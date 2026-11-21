Ein vermeintlicher Anruf des Chefs, vertrauliche Nachrichten auf dem privaten Handy und immer neue Überweisungen. Ein Finanzmanager ließ sich von Betrügern täuschen und veranlasste innerhalb von 25 Tagen 59 Zahlungen im Gesamtwert von mehr als 50 Millionen Euro.

Anschließend verlor er nicht nur seinen Arbeitsplatz. Sein Arbeitgeber verlangte auch Schadensersatz.

Das Landesarbeitsgericht Köln bestätigte die fristlose Kündigung und bejahte eine weitreichende persönliche Haftung. Besonders bemerkenswert ist die Begründung zur Manager-Haftpflichtversicherung des Beschäftigten. Gerade diese Versicherung sprach nach Ansicht des Gerichts gegen eine Begrenzung seiner Haftung. Das Urteil vom 31. Juli 2026 ist noch nicht rechtskräftig (Az. 8 SLa 603/25).

Betrüger gaben sich als Vorgesetzter aus

Der Mann arbeitete als Leiter des Finanzmanagements eines Unternehmens und war für umfangreiche Geldtransaktionen verantwortlich. Betrüger behaupteten, sein Vorgesetzter plane die Gründung einer Gesellschaft in Asien. Der Mitarbeiter sollte dort eine führende Position übernehmen.

Beim ersten Anruf erschien die Telefonnummer seines tatsächlichen Vorgesetzten. Die Täter hatten die Rufnummernanzeige manipuliert. Anschließend erhielt der Beschäftigte weitere Anweisungen über private Messenger-Nachrichten und E-Mails.

Zwischen dem 15. Juli und dem 9. August 2024 veranlasste er insgesamt 59 Überweisungen auf ausländische Konten. Seinen realen Vorgesetzten befragte er nicht persönlich zu dem Geschehen.

Warnsignale ignoriert und trotzdem weiter überwiesen

Für das Landesarbeitsgericht war entscheidend, dass der Finanzmanager zahlreiche Warnzeichen überging. Die Kommunikation lief über ungewöhnliche Kanäle, notwendige Unterlagen fehlten und die Überweisungen erreichten Millionenbeträge.

Besonders schwer wog, dass der Beschäftigte selbst Zweifel an den Transaktionen geäußert hatte. Dennoch setzte er die Zahlungen fort. Außerdem hatte er zuvor an einer betrieblichen Schulung zur Abwehr genau solcher Betrugsversuche mitgewirkt.

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Das Gericht bewertete sein Verhalten spätestens im weiteren Verlauf als grob fahrlässig. Die Pflichtverletzungen rechtfertigten nach seiner Auffassung auch die fristlose Kündigung.

Warum der Arbeitnehmer persönlich haften soll

Normalerweise gelten bei betrieblich verursachten Schäden besondere Regeln. Bei leichter Fahrlässigkeit haften Beschäftigte regelmäßig nicht. Bei mittlerer Fahrlässigkeit wird der Schaden zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer verteilt.

Bei grober Fahrlässigkeit kann dagegen eine volle Haftung entstehen. Allerdings können selbst dann die Schadenshöhe, das Einkommen und weitere Umstände eine Begrenzung rechtfertigen.

Das LAG Köln lehnte eine solche Haftungserleichterung im entschiedenen Fall ab. Dabei spielte die vom Arbeitgeber abgeschlossene Versicherung eine zentrale Rolle.

Ausgerechnet die D&O-Versicherung wurde zum Problem

Der Arbeitgeber hatte für den Finanzmanager bereits vor dessen Einstellung eine sogenannte D&O-Versicherung abgeschlossen. Diese soll Führungskräfte gegen bestimmte persönliche Haftungsrisiken aus ihrer beruflichen Tätigkeit absichern. Die vereinbarte Deckungssumme betrug bis zu 150 Millionen US-Dollar.

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Nach Auffassung des Landesarbeitsgerichts bot diese arbeitgeberfinanzierte Versicherung einen Schutz, der eine zusätzliche Haftungsbegrenzung entbehrlich machte. Deshalb hielt das Gericht den Mitarbeiter für den geltend gemachten Schaden in erheblichem Umfang persönlich verantwortlich.

Das bedeutet jedoch nicht, dass der Mann den gesamten Betrag bereits aus seinem Privatvermögen bezahlt hat. Ebenso wenig folgt aus der Entscheidung, dass jede D&O-Versicherung sämtliche Schäden tatsächlich übernimmt. Die konkrete Versicherungsdeckung ist gesondert zu beurteilen.

Bundesarbeitsgericht muss noch entscheiden

Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Die Revision wird beim Bundesarbeitsgericht unter dem Aktenzeichen 8 AZR 164/26 geführt.

Damit bleibt insbesondere die Frage offen, ob eine vom Arbeitgeber finanzierte D&O-Versicherung die sonst möglichen Haftungserleichterungen für Arbeitnehmer tatsächlich ausschließen kann.

Das Verfahren hat deshalb Bedeutung über den Einzelfall hinaus. Die Entscheidung könnte beeinflussen, welche finanziellen Risiken Führungskräfte bei schwerwiegenden Fehlern tragen müssen.

Was Beschäftigte bei verdächtigen Zahlungsanweisungen tun sollten

Wer im Beruf Geld überweisen oder Zahlungen freigeben muss, sollte ungewöhnliche Anweisungen unmittelbar über einen bekannten, unabhängigen Kommunikationsweg überprüfen. Eine angezeigte Telefonnummer beweist nicht, dass tatsächlich der Vorgesetzte anruft.

Auch die Aufforderung zur Geheimhaltung oder zur Nutzung privater Messenger-Dienste kann ein Warnsignal sein. Interne Freigaberegeln sollten selbst dann eingehalten werden, wenn vermeintlich höchste Führungskräfte auf eine schnelle Zahlung drängen.

Wie weit persönliche Schadensersatzforderungen gegen Beschäftigte reichen können, zeigt auch der gegen-hartz.de-Beitrag Arbeitnehmer bekommt 11 Abmahnungen und soll 83.000 Euro zahlen. Dort ging es allerdings um einen anderen Sachverhalt und andere Haftungsvoraussetzungen.

Häufige Fragen zur Arbeitnehmerhaftung

Muss ich als Arbeitnehmer jeden Fehler selbst bezahlen?

Nein. Bei Schäden während der Arbeit gelten besondere Haftungsregeln. Entscheidend sind unter anderem der Verschuldensgrad, die konkrete Tätigkeit und die Umstände des Einzelfalls.

Kann mein Arbeitgeber mich kündigen, wenn ich auf Betrüger hereinfalle?

Das ist möglich, wenn zugleich schwerwiegende arbeitsvertragliche Pflichten verletzt werden. Ein Betrugsopfer zu sein, rechtfertigt für sich genommen jedoch keine fristlose Kündigung.

Schützt eine D&O-Versicherung vor persönlichem Schadensersatz?

Sie kann bestimmte Haftungsrisiken absichern. Ob und in welchem Umfang Versicherungsschutz besteht, hängt vom Vertrag ab. Die Auswirkungen auf die arbeitsrechtliche Haftungsbegrenzung sind Gegenstand des noch anhängigen Revisionsverfahrens.

Quellen

Landesarbeitsgericht Köln, Urteil vom 31. Juli 2026 – 8 SLa 603/25 (Volltext)

Verfahrensübersicht einschließlich Revision beim Bundesarbeitsgericht

§ 626 BGB – Fristlose Kündigung aus wichtigem Grund

§ 619a BGB – Beweislast bei Haftung des Arbeitnehmers