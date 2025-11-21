Pflegegrad, Sozialhilfe, leeres Konto: Hilfe zur Pflege verschlingt Pflegegeld

Lesedauer 6 Minuten

Pflegebedürftige, die auf Sozialhilfe angewiesen sind, erleben oft ein böses Erwachen: Auf dem Papier gibt es Pflegegeld, in der Praxis bleibt davon so gut wie nichts übrig. Der Grund liegt in einem komplizierten Zusammenspiel zwischen Pflegeversicherung und Sozialhilferecht – und in Berechnungsregeln, die vielen Betroffenen gar nicht erklärt werden.

Pflegegeld und Hilfe zur Pflege: Zwei Systeme mit unterschiedlichen Logiken

Pflegegeld wird von der Pflegekasse nach dem Pflegeversicherungsgesetz gezahlt. Es richtet sich nach dem Pflegegrad und soll ermöglichen, dass Angehörige oder andere nahestehende Personen die Pflege zu Hause übernehmen. Juristisch handelt es sich um eine zweckgebundene Leistung zur Sicherstellung der Pflege.

Hilfe zur Pflege gehört dagegen zur Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch. Sie springt ein, wenn pflegebedingte Kosten nicht aus eigenem Einkommen, Vermögen und Leistungen der Pflegeversicherung gedeckt werden können. Sozialhilfe ist damit immer nachrangig. Erst wenn alle vorrangigen Mittel eingesetzt sind, darf der Sozialhilfeträger zahlen.

Genau an dieser Schnittstelle entsteht der Widerspruch, der für Betroffene so unverständlich wirkt: Einerseits ist das Pflegegeld „anrechnungsfrei“, andererseits wird es bei der Berechnung der Hilfe zur Pflege trotzdem voll verwertet.

Pflegegeld als Einkommen geschützt – und trotzdem im System „verbraucht“

Für die meisten Sozialleistungen gilt: Leistungen der Pflegeversicherung werden nicht als Einkommen angerechnet. Wer Pflegegeld erhält, muss deshalb grundsätzlich keine Kürzung bei Grundsicherung im Alter, Erwerbsminderungsrente mit Grundsicherung oder Hilfe zum Lebensunterhalt fürchten. Das Pflegegeld kommt zusätzlich zum Regelsatz hinzu.

Ganz anders sieht es aus, wenn Hilfe zur Pflege gewährt wird. Hier prüft das Sozialamt zunächst den gesamten pflegebedingten Bedarf. Dazu zählen etwa die Kosten eines Pflegedienstes, notwendige Hilfsmittel oder Aufwendungen für Nachtbetreuung.

Von diesem Bedarf werden dann alle vorrangigen Leistungen abgezogen, besonders die Zahlungen der Pflegekasse. Was übrig bleibt, übernimmt die Sozialhilfe.

In der Praxis bedeutet das: Pflegegeld ist zwar kein „anzurechnendes Einkommen“, mindert aber den Bedarf in der Hilfe zur Pflege. Für Betroffene macht das kaum einen Unterschied – letztlich bleibt vom Pflegegeld häufig nichts zusätzlich übrig.

Rechenbeispiel: Pflegegrad, niedrige Rente und Hilfe zur Pflege

Eine 78-jährige Frau hat Pflegegrad 3 und lebt allein in einer Mietwohnung. Sie erhält eine kleine Altersrente von 900 Euro und Pflegegeld der Pflegekasse. Weil sie zusätzlich einen ambulanten Pflegedienst braucht und ihre Rente für Miete, Lebensunterhalt und Pflege nicht reicht, wird Hilfe zur Pflege beantragt.

Das Sozialamt ermittelt zunächst, wie hoch die pflegebedingten Aufwendungen insgesamt sind. Dann werden die Leistungen der Pflegekasse – also Pflegegeld oder Pflegesachleistung beziehungsweise eine Kombination – vollständig vom Bedarf abgezogen. Erst der verbleibende Rest wird als Hilfe zur Pflege übernommen. Im Ergebnis steht auf dem Bescheid zwar ein Pflegegeldbetrag, in der tatsächlichen Monatskasse der Frau taucht er aber kaum oder gar nicht auf, weil er rechnerisch schon zur Deckung des Pflegebedarfs eingesetzt wurde.

