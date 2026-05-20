Schwerbehinderung: Geldleistung statt Sachleistung – was das konkret bedeutet

Wer einen Pflegedienst zugeteilt bekommt, den er nicht gewählt hat, und Hilfsmittel erhält, über die er nicht entschieden hat, kennt das Grundproblem der Sachleistung: Die Behörde bestimmt, wer kommt und was getan wird. Das Persönliche Budget dreht dieses Verhältnis um. Statt einer Sachleistung erhält der Berechtigte eine monatliche Geldleistung und kauft sich die nötige Unterstützung selbst ein.

Der Rechtsanspruch darauf besteht seit dem 1. Januar 2008. Trotzdem beantragen ihn die meisten Berechtigten nie: Das Verfahren wirkt komplex, und Träger erklären ihn selten von sich aus.

Das Persönliche Budget ist keine Zusatzleistung, sondern eine alternative Form der Leistungserbringung. Wer Anspruch auf Assistenzleistungen, Eingliederungshilfe oder Pflegeleistungen hat, kann diese Leistungen als Geld erhalten und selbst organisieren. Dieser Leitfaden erklärt, welche Schritte vom ersten Antrag bis zur ersten Auszahlung nötig sind, worauf Sie bei der Zielvereinbarung achten müssen und was zu tun ist, wenn der Träger verzögert oder ablehnt.

Wer Anspruch hat: Personenkreis, budgetfähige Leistungen, beteiligte Träger

Anspruchsberechtigt ist jeder Mensch mit Behinderung oder drohender Behinderung, der Leistungen zur Rehabilitation und Teilhabe benötigt. Das umfasst körperliche, geistige und seelische Behinderungen gleichermaßen. Ein Schwerbehindertenausweis ist keine zwingende Voraussetzung, erleichtert aber die Bedarfsdarstellung. Entscheidend ist, dass ein gesetzlicher Anspruch auf eine der budgetfähigen Teilhabeleistungen besteht.

Budgetfähig sind alle Leistungen zur Teilhabe: Eingliederungshilfe, ambulante Pflegeleistungen der Pflegekasse, Leistungen der Rentenversicherung oder Unfallversicherung zur Teilhabe am Arbeitsleben, Hilfe zur Pflege der Sozialhilfe sowie Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung für alltägliche und regelmäßig wiederkehrende Bedarfe.

Kein Anspruch besteht auf Leistungen, die das jeweilige Leistungsgesetz gar nicht kennt – das Budget erweitert den Leistungskatalog nicht, es verändert nur die Auszahlungsform.

Mehrere Träger können gleichzeitig beteiligt sein. Wer sowohl Eingliederungshilfe als auch Pflegekassenleistungen benötigt, kann ein trägerübergreifendes Budget beantragen, das als Komplexleistung zusammengefasst wird. Ein einzelner Träger übernimmt dann die Koordinierung.

Die Budgethöhe orientiert sich an den Kosten der vergleichbaren Sachleistungen. Wie hoch konkrete Budgets ausfallen können, zeigen Gerichtsverfahren der letzten Jahre: Vorläufige Eilbudgets von mehreren tausend bis über zehntausend Euro monatlich wurden bewilligt, wenn ein umfassender Betreuungsbedarf nachgewiesen war.

Schritt 1: Den richtigen Träger finden und den Antrag richtig stellen

Thomas R., 44, aus Hannover, lebt mit einer progredienten Multiplen Sklerose. Seit drei Jahren erhält er über das Sozialamt einen Pflegedienst, der täglich zwei Stunden vorbeikommt. Die Zeiten passen nicht zu seinem Alltag, die Assistenten wechseln ständig.

Als er hört, dass er das Geld auch selbst verwalten und eigene Assistenten einstellen könnte, glaubt er zunächst nicht daran. Das Persönliche Budget nach dem Teilhaberecht gibt ihm genau dieses Recht. Seinen Antrag stellt er beim Sozialamt als dem für seine Eingliederungshilfe zuständigen Träger.

