Neuer Schufa-Score ab 17. März 2026: Das ändert sich jetzt

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Die Schufa greift tief in den Alltag von Millionen Menschen ein. Ob Kredit, Wohnung oder Handyvertrag – oft entscheidet ein einziger Wert darüber, ob Verträge zustande kommen oder scheitern. Jetzt führt die Auskunftei ein neues Bewertungssystem ein und verspricht mehr Transparenz.

Schufa will die Blackbox öffnen

Bislang blieb für viele Verbraucher unklar, wie genau der Schufa-Score zustande kommt. Die Berechnung wirkte wie eine Blackbox, obwohl der Wert über zentrale Lebensbereiche mitentscheidet. Genau das soll sich nun ändern.

Die Schufa setzt ab sofort auf einen einheitlichen Score zwischen 100 und 999 Punkten. Nach eigenen Angaben können Verbraucher künftig kostenlos nachvollziehen, welche Daten in die Bewertung einfließen und wie sich bestimmtes Verhalten auf den Score auswirken kann.

Damit reagiert das Unternehmen auch auf den wachsenden Druck durch Urteile des Europäischen Gerichtshofs zu Scoring und Transparenz.

Neuer Score ab 17. März 2026 im Schufa-Account sichtbar

Seit dem 17. März 2026 können Nutzerinnen und Nutzer den neuen Schufa-Score direkt im Schufa-Account einsehen. Dort soll sich mit einem Erklärtool transparent nachvollziehen lassen, wie sich der Wert Punkt für Punkt zusammensetzt.

Damit endet zugleich der bisherige Schufa-Basisscore als branchenübergreifender Orientierungswert für Verbraucher, der nach Angaben der Schufa nie an Unternehmen übermittelt wurde.

Ein Score statt mehrerer Branchenwerte

Mit dem neuen System bündelt die Schufa ihre Bewertung deutlich stärker als bisher. Der neue Score ersetzt die bislang verwendeten sechs Branchenscores für Banken, Sparkassen, Genossenschaftsbanken, Telekommunikation, Handel sowie Versandhandel und E-Commerce.

Für Verbraucher soll das die Bewertung einfacher machen, weil nicht mehr mehrere unterschiedliche Logiken nebeneinanderstehen.

Punktesystem soll Einflüsse nachvollziehbar machen

Jedes der zwölf Merkmale im neuen Score besitzt eine eigene Punkteskala. Je höher die dort erreichbare Punktzahl, desto stärker fällt das jeweilige Kriterium im Gesamtergebnis ins Gewicht. Für Verbraucher wird damit sichtbarer, welche einzelnen Merkmale den persönlichen Score nach oben treiben oder nach unten ziehen und warum sich Änderungen ergeben.

Auf diese Daten kommt es jetzt an

Künftig fließen nur noch zwölf Kriterien in den neuen Schufa-Score ein. Dazu zählen vor allem Zahlungsstörungen, das Alter des ältesten Bankvertrags, das Alter der ältesten Kreditkarte und die Dauer des Wohnsitzes an der aktuellen Adresse. Auch die Zahl der Anfragen und Abschlüsse für Girokonten und Kreditkarten innerhalb der vergangenen zwölf Monate spielt eine Rolle.

Hinzu kommen Daten zu aufgenommenen Ratenkrediten, zur längsten Restlaufzeit dieser Kredite und zum allgemeinen Kreditstatus. Auch ein Immobilienkredit kann den Score beeinflussen. Außerdem berücksichtigt die Schufa, ob eine Identitätsprüfung vorliegt.

Die zwölf Kriterien im Überblick

Im Kern setzt die Schufa künftig auf zwölf klar benannte Merkmale. Dazu gehören Zahlungsstörungen, das Alter des ältesten Bankvertrags, das Alter der ältesten Kreditkarte und das Alter der aktuellen Adresse. Ebenfalls einbezogen werden das Alter des jüngsten Rahmenkredits, die Zahl der Anfragen und Abschlüsse für Girokonten und Kreditkarten in den vergangenen zwölf Monaten sowie die Zahl der Anfragen außerhalb des Bankenbereichs im selben Zeitraum.

Darüber hinaus zählen die in den vergangenen zwölf Monaten aufgenommenen Ratenkredite, die längste Restlaufzeit aller Ratenkredite, der Kreditstatus, ein möglicher Immobilienkredit und das Vorliegen einer Identitätsprüfung.

Damit bleibt die Schufa zwar bei einer datengetriebenen Bewertung, benennt aber erstmals klarer, welche Punkte konkret zählen. Für Betroffene wird damit wenigstens sichtbarer, an welchen Stellen das System ansetzt.

