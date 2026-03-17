Witwenrente und Erbschaft 2026: Das wird jetzt angerechnet

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Wer nach dem Ableben des Ehepartners oder der Ehepartnerin eine Witwen- oder Witwerrente bezieht, steht oft vor zwei finanziellen Fragen zugleich. Zum einen geht es um die laufende Hinterbliebenenrente. Zum anderen stellt sich die Frage, welche Folgen eine Erbschaft für diese Leistung hat. Gerade hier herrscht viel Unsicherheit.

Viele Betroffene befürchten, dass ein geerbtes Haus, ein Sparguthaben oder eine Lebensversicherung die Witwenrente automatisch schmälert. So einfach ist die Rechtslage im Jahr 2026 jedoch nicht.

Tatsächlich unterscheidet das Rentenrecht sehr genau zwischen geerbtem Vermögen als solchem und Einkommen, das aus diesem Vermögen entsteht. Diese Unterscheidung entscheidet darüber, ob die Rente unberührt bleibt oder ob es zu einer Kürzung kommt.

Hinzu kommt, dass steuerliche Fragen rund um die Erbschaft nochmals einem anderen Regelwerk folgen. Wer beides vermischt, kommt leicht zu falschen Schlussfolgerungen.

Die Witwenrente wird nicht wegen einer Erbschaft an sich gekürzt

Der wichtigste Punkt lautet: Eine Erbschaft als solche wird bei der Witwenrente nicht einfach pauschal angerechnet. Wer also Geld, Wertpapiere, eine Immobilie oder sonstiges Vermögen erbt, verliert die Hinterbliebenenrente nicht automatisch deshalb, weil der Nachlass auf ihn übergeht. Maßgeblich ist nicht der Vermögensübergang allein, sondern die Frage, ob aus diesem Vermögen anrechenbares Einkommen entsteht.

Genau an dieser Stelle liegt der Unterschied, der in der Praxis oft übersehen wird. Das geerbte Bankguthaben ist zunächst Vermögen. Zinsen aus diesem Guthaben sind dagegen Einkommen.

Eine geerbte Wohnung ist zunächst Vermögen. Mieteinnahmen aus dieser Wohnung können dagegen für die Einkommensanrechnung relevant werden. Ein Wertpapierdepot als Nachlass bleibt zunächst Vermögen. Dividenden, Zinsen oder bestimmte Veräußerungsgewinne können sich dagegen auf die Witwenrente auswirken.

Für Betroffene bedeutet das: Nicht die Erbschaft an sich löst die Kürzung aus, sondern erst laufende oder einmalige Einkünfte, die nach den rentenrechtlichen Vorschriften zu berücksichtigen sind.

Welche Einkünfte 2026 bei der Witwenrente berücksichtigt werden

Bei der Einkommensanrechnung auf Renten wegen Todes zählt das Gesetz nicht einfach irgendeinen Geldzufluss, sondern bestimmte Einkommensarten. Dazu gehören klassische Erwerbseinkünfte wie Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen.

Berücksichtigt werden außerdem verschiedene Erwerbsersatzeinkommen, also etwa bestimmte Sozialleistungen oder Versorgungsbezüge. Daneben spielen im sogenannten neuen Recht auch Vermögenseinkünfte eine Rolle.

Gerade für den Zusammenhang mit einer Erbschaft ist das wichtig. Die Deutsche Rentenversicherung weist für das erste Halbjahr 2026 ausdrücklich darauf hin, dass bei der Einkommensanrechnung unter anderem Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, Kapitalvermögen und private Veräußerungsgeschäfte berücksichtigt werden können.

Das heißt in der Praxis: Wer ein Mietshaus erbt und daraus Einnahmen erzielt, muss damit rechnen, dass diese Einnahmen in die Berechnung einfließen. Dasselbe gilt für Zinserträge, Dividenden oder Aktiengewinne, soweit sie rentenrechtlich als Vermögenseinkünfte erfasst werden.

Auch einmalige Zahlungen können Folgen haben. Das ist besonders bedeutsam, wenn Vermögen verkauft wird oder eine einmalige Kapitalzahlung zufließt.

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Nach den Vorgaben der Rentenversicherung sind Einmalzahlungen unter Umständen auf die folgenden zwölf Kalendermonate zu verteilen. Dadurch kann eine einzelne Auszahlung die Witwenrente nicht nur in einem Monat, sondern über einen deutlich längeren Zeitraum beeinflussen.

