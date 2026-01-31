Wohngeld: Aktuelle Wohngeldtabelle für das Jahr 2026

Lesedauer 3 Minuten

Leistungsberechtigte können sich auf eine Erhöhung des Wohngelds einstellen. Im Schnitt soll das Wohngeld um 30 Euro bzw. 15 Prozent angehoben werden. In der Wohngeld-Tabelle kann man die Höchstbeträge für die Miete ab 2025 ablesen.

Warum wird das Wohngeld erhöht?

Zum 1. Januar 2025 wurde eine Erhöhung des Wohngeldes umgesetzt. Die Anpassung ist im Wohngeldgesetz vorgeschrieben und soll sicherstellen, dass die Entlastungen, die durch die Wohngeld-Plus-Reform von 2023 eingeführt wurden, auch real erhalten bleiben.

Sowohl Arbeitnehmer als auch Rentnerinnen und Rentner im Wohngeldbezug sollen entlastet werden, um nicht aufgrund höherer Mieten und steigender Einkommen Bürgergeld oder Grundsicherung beantragen zu müssen.

Tabelle Wohngeld 2025/2026 mit den Höchstbeträgen

Höchstbeträge für Miete für das Wohngeld ab 2025 Haus­halts­mit­glie­der Miet­stufe lt. Anlage 1 zu § 12 WoGG mit Klima­komponente WoGG mit Entlastung Heizkosten 1 1 361,00 380,20 490,60 2 408,00 427,20 537,60 3 456,00 475,20 585,60 4 511,00 530,20 640,60 5 562,00 581,20 691,60 6 615,00 634,20 744,60 7 677,00 696,20 806,60 2 1 437,00 461,80 604,40 2 493,00 517,80 660,40 3 551,00 575,80 718,40 4 619,00 643,80 786,40 5 680,00 704,80 847,40 6 745,00 769,80 912,40 7 820,00 844,80 987,40 3 1 521,00 550,60 720,80 2 587,00 616,60 786,80 3 657,00 686,60 856,80 4 737,00 766,60 936,80 5 809,00 838,60 1 008,80 6 887,00 916,60 1 086,80 7 975,00 1 004,60 1 174,80 4 1 608,00 642,40 840,20 2 686,00 720,40 918,20 3 766,00 800,40 998,20 4 858,00 892,40 1 090,20 5 946,00 980,40 1 178,20 6 1 035,00 1 069,40 1 267,20 7 1 139,00 1 173,40 1 371,20 5 1 694,00 733,20 958,60 2 782,00 821,20 1 046,60 3 875,00 914,20 1 139,60 4 982,00 1 021,20 1 246,60 5 1 080,00 1 119,20 1 344,60 6 1 183,00 1 222,20 1 447,60 7 1 302,00 1 341,20 1 566,60 und danach 1 82,00 86,80 114,40 2 94,00 98,80 126,40 3 106,00 110,80 138,40 4 119,00 123,80 151,40 5 129,00 133,80 161,40 6 149,00 153,80 181,40 7 163,00 167,80 195,40

Einkommens- und Vermögensgrenzen

Anspruch auf Wohngeld besteht nur, wenn das Einkommen eine bestimmte Grenze nicht übersteigt. Gleichzeitig darf das Vermögen bestimmte Freigrenzen nicht überschreiten:

Einkommensgrenzen: Diese variieren je nach Mietstufe und Haushaltsgröße. Beispielsweise liegt die Grenze für eine Einzelperson in Mietstufe III bei ca. 1.300 Euro netto monatlich.

Vermögensgrenzen: Einzelpersonen dürfen maximal 60.000 Euro Vermögen besitzen. Für jedes weitere Haushaltsmitglied steigt die Grenze um 30.000 Euro.

Zum Vermögen zählen Bargeld, Konto- und Sparguthaben sowie Immobilien. Ausnahmen bestehen für notwendige Altersvorsorge.