Subjektiv fühlt es sich so an, als ob das Pflegegeld „weg“ ist, seitdem das Sozialamt im Spiel ist. Objektiv ist das sogar richtig: Es wird vollständig in die Finanzierung der Pflege eingerechnet.

Stationäre Pflege: Wenn das Pflegegeld ganz verschwindet

Besonders drastisch ist der Effekt beim Umzug in ein Pflegeheim. Mit dem Wechsel in die vollstationäre Pflege ruht das Pflegegeld der Pflegekasse. Stattdessen zahlt die Pflegeversicherung einen Anteil der Heimkosten direkt an die Einrichtung. Reicht das eigene Einkommen nicht aus, übernimmt die Sozialhilfe als Hilfe zur Pflege die ungedeckten Restkosten.

Die pflegebedürftige Person erhält dann nur noch einen sogenannten Barbetrag zur persönlichen Verfügung, also eine Art Taschengeld für kleinere Anschaffungen. Das frühere Pflegegeld, das zuvor im häuslichen Umfeld die Angehörigenpflege gestützt hat, existiert im Heimbetrieb nicht mehr. Wer auf Sozialhilfe angewiesen ist, verliert damit einen wesentlichen Gestaltungsspielraum, den er vorher mit eigenem Pflegegeld hatte.

Sozialhilferechtliches Pflegegeld: Restbeträge statt echter Entlastung

Neben dem Pflegegeld der Pflegekasse kennt auch die Sozialhilfe ein eigenes Pflegegeld für häusliche Pflege. Es wird gewährt, wenn keine oder nur eingeschränkt Leistungen aus der Pflegeversicherung fließen, die Pflege aber trotzdem zu Hause sichergestellt werden soll. Die Beträge orientieren sich an den Leistungen der Pflegeversicherung, sind aber an Bedürftigkeit und Mitteleinsatz gebunden.

Sobald das Sozialamt zusätzlich Sachleistungen finanziert, etwa einen Pflegedienst oder teilstationäre Angebote, wird dieses sozialhilferechtliche Pflegegeld häufig spürbar gekürzt. In vielen Konstellationen bleibt nur ein Drittel als sogenanntes Restpflegegeld übrig.

Auf dem Bescheid steht dann zwar weiterhin „Pflegegeld“, tatsächlich handelt es sich eher um einen kleinen Anerkennungsbetrag, während der Löwenanteil des Bedarfs direkt über Sachleistungen abgewickelt wird.

Gerade hier fühlen sich Betroffene getäuscht, weil sie zunächst mit einem höheren Pflegegeld gerechnet haben und erst später merken, dass es durch die Kombination mit anderen Leistungen massiv zusammenschrumpft.

Pflegende Angehörige: Pflegegeld darf nicht zur Falle werden

Was passiert mit dem Pflegegeld, wenn es an pflegende Angehörige weitergegeben wird? Die Pflegeperson – oft Tochter, Sohn oder Ehepartner – steckt nicht selten eigene Erwerbsmöglichkeiten zurück, um die Pflege zu ermöglichen. Das weitergeleitete Pflegegeld ist rechtlich als Aufwandsentschädigung für diese nicht erwerbsmäßige Pflege gedacht.

Fachliche Empfehlungen sehen vor, dass dieses weitergegebene Pflegegeld bei der pflegenden Person nicht als Einkommen berücksichtigt werden soll, wenn sie selbst Sozialleistungen erhält. In der Praxis kommt es jedoch immer wieder vor, dass Jobcenter oder Sozialämter den Betrag trotzdem als anrechenbares Einkommen behandeln und entsprechende Kürzungen vornehmen.

Ein typisches Beispiel: Eine arbeitslose Tochter pflegt ihre Mutter mit Pflegegrad und bekommt von ihr das Pflegegeld weitergeleitet. Die Tochter bezieht Bürgergeld oder Hilfe zum Lebensunterhalt.

