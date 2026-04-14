Schwerbehinderung: Mehr Chancen die Zustimmung zur Kündigung zu stoppen

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Das Oberverwaltungsgericht NRW stärkt den Eilrechtsschutz schwerbehinderter Beschäftigter gegen die Zustimmung des Integrationsamts zur Kündigung. Der Senat ändert seine bisherige Linie und bejaht das Rechtsschutzbedürfnis in der Regel schon dann, wenn parallel eine Kündigungsschutzklage läuft. (12 B 783/24)

Damit wird der Weg leichter, die Vollziehung der Zustimmung vorläufig zu stoppen und Druck aus dem Kündigungsprozess zu nehmen.

Warum das wichtig ist

Bislang scheiterten Eilanträge oft an der Hürde „bringt doch nichts, die Kündigung bleibt möglich“. Das Gericht stellt klar, dass ein Eilbeschluss sehr wohl einen rechtlichen Nutzen haben kann, weil er im arbeitsgerichtlichen Verfahren bei einer möglichen Aussetzung berücksichtigt werden kann.

Für Betroffene bedeutet das: Der Angriff gegen die Zustimmung ist nicht nur „Symbolik“, sondern kann prozessual wirklich helfen.

Der Einzelfall im Überblick

Im konkreten Fall hatte das Integrationsamt einer außerordentlichen Kündigung mit sozialer Auslauffrist zugestimmt. Die Betroffene legte Widerspruch ein und beantragte vorläufigen Rechtsschutz, um die Vollziehung dieser Zustimmung auszusetzen.

Das Verwaltungsgericht hatte den Eilantrag zunächst als unzulässig angesehen, weil angeblich kein Vorteil entstehe.

Die entscheidenden Details

Die Betroffene machte deutlich, dass parallel bereits ein arbeitsgerichtlicher Kündigungsschutzprozess läuft und die Zustimmung des Integrationsamts dort eine zentrale Rolle spielt. Sie verwies darauf, dass ein Erfolg im Verwaltungs-Eilverfahren die Chancen erhöht, dass das Arbeitsgericht den Kündigungsprozess wegen Vorgreiflichkeit aussetzt.

Genau das akzeptiert das OVG als echten rechtlichen Vorteil und kippt die frühere Sichtweise.

Der Kurswechsel beim Rechtsschutzbedürfnis

Das OVG NRW hält seine frühere Auffassung nicht mehr aufrecht, nach der Eilrechtsschutz nach ausgesprochener Kündigung regelmäßig „nutzlos“ sei. Entscheidend ist nun, dass eine angeordnete aufschiebende Wirkung im arbeitsgerichtlichen Verfahren bei einer Ermessensentscheidung über die Aussetzung wegen Vorgreiflichkeit berücksichtigt werden kann.

Damit reicht es, dass der Eilbeschluss den Verlauf des Kündigungsschutzprozesses real beeinflussen kann.

Was das OVG zur Aussetzung im Kündigungsprozess sagt

Das Gericht betont, dass Arbeitsgerichte zwar häufig nicht aussetzen, dies aber nicht ausnahmslos gilt. Gerade wenn im Verwaltungsverfahren ernstliche Zweifel an der Zustimmung bestehen und im Eilverfahren ein Erfolg erzielt wird, kann das das arbeitsgerichtliche Ermessen zugunsten einer Aussetzung bewegen.

Für Betroffene ist das wertvoll, weil eine spätere Wiederaufnahme über eine Restitutionsklage unter Umständen entbehrlich wird.

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Warum der Eilantrag hier auch inhaltlich Erfolg hatte

Das OVG ordnete die aufschiebende Wirkung an, weil ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Zustimmung bestanden. Kritisch war vor allem, dass das Integrationsamt bEM und Präventionsversuche als „gescheitert“ bewertete, ohne das ausreichend tragfähig zu unterlegen.

Zugunsten der Betroffenen fiel ins Gewicht, dass es Anhaltspunkte für eine zeitnahe Perspektive eines bEM gab und das Amt diese Lage nicht überzeugend in seine Ermessensabwägung einbezog.

Was Beschäftigte daraus mitnehmen können

Für schwerbehinderte Menschen lohnt es sich jetzt noch stärker, parallel zur Kündigungsschutzklage auch verwaltungsgerichtlichen Eilrechtsschutz gegen die Zustimmung zu prüfen. Wer die aufschiebende Wirkung erreicht, gewinnt Zeit und kann den Kündigungsprozess stabilisieren, weil die Aussetzung greifbarer wird.

Gleichzeitig zwingt das den Arbeitgeber eher, Alternativen wie bEM oder leidensgerechte Anpassungen ernsthaft auszuschöpfen.

FAQ: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Kann ich nach erteilter Zustimmung des Integrationsamts überhaupt noch Eilrechtsschutz beantragen?

Ja, nach dieser Entscheidung besteht das Rechtsschutzbedürfnis in der Regel auch dann, wenn die Kündigung schon Gegenstand einer Kündigungsschutzklage ist. Der Nutzen liegt vor allem darin, dass die arbeitsgerichtliche Aussetzung wegen Vorgreiflichkeit dadurch eher in Betracht kommt.

Stoppt die aufschiebende Wirkung automatisch die Kündigung?

Nein, arbeitsrechtlich bleibt die Kündigung eine eigene Prüfungssache. Aber der Eilbeschluss kann im Kündigungsprozess ein starkes Argument sein, weil er die Frage der Aussetzung und die Prozessstrategie spürbar beeinflusst.

Warum ist das bEM im Zustimmungsverfahren so wichtig?

Das Integrationsamt muss im Rahmen seiner Ermessensentscheidung prüfen, ob mildere Mittel als die Kündigung realistisch sind. Wenn bEM vorschnell als „gescheitert“ abgehakt wird, kann das die Zustimmung angreifbar machen.

Was bringt mir eine Aussetzung des Kündigungsschutzprozesses?

Sie kann verhindern, dass du später auf ein kompliziertes Wiederaufnahmeverfahren angewiesen bist, falls die Zustimmung später aufgehoben wird. Außerdem verschafft sie Zeit, um Einsatzmöglichkeiten, Anpassungen oder gesundheitliche Entwicklungen geordnet zu klären.

Gilt das nur für außerordentliche Kündigungen?

Der Fall betraf eine außerordentliche Kündigung mit sozialer Auslauffrist, aber die Kernaussage betrifft die Zustimmung nach dem Schwerbehindertenrecht und die Wechselwirkung mit dem Kündigungsschutzprozess. Entscheidend ist die prozessuale Vorgreiflichkeit, nicht allein die Kündigungsart.

Fazit

Das OVG NRW macht es schwerbehinderten Beschäftigten deutlich leichter, vorläufigen Rechtsschutz gegen eine Zustimmungsentscheidung des Integrationsamts zu bekommen. Wer Kündigungsschutzklage erhoben hat, hat regelmäßig ein anerkanntes Interesse daran, die Vollziehung der Zustimmung vorläufig auszusetzen.

Das stärkt die Position im Streit, erhöht die Chance auf Aussetzung und zwingt Integrationsamt und Arbeitgeber eher dazu, bEM und Alternativen zur Kündigung wirklich auszuschöpfen.