Beim Wohngeld zeichnet sich für 2027 eine überraschende Kehrtwende ab: Die Bundesregierung wollte die Leistungen deutlich kürzen, doch nach heftiger Kritik sollen die größten Einschnitte zurückgenommen werden.

Eine wichtige Verschlechterung bleibt allerdings bestehen: Die eigentlich vorgesehene Wohngelderhöhung zum 1. Januar 2027 soll ausfallen.

Gleichzeitig sollen Hunderte Städte und Gemeinden neue Mietenstufen erhalten, wodurch sich die Wohngeldberechnung regional verändern kann. Besonders für Rentner mit kleinen Altersbezügen, Familien mit geringem Einkommen und Alleinerziehende lohnt es sich deshalb, die Änderungen genau zu prüfen.

Wohngeld 2027: Bundesregierung nimmt geplante Kürzungen zurück

Noch im Sommer 2026 sah es danach aus, als müssten zahlreiche Wohngeldempfänger ab Januar 2027 mit erheblich weniger Unterstützung rechnen. Der ursprüngliche Regierungsentwurf vom 6. Juli 2026 sah neben einer ausgesetzten Wohngelderhöhung auch die Halbierung der Heizkostenkomponente und eine Verschärfung der Berechnungsformel vor.

Damit sollten die staatlichen Wohngeldausgaben deutlich sinken. Sozialverbände und Mieterorganisationen warnten jedoch davor, dass ausgerechnet Menschen mit niedrigen Einkommen einen erheblichen Teil ihrer Unterstützung verlieren könnten.

Am 12. November 2026 bestätigte der Deutsche Mieterbund schließlich eine Einigung der Regierungskoalition. CDU, CSU und SPD wollen die geplante Halbierung der Heizkostenkomponente sowie die Verschärfung der Wohngeldformel zurücknehmen.

Damit ist die ursprünglich befürchtete massive Kürzungswelle vorerst abgewendet. Allerdings muss die politische Einigung noch im laufenden Gesetzgebungsverfahren umgesetzt werden.

Keine reguläre Wohngelderhöhung zum 1. Januar 2027

Die schlechte Nachricht für Wohngeldempfänger bleibt: Die reguläre Anpassung der Leistung soll 2027 ausgesetzt werden. Damit würde die bisher vorgesehene Erhöhung trotz steigender Mieten und Lebenshaltungskosten entfallen.

Nach § 43 Wohngeldgesetz werden die maßgeblichen Wohngeldwerte grundsätzlich alle zwei Jahre an die Entwicklung der Mieten und Verbraucherpreise angepasst. Nach der letzten turnusmäßigen Fortschreibung zum 1. Januar 2025 wäre die nächste Anpassung Anfang 2027 vorgesehen.

Genau diese Erhöhung will die Koalition nun aussetzen. Wer bereits Wohngeld erhält, bekommt deshalb nicht automatisch weniger Geld, muss aber voraussichtlich länger mit den bisherigen Berechnungswerten auskommen.

Das kann für Haushalte mit wenig Einkommen erhebliche Folgen haben. Wenn die Miete steigt und das Wohngeld nicht entsprechend angepasst wird, müssen Betroffene einen größeren Anteil ihrer Wohnkosten selbst tragen.

Wie viel Geld einzelne Haushalte dadurch verlieren, lässt sich nicht pauschal beziffern. Entscheidend sind unter anderem die Haushaltsgröße, das Einkommen, die berücksichtigungsfähige Miete und der Wohnort.

Heizkostenkomponente soll nun doch nicht halbiert werden

Besonders umstritten war die geplante Halbierung der Heizkostenkomponente. Diese berücksichtigt pauschal Heizkosten bei der Wohngeldberechnung, ohne dass jeder Euro der tatsächlichen Heizkosten einzeln angerechnet wird.

Der ursprüngliche Gesetzentwurf wollte den berücksichtigten Betrag bei einem Einpersonenhaushalt von monatlich 96 Euro auf 48 Euro reduzieren. Bei vier Personen sollte die Komponente von 172 Euro auf 86 Euro sinken.

Wichtig ist dabei, dass diese Beträge keine unmittelbar ausgezahlten Heizkostenzuschüsse darstellen. Vielmehr fließen sie als rechnerische Größen in die Ermittlung des Wohngeldanspruchs ein.

Nach der Einigung der Koalition sollen diese Einschnitte nun entfallen. Für viele Rentner und Familien bedeutet das, dass zumindest diese Verschlechterung der Berechnungsgrundlage nicht eintreten soll.