Das Jobcenter rechnet das Pflegegeld als zusätzliches Einkommen an und kürzt die Leistungen. In vielen Fällen ist das fehlerhaft und kann über Widerspruch oder Klage korrigiert werden. Entscheidend ist, dass die Pflege nicht als „gewerblich“ angesehen wird, sondern als familiäre, nicht erwerbsmäßige Unterstützung.

Zweckbindung des Pflegegeldes: Spielraum ja, aber nicht grenzenlos

Pflegegeld ist zweckgebunden für die Sicherstellung der Pflege. Die Pflegebedürftigen haben grundsätzlich einen Gestaltungsspielraum, wie sie das Geld einsetzen. Es kann etwa die Aufwandsentschädigung für Angehörige finanzieren, niederschwellige Hilfen ermöglichen oder ergänzend zur Unterstützung durch einen Pflegedienst dienen.

Wird das Pflegegeld aber über längere Zeit offensichtlich nicht für Pflegeleistungen verwendet, kann das Sozialamt argumentieren, dass insoweit kein pflegebedingter Bedarf besteht. Die Behörde kann dann die Hilfe zur Pflege entsprechend kürzen oder neu berechnen.

Streitfälle entstehen beispielsweise dann, wenn Pflegegeld stattdessen zur Deckung von Mietrückständen, Haushaltsanschaffungen oder anderen Kosten eingesetzt wird, die das Sozialamt selbst als „nicht pflegebezogen“ einstuft.

Einkommens- und Vermögensgrenzen: Wenn Hilfe zur Pflege am Schonvermögen scheitert

Dass Pflegegeld formal geschützt ist, heißt nicht, dass die Hilfe zur Pflege automatisch bewilligt wird. Die Sozialhilfe prüft immer auch Einkommen und Vermögen. Werden bestimmte Freibeträge überschritten, müssen eigene Mittel zunächst eingesetzt werden, bevor die Hilfe zur Pflege greift.

Gerade bei älteren Menschen mit bescheidenem, aber vorhandenem Vermögen führt das dazu, dass sie zwar Pflegegeld erhalten, die Sozialhilfe aber lange Zeit nur teilweise oder gar nicht einsetzt. Auch hier gilt: Das Pflegegeld ist auf dem Konto sichtbar, wird aber faktisch zur Deckung des Pflegebedarfs verbraucht, weil weitere öffentliche Hilfe erst deutlich später einsetzt.

Versteckte Nachteile und typische Fallstricke

Die offiziellen Slogans, dass Pflegegeld anrechnungsfrei sei, stimmen nur zur Hälfte. Im Bereich der Hilfe zur Pflege wird das Geld nahezu vollständig in die Bedarfsberechnung eingezogen. Besonders nachteilig wirkt sich das bei folgenden Konstellationen aus:

Pflegebedürftige verlieren beim Wechsel ins Heim ihr Pflegegeld und haben nur noch den geringen Barbetrag zur Verfügung. Bei Kombination von häuslicher Pflege mit umfangreichen Sachleistungen schrumpft ein ursprünglich höheres Pflegegeld oft zu einem Restbetrag zusammen.

Pflegende Angehörige, die selbst Sozialleistungen beziehen, riskieren Kürzungen, wenn Behörden das weitergeleitete Pflegegeld fehlerhaft als Einkommen werten. Und wer über geringes, aber vorhandenes Vermögen verfügt, bekommt Hilfe zur Pflege häufig erst spät oder nur eingeschränkt, obwohl Pflegegeld allein nicht ausreicht, um die Versorgung dauerhaft sicherzustellen.

Typische Konstellationen und ihre Folgen für das Pflegegeld

Konstellation Auswirkung auf Pflegegeld und Hilfe zur Pflege Häusliche Pflege mit Hilfe zur Pflege Pflegegeld wird nicht als Einkommen angerechnet, aber vollständig in die Bedarfsberechnung eingestellt; zusätzlich bleibt oft kaum Geld übrig. Übergang in vollstationäre Pflege mit Sozialhilfe Pflegegeld der Pflegekasse ruht, stattdessen Pflegesachleistung für das Heim; der pflegebedürftigen Person bleibt nur der Barbetrag zur Verfügung. SGB-XII-Pflegegeld plus Sachleistungen Sozialhilferechtliches Pflegegeld wird bei Hinzutritt von Sachleistungen häufig stark gekürzt; übrig bleibt meist nur ein Restpflegegeld. Pflegende Angehörige mit Bürgergeld/Sozialhilfe Weitergeleitetes Pflegegeld soll als Aufwandsentschädigung grundsätzlich nicht angerechnet werden; fehlerhafte Kürzungen kommen aber in der Praxis vor. Pflegebedürftige mit geringem, aber vorhandenem Vermögen Pflegegeld fließt, Hilfe zur Pflege setzt wegen Vermögenseinsatz oft erst später ein; Pflegegeld wird faktisch zur Deckung der Pflegekosten verbraucht.

