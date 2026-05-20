Wer die falsche Rente zuerst beantragt, verliert die höhere dauerhaft

Mit der ersten Altersrentenzahlung ist die Tür zur Erwerbsminderungsrente dauerhaft verschlossen, selbst wenn sich der Gesundheitszustand danach drastisch verschlechtert. Das Landessozialgericht Baden-Württemberg hat diesen Grundsatz im Oktober 2024 in einem Urteil gegen einen schwerbehinderten Versicherten bestätigt, der auf Empfehlung seines Jobcenters die Altersrente beantragt hatte und wenige Monate später erfuhr, dass er Anspruch auf die deutlich höhere Erwerbsminderungsrente gehabt hätte.

Wer diesen Prüfschritt vor dem Rentenantrag überspringt, verliert im schlechtesten Fall mehrere hundert Euro monatlich, lebenslang. Und wer Bürgergeld bezieht, hat bis Ende 2026 noch Zeit, diesen Fehler zu verhindern.

Was das Wechselverbot im Rentenrecht bedeutet – und warum das Datum der ersten Zahlung alles entscheidet

Das Rentenrecht enthält eine Regel, die für viele Betroffene überraschend hart ausfällt: Nach bindender Bewilligung einer Altersrente oder für Zeiten des Bezugs einer solchen Rente ist der Wechsel in eine Erwerbsminderungsrente gesetzlich ausgeschlossen.

Diese Norm im Sechsten Sozialgesetzbuch soll verhindern, dass Versicherte nachträglich zur finanziell günstigeren Rentenart wechseln, sobald ein entsprechender Anspruch entsteht.

Das Entscheidende ist der Stichtag. Nicht das Datum des Rentenbescheids ist maßgeblich, sondern der Beginn des tatsächlichen Rentenbezugs. Wer am 1. Juli 2023 die erste Altersrente erhält und im August 2023 einen Arzt aufsucht, der vollständige Erwerbsminderung feststellt, hat keinen Anspruch mehr auf die EM-Rente, weil deren Beginn zeitlich nach dem Start der Altersrente liegen würde. Der Gesundheitszustand spielt für das Wechselverbot keine Rolle, nur das Datum.

Das Landessozialgericht Baden-Württemberg hat genau diese Konstellation im Oktober 2024 entschieden. Der Kläger hatte auf Empfehlung des Jobcenters die vorgezogene Altersrente für schwerbehinderte Menschen beantragt. Wenige Monate nach dem Rentenbeginn wurde eine volle Erwerbsminderung festgestellt.

Die Rentenversicherung lehnte den Wechsel ab, das Gericht folgte dieser Einschätzung: Der erste Auszahlungsmonat der Altersrente legt den Rentenstatus unwiderruflich fest.

Weder ein Widerspruch noch ein Überprüfungsantrag nach dem Zehnten Sozialgesetzbuch öffnet in solchen Fällen einen Ausweg, solange die Erwerbsminderung erst nach Rentenbeginn eingetreten ist. Das Gericht bestätigte damit eine Systemlogik, die im Gesetz so gewollt ist: Wer Altersrente bezieht, soll nicht mehr in die EM-Rente wechseln können.

Der finanzielle Unterschied ist erheblich. Die Altersrente für schwerbehinderte Menschen kann mit bis zu 10,8 Prozent Abschlag belegt sein, wenn sie vor der abschlagsfreien Altersgrenze beantragt wird.

Die Erwerbsminderungsrente für volle Erwerbsminderung enthält dagegen keine Rentenabschläge und profitiert zusätzlich von der sogenannten Zurechnungszeit, die so berechnet wird, als hätte der Versicherte bis zur Regelaltersgrenze weitergearbeitet.

Wer 2026 erstmals erwerbsgemindert wird und EM-Rente beantragt, erhält diese Zurechnungszeit nach DRV-Angaben bis 66 Jahre und 3 Monate. Für viele Betroffene kann die monatliche Differenz zwischen Altersrente mit Abschlag und EM-Rente ohne Abschlag bei 100 bis 200 Euro liegen, je nach persönlichem Rentenkonto.

