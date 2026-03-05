Bürgergeld-Aufstocker muss keinen Unterhalt zahlen

Lesedauer 4 Minuten

Wenn ein Elternteil Bürgergeld bezieht, versucht die Unterhaltsvorschusskasse oft trotzdem, die gezahlten Leistungen zurückzuholen – selbst dann, wenn der Betroffene nur einen Minijob hat und ergänzend SGB-II-Leistungen braucht.

Das Amtsgericht Moers hat dem jetzt klar einen Riegel vorgeschoben: § 7a UVG schützt nicht nur „Null-Einkommens“-Beziehende, sondern auch Aufstocker mit geringem Einkommen. Der Rückgriff darf dann nicht einmal gerichtlich geltend gemacht werden. (487 F 43/23 )

Der konkrete Fall: Drei Kinder, Unterhaltsvorschuss – und ein Vater mit Minijob und Bürgergeld

Der Vater von drei Kindern lebte getrennt von den Kindern; diese wohnten bei der Mutter. Der Mann arbeitete seit Jahren in einem Restaurant 16 Stunden pro Woche und erzielte dabei Einkünfte, die sich im Verlauf erhöhten, aber durchweg niedrig blieben.

Es handelte sich um ungefähr 550 Euro (2019/2020), 565 Euro (2021) und zuletzt im Schnitt rund 636 Euro (2022/2023). Zusätzlich bezog er ergänzende Leistungen nach dem SGB II – er war also klassischer „Aufstocker“.

Die Mutter erhielt für die Kinder Unterhaltsvorschussleistungen. Das Land (über die Unterhaltsvorschusskasse) nahm den Vater aus übergegangenem Recht nach § 7 UVG in Anspruch und wollte erhebliche Beträge zurückholen, die sich über mehrere Jahre aufaddiert hatten.

So ging das Land vor: Rückforderung, Druckaufbau und fiktive Vollzeit-Rechnungen

Die Unterhaltsvorschusskasse informierte den Vater früh über den Rückgriff, setzte ihn in Verzug und verlangte Auskünfte zu seinen wirtschaftlichen Verhältnissen. Dabei wurde er auch auf die gesteigerte Erwerbsobliegenheit gegenüber minderjährigen Kindern hingewiesen.

Später leitete das Land ein vereinfachtes Unterhaltsverfahren ein, das wegen Einwendungen des Vaters in ein reguläres Verfahren überging.

Inhaltlich argumentierte das Land nicht mit dem realen Einkommen, sondern mit einer Erwartung: Der Vater könne bei Vollzeitarbeit – etwa als Briefzusteller – plus Nebentätigkeit deutlich höhere Einkünfte erzielen.

Das Land rechnete deshalb mit fiktiv möglichen Einkommen und verlangte sowohl Rückstände als auch laufenden Mindestunterhalt, obwohl der Mann tatsächlich weiterhin aufstockende SGB-II-Leistungen brauchte.

Die Lage des Vaters: Keine Leistungsfähigkeit – und praktische Hürden

Der Vater hielt dem entgegen, dass er aus seinem realen Einkommen nicht leistungsfähig sei und § 7a UVG den Rückgriff sperre. Er argumentierte zudem, er dürfe durch Arbeit nicht schlechter stehen als ohne Arbeit, denn sonst würde der Staat Aufstockern faktisch einen Nachteil „bestrafen“.

Zusätzlich trug er vor, dass ihm eine Vollzeitbeschäftigung auch praktisch nicht ohne Weiteres möglich sei, weil er Umgangszeiten wahrnehme und keine Fahrerlaubnis habe, die im Zustellerbereich häufig verlangt werde.

Damit lag der Kernkonflikt auf dem Tisch: Darf das Land trotz Bürgergeld-Bezug und geringem Erwerbseinkommen gerichtlich gegen den Vater vorgehen – oder greift die Schutzvorschrift des § 7a UVG?

Die Rechtslage: § 7a UVG stoppt den Rückgriff – nicht nur die Vollstreckung

Das Gericht stellte klar, was der Bundesgerichtshof kurz zuvor bereits entschieden hatte: § 7a UVG verhindert bereits die gerichtliche Geltendmachung des übergegangenen Unterhaltsanspruchs. Es geht also nicht nur darum, ob später vollstreckt werden darf – der Staat darf den Anspruch in diesen Fällen schon nicht titulieren lassen.

Damit wird ein verbreitetes Vorgehen der Praxis gestoppt, bei dem Behörden „trotzdem erstmal“ klagen und sich dann auf spätere Vollstreckungsfragen zurückziehen. Genau das ist nach der BGH-Linie unzulässig.