Viele Anfragen können den Score belasten

Besonders brisant ist, dass nicht nur abgeschlossene Verträge zählen. Schon die Anzahl von Anfragen im Bankenbereich und außerhalb des Bankenbereichs innerhalb der vergangenen zwölf Monate wirkt sich auf die Bewertung aus.

Wer also häufig neue Konten, Kreditkarten oder andere Verträge anfragt, kann seinen Wert damit verschlechtern.

Für Verbraucher bedeutet das: Nicht nur Schulden oder Zahlungsausfälle sind relevant. Bereits das sichtbare Verhalten auf dem Finanzmarkt beeinflusst die Einstufung. Genau darin liegt die eigentliche Macht des Systems.

So funktioniert der Zugang zum neuen Schufa-Account

Der Zugriff auf den neuen Score läuft über den neuen Schufa-Account, der seit dem 17. März 2026 offen zugänglich ist. Wer ihn nutzen will, muss sich unter app.schufa.de registrieren, eine E-Mail-Adresse angeben und ein Passwort festlegen. Erst danach ist der Einstieg in den persönlichen Account möglich.

Um die bei der Schufa gespeicherten Daten und den eigenen Score tatsächlich sehen zu können, verlangt das Unternehmen eine vollständige Identifizierung. Diese soll über den elektronischen Personalausweis, die eID-Karte oder einen PIN-Brief möglich sein.

Damit knüpft die Schufa die versprochene Transparenz an einen technisch und organisatorisch nicht ganz kleinen Aufwand.

Schufa verspricht mehr Kontrolle für Verbraucher

Nach Angaben des Unternehmens sollen Verbraucher ihren Score künftig selbst nachrechnen können. Zudem soll eine Simulation zeigen, wie sich bestimmte Entscheidungen auf die Bonität auswirken, etwa eine Kreditanfrage oder ein neuer Vertrag. Damit will die Schufa den Eindruck eines geheimen Bewertungssystems abschütteln.

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Der Zugriff läuft über einen neuen Schufa-Account. Dafür müssen sich Nutzer in der Schufa-App oder online registrieren und zusätzlich identifizieren, etwa mit dem elektronischen Personalausweis oder über einen PIN-Brief per Post.

Junge Menschen starten oft mit Nachteil

Gerade für junge Erwachsene bleibt das System problematisch. Wer erst wenige Jahre Verträge, Konten oder Kreditkarten besitzt, bringt naturgemäß weniger positive Historie mit. Selbst wenn Rechnungen pünktlich bezahlt werden, erreichen junge Menschen deshalb oft nicht sofort Spitzenwerte.

Die Schufa verweist zwar darauf, dass sich der Score schnell verbessern könne. Wer mit 18 Jahren ein erstes Girokonto mit Dispokredit, eine Kreditkarte und die erste eigene Wohnung hat, starte demnach mit 655 Punkten. Nach einem Jahr ordnungsgemäßen Zahlungsverhaltens könne der Wert auf 742 Punkte steigen, nach drei Jahren auf 789 Punkte.

Unternehmen steigen nur schrittweise um

Auf Unternehmensseite läuft die Umstellung deutlich langsamer als im Marketing der Schufa. Nach Angaben des Unternehmens haben zuletzt rund 25 Prozent der Unternehmenskunden den neuen Score bereits bezogen. Unter den 100 größten Scorenutzern nutzen ihn bislang nur acht.

Das zeigt, dass der neue Score zwar öffentlich gestartet ist, im Markt aber noch nicht flächendeckend angekommen ist. Die Schufa rechnet in den kommenden Monaten mit weiteren Zuwächsen. Für Verbraucher bedeutet das zugleich, dass altes und neues System vorerst parallel eine Rolle spielen können.

Alte Branchenscores bleiben vorerst im Hintergrund bestehen

Ganz verschwindet das alte System noch nicht. Die Schufa will die bisherigen Branchenscores, die etwa in der Bankenregulierung und bei Eigenkapitalvorschriften eine Rolle spielen, noch bis Ende 2028 ausliefern. Hintergrund ist, dass viele Kreditportfolios bislang auf Grundlage dieser Scorewerte bewertet werden und eine Umstellung von der Aufsicht angezeigt und genehmigt werden muss.

Damit zeigt sich ein Widerspruch, den Verbraucher kennen sollten. Nach außen verkauft die Schufa den Neustart als große Vereinfachung. Im Hintergrund bleibt die alte Bewertungswelt aber noch mehrere Jahre relevant.

Verbraucherschützer sehen Fortschritte – aber nicht nur

Verbraucherschützer begrüßen die größere Offenheit grundsätzlich. Dass die Schufa ihre Kriterien offenlegt, ist ein Schritt, den Betroffene seit Jahren fordern. Trotzdem bleiben Zweifel.