129 Euro weniger im Monat, ein Leben lang: Was aus einem einzigen Urteil für Hunderttausende gilt

Thomas W., 62, wohnt in Mannheim, ist seit Jahren schwerbehindert mit einem Grad der Behinderung von 50 Prozent und bezieht Bürgergeld. Sein Jobcenter empfiehlt ihm, die vorgezogene Altersrente für schwerbehinderte Menschen zu beantragen, weil er damit das Jobcenter verlässt und keine Eingliederungsvereinbarungen mehr unterzeichnen muss.

Thomas hört auf die Empfehlung. Seine Altersrente beträgt 1.071 Euro brutto, weil 10,8 Prozent Abschlag auf seine persönliche Rentenanwartschaft von 1.200 Euro anfallen. Als er sechs Monate später nach einem Herzinfarkt vom Arzt für voll erwerbsgemindert erklärt wird, beantragt er die Erwerbsminderungsrente. Die Rentenversicherung lehnt ab. Das Gericht bestätigt die Ablehnung.

Thomas erhält dauerhaft 1.071 Euro statt 1.200 Euro brutto. Die monatliche Differenz von 129 Euro summiert sich auf 1.548 Euro im Jahr. Über 20 Rentenjahre sind das rechnerisch über 30.000 Euro, ohne künftige Rentenanpassungen einzurechnen. Hätte Thomas vor der Antragstellung seine Gesundheitssituation von einem Facharzt prüfen lassen oder gleichzeitig einen EM-Rentenantrag gestellt, wäre dieser Verlust vermeidbar gewesen.

Das Schutzfenster läuft Ende 2026 ab: Was ab 2027 auf Bürgergeld-Beziehende zukommt

Seit Januar 2023 gilt für Bürgergeld-Beziehende ein gesetzlicher Schutzschirm: Bis zum Ablauf des 31. Dezember 2026 darf das Jobcenter niemanden verpflichten, eine vorzeitige Altersrente mit Abschlägen zu beantragen. Diese Sonderregel ist im Zweiten Sozialgesetzbuch verankert und hat die bis 2022 übliche Praxis der Zwangsverrentung vorübergehend ausgesetzt.

Ab dem 1. Januar 2027 gilt nach aktueller Rechtslage wieder der alte Grundsatz: Wer Bürgergeld bezieht und eine vorzeitige Altersrente beanspruchen könnte, muss diese als vorrangige Leistung beantragen.

Das Jobcenter kann dann erneut schriftlich auffordern, einen Rentenantrag zu stellen. Wer der Aufforderung nicht nachkommt, riskiert, dass das Jobcenter den Antrag stellvertretend stellt. Der so erzwungene frühere Rentenbeginn löst dauerhafte Abschläge aus, die sich nicht mehr rückgängig machen lassen.

Für die rund 750.000 Menschen, die 2026 gleichzeitig Bürgergeld beziehen und das Rentenalter für schwerbehinderte Menschen oder die Altersrente für langjährig Versicherte erreichen könnten, bedeutet das: Der jetzt noch bestehende Schutz endet.

Wer bis Ende 2026 keine Prüfung der eigenen Rentensituation vornimmt, hat nach Jahreswechsel kaum noch Zeit für strategische Entscheidungen, bevor das Jobcenter aktiv wird.

Hinzu kommt, dass die Unbilligkeitsverordnung, die einzelne Ausnahmen vom Rentenantragszwang regelt, nicht automatisch greift. Betroffene müssen aktiv nachweisen, dass ein Rentenantrag unbillig wäre, etwa weil ein paralleler EM-Rentenanspruch besteht oder weil der Rentenbeginn nachgewiesene finanzielle Nachteile auslösen würde.

Der legale Ausweg: Gleichzeitig beantragen oder vor der ersten Zahlung zurückziehen

Das Wechselverbot greift nur dann, wenn die EM-Rente einen zeitlich späteren Beginn hätte als die bereits laufende Altersrente. Wenn beide Rentenarten zum selben Zeitpunkt oder die EM-Rente sogar früher beginnen würde, liegt kein Wechsel im rechtlichen Sinne vor. In diesem Fall gilt: Beide Renten werden geprüft, und die höhere wird ausgezahlt.

Daraus ergibt sich eine konkrete Schutzstrategie. Wer gleichzeitig einen Antrag auf Altersrente und einen Antrag auf Erwerbsminderungsrente stellt, setzt damit einen Mechanismus in Gang, der verhindert, dass die Altersrente den Zugang zur EM-Rente versperrt.