Der erste und häufig unterschätzte Schritt ist die Auswahl des richtigen Trägers. Wer einen Antrag beim falschen Träger stellt, verliert deshalb nicht seinen Anspruch. Der Träger, bei dem der Antrag eingeht, ist gesetzlich verpflichtet, ihn innerhalb von zwei Wochen an den zuständigen Träger weiterzuleiten.

Tut er das nicht, bleibt er selbst zuständig – unabhängig davon, ob er eigentlich der richtige Ansprechpartner wäre. Diese Regelung schützt Antragsteller vor endlosem Behörden-Pingpong.

Der Antrag sollte schriftlich und ausdrücklich als „Antrag auf Leistungen zur Teilhabe in der Leistungsform eines Persönlichen Budgets nach § 29 SGB IX” gestellt werden.

Wer nur „ein Persönliches Budget” beantragt, ohne die Leistungsform zu benennen, riskiert einen Sachleistungsbescheid. Dem Antrag beizulegen sind: Schwerbehindertenausweis (sofern vorhanden), ärztliche Befunde und Diagnosen, aktuelle Pflegegutachten sowie eine konkrete Schilderung des Hilfebedarfs nach Tagesablauf und Stundenzahl.

Vor der Antragstellung lohnt eine Beratung bei der Ergänzenden Unabhängigen Teilhabeberatung (EUTB). Das Bundesförderprogramm stellt an vielen Standorten kostenlose, trägerneutrale Beratung bereit. Eine Beratung dort kann helfen, Bedarfe vollständig zu erfassen und typische Antragsfehler zu vermeiden. Thomas R. nutzt diese Beratung, bevor er seinen Antrag formuliert.

Schritt 2: Bedarfsermittlung – was der Träger prüft und was Sie vorbereiten müssen

Nach Eingang des Antrags beginnt die Bedarfsermittlung. Der Träger muss den individuellen Bedarf feststellen und das Budget so bemessen, dass dieser Bedarf tatsächlich gedeckt werden kann.

Das bedeutet in der Praxis: ein Gespräch oder Hausbesuch, oft ergänzt durch Gutachten oder Stellungnahmen des medizinischen oder pflegerischen Fachdienstes. Betroffene sollten zu diesem Gespräch eine Vertrauensperson mitbringen und ihre Bedarfe konkret beschreiben.

Ein Fehler, der im Verfahren häufig unterläuft: zu vage formulierte Bedarfe. Wer sagt „Ich brauche jemanden morgens”, ohne konkrete Stunden, Tätigkeiten und Häufigkeit zu nennen, liefert dem Träger Spielraum für eine zu niedrige Festsetzung.

Detaillierte Tagebücher über den Hilfebedarf der letzten zwei bis vier Wochen sind wertvoller als jede allgemeine Beschreibung. Wer im Arbeitgebermodell eigene Assistenzkräfte beschäftigt, muss auch Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung in die Bedarfsdarstellung einbeziehen.

Die Bedarfsermittlung wird bei laufenden Leistungen typischerweise alle zwei Jahre wiederholt. Wer seinen Bedarf durch veränderte Lebenssituation oder Erkrankungsprogression nicht mehr vollständig gedeckt sieht, kann jederzeit einen Antrag auf Neubemessung stellen, ohne den regulären Turnus abzuwarten. Die Gerichte haben klargestellt, dass Träger den Bedarf nicht allein aus Kostengründen kürzen dürfen.

Schritt 3: Zielvereinbarung lesen, verhandeln, vor Unterbewertung schützen

Hat der Träger den Bedarf festgestellt, folgt die Zielvereinbarung. Dieses Dokument ist das Kernstück des Persönlichen Budgets: ein Vertrag zwischen Träger und Leistungsberechtigtem, der mindestens Regelungen über die Förder- und Leistungsziele, den Nachweis der Bedarfsdeckung, die Qualitätssicherung und die Budgethöhe enthalten muss.

Erst nach Unterzeichnung erlässt der Träger den Bewilligungsbescheid. Wer ausschließlich Pflegekassenleistungen über das Budget bezieht, braucht keine Zielvereinbarung abzuschließen.