Fall Wird bei der Witwenrente angerechnet? Sie erben Bargeld, Sparguthaben oder ein Depot, ohne dass daraus laufende Erträge entstehen Nein. Das geerbte Vermögen selbst wird grundsätzlich nicht auf die Witwenrente angerechnet. Sie erben Geldvermögen und erhalten daraus Zinsen oder Dividenden Ja, möglicherweise. Nicht das Erbe selbst zählt, sondern die laufenden Erträge daraus. Diese können als Einkommen berücksichtigt werden. Sie erben eine Immobilie und bewohnen sie selbst In der Regel nein. Das bloße Eigentum an der geerbten Immobilie führt für sich genommen normalerweise nicht zu einer Anrechnung. Sie erben eine Immobilie und vermieten sie Ja, möglicherweise. Die Mieteinnahmen können als Einkommen aus Vermietung und Verpachtung angerechnet werden. Sie verkaufen geerbte Vermögenswerte mit steuerlich relevanten Gewinnen Ja, möglicherweise. Bestimmte private Veräußerungsgeschäfte können bei der Einkommensanrechnung berücksichtigt werden. Sie erhalten eine einmalige Auszahlung aus einem geerbten Vertrag oder aus einer Verwertung des Nachlasses Ja, möglicherweise. Solche Beträge können rentenrechtlich relevant sein und unter Umständen auf zwölf Monate verteilt angerechnet werden. Die Einkünfte aus dem Erbe bleiben unter dem Freibetrag Nein. Im ersten Halbjahr 2026 bleibt anrechenbares Nettoeinkommen bis 1.076,86 Euro monatlich anrechnungsfrei. Für jedes waisenrentenberechtigte Kind erhöht sich der Freibetrag um 228,42 Euro monatlich. Die Einkünfte aus dem Erbe liegen über dem Freibetrag Ja. Von dem Betrag, der den Freibetrag übersteigt, werden 40 Prozent auf die Witwenrente angerechnet. Die ersten drei Kalendermonate nach dem Tod des Ehepartners Nein. Im Sterbevierteljahr wird eigenes Einkommen grundsätzlich nicht auf die Witwenrente angerechnet. Ältere Bestandsfälle nach altem Recht Teilweise anders. Ob Vermögenseinkünfte angerechnet werden, kann vom anwendbaren alten oder neuen Recht abhängen. Der Rentenbescheid muss im Einzelfall geprüft werden.

Die Freibeträge im ersten Halbjahr 2026

Für die Frage, ob Einkommen die Witwenrente mindert, ist zunächst der Freibetrag entscheidend. Für den Zeitraum vom 1. Januar 2026 bis zum 30. Juni 2026 liegt dieser Freibetrag bei monatlich 1.076,86 Euro netto. Für jedes waisenrentenberechtigte Kind erhöht sich dieser Betrag um 228,42 Euro im Monat.

Erst wenn das anrechenbare Nettoeinkommen über diesem Freibetrag liegt, kommt es zu einer Kürzung. Von dem Betrag, der über dem Freibetrag liegt, werden 40 Prozent auf die Witwenrente angerechnet. Diese Regel gilt nicht im Sterbevierteljahr. In den ersten drei Kalendermonaten nach dem Tod des Versicherten wird eigenes Einkommen der Witwe oder des Witwers nicht angerechnet.

Das ist für viele Hinterbliebene eine wichtige Entlastung in einer ohnehin schwierigen Phase. Erst nach Ablauf dieses Zeitraums greift die reguläre Einkommensanrechnung.

Warum geerbte Immobilien häufig doch Auswirkungen haben

Besonders häufig geht es in der Beratung um Immobilien. Viele Hinterbliebene erben das gemeinsame Haus, eine vermietete Wohnung oder einen Miteigentumsanteil. Rentenrechtlich muss man hier sehr genau unterscheiden.

Wird das geerbte Familienheim weiterhin selbst bewohnt und bringt es keine laufenden Erträge, entsteht daraus in aller Regel kein anrechenbares Einkommen allein durch das Eigentum. Anders sieht es aus, wenn die geerbte Immobilie vermietet wird. Dann entstehen Mieteinnahmen, und diese können bei der Witwenrente berücksichtigt werden. Dasselbe gilt, wenn aus einer geerbten Immobilie steuerlich relevante Veräußerungsgewinne entstehen und diese unter die rentenrechtlich anzurechnenden Einkünfte fallen.

Gerade bei Immobilien ist deshalb Vorsicht geboten. Für die Hinterbliebenenrente ist nicht nur entscheidend, was geerbt wurde, sondern auch, wie mit dem Nachlass anschließend verfahren wird. Selbstnutzung, Vermietung, Verkauf oder Übertragung können rentenrechtlich sehr unterschiedliche Folgen haben.

