Zu wenig Sozialhilfe: Warum der 31. Dezember 2026 ein Stichtag ist

Wer 2025 zu wenig Sozialhilfe bekommen hat, sollte seine Bescheide noch vor dem Jahreswechsel prüfen lassen. Ein Überprüfungsantrag, der 2026 eingeht, kann bei erfüllten Voraussetzungen Nachzahlungen bis zum 1. Januar 2025 ermöglichen.

Wird der Antrag erst 2027 gestellt, fällt das Jahr 2025 grundsätzlich aus diesem Nachzahlungszeitraum heraus. Schon wenige Tage Verzögerung können deshalb mehrere Hundert Euro kosten, obwohl der Berechnungsfehler derselbe bleibt.

Warum der Jahreswechsel Geld kosten kann

Die gesetzliche Grundlage steht in § 44 SGB X und § 116a SGB XII. Während § 44 SGB X grundsätzlich einen längeren Nachzahlungszeitraum vorsieht, verkürzt ihn das Sozialhilferecht auf ein Jahr.

Dieses Jahr wird vom Beginn des Kalenderjahres der Antragstellung zurückgerechnet. Deshalb bedeutet die Regelung keine starre Grenze von zwölf Monaten vor dem Tag, an dem der Antrag beim Amt eingeht.

Eingang des Überprüfungsantrags Frühester grundsätzlich erreichbarer Leistungszeitraum Was bedeutet das für 2025? Noch im Jahr 2026, spätestens am 31. Dezember Ab 1. Januar 2025 Nachzahlungen können bei bestehendem Anspruch noch möglich sein. Erstmals im Jahr 2027 Ab 1. Januar 2026 2025 liegt grundsätzlich außerhalb des Nachzahlungszeitraums dieses Antrags.

Bei einem Antrag gegen Ende 2026 können damit fast zwei Kalenderjahre erfasst werden. Geld gibt es allerdings nur für die Monate und Beträge, für die tatsächlich ein nachträglich durchsetzbarer Anspruch besteht.

Auch bestandskräftige Bescheide können fehlerhaft sein

Viele Betroffene halten einen Bescheid für endgültig, sobald die Widerspruchsfrist abgelaufen ist. Ein Überprüfungsantrag eröffnet jedoch die Möglichkeit, auch eine bestandskräftige Entscheidung korrigieren zu lassen.

Voraussetzung ist insbesondere, dass das Sozialamt das Recht falsch angewandt oder seiner Entscheidung einen unrichtigen Sachverhalt zugrunde gelegt und deshalb zustehende Leistungen nicht gezahlt hat. Ein bloßes Unbehagen über die Höhe der Sozialhilfe reicht dafür nicht aus.

Das betrifft beispielsweise Menschen mit Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Rentnerinnen und Rentner oder dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen mit Grundsicherung nach dem SGB XII. Auch ein geringer monatlicher Aufstockungsbetrag sollte deshalb anhand des vollständigen Berechnungsbogens kontrolliert werden.

Wo sich ein genauer Blick lohnen kann

Prüfenswert sind etwa zu niedrig berücksichtigte Unterkunftskosten, eine fehlerhafte Einkommensanrechnung oder ein übersehener Mehrbedarf. Bei Renteneinkommen kann außerdem der Freibetrag für Menschen mit mindestens 33 Jahren Grundrentenzeitenbeziehungsweise entsprechenden Zeiten Bedeutung haben.

Ein anschaulicher Fall ist die Warmwasserbereitung über einen elektrischen Boiler oder Durchlauferhitzer in der Wohnung. Unter den gesetzlichen Voraussetzungen kommt dafür ein Mehrbedarf infrage, wie der Beitrag „Sozialhilfe: Das Sozialamt muss zusätzlich für Strom zahlen“ erläutert.

Ob tatsächlich Geld fehlt, ergibt sich aus dem Vergleich der damaligen Lebensverhältnisse, der eingereichten Nachweise und der Berechnung des Sozialamts. Eine hohe Stromrechnung oder eine gestiegene Miete allein beweisen noch keinen Fehler im alten Bescheid.

Vier Jahre für die Korrektur sind keine vier Jahre Nachzahlung

§ 116a SGB XII enthält zusätzlich eine Grenze für die Rücknahme alter Bescheide: Sie muss grundsätzlich spätestens vier Jahre nach Ablauf des Jahres erfolgen, in dem der Bescheid bekanntgegeben wurde. Es genügt, wenn die Rücknahme innerhalb dieses Zeitraums beantragt wird.

Diese Grenze und der verkürzte Nachzahlungszeitraum betreffen unterschiedliche Fragen. Wer einen älteren Bescheid noch überprüfen lassen kann, erhält deshalb nicht automatisch Sozialhilfe für vier vergangene Jahre.

Der Antrag muss erkennen lassen, was falsch sein soll

Ein Überprüfungsantrag sollte das Aktenzeichen, die betroffenen Bescheide oder eindeutig bestimmbaren Bewilligungszeiträume und den vermuteten Fehler nennen. Das Sozialamt muss erkennen können, welche Entscheidung aus welchem Grund überprüft werden soll.

Eine pauschale Forderung, sämtliche Bescheide der vergangenen Jahre auf jeden denkbaren Fehler zu untersuchen, kann dagegen ohne inhaltliche Prüfung scheitern. Darauf weist auch der Beitrag „Bürgergeld und Sozialhilfe: Keine pauschale Überprüfung aller Bescheide“ hin.

