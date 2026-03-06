Rente mit 63 und Teilzeit arbeiten

Lesedauer 6 Minuten

Wenn „Rente mit 63“ auf Teilzeit trifft: Was heute wirklich möglich ist

„Rente mit 63“ klingt nach einem klaren Versprechen: früher raus aus dem Job, trotzdem finanziell sicher. In der Realität steckt hinter dem Begriff jedoch ein ganzes Bündel an Regeln, Übergängen und Fallstricken – und genau hier wird es spannend, wenn Menschen nicht vollständig aussteigen, sondern in Teilzeit weiterarbeiten wollen.

Seit einigen Jahren haben sich die Rahmenbedingungen deutlich verschoben: Wer eine Altersrente bezieht, kann Arbeit und Rente in vielen Konstellationen deutlich freier kombinieren als früher. Das macht Planung einfacher, erhöht aber auch die Verantwortung, die eigene Entscheidung sauber zu kalkulieren.

Warum „Rente mit 63“ oft missverstanden wird

Um die Kombination aus Rente und Teilzeit zu verstehen, muss man zuerst den Begriff entzaubern. Umgangssprachlich meinen viele mit „Rente mit 63“ die abschlagsfreie Altersrente nach 45 Versicherungsjahren. Diese Rentenart heißt offiziell „Altersrente für besonders langjährig Versicherte“.

Entscheidend ist: Die Altersgrenze liegt für jüngere Jahrgänge nicht mehr bei 63. Sie wurde schrittweise angehoben und nähert sich für spätere Geburtsjahrgänge dem 65. Lebensjahr an. Wer heute „mit 63“ ohne Abzüge gehen will, wird in aller Regel enttäuscht, weil diese Möglichkeit nur für ältere Jahrgänge in dieser Form galt.

Daneben existiert die „Altersrente für langjährig Versicherte“ nach 35 Versicherungsjahren. Sie kann weiterhin ab 63 beginnen, ist dann aber grundsätzlich mit Abschlägen verbunden, die dauerhaft bleiben.

Genau diese zweite Variante ist in der Praxis häufig gemeint, wenn Menschen sagen, sie wollten „Rente mit 63“ – auch wenn sie dabei eine andere Rentenart im Kopf haben.

Abschläge: Der Preis für den frühen Start – und warum er dauerhaft bleibt

Wer über die 35 Versicherungsjahre in die Altersrente für langjährig Versicherte geht und vor der eigenen maßgeblichen Altersgrenze startet, muss mit Abschlägen rechnen.

Die Regel ist einfach, die Wirkung langfristig: Pro Monat vorzeitigem Rentenbeginn werden 0,3 Prozent abgezogen, und dieser Abzug bleibt für die gesamte Rentenbezugsdauer bestehen. Damit wird aus einer Entscheidung am Übergang in den Ruhestand eine lebenslange Rechengröße.

Wie hoch der Abschlag am Ende ist, hängt vom Geburtsjahr und der individuellen Regelaltersgrenze ab. Für Versicherte des Jahrgangs 1963, die im Jahr 2026 63 Jahre alt werden, liegt die reguläre Altersgrenze bei 66 Jahren und zehn Monaten.

Wer dann mit 63 startet, landet nach den Angaben der Deutschen Rentenversicherung bei einem Abschlag von 13,8 Prozent. Das zeigt, wie stark die schrittweise Anhebung der Altersgrenzen die Rechnung verändert hat.

Tabelle: Rente mit 63, Teilzeit und Abschläge

Geburtsjahrgang Abschlag bei Rentenbeginn mit 63 (Altersrente für langjährig Versicherte, 35 Jahre) 1958 10,8 % 1959 11,4 % 1960 12,0 % 1961 12,6 % 1962 13,2 % 1963 13,8 % 1964 und später 14,4 %

Teilzeit neben der Altersrente: Die große Vereinfachung

Lange Zeit war die Kombination aus vorgezogener Altersrente und Erwerbseinkommen von Hinzuverdienstgrenzen geprägt. Wer zu viel verdiente, musste Kürzungen hinnehmen oder rutschte in eine Teilrente.

Diese Logik ist bei Altersrenten inzwischen grundsätzlich Geschichte: Seit dem 1. Januar 2023 sind die Hinzuverdienstgrenzen für vorgezogene Altersrenten aufgehoben. Praktisch bedeutet das, dass Einkommen aus Teilzeit – auch deutlich oberhalb früherer Grenzen – die laufende Altersrente nicht mehr automatisch mindert.