Auch Kapitalvermögen aus einer Erbschaft kann die Rente berühren

Ähnlich ist die Lage bei geerbtem Geldvermögen. Ein geerbtes Sparbuch, Festgeld, Depot oder Tagesgeldkonto wird nicht schon deshalb angerechnet, weil es vorhanden ist. Aber die Erträge daraus sind ein anderes Thema. Zinsen, Dividenden und bestimmte Gewinne aus Kapitalanlagen gehören im neuen Recht zu den Einkünften, die auf Renten wegen Todes Einfluss haben können.

Für Betroffene ist das deshalb heikel, weil die Erträge oft zunächst unauffällig erscheinen.

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Ein Nachlass von 200.000 Euro kann für sich genommen rentenrechtlich zunächst folgenlos sein. Wird dieses Vermögen jedoch verzinst angelegt oder in dividendenstarke Anlagen investiert, kann daraus ein anrechenbarer Einkommensstrom entstehen. Je nach Höhe kann dadurch der Freibetrag überschritten werden und die Witwenrente sinken.

In der Praxis lohnt sich daher ein genauer Blick auf die künftige Vermögensanlage. Wer lediglich den Nachlass hält, ohne nennenswerte Erträge zu erzielen, steht anders da als jemand, der aus dem Erbe regelmäßige Einkünfte bezieht.

Lebensversicherung, private Renten und Einmalzahlungen

Ein weiterer Bereich, der oft für Verwirrung sorgt, sind Lebensversicherungen und private Vorsorgeprodukte. Nach den Verwaltungshinweisen der Deutschen Rentenversicherung können bestimmte Leistungen aus privaten Lebens- oder Rentenversicherungen als Einkommen zu berücksichtigen sein.

Das gilt insbesondere für Leistungen mit regelmäßiger Auszahlung oder für bestimmte Kapitalauszahlungen. Gleichzeitig gibt es Ausnahmen. So weist die Rentenversicherung darauf hin, dass Leistungen aus staatlich geförderter Riester-Rente regelmäßig nicht als zu berücksichtigendes Einkommen gelten; bei nur teilweise geförderten Verträgen kann allerdings der nicht geförderte Teil relevant werden.

Wer also neben einer Erbschaft auch Auszahlungen aus Versicherungen erhält, sollte die Sache nicht vorschnell beurteilen. Es kommt immer darauf an, um welche Art von Vertrag es sich handelt, wie die Leistung ausgezahlt wird und in welche rentenrechtliche Kategorie die Einnahme fällt. Pauschale Aussagen helfen hier kaum weiter.

Altes und neues Recht machen einen Unterschied

Bei der Witwenrente gilt nicht für alle Hinterbliebenen dieselbe Rechtslage. Es gibt weiterhin Fälle, in denen das alte Recht anzuwenden ist. Das betrifft insbesondere Konstellationen, in denen die Ehe vor dem 1. Januar 2002 geschlossen wurde und mindestens ein Ehepartner vor dem 2. Januar 1962 geboren ist. In diesen Fällen gelten bei Höhe und Einkommensanrechnung teils andere Maßstäbe als im neuen Recht.

Für das Thema Erbschaft ist das deshalb bedeutsam, weil die Berücksichtigung von Vermögenseinkünften im neuen Recht eine größere Rolle spielt. Wer unter das alte Recht fällt, sollte deshalb seinen Bescheid besonders genau prüfen lassen. Denn nicht jede Aussage, die für eine jüngere Hinterbliebenenrente gilt, lässt sich ohne Weiteres auf ältere Bestandsfälle übertragen.

Erbschaftsteuer und Witwenrente sind zwei verschiedene Baustellen

Neben der rentenrechtlichen Frage gibt es fast immer auch eine steuerliche. Beide Bereiche sollten strikt getrennt betrachtet werden. Die Erbschaftsteuer entscheidet nicht darüber, ob die Witwenrente gekürzt wird. Umgekehrt entscheidet die Einkommensanrechnung in der Rentenversicherung nicht darüber, ob Erbschaftsteuer anfällt.

Für Ehegatten und eingetragene Lebenspartner gilt im Erbschaftsteuerrecht weiterhin ein persönlicher Freibetrag von 500.000 Euro. Hinzu kommt ein besonderer Versorgungsfreibetrag von 256.000 Euro. Außerdem kann das Familienheim unter bestimmten Voraussetzungen steuerfrei auf den überlebenden Ehegatten übergehen. Diese Vergünstigungen können steuerlich sehr bedeutsam sein, ändern aber nichts daran, dass spätere Mieten, Zinsen oder andere Erträge aus dem geerbten Vermögen rentenrechtlich dennoch angerechnet werden können.

Gerade daraus entstehen viele Missverständnisse. Ein steuerfreier Erwerb bedeutet nicht automatisch, dass auch die Witwenrente unangetastet bleibt. Die Steuerbefreiung betrifft den Übergang des Vermögens. Die Rentenanrechnung betrifft spätere Einkünfte.