Die Zielvereinbarung ist kein Angebot, das man schweigend annimmt. Wer mit dem Entwurf nicht einverstanden ist, kann Änderungen verlangen und nachverhandeln. Das Landessozialgericht Sachsen-Anhalt hat im November 2025 festgestellt, dass eine Unterschrift unter Vorbehalt den Anspruch nicht zerstört:

Betroffene können die Zielvereinbarung unter Vorbehalt unterzeichnen, die Auszahlung sichern und parallel Widerspruch einlegen. Das Bundessozialgericht hat klargestellt, dass die in der Zielvereinbarung genannte Budgethöhe keine Bindungswirkung entfaltet: Wer unterschrieben hat, kann die Höhe trotzdem anfechten.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Besondere Aufmerksamkeit verdienen die Nachweispflichten. Der Träger darf prüfen, ob das Budget zweckentsprechend eingesetzt wird. Er darf aber keinen detaillierten Verwendungsnachweis über jeden einzelnen Euro verlangen – das Budget ist eine Pauschalleistung. Klauseln, die eine centgenaue Abrechnung verlangen oder nichtverbrauchte Beträge zur Rückforderung ausweisen, sind rechtlich angreifbar.

Thomas R. erhält nach sechs Wochen Bedarfsermittlung einen Entwurf der Zielvereinbarung. Das Sozialamt setzt ein monatliches Budget von 1.620 Euro an, was für rund 30 Stunden Assistenz reicht. Sein beschriebener Bedarf liegt bei knapp 45 Stunden monatlich.

Er unterschreibt schriftlich unter dem Zusatz „Vorbehalt der Budgethöhe” und legt gleichzeitig Widerspruch gegen die zu niedrige Festsetzung ein. Die Auszahlung beginnt, der Widerspruch läuft parallel.

Wenn der Träger verzögert, ablehnt oder die Zielvereinbarung kündigt

Verzögerungen sind im Verfahren keine Ausnahme. Wer keine Antwort erhält, sollte schriftlich an die Bearbeitungspflichten erinnern und eine angemessene Frist setzen. Kommt keine Reaktion, kann beim zuständigen Sozialgericht einstweiliger Rechtsschutz beantragt werden. Gerichte haben Träger zur zeitnahen Bedarfsfeststellung verpflichtet, wenn sonst gravierende Teilhabeverluste drohten.

Wird der Antrag abgelehnt, beginnt die einmonatige Widerspruchsfrist mit Zugang des Bescheids. Ein häufiger Ablehnungsgrund ist die Behauptung, die Bedarfsdeckung könne nicht durch ein Budget sichergestellt werden. Diese Begründung hält vor Gericht regelmäßig nicht stand, wenn ein vergleichbarer Sachleistungsanspruch besteht. Der Anspruch auf das Budget folgt aus dem Anspruch auf die Sachleistung.

Eine besondere Situation entsteht, wenn der Träger eine laufende Zielvereinbarung kündigt. Das ist nur aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung möglich. Für den Träger kann ein wichtiger Grund vorliegen, wenn die leistungsberechtigte Person Nachweispflichten dauerhaft nicht erfüllt.

Das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen hat im Juli 2025 entschieden, dass eine Kündigung wegen mangelnder Mitwirkung bei der Bedarfsermittlung rechtmäßig sein kann – aber die Anforderungen daran sind hoch. Im Fall der Kündigung wird der Bewilligungsbescheid aufgehoben; Betroffene sollten dann umgehend einstweiligen Rechtsschutz beantragen.

Unterstützung in Widerspruchs- und Klageverfahren bieten Sozialverbände wie VdK und SoVD ihren Mitgliedern. Die EUTB kann auch nach der Antragstellung begleiten. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Persönliches Budget berät telefonisch zu spezifischen Verfahrensfragen.

Häufige Fragen zum Persönlichen Budget

Kann ich das Persönliche Budget auch beantragen, wenn ich nur Pflegegeld beziehe?