Die Rentenversicherung prüft beide Anträge und zahlt die höhere Leistung. Entscheidend ist, dass der EM-Antrag nicht erst nach dem Start der Altersrente gestellt wird.

Wer bereits einen Altersrentenantrag gestellt, aber noch keine erste Zahlung erhalten hat, hat noch eine weitere Möglichkeit: den Antrag zurückzunehmen. Das Wechselverbot setzt Rentenbezug voraus. Wer den Antrag vor der ersten Auszahlung widerruft, kann danach einen EM-Rentenantrag stellen, ohne dass das Wechselverbot gilt. Dieses Zeitfenster ist eng, meist nur wenige Wochen, aber es existiert.

Nach Beginn der ersten Rentenzahlung ist dieser Ausweg endgültig verschlossen. Ein Überprüfungsantrag hilft nur dann, wenn beim ursprünglichen Bescheid bereits ein Fehler der Rentenversicherung vorlag.

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Wer eine Altersrente bewilligt bekommen hat, obwohl zum Antragszeitpunkt die Voraussetzungen für EM-Rente vorlagen, kann dies unter Umständen nachträglich geltend machen. Der Nachweis ist jedoch schwer zu führen und scheitert häufig daran, dass die EM-Rente erst nach Rentenbeginn eingetreten ist.

Schritt-für-Schritt: Was vor jedem Altersrentenantrag verbindlich zu prüfen ist

Bevor ein Altersrentenantrag gestellt wird, sind vier Prüfschritte erforderlich, die über die langfristige finanzielle Absicherung entscheiden können.

Schritt 1: Gesundheitscheck durch Facharzt. Vor dem Altersrentenantrag sollte eine aktuelle fachärztliche Einschätzung eingeholt werden, ob die Voraussetzungen für eine Erwerbsminderungsrente vorliegen oder in absehbarer Zeit vorliegen könnten.

Das bedeutet konkret: weniger als drei Stunden täglich auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeitsfähig für volle Erwerbsminderung, drei bis unter sechs Stunden für teilweise Erwerbsminderung. Diagnosen allein reichen nicht. Gutachter prüfen das tatsächliche Leistungsvermögen.

Schritt 2: Versicherungsrechtliche Voraussetzungen klären. Die Erwerbsminderungsrente setzt neben der allgemeinen Wartezeit von fünf Jahren voraus, dass in den letzten fünf Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung mindestens drei Jahre Pflichtbeiträge geleistet wurden.

Wer längere Zeit Bürgergeld bezogen hat, ohne zwischenzeitlich versicherungspflichtig beschäftigt gewesen zu sein, sollte prüfen, ob diese Drei-Fünftel-Belegung noch erfüllt ist. Die Deutsche Rentenversicherung gibt dazu Auskunft über die kostenlose Rentenauskunft oder in einer persönlichen Beratung.

Schritt 3: Rentenhöhen-Vergleich berechnen lassen. Eine persönliche Renteninformation der Deutschen Rentenversicherung zeigt die voraussichtliche Altersrente. Die Rentenversicherung kann auf Anfrage auch eine Hochrechnung für den EM-Rentenanspruch erstellen.

Wer die Zahlen nebeneinander hat, kann eine informierte Entscheidung treffen, statt auf Empfehlungen des Jobcenters zu vertrauen, das primär an der Verkürzung des Bürgergeld-Bezugs interessiert ist.

Schritt 4: Entscheidung über simultane Antragstellung. Wer gesundheitliche Einschränkungen hat, die möglicherweise EM-Rente begründen, sollte beide Rentenanträge gleichzeitig stellen. Die Deutsche Rentenversicherung prüft dann beide Anträge und zahlt die höhere Leistung.

Der Antrag auf Altersrente blockiert dabei nicht den EM-Antrag, solange dieser nicht zeitlich später beginnt. Rentenberater oder Sozialverbände wie der VdK oder der SoVD können dabei unterstützen.

Ein wichtiger Schutzhinweis gilt bis Ende 2026: Das Jobcenter darf eine Bürgergeld-Beziehende Person derzeit nicht zur vorzeitigen Altersrente mit Abschlägen zwingen. Wer trotzdem ein solches Schreiben erhält, sollte innerhalb eines Monats schriftlich widersprechen und Beratung aufsuchen, bevor er irgendwelche Rentenanträge stellt.