Warum der Schutz auch für Aufstocker gilt: Minijob darf nicht zum Bumerang werden

Besonders wichtig ist die Aussage des Amtsgerichts: Die Schuldnerschutzvorschrift gilt auch dann, wenn der Unterhaltsschuldner geringfügige Einkünfte hat. Das Gericht begründet das überzeugend mit Sinn und Zweck der Norm.

Der Gesetzgeber wollte vermeiden, dass Rückgriffsbemühungen gegen Menschen laufen, die unter dem System des „Förderns und Forderns“ im SGB II stehen und ihr Existenzminimum ohnehin nicht aus eigener Kraft decken können.

Würde man § 7a UVG nur auf „Null-Einkommen“ anwenden, hätte das fatale Folgen: Wer einen Minijob aufnimmt, würde schlechter gestellt als jemand, der gar nicht arbeitet.

Das wäre nicht nur sachlich widersinnig, sondern würde auch die Arbeitsaufnahme unattraktiv machen – also genau das Gegenteil dessen, was Sozialpolitik angeblich erreichen soll.

Konsequenz im Verfahren: Antrag komplett abgewiesen – Land trägt die Kosten

Das Amtsgericht Moers wies die Anträge des Landes vollständig zurück. Das Land musste die Verfahrenskosten tragen, der Verfahrenswert wurde auf bis 30.000 Euro festgesetzt.

Entscheidend war: Solange der Vater ergänzend SGB-II-Leistungen bezieht und kein existenzsicherndes eigenes Einkommen hat, darf der Rückgriff nach § 7a UVG nicht verfolgt werden – und zwar unabhängig davon, ob theoretisch fiktive Erwerbsmöglichkeiten behauptet werden.

Was Betroffene daraus mitnehmen können

Der Beschluss ist ein klares Signal an Unterhaltsvorschusskassen, die Aufstocker trotzdem in Regress nehmen wollen. Wer Bürgergeld bezieht und nur geringfügig verdient, muss sich nicht automatisch gefallen lassen, dass der Staat jahrelange UVG-Leistungen gerichtlich eintreibt.

Entscheidend ist, ob § 7a UVG greift – und der greift nach dieser Linie gerade auch dann, wenn ein Minijob vorhanden ist, der das Existenzminimum nicht deckt.

FAQ: Fragen und Antworten

Gilt der Schutz nach § 7a UVG nur bei komplett fehlendem Einkommen?

Nein. Das Gericht stellt ausdrücklich klar, dass § 7a UVG auch bei geringfügigen Einkünften gilt, wenn weiterhin SGB-II-Leistungen bezogen werden und das Einkommen nicht zur Existenzsicherung reicht.

Darf die Unterhaltsvorschusskasse trotzdem klagen und sich erst später um die Vollstreckung kümmern?

Nein. § 7a UVG sperrt bereits die gerichtliche Geltendmachung. Das heißt: Schon der Versuch, einen Titel zu bekommen, ist unzulässig, solange die Voraussetzungen vorliegen.

Was ist mit „fiktivem Einkommen“, also der Behauptung, jemand könne Vollzeit arbeiten?

Das hilft dem Land hier nicht. § 7a UVG zielt gerade darauf, solche Rückgriffsbemühungen zu verhindern, solange der Betroffene im SGB-II-Bezug ist und kein existenzsicherndes eigenes Einkommen hat.

Kann später nachgefordert werden, wenn der Betroffene irgendwann aus dem Bürgergeld rauskommt?

Nach der Linie, die auch das Amtsgericht übernimmt, soll der Rückgriff für die Zeiträume, in denen § 7a UVG greift, gerade entfallen und nicht nur „aufgeschoben“ werden.

Maßgeblich ist die zeitliche Kongruenz: Unterhalt wird grundsätzlich nicht rückwirkend „nachgebaut“, wenn der Rückgriff gesetzlich gerade nicht verfolgt werden darf.

Was sollten Betroffene tun, wenn trotzdem ein Rückgriffsschreiben oder ein Verfahren kommt?

Wichtig ist, den eigenen SGB-II-Bezug und die Höhe des tatsächlichen Einkommens sauber nachzuweisen und sich ausdrücklich auf § 7a UVG zu berufen.

Wenn die Kasse dennoch klagt, ist anwaltliche Beratung sinnvoll, weil es um die richtige Einordnung des Status als SGB-II-Bezieher und um die Anwendung der Schutzvorschrift geht.

Fazit

Das Amtsgericht Moers stellt sich klar gegen den Versuch, Unterhaltsvorschussleistungen von Menschen zurückzuholen, die selbst im Existenzminimum feststecken. § 7a UVG ist eine echte Schutzmauer – und sie gilt auch für Aufstocker mit Minijob.

Wer Bürgergeld bezieht, soll nicht durch staatliche Rückgriffe in ein noch tieferes Loch gedrückt werden, nur weil er überhaupt arbeitet.