FAQ: Pflegegeld und Hilfe zur Pflege – die 5 wichtigsten Fragen

1. Wird Pflegegeld auf Grundsicherung oder Sozialhilfe als Einkommen angerechnet?

Nein, Leistungen der Pflegeversicherung gelten grundsätzlich nicht als Einkommen und dürfen den Regelsatz bei Grundsicherung oder Hilfe zum Lebensunterhalt nicht mindern. In der Hilfe zur Pflege wird das Pflegegeld aber zur Deckung des Pflegebedarfs eingesetzt, sodass es dort rechnerisch „verbraucht“ wird.

2. Warum habe ich trotz Pflegegeld kaum mehr Geld zur Verfügung, wenn das Sozialamt hilft?

Sobald Hilfe zur Pflege bewilligt wird, zieht das Sozialamt das Pflegegeld und andere Leistungen der Pflegekasse vom Gesamtpflegebedarf ab. Die Sozialhilfe übernimmt nur die verbleibende Lücke, weshalb das Pflegegeld meist nicht zusätzlich im Geldbeutel ankommt.

3. Was passiert mit meinem Pflegegeld, wenn ich ins Pflegeheim ziehe?

In der vollstationären Pflege ruht das Pflegegeld der Pflegekasse und wird durch direkte Zahlungen an das Heim ersetzt. Wer auf Sozialhilfe angewiesen ist, erhält dann nur noch einen Barbetrag zur persönlichen Verfügung und hat keinen freien Zugriff mehr auf Pflegegeld.

4. Darf ich Pflegegeld an Angehörige weitergeben, die selbst Sozialleistungen bekommen?

Ja, die Weitergabe des Pflegegeldes an pflegende Angehörige ist ausdrücklich vorgesehen und gilt als Aufwandsentschädigung für nicht erwerbsmäßige Pflege. Bei Angehörigen im Bürgergeld- oder Sozialhilfebezug soll dieser Betrag grundsätzlich nicht als Einkommen angerechnet werden, fehlerhafte Bescheide sollten aber unbedingt geprüft werden.

5. Was kann ich tun, wenn mein Pflegegeld angerechnet oder „weggerechnet“ wurde?

In solchen Fällen lohnt sich eine genaue Prüfung des Bescheids und gegebenenfalls ein fristgerechter Widerspruch. Unterstützung bieten Pflegestützpunkte, unabhängige Beratungsstellen, Sozialverbände oder spezialisierte Anwältinnen und Anwälte, die die Berechnungen der Behörden überprüfen können.

Was Betroffene tun können

Pflegebedürftige und ihre Angehörigen sollten Bescheide von Pflegekassen, Jobcentern und Sozialämtern genau prüfen – insbesondere dann, wenn Pflegegeld plötzlich „verschwunden“ scheint oder als Einkommen angerechnet wird. Zweifel an der Berechnung sind kein Ausnahmefall, sondern eher die Regel, wenn mehrere Leistungsträger beteiligt sind.

Sinnvoll ist es, sich frühzeitig beraten zu lassen, etwa bei Pflegestützpunkten, unabhängigen Sozialberatungsstellen, Sozialverbänden oder spezialisierten Anwältinnen und Anwälten. Gerade bei Hilfe zur Pflege geht es um langfristige, oft existenzielle Beträge. Wer hier die Systemlogik kennt und fehlerhafte Anrechnungen nicht hinnimmt, kann verhindern, dass das Pflegegeld in der Komplexität der Sozialhilfe vollständig untergeht.