Das ist für viele ein Gamechanger: Teilzeit wird damit nicht mehr zu einem riskanten Manöver, bei dem jede zusätzliche Stunde potenziell die Rente reduziert. Es bleibt allerdings wichtig, sauber zu trennen: Diese Freiheit betrifft Altersrenten. Für Erwerbsminderungsrenten gelten weiterhin besondere Grenzen, die zudem regelmäßig angepasst werden.

Vollrente oder Teilrente: Warum die „Teilrente“ wieder interessant geworden ist

Auch wenn die Hinzuverdienstgrenzen bei Altersrenten weggefallen sind, spielt die Teilrente weiterhin eine Rolle. Eine Altersrente kann als Vollrente oder als Teilrente bezogen werden, und der Anteil lässt sich flexibel wählen – mindestens 10 Prozent und höchstens 99,99 Prozent der Vollrente.

Was zunächst nach einer technischen Spielerei klingt, kann in der Praxis strategisch genutzt werden, etwa wenn Menschen ihren Übergang in den Ruhestand stufenweise organisieren, Arbeitszeit reduzieren und zugleich rentenrechtliche Optionen offenhalten wollen.

In der Beratungspraxis wird die Teilrente zudem häufig dann diskutiert, wenn es um die Feinsteuerung von Beiträgen, Rentensteigerungen oder sozialversicherungsrechtlichen Details geht. Nicht jede Gestaltung passt zu jeder Biografie – aber die Möglichkeit, nicht „alles oder nichts“ entscheiden zu müssen, hat den Übergang für viele spürbar entschärft.

Sozialversicherung in der Teilzeit: Was sich durch Arbeit neben der Rente verändert

Dass die Rente durch Teilzeit nicht mehr gekürzt wird, heißt nicht, dass Arbeit neben der Rente „folgenlos“ ist. Wer in Teilzeit beschäftigt ist, bewegt sich weiter im System der Sozialversicherung – und je nach Alter, Rentenstatus und Art der Beschäftigung können Beiträge anfallen.

Vor Erreichen der Regelaltersgrenze bleibt eine Beschäftigung in der Regel rentenversicherungspflichtig, wodurch zusätzliche Beiträge entstehen. Diese Beiträge sind nicht nur ein Abzug auf dem Gehaltszettel, sie können die spätere Rentenhöhe auch erhöhen.

Nach Erreichen der Regelaltersgrenze ist die Lage differenzierter: Beschäftigte sind als Arbeitnehmer häufig von eigenen Rentenversicherungsbeiträgen befreit, der Arbeitgeber zahlt jedoch weiterhin Beiträge. Wer möchte, kann unter bestimmten Voraussetzungen auch nach Erreichen der Regelaltersgrenze eigene Beiträge leisten und so die Rente weiter steigern.

Gerade bei Minijobs und Midijobs kommen zusätzlich spezielle Grenzen und Beitragssystematiken ins Spiel. Für 2026 steigt die Minijob-Grenze auf 603 Euro im Monat; damit verschieben sich in der Praxis viele Teilzeitmodelle, die bisher knapp unterhalb der alten Grenze kalkuliert waren.

Wer bewusst in Teilzeit „dosieren“ will, sollte solche Werte in die Planung einbeziehen, weil sie Einfluss darauf haben können, ob ein Job als Minijob gilt oder in den Bereich regulärer, beitragspflichtiger Beschäftigung fällt.

Steuern: Teilzeit kann netto weniger bringen als erwartet

Ein häufiger Überraschungseffekt entsteht nicht bei der Rente, sondern beim Finanzamt. Sobald Rente und Arbeitseinkommen zusammentreffen, steigt häufig das zu versteuernde Gesamteinkommen.

Außerdem hängt es vom Rentenbeginnjahr ab, wie hoch der steuerpflichtige Anteil der Rente ausfällt. Für Neurentnerinnen und Neurentner des Jahres 2026 wird der steuerpflichtige Anteil der Rente mit 84 Prozent angegeben. Das bedeutet nicht automatisch, dass jede Person hohe Steuern zahlt – der Grundfreibetrag und die individuelle Situation bleiben entscheidend.

Aber es erklärt, warum sich vermeintlich „kleine“ Teilzeitgehälter netto manchmal deutlich weniger angenehm auswirken, als die Bruttorechnung erwarten lässt.

Wer in Teilzeit weiterarbeitet, sollte deshalb nicht nur fragen, ob die Rente gekürzt wird, sondern auch, ob sich die Steuerlast verschiebt. Genau an dieser Stelle lohnt sich eine nüchterne Netto-Betrachtung, weil sie die tatsächliche Wirkung der Entscheidung sichtbar macht.

Teilzeit als Brücke statt Schlussstrich: Was die Flexirente ermöglicht

Die Flexirente wurde eingeführt, um den Übergang vom Erwerbsleben in den Ruhestand beweglicher zu gestalten. Sie bietet einen rechtlichen Rahmen, in dem sich Rentenbeginn, Teilrente und Weiterarbeit kombinieren lassen.