Wer diesen Schritten folgt, schützt sich nicht nur vor dem Wechselverbot, sondern stellt sicher, dass er die Entscheidung über seine Altersabsicherung selbst trifft und nicht das Jobcenter oder der Zeitdruck eines ablaufenden Bescheids. Die Frist bis Ende 2026 ist kein abstrakter gesetzlicher Termin, sondern ein konkretes Handlungsfenster.

Häufige Fragen zur Rentenreihenfolge bei Schwerbehinderung und Bürgergeld

Kann ich EM-Rente und Altersrente gleichzeitig beantragen?

Ja. Das ist sogar empfehlenswert, wenn gesundheitliche Einschränkungen vorliegen. Die Rentenversicherung prüft beide Ansprüche und zahlt die höhere Rente. Ein Wechselverbot entsteht nur, wenn die EM-Rente zeitlich nach der bereits laufenden Altersrente beginnen würde.

Was passiert, wenn das Jobcenter mich zur Altersrente auffordert?

Bis zum 31. Dezember 2026 darf das Jobcenter Sie nicht zur vorzeitigen Altersrente mit Abschlägen verpflichten. Nach dem Jahreswechsel 2027 kann diese Verpflichtung wieder greifen, wenn Sie die Voraussetzungen für eine vorzeitige Altersrente erfüllen. In diesem Fall sollten Sie prüfen, ob die Unbilligkeitsverordnung eine Ausnahme begründet, etwa weil ein EM-Rentenanspruch vorliegt.

Verliere ich die EM-Rente wirklich dauerhaft, wenn ich zuerst Altersrente beantragt habe?

Wenn die Erwerbsminderung erst nach Beginn der Altersrente eingetreten ist: Ja, der Wechsel ist gesetzlich ausgeschlossen. Wer dagegen Widerspruch einlegt, scheitert regelmäßig, weil das Wechselverbot keine Härtefallklausel kennt und auch spätere Gesundheitsverschlechterungen nicht berücksichtigt.

Eine Klage vor dem Sozialgericht war in der Vergangenheit vereinzelt erfolgreich, wenn nachgewiesen werden konnte, dass die Erwerbsminderung bereits am Tag des Altersrentenbeginns vorlag, medizinisch aber noch nicht dokumentiert war. Dieser Nachweis erfordert rückwirkend eingeholte Arztbriefe, Reha-Berichte oder Krankenhausdokumentation aus dem entsprechenden Zeitraum.

Wie lange kann ich einen Altersrentenantrag zurückziehen?

Solange noch keine erste Rentenzahlung erfolgt ist. In der Praxis sind das meist wenige Wochen nach Bescheidzustellung. Der Widerruf muss schriftlich bei der Deutschen Rentenversicherung eingehen. Nach der ersten Zahlung ist der Widerruf nicht mehr möglich.

Welche Beratungsstellen helfen beim Rentenvergleich vor Antragstellung?

Die Deutsche Rentenversicherung bietet kostenlose Beratungsgespräche und Renteninformationen an. Sozialverbände wie der VdK und der SoVD unterstützen bei Antragsstellung und Widersprüchen. Fachanwälte für Sozialrecht sind insbesondere dann sinnvoll, wenn bereits ein Bescheid vorliegt, der angefochten werden soll.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung: Voraussetzungen für einen Rentenanspruch, § 34 SGB VI – GRA (Gemeinsames Rundschreiben Altersrente)

Bundesministerium der Justiz / gesetze-im-internet.de: § 34 SGB VI, Fassung vom 01.01.2023 (8. SGB IV-Änderungsgesetz, BGBl. I S. 2759)

Bundesministerium der Justiz / gesetze-im-internet.de: § 43 SGB VI, Rente wegen Erwerbsminderung

Bundesministerium der Justiz / gesetze-im-internet.de: § 12a SGB II, Vorrangige Leistungen (Fassung ab 01.01.2023, BGBl. 2022 I S. 2328)

Bundesagentur für Arbeit: Fachliche Weisungen zu § 12a SGB II, Stand 2025

Deutsche Rentenversicherung: GRA zu § 89 SGB VI, Zusammentreffen von Renten

Landessozialgericht Baden-Württemberg, Urteil vom 24.10.2024 – Az. L 10 R 717/24