Pflegegeld der Pflegekasse ist bereits eine Geldleistung. Das Persönliche Budget nach § 29 SGB IX betrifft Sachleistungen wie ambulante Pflegesachleistungen sowie Leistungen anderer Träger, etwa der Eingliederungshilfe.

Wer nur Pflegegeld bezieht, ohne weitere Sachleistungen zu erhalten, hat keinen gesonderten Budget-Antrag zu stellen. Wer aber neben Pflegegeld Sachleistungen der Pflegekasse oder Eingliederungshilfe in Anspruch nimmt, kann diese in ein Persönliches Budget umwandeln.

Was passiert, wenn ich das Budget nicht vollständig verbrauche?

Das Persönliche Budget ist eine Pauschalleistung. Nichtverbrauchte Beträge müssen nicht zurückgezahlt werden, solange die vereinbarten Leistungsziele erreicht werden. Zielvereinbarungen können Rückzahlungsklauseln enthalten, die rechtlich angreifbar sind, wenn sie auf eine centgenaue Abrechnung hinauslaufen. Wer eine solche Klausel im Entwurf findet, sollte sie vor Unterschrift verhandeln oder streichen lassen.

Darf ich mit dem Budget Angehörige bezahlen?

Ja, aber mit Einschränkungen. Pflegeleistungen nach SGB XI dürfen nicht durch nahe Angehörige erbracht und aus dem Budget refinanziert werden. Für Eingliederungshilfeleistungen ist die Lage differenzierter: Organisatorische Assistenzleistungen wie Koordination, Einsatzplanung oder Abrechnung können nach Rechtsprechung des LSG Sachsen-Anhalt durch Angehörige erbracht werden. Wer Angehörige einsetzen möchte, sollte dies transparent im Antrag benennen und rechtlich beraten lassen.

Gibt es das Persönliche Budget auch als Gutschein statt als Geld?

Ja. In begründeten Fällen kann das Budget auch als Gutschein ausgezahlt werden, etwa wenn die Geldverwaltung für den Betroffenen nicht möglich ist oder ein bestimmter Anbieter direkt beauftragt werden soll.

Das Landessozialgericht Baden-Württemberg hat 2025 in einem Eilverfahren ein Budget von über 20.000 Euro monatlich als Gutschein zugesprochen. Die Gutscheinvariante schränkt die Selbstbestimmung ein, sichert aber den Anspruch für Menschen, die das Arbeitgebermodell nicht selbst stemmen können.

Was tue ich, wenn der Träger das Bedarfsermittlungsgespräch monatelang nicht ansetzt?

Setzen Sie dem Träger schriftlich eine Frist von zwei Wochen und fordern Sie ein konkretes Terminangebot an. Bleibt die Antwort aus, können Sie beim zuständigen Sozialgericht eine einstweilige Anordnung beantragen. Maßgeblich ist dabei, ob durch die Verzögerung konkrete Teilhabeverluste drohen – etwa eine laufende Therapie, die ohne Budgetbewilligung abbricht, oder eine Versorgungslücke wegen auslaufender Sachleistung.

Je konkreter Sie den drohenden Schaden darlegen, desto größer die Erfolgsaussichten im Eilverfahren.

Quellen

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS): Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) – Förderprogramm Teilhabe

Bundesarbeitsgemeinschaft Persönliches Budget (BAG-PB): Antragsverfahren Persönliches Budget

Deutsche Rentenversicherung (DRV): Gemeinsame Rechtsanleitung § 29 SGB IX

Bundessozialgericht: Urteil vom 28. Januar 2021, B 8 SO 9/19 R – Zielvereinbarung, Befristung, Budgethöhe

LSG Sachsen-Anhalt: Beschluss vom 10. November 2025, L 8 SO 16/25 B ER – Vorbehalt bei Zielvereinbarung

LSG Niedersachsen-Bremen: Beschluss vom 7. Juli 2025, L 8 SO 47/25 B ER – Kündigung bei Bedarfsermittlung

dejure.org: § 29 SGB IX (Neuntes Buch Sozialgesetzbuch) in der seit dem 1. Januar 2025 geltenden Fassung