Denn Transparenz allein löst nicht jedes Problem. Wenn junge Menschen trotz korrekten Zahlungsverhaltens strukturell schlechtere Ausgangswerte haben, bleibt das System für viele unfair. Ein transparenter Nachteil ist immer noch ein Nachteil.

Warum Sie Ihre Daten dringend prüfen sollten

Viele Menschen verlassen sich darauf, dass die Schufa schon korrekt arbeitet. Genau das kann teuer werden. Falsche Einträge oder veraltete Daten können dazu führen, dass Kredite teurer werden, Vermieter absagen oder Verträge scheitern.

Verbraucherschützer raten deshalb, die über Sie gespeicherten Daten regelmäßig abzufragen. Nur wer den eigenen Datensatz kennt, kann Fehler erkennen und korrigieren lassen. Wer falsche Angaben entdeckt, sollte umgehend Widerspruch bei der Schufa einlegen.

Kostenfreie Datenkopie statt teurer Drittanbieter

Wichtig für Verbraucher: Die notwendige Datenkopie können Sie direkt bei der Schufa kostenlos beantragen. Drittanbieter verlangen für denselben Vorgang oft Gebühren, obwohl der direkte Weg kostenfrei möglich ist. Wer hier nicht aufpasst, zahlt unnötig für ein Recht, das ihm ohnehin zusteht.

Gerade weil viele Deutsche ihren eigenen Schufa-Score noch nie abgerufen haben, bleibt das Risiko falscher Bewertungen hoch. Wer seine Daten nicht prüft, merkt im Zweifel erst dann etwas, wenn ein Vertrag platzt oder ein Kredit abgelehnt wird.

Tabelle: Alter Schufa-Score und neuer Schufa-Score im Vergleich

Alter Schufa-Score Neuer Schufa-Score Mehrere branchenspezifische Scores parallel Ein einheitlicher Score zwischen 100 und 999 Punkten Für viele Verbraucher weitgehend intransparent Nach Angaben der Schufa kostenlos und transparenter nachvollziehbar Berechnung wirkte wie eine Blackbox Zwölf offengelegte Kriterien fließen in die Bewertung ein Verbraucher konnten die Berechnung kaum selbst überprüfen Verbraucher sollen den Score selbst nachrechnen können Auswirkungen einzelner Entscheidungen waren schwer einschätzbar Simulationen sollen zeigen, wie sich Verhalten auf den Score auswirkt Schufa-Basisscore als Orientierungswert für Verbraucher Neuer Score im Schufa-Account, alter Basisscore entfällt Zugang zu den eigenen Informationen war weniger nutzerzentriert Neuer Schufa-Account über App und Online-Zugang Alte Branchenscores prägten verschiedene Bereiche parallel Branchenscores werden zwar ersetzt, bleiben regulatorisch teils noch bis Ende 2028 im Einsatz

FAQ: Die fünf wichtigsten Fragen und Antworten

Was ändert sich beim neuen Schufa-Score am meisten?

Die Schufa legt jetzt offen, dass zwölf konkrete Kriterien in einen einheitlichen Score zwischen 100 und 999 Punkten einfließen und mehrere bisherige Branchenscores ersetzt werden sollen.

Wann kann ich den neuen Schufa-Score sehen?

Seit dem 17. März 2026 ist der neue Score im Schufa-Account einsehbar und kann dort mit einem Erklärtool nachvollzogen werden.

Kann schon eine Anfrage meinen Score verschlechtern?

Ja, denn auch die Anzahl von Anfragen und Abschlüssen in den vergangenen zwölf Monaten fließt in die Bewertung ein.

Warum sollten Verbraucher ihre Schufa-Daten regelmäßig prüfen?

Weil falsche oder veraltete Einträge dazu führen können, dass Kredite, Mietverträge oder andere Verträge scheitern oder teurer werden.

Kostet die Prüfung meiner Schufa-Daten Geld?

Die notwendige Datenkopie können Sie direkt bei der Schufa kostenlos beantragen. Gebühren von Drittanbietern sind dafür nicht nötig.

Fazit

Der neue Schufa-Score bringt mehr Transparenz, aber keine Entwarnung. Verbraucher können jetzt besser sehen, welche Daten über ihre Bonität entscheiden und wie sich ihr Verhalten auswirkt. Das ist ein Fortschritt.

Trotzdem bleibt der Score ein mächtiges Instrument, das tief in den Alltag eingreift. Wer sich schützen will, sollte seine Daten regelmäßig kontrollieren, Fehler sofort angreifen und sich nicht blind auf die Schufa verlassen.

Gerade bei einem System, das über Wohnung, Kredit und Vertrag mitentscheidet, ist Kontrolle keine Nebensache, sondern Selbstschutz.