Auch die strengere Wohngeldberechnung soll gestrichen werden

Neben der Heizkostenkomponente wollte die Bundesregierung ursprünglich auch die Wohngeldformel verändern. Vorgesehen war eine stärkere Einkommensanrechnung, durch die sich die Leistungen zahlreicher Haushalte verringert hätten.

Gerade Menschen, deren Einkommen nahe an der jeweiligen Anspruchsgrenze liegt, hätten dadurch möglicherweise ihren Wohngeldanspruch vollständig verloren. Besonders betroffen wären voraussichtlich Haushalte mit geringen oder mittleren Erwerbseinkommen und Rentner gewesen.

Auch diese Verschärfung soll nach der politischen Einigung zurückgenommen werden. Damit sind frühere Modellrechnungen über hohe Verluste bei zahlreichen Wohngeldempfängern nicht mehr ohne Weiteres auf die aktuelle Planung übertragbar.

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Neue Mietenstufen ab 2027: In 411 Gemeinden soll es nach oben gehen

Unabhängig von der zurückgenommenen Kürzung gibt es eine weitere geplante Änderung, die für Wohngeldempfänger erhebliche Auswirkungen haben kann. Die Bundesregierung will die Zuordnung zahlreicher Gemeinden zu den sieben Wohngeld-Mietenstufen überarbeiten.

Nach dem bisherigen Regierungsentwurf sollen 411 Gemeinden in eine höhere Mietenstufe wechseln, während 126 Gemeinden herabgestuft werden. Bei 1.065 der untersuchten Gemeinden bleibt die Einstufung unverändert.

Die Mietenstufe bestimmt, bis zu welcher Höhe die Miete oder Belastung bei der Wohngeldberechnung berücksichtigt werden kann. In Regionen mit höheren Mieten gelten entsprechend höhere Höchstbeträge.

Steigt eine Stadt in eine höhere Mietenstufe auf, kann deshalb eine größere Miete berücksichtigt werden. Das führt allerdings nicht zwangsläufig zu mehr Wohngeld, weil beispielsweise das Einkommen und die tatsächlich berücksichtigungsfähige Miete ebenfalls entscheidend sind.

Bei einer Herabstufung kann sich dagegen der berücksichtigungsfähige Mietbetrag reduzieren. Das könnte insbesondere Haushalte betreffen, deren tatsächliche Miete bereits oberhalb der neuen Höchstgrenze liegt.

Diese Städte könnten ab 2027 profitieren oder verlieren

Die geplante Neueinstufung fällt regional sehr unterschiedlich aus. Während etwa Essen, Münster und Schönefeld höhere Mietenstufen erhalten sollen, sind unter anderem Hamburg, Kiel und Tübingen für eine niedrigere Stufe vorgesehen.

Die folgende Tabelle zeigt ausgewählte Änderungen aus dem bisherigen Regierungsentwurf. Die Werte für die Mietobergrenzen beziehen sich auf einen Einpersonenhaushalt einschließlich der Klimakomponente, jedoch ohne gesonderte Heizkostenkomponente.

Stadt oder Gemeinde Mietenstufe 2026 Geplant ab 2027 Veränderung der Mietobergrenze Schönefeld IV VI +104 Euro Glückstadt II IV +103 Euro Essen III IV +55 Euro Münster IV V +51 Euro Hamburg VI V −53 Euro Kiel V IV −51 Euro Tübingen VII VI −62 Euro Krefeld IV III −55 Euro

Diese Zahlen beschreiben die Veränderung des maximal berücksichtigungsfähigen Mietbetrags und nicht eine entsprechende Erhöhung oder Kürzung des ausgezahlten Wohngeldes. Ob die geplanten Einstufungen unverändert beschlossen werden, steht noch nicht endgültig fest.

Für Haushalte in Gemeinden mit sinkender Mietenstufe lohnt sich ein Blick auf den nächsten Bewilligungsbescheid. Eine Herabstufung muss nicht zwangsläufig zu einer geringeren Auszahlung führen, kann aber die Berechnung beeinflussen.

Bestehende Wohngeldbescheide bleiben grundsätzlich geschützt

Wer bereits einen Wohngeldbescheid besitzt, muss wegen der vorgesehenen Neuregelungen nicht automatisch mit einer Kürzung zum 1. Januar 2027 rechnen. Nach den geplanten Übergangsbestimmungen sollen bereits bewilligte Leistungen grundsätzlich bis zum Ende des laufenden Bewilligungszeitraums weitergezahlt werden.