Dazu gehört auch die Option, den Rentenbeginn bewusst zu verschieben: Wer die Regelaltersgrenze erreicht, aber den Rentenantrag hinauszögert und weiterarbeitet, erhält Zuschläge von 0,5 Prozent pro Monat des späteren Rentenbeginns. Ein Jahr späterer Rentenstart entspricht damit einem Zuschlag von sechs Prozent – zusätzlich zu den Effekten weiterer Beitragszeiten.

Für viele Menschen ist Teilzeit in diesem Kontext weniger ein „Dazuverdienst“, sondern eine Brücke: weniger Stunden, weniger Belastung, mehr Zeit – und dennoch weiter im Erwerbsleben eingebunden. Gerade in Branchen mit Fachkräftemangel wird Teilzeit im Rentenbezug zunehmend als pragmatisches Modell diskutiert, weil es Erfahrung im Betrieb hält und Beschäftigten einen weicheren Übergang erlaubt.

Typische Fehler: Wenn die neue Freiheit zu falschen Schlüssen führt

Die Abschaffung der Hinzuverdienstgrenzen bei Altersrenten verleitet dazu, die Entscheidung zu vereinfachen: „Dann kann ich ja einfach Rente nehmen und weiterarbeiten.“ So klar ist es in der Praxis nicht. Die wichtigste Weichenstellung bleibt die Rentenart und der Zeitpunkt des Beginns, weil daraus Abschläge oder Abschlagsfreiheit folgen. Wer mit 63 in eine Rente mit Abschlägen startet, bekommt diese Kürzung nicht „später zurück“, nur weil er weiterarbeitet.

Ein zweiter häufiger Fehler ist die Unterschätzung von Steuern und Kranken- beziehungsweise Pflegeversicherungsbeiträgen. Je nach Versicherungsstatus können zusätzliche Einkünfte Beiträge auslösen oder erhöhen. Die Details sind individuell – aber das Prinzip ist immer gleich: Mehr Einkommen bedeutet nicht automatisch proportional mehr Netto.

Ein dritter Fehler liegt in der Wahl des Arbeitsmodells. Teilzeit kann als Minijob, Midijob oder reguläre Teilzeit laufen, und jede Variante hat eigene sozialversicherungsrechtliche und finanzielle Wirkungen. Wer hier nur auf den Monatsbetrag schaut, übersieht leicht den langfristigen Effekt auf Rentenpunkte, Abgaben und Netto.

Ein Beispiel aus der Praxis

Ein kurzes Praxisbeispiel: Sabine ist Jahrgang 1961, hat 38 Versicherungsjahre und entscheidet sich, mit 63 die „Altersrente für langjährig Versicherte“ zu starten. Parallel reduziert sie ihren Job auf 20 Stunden pro Woche. Seit 2023 wird ihre Altersrente durch das Teilzeitgehalt nicht mehr wegen Hinzuverdienstgrenzen gekürzt.

Trotzdem fällt bei ihr ein dauerhafter Abschlag an, weil sie die Rente vor ihrer Regelaltersgrenze beginnt. Bei Jahrgang 1961 entspricht der Start mit 63 einem Abschlag von 12,6 Prozent.

Sabine nutzt die Teilzeit vor allem, um den Einkommensverlust durch den Abschlag abzufedern und den Übergang in den Ruhestand planbarer zu machen.

Fazit: Rente mit 63 und Teilzeit geht – aber die Rechnung beginnt früher

Die gute Nachricht lautet: Wer eine Altersrente bezieht, kann Teilzeit heute meist deutlich unkomplizierter ergänzen als früher, weil die Hinzuverdienstgrenzen für vorgezogene Altersrenten seit 2023 entfallen sind.

Die weniger gute Nachricht lautet: Der größte finanzielle Hebel bleibt die Frage, ob Abschläge entstehen und wie hoch sie ausfallen. Wer „Rente mit 63“ sagt, sollte deshalb zuerst klären, welche Rentenart tatsächlich gemeint ist, welche Altersgrenze für den eigenen Jahrgang gilt und ob 35 oder 45 Versicherungsjahre erreicht werden.

Teilzeit kann dann ein starkes Instrument sein: als sanfter Ausstieg, als finanzielle Stabilisierung oder als bewusste Entscheidung, aktiv zu bleiben. Seriöse Planung braucht jedoch mehr als den Satz „Ich darf unbegrenzt hinzuverdienen“. Sie braucht den Blick auf Abschläge, Sozialversicherung und Steuern – und die Bereitschaft, die eigene Biografie als Maßstab zu nehmen, nicht den Slogan.