Was Hinterbliebene 2026 besonders beachten sollten

Im Jahr 2026 kommt es vor allem auf eine saubere Trennung an. Wer Vermögen erbt, sollte nicht nur den Nachlasswert betrachten, sondern die künftigen Erträge. Bei Bankguthaben sind es die Zinsen, bei Depots Dividenden und Gewinne, bei Immobilien die Mieten und unter Umständen Veräußerungsergebnisse. Bei privaten Verträgen muss geprüft werden, ob eine laufende Rentenzahlung oder eine Kapitalleistung rentenrechtlich relevant ist.

Ebenso wichtig ist der Blick auf den Zeitraum. Für das erste Halbjahr 2026 stehen die Freibeträge fest. Für spätere Zeiträume werden die Werte regelmäßig angepasst. Wer seine Witwenrente im laufenden Jahr plant, sollte deshalb immer den Zeitraum des Bescheids im Auge behalten und nicht mit alten Freibeträgen rechnen.

Sinnvoll ist außerdem, der Rentenversicherung Veränderungen rechtzeitig mitzuteilen. Gerade bei Vermietung, Kapitalerträgen oder Versicherungsleistungen können sich Rückforderungen ergeben, wenn anrechenbares Einkommen zu spät gemeldet wird. Umgekehrt gilt ebenso: Nicht jeder Vermögenszuwachs darf automatisch als rentenschädlich behandelt werden. Ein genauer Bescheid und notfalls eine fachliche Prüfung sind daher oft gut investierte Zeit.

Praxisbeispiel

Frau Schneider ist 67 Jahre alt und bezieht 2026 eine Witwenrente. Nach dem Tod ihres Mannes erbt sie 180.000 Euro Sparvermögen sowie eine vermietete Eigentumswohnung. Das geerbte Vermögen selbst wird nicht einfach auf die Witwenrente angerechnet. Allein der Umstand, dass Frau Schneider das Geld und die Wohnung geerbt hat, führt also noch nicht automatisch zu einer Kürzung.

Anders sieht es bei den laufenden Einnahmen aus. Aus der Wohnung erzielt Frau Schneider monatliche Mieteinnahmen.

Zusätzlich erhält sie Zinsen aus dem geerbten Sparvermögen. Diese Erträge gelten als Einkommen und können bei der Witwenrente berücksichtigt werden. Liegt ihr anrechenbares Einkommen nach Abzug der maßgeblichen Freibeträge über der Grenze, wird der übersteigende Betrag teilweise auf die Witwenrente angerechnet.

Das bedeutet in der Praxis: Nicht die Erbschaft selbst mindert die Witwenrente, sondern die Einkünfte, die später aus dem geerbten Vermögen entstehen. Würde Frau Schneider die geerbte Wohnung dagegen selbst bewohnen und mit dem Geldvermögen keine nennenswerten Erträge erzielen, bliebe ihre Witwenrente eher unangetastet.

Fazit

Nicht das Erbe selbst wird ohne Weiteres angerechnet. Entscheidend ist vielmehr, ob aus dem geerbten Vermögen anrechenbares Einkommen entsteht. Wer nur Vermögen übernimmt, muss die Kürzung nicht automatisch fürchten.

Wer aus dem Nachlass Mieten, Kapitalerträge, private Rentenleistungen oder bestimmte Veräußerungsgewinne erzielt, kann dagegen durchaus mit einer Minderung der Witwenrente konfrontiert werden.

Für Hinterbliebene ist deshalb nicht die Frage entscheidend, ob überhaupt geerbt wurde, sondern wie sich der Nachlass nach dem Erbfall finanziell auswirkt. Rentenrecht und Erbschaftsteuer laufen dabei nebeneinander. Beide müssen getrennt geprüft werden. Erst dieser Blick auf die Einzelheiten zeigt, was 2026 tatsächlich angerechnet wird und was nicht.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung, „Hinterbliebenenrente: Mehr Hinzuverdienst ab Juli möglich“, mit den Freibeträgen für den Zeitraum 1. Juli 2025 bis 30. Juni 2026 und der 40-Prozent-Anrechnung des übersteigenden Einkommens, Deutsche Rentenversicherung, „Zahlen und Tabellen 1.1. bis 30.6.2026“, Seite zur Einkommensanrechnung auf Renten wegen Todes, mit Freibetrag 1.076,86 Euro, Erhöhungsbetrag je Kind 228,42 Euro, Beispielrechnung sowie den Hinweisen auf Mieteinnahmen, Kapitalvermögen, private Veräußerungsgeschäfte und die Verteilung von Einmalzahlungen auf zwölf Monate.