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Das bedeutet beispielsweise, dass ein Bescheid, der bereits 2026 erteilt wurde und bis zum Sommer 2027 gilt, grundsätzlich nicht allein wegen der neuen Mietenstufen angepasst werden muss. Eine andere Beurteilung kann erforderlich sein, wenn die Wohngeldbehörde wegen veränderter persönlicher oder wirtschaftlicher Verhältnisse eine neue Entscheidung treffen muss.

Nach § 25 Wohngeldgesetz wird Wohngeld grundsätzlich für zwölf Monate bewilligt. Unter bestimmten Voraussetzungen sind auch kürzere Bewilligungszeiträume oder Bewilligungen von bis zu 24 Monaten möglich.

Deshalb kann der Zeitpunkt der nächsten Antragstellung darüber entscheiden, wann sich neue Berechnungsregeln erstmals auf die Auszahlung auswirken.

Wohngeldanträge sollen einfacher und schneller bearbeitet werden

Neben den finanziellen Änderungen enthält die geplante Reform auch Maßnahmen zum Bürokratieabbau. Damit sollen Wohngeldbehörden entlastet und Anträge schneller bearbeitet werden können.

Vorgesehen sind unter anderem Vereinfachungen bei der Berücksichtigung von Werbungskosten sowie bei Nachweisen für bestimmte Freibeträge aufgrund von Schwerbehinderung oder Pflegebedürftigkeit. Auch die Regelungen für Kinder, die im Wechselmodell bei getrennt lebenden Eltern wohnen, sollen vereinfacht werden.

Für Antragsteller könnte dies künftig weniger aufwendige Nachweise und eine unkompliziertere Bearbeitung bedeuten. Ob und in welchem Umfang dadurch tatsächlich kürzere Wartezeiten entstehen, hängt allerdings von der gesetzlichen Ausgestaltung und der Umsetzung durch die Wohngeldbehörden ab.

Wohngeld für Rentner: Warum die Änderungen besonders wichtig sind

Rentner gehören zu den größten Gruppen unter den Wohngeldempfängern. Nach Angaben des Deutschen Mieterbundes vom November 2026 leben in 51 Prozent der Wohngeldhaushalte Rentnerinnen oder Rentner.

Viele von ihnen verfügen nur über begrenzte Möglichkeiten, steigende Wohnkosten durch zusätzliche Einkünfte auszugleichen. Deshalb kann schon eine kleinere Veränderung der Wohngeldberechnung spürbare Folgen haben.

Besonders kritisch ist die vorgesehene Aussetzung der Wohngelderhöhung. Selbst wenn die monatliche Leistung unverändert bleibt, können steigende Mieten und andere Lebenshaltungskosten die finanzielle Situation verschlechtern.

Wer eine kleine Altersrente erhält und bislang kein Wohngeld bezieht, sollte deshalb dennoch prüfen, ob ein Anspruch besteht. Auch Eigentümer mit geringem Einkommen können unter bestimmten Voraussetzungen Wohngeld als Lastenzuschuss erhalten.

Wohngeld trotz Rentenerhöhung: Anspruch kann sich verändern

Auch eine Rentenerhöhung kann Auswirkungen auf das Wohngeld haben. Steigt das anrechenbare Einkommen, kann der Wohngeldanspruch bei einer späteren Berechnung geringer ausfallen.

Allerdings führt nicht jede kleine Rentenerhöhung unmittelbar zu einem neuen Bescheid. Entscheidend sind die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Neuberechnung sowie die Einkommensverhältnisse im jeweiligen Bewilligungszeitraum.

Umgekehrt können steigende berücksichtigungsfähige Mietkosten unter bestimmten Voraussetzungen eine Erhöhung des Wohngeldes rechtfertigen. Betroffene sollten deshalb Veränderungen ihrer Einkommens- und Wohnsituation sorgfältig prüfen.

Was Wohngeldempfänger vor dem Jahreswechsel beachten sollten

Wer bereits Wohngeld erhält, sollte zunächst das Ablaufdatum seines Bewilligungsbescheids kontrollieren. Ein Weiterleistungsantrag sollte rechtzeitig gestellt werden, damit möglichst keine Zahlungslücke entsteht.

Wer bislang noch keinen Antrag gestellt hat, sollte nicht allein wegen der angekündigten Reform abwarten. Nach § 25 Wohngeldgesetz beginnt der Bewilligungszeitraum grundsätzlich mit dem ersten Tag des Monats der Antragstellung, sofern die Anspruchsvoraussetzungen bereits vorliegen.