Eine mögliche Formulierung lautet: „Hiermit beantrage ich nach § 44 SGB X in Verbindung mit § 116a SGB XII die Überprüfung meines Bescheids vom [Datum] für den Zeitraum [Zeitraum], weil die nachgewiesenen Unterkunftskosten nach meiner Auffassung um monatlich [Betrag] Euro zu niedrig berücksichtigt wurden. Ich beantrage die entsprechende Korrektur und Nachzahlung der mir zustehenden Leistungen.“

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Ein solcher Antrag lässt sich an den eigenen Fall anpassen; eine juristisch ausgearbeitete Begründung ist dafür nicht erforderlich. Ergänzende Nachweise können nachgereicht werden, der Gegenstand der Überprüfung sollte aber bereits im Antrag klar erkennbar sein.

Der Eingang zählt, nicht der Poststempel

Wer den Nachzahlungszeitraum für eine Antragstellung im Jahr 2026 nutzen möchte, sollte den Antrag nachweisbar spätestens am 31. Dezember 2026 beim zuständigen Sozialamt einreichen. Ein Brief, der erst an Silvester abgeschickt wird und im Januar ankommt, bewirkt für sich genommen keine Antragstellung im alten Jahr.

Bei persönlicher Abgabe empfiehlt sich eine Eingangsbestätigung auf einer Kopie. Wer einen dafür angebotenen Onlinezugang nutzt, sollte die Übermittlungsbestätigung zusammen mit dem vollständigen Antrag aufbewahren.

Ein besonderes Formular ist für den Überprüfungsantrag nach dem Grundsatz des formfreien Verwaltungsverfahrens grundsätzlich nicht vorgeschrieben. Weil Öffnungszeiten und Postlaufzeiten rund um den Jahreswechsel Probleme bereiten können, ist eine frühzeitige Übermittlung sinnvoll.

Ein Überprüfungsantrag ersetzt keinen ersten Leistungsantrag

Die Rückwirkung hilft bei der Korrektur rechtswidriger Entscheidungen über einen damaligen Anspruch. Sie eröffnet keine allgemeine Möglichkeit, heute erstmals Sozialhilfe für beliebige frühere Monate zu verlangen.

Für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gilt nach § 44 SGB XIIgrundsätzlich das Antragserfordernis mit Wirkung ab dem Beginn des Antragsmonats. Bei der Hilfe zum Lebensunterhalt kommt es nach § 18 SGB XII grundsätzlich auf die Kenntnis des Sozialhilfeträgers von den Leistungsvoraussetzungen an.

Laufende Widerspruchsfristen sollten Betroffene nutzen

Ist die Widerspruchsfrist gegen den ursprünglichen Bescheid noch offen, sollten Betroffene rechtzeitig Widerspruch einlegen. Sie beträgt bei ordnungsgemäßer Rechtsbehelfsbelehrung nach § 84 SGG im Regelfall einen Monat nach Bekanntgabe.

Auch gegen einen Bescheid, der den Überprüfungsantrag ablehnt, ist grundsätzlich Widerspruch möglich. Dass das Sozialamt einen Antrag zunächst zurückweist, beendet die rechtlichen Möglichkeiten also noch nicht.

Beispiel aus der Praxis: 600 Euro hängen am Antragsjahr

Ein vereinfachtes, fiktives Beratungsbeispiel: Marianne bezieht Grundsicherung im Alter und entdeckt im Herbst 2026, dass das Sozialamt ihre Unterkunftskosten im gesamten Jahr 2025 monatlich um 50 Euro zu niedrig berücksichtigt hat. Die erforderlichen Unterlagen lagen dem Amt bereits vor, die damaligen Bescheide sind inzwischen bestandskräftig.

Geht ihr ausreichend konkreter Überprüfungsantrag noch 2026 ein und bestätigt sich der nachzahlbare Anspruch, kommen für 2025 insgesamt 600 Euro infrage. Stellt sie denselben Antrag erstmals 2027, ist 2025 von dessen regulärem Nachzahlungszeitraum nicht mehr erfasst.

Sechs Fragen und Antworten zum Überprüfungsantrag

Wie weit kann ein Antrag aus dem Jahr 2026 zurückreichen?

Bei Sozialhilfe nach dem SGB XII grundsätzlich bis zum 1. Januar 2025. Ob und wie viel nachgezahlt wird, hängt vom Fehler im Bescheid und den weiteren Anspruchsvoraussetzungen ab.

Muss ich bis Dezember warten?

Nein, auch ein Antrag im Oktober oder November 2026 kann den Zeitraum ab Januar 2025 erfassen. Wer einen Fehler entdeckt, sollte deshalb frühzeitig handeln.

Reicht es, den Brief am 31. Dezember abzuschicken?

Nein, allein das Absenden sichert die Antragstellung im Jahr 2026 nicht. Der rechtzeitige Eingang sollte nachweisbar sein.

Kann ich Unterlagen später nachreichen?

Ergänzende Belege und Erläuterungen können grundsätzlich nachgereicht werden. Der Antrag sollte bereits erkennen lassen, welche Bescheide oder Zeiträume und welcher vermutete Fehler gemeint sind.

Muss das Sozialamt noch 2026 über den Antrag entscheiden?

Nein, für die Berechnung des Rückwirkungszeitraums zählt bei einer Rücknahme auf Antrag das Jahr der Antragstellung. Eine Bearbeitung erst 2027 verschiebt einen wirksam 2026 gestellten Antrag deshalb nicht in das neue Antragsjahr.

Was kann ich tun, wenn die Überprüfung abgelehnt wird?

Gegen den Ablehnungsbescheid kann grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Eine Sozialberatungsstelle oder ein Sozialverband kann bei der Prüfung der Begründung und der Rechtsbehelfsbelehrung helfen.