Beispiele für Einkommensobergrenzen

Einkommensobergrenzen bei Mietstufe 3

gilt z. B. in Dortmund, Dresden, Essen, Wolfsburg, Wuppertal

Anzahl der Haushaltsmitglieder 2024 2025 Erhöhung 1 2.050€ 2.155€ 105€ 2 2.765€ 2.910€ 145€ 3 3.444€ 3.645€ 201€ 4 4.652€ 4.932€ 280€ 5 5.333€ 5.660€ 327€

Einkommensobergrenzen bei Mietstufe 4

gilt z.B. in Berlin, Bremen, Braunschweig,

Anzahl der Haushaltsmitglieder 2024 2025 Erhöhung 1 2.094€ 2.201€ 107€ 2 2.823€ 2.971€ 148€ 3 3.512€ 3.715€ 203€ 4 4.740€ 5.022€ 282€ 5 5.430€ 5.760€ 330€

Was bedeutet die Dynamisierung des Wohngeldes?

Die Dynamisierung des Wohngeldes ist ein zentrales Element des Wohngeldgesetzes (WoGG, § 43 Absatz 1). Diese Dynamisierung bedeutet, dass das Wohngeld regelmäßig im Zwei-Jahres-Rhythmus angepasst wird, um der Preis- und Mietpreisentwicklung Rechnung zu tragen.

Die nächste Anpassung erfolgt demnach zum 1. Januar 2027. Durch diese regelmäßige Dynamisierung werden private Haushalte, insbesondere viele Rentnerinnen und Rentner, entlastet und ihre reale Kaufkraft gesichert.

Wer profitiert vom Wohngeld-Plus?

Wohngeld ist ein Zuschuss zur Miete für Mieterinnen und Mieter oder zur Belastung für selbstnutzende Eigentümerinnen und Eigentümer. Die Reform des Wohngeldes war angesichts der stark gestiegenen Energiepreise im Laufe des Jahres 2022 besonders wichtig.

Geringverdienende sowie Rentnerinnen und Rentner haben oft keinen Anspruch auf Bürgergeld, obwohl sie Schwierigkeiten haben, die monatlichen Kosten zu tragen. Das Wohngeld soll bedürftige Personen dabei unterstützen, angemessen und familiengerecht zu wohnen. Folgende wichtige Aspekte sollten Sie dabei beachten:

Es kann entweder nur Bürgergeld oder Wohngeld beantragt werden – beide Leistungen können nicht gleichzeitig bezogen werden.

Im Durchschnitt erhalten Wohngeld-Bezieher 370 Euro pro Monat als Zuschuss zu den Miet- und Heizkosten.

Durch die Wohngeld-Plus-Reform werden nun auch die Heizkosten berücksichtigt.

Um Wohngeld zu beantragen, muss ein regelmäßiges Einkommen vorliegen, das oberhalb der Mindestanforderungen für Wohngeld liegt.

Achtung: Wer weniger oder gar kein Einkommen hat, muss Bürgergeld beantragen. Wohngeld-Bezieher mit Kindern können zusätzlich einen Kinderzuschlag beantragen.

Wer hat Anspruch auf Wohngeld?

Grundsätzlich haben alle Haushalte mit geringem Gesamteinkommen einen Anspruch auf Wohngeld, sofern keine anderen Leistungen wie beispielsweise Bürgergeld bezogen werden, in denen die Mietkosten berücksichtigt werden. Vor allem folgende Personengruppen sollten prüfen, ob ein Anspruch auf Wohngeld besteht:

Rentnerinnen und Rentner mit niedriger Rente

Alleinerziehende und Paare mit niedrigem Einkommen

Arbeitnehmende im Niedriglohnbereich

Studierende, die keinen Anspruch auf BAföG haben

Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen

Das Bundesministerium für Wohnen stellt auf der Webseite des Ministeriums einen Wohngeld-Rechner zur Verfügung, mit dem Interessierte überprüfen können, ob ein Anspruch auf Wohngeld besteht.