprüche geltend macht, muss erklären können, aus welchem Rechtsgrund und in welcher Höhe der Arbeitgeber jeweils zahlen soll.

Das Gericht bestätigte keine spätere Auszahlung aller Tage

Das Gericht wies die vorzeitige Zahlung zurück und beanstandete außerdem, die einzelnen Punkte darzulegen.

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Für Beschäftigte sind deshalb zwei Fragen getrennt zu beantworten: Wann kann eine Urlaubsabgeltung entstehen, und wie viel abgeltungsfähiger Urlaub ist vorhanden?

Ob ältere Urlaubstage erhalten bleiben, hängt auch von den Voraussetzungen des Urlaubsverfalls ab, zu denen die Hinweispflichten des Arbeitgebers zum Resturlaub gehören können.

Fehlende Tage auf der Abrechnung bedeuten nicht zwingend Verfall

Der Kläger hatte beanstandet, dass 30 Urlaubstage aus dem Jahr 2023 auf einer späteren Abrechnung nicht erschienen. Der Arbeitgeber erklärte dazu, die Anzeige erfasse nur bestimmte Jahre; die fehlende Darstellung bedeute also nicht, dass diese Tage gestrichen seien.

Wenn Urlaubstage von Ihrer Abrechnung verschwinden, sollten Sie sich den Bestand und die Erklärung dafür schriftlich geben lassen. Bewahren Sie frühere Abrechnungen und Urlaubsnachweise auf, damit sich später nachvollziehen lässt, welche Ansprüche bestanden und wie der Arbeitgeber sie behandelt hat.

Verjährungsangst erzwingt keine frühere Zahlung

Der Beschäftigte verwies auch auf Verjährung, Inflation und ein aus seiner Sicht bestehendes Insolvenzrisiko beim Arbeitgeber. Diese Einwände reichten nicht aus, um den Zahlungsanspruch auf den Beginn der Freistellung vorzuverlegen.

Zur Verjährung stellte das Gericht klar: Solange der Anspruch noch nicht entstanden ist, gibt es bei diesem auch keine Verjährungsfrist.

Kein neuer Urlaub während der Freistellung

Für ein arbeitsfreies Kalenderjahr in der Freistellung entsteht kein neuer gesetzlicher Erholungsurlaub. Wechseln Sie während eines Kalenderjahres in die Freistellungsphase, richtet sich die Berechnung nach den Zeitabschnitten und den vorgesehenen Tagen mit Arbeitspflicht.

Wer seinen Übergang von der Arbeit in die Rente plant, sollte deshalb Urlaubskonto, Zeitguthaben und Vertragsende bereits vor dem letzten Arbeitstag klären.

Sechs Fragen und Antworten zur Urlaubsabgeltung bei Altersteilzeit

Muss der Arbeitgeber meinen Resturlaub am letzten Arbeitstag auszahlen?

Der letzte Arbeitstag löst den Anspruch nicht aus, wenn anschließend nur die Freistellung beginnt. Dafür muss das Arbeitsverhältnis rechtlich enden.

Sind Urlaubsgeld und Urlaubsabgeltung dasselbe?

Nein, Urlaubsabgeltung ersetzt verbliebenen Urlaub nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses durch Geld. Urlaubsgeld ist eine zusätzliche Leistung mit eigenem Anspruch.

Entsteht während der Freistellung weiterer Urlaub?

Für vollständig arbeitsfreie Kalenderjahre entsteht kein gesetzlicher Erholungsurlaub. Abweichende Vereinbarungen über zusätzlichen Urlaub müssen gesondert geprüft werden.

Kann ich Überstunden als Urlaubstage abrechnen?

Nein, die rechnerische Umwandlung schafft keinen Urlaubsanspruch. Ob Sie eine Auszahlung verlangen können, richtet sich nach den Regeln für Ihr Arbeitszeitkonto und den dazu geltenden Vereinbarungen.

Verjährt die Urlaubsabgeltung schon während der Freistellungsphase?

Die Verjährung dieses Zahlungsanspruchs beginnt nicht, bevor er mit dem rechtlichen Ende des Arbeitsverhältnisses entstanden ist.

Quellen

Bundesarbeitsgericht: Urteil vom 24. September 2019 – 9 AZR 481/18, Altersteilzeit im Blockmodell und Urlaub in der Freistellungsphase.

Bundesurlaubsgesetz: § 7 Absatz 4, Abgeltung des Urlaubs bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses.

Landesarbeitsgericht Köln: Urteil vom 12. November 2025 – 4 SLa 277/25.