Ein später gestellter Antrag kann deshalb dazu führen, dass für frühere Monate kein Wohngeld mehr gezahlt wird. Eine allgemeine rückwirkende Bewilligung für beliebig weit zurückliegende Zeiträume ist nicht vorgesehen.

Auch Personen, deren Wohngeld bisher abgelehnt wurde, können bei veränderten Einkommens- oder Mietverhältnissen einen neuen Anspruch haben.

Wohngeld 2027: Was bereits feststeht und was noch offen ist

Die politische Einigung über den Verzicht auf die massiven Kürzungen ist ein wichtiger Schritt, ersetzt aber keinen endgültigen Gesetzesbeschluss. Der ursprüngliche Gesetzentwurf zur Vereinfachung und Fortentwicklung des Wohngeldgesetzes wurde am 8. Oktober 2026 erstmals im Bundestag beraten und anschließend an die Ausschüsse überwiesen.

Die Rücknahme der Einschnitte muss noch in die endgültige Gesetzesfassung übernommen werden. Bis dahin können sich einzelne Bestimmungen, einschließlich der Mietenstufen und der vorgesehenen Verwaltungsvereinfachungen, noch verändern.

Als wahrscheinlich gilt nach der gegenwärtigen Einigung, dass die Heizkostenkomponente nicht halbiert und die Wohngeldformel nicht verschärft wird. Die reguläre Wohngelderhöhung für 2027 soll dagegen weiterhin ausgesetzt werden.

Für Betroffene bedeutet das eine gemischte Bilanz: Die befürchteten massiven Kürzungen werden voraussichtlich verhindert, ein zusätzlicher Ausgleich für steigende Wohnkosten bleibt aber aus.

Beispiel aus der Praxis: Rentnerin muss weiter mit ihrem bisherigen Wohngeld auskommen

Die 72-jährige Rentnerin Brigitte lebt allein in einer Mietwohnung und erhält neben ihrer Altersrente monatlich 180 Euro Wohngeld. Ihre Miete steigt zum Jahresbeginn 2027 um 35 Euro, während ihre übrigen Einkommensverhältnisse unverändert bleiben.

Weil die reguläre Wohngeldanpassung ausfallen soll, erhält Brigitte nicht automatisch einen höheren Zuschuss zum Ausgleich der gestiegenen Wohnkosten. Die ursprünglich geplante Halbierung der Heizkostenkomponente muss sie nach der neuen politischen Einigung voraussichtlich ebenfalls nicht befürchten.

Ob ihre höhere Miete bei einer Neuberechnung zu mehr Wohngeld führt, hängt von der tatsächlichen Miethöhe, der örtlichen Mietenstufe und den übrigen Berechnungswerten ab. Sie sollte deshalb prüfen lassen, ob eine Erhöhung ihres Wohngeldanspruchs möglich ist.

Das Beispiel zeigt: Auch ohne unmittelbare gesetzliche Kürzung kann die finanzielle Belastung für Wohngeldempfänger ab 2027 steigen.

Häufige Fragen und Antworten zum Wohngeld 2027

Wird das Wohngeld ab Januar 2027 gekürzt?

Die ursprünglich geplante Halbierung der Heizkostenkomponente und die Verschärfung der Wohngeldformel sollen nach einer Einigung der Regierungskoalition entfallen. Allerdings soll die reguläre Wohngelderhöhung 2027 ausgesetzt werden, und durch neue Mietenstufen können sich bei einzelnen Haushalten Veränderungen ergeben.

Welche Rentner bekommen ab 2027 mehr Wohngeld?

Eine automatische Wohngelderhöhung für alle Rentner ist derzeit nicht vorgesehen. Ein höherer Anspruch kann sich aber beispielsweise durch eine neue Mietenstufe, gestiegene berücksichtigungsfähige Mietkosten oder ein niedrigeres anrechenbares Einkommen ergeben.

Muss ich wegen der Wohngeldreform 2027 einen neuen Antrag stellen?

Wer einen noch gültigen Wohngeldbescheid besitzt, muss wegen der Reform grundsätzlich keinen zusätzlichen Antrag stellen. Läuft der Bewilligungszeitraum ab, ist jedoch ein rechtzeitiger Weiterleistungsantrag erforderlich, damit die Unterstützung möglichst ohne Unterbrechung weitergezahlt werden kann.