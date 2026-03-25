Witwenrente: Ein einziger Monat mit weniger Gehalt kann die Rente um 540 Euro erhöhen

Lesedauer 4 Minuten

Viele Witwen und Witwer verlieren Monat für Monat Geld durch die Einkommensanrechnung, obwohl ihnen nach einer Einkommenssenkung eigentlich eine höhere Hinterbliebenenrente zustehen könnte. Genau deshalb ist die seit einiger Zeit geltende Neuregelung für Beschäftigte so wichtig, denn sie kann den Zugang zu mehr Witwenrente deutlich erleichtern.

Der entscheidende Vorteil: Schon ein einzelner Monat mit mindestens 10 Prozent weniger Arbeitsentgelt kann ausreichen, um eine Neuberechnung der Witwen- oder Witwerrente auszulösen. Wer die Änderung rechtzeitig meldet und einen Antrag stellt, kann dadurch bis zum nächsten Anpassungsstichtag spürbar mehr Geld erhalten.

Witwenrente: Warum so viele Renten gekürzt oder ganz gestrichen werden

Rund zwei Millionen Hinterbliebenenrenten werden gekürzt ausgezahlt. In etwa 500.000 Fällen entfällt die Zahlung sogar vollständig, sodass Betroffene nur eine sogenannte Nullrente erhalten.

Der Grund ist die Einkommensanrechnung. Überschreitet das eigene Einkommen den geltenden Freibetrag, wird die Witwen- oder Witwerrente gekürzt, und dieser Freibetrag wird jedes Jahr zum 1. Juli angepasst.

Neue Freibeträge bei der Witwenrente im Blick behalten

Der bisher genannte Freibetrag von 1.076,86 Euro steigt zum nächsten Anpassungszeitpunkt auf rund 1.122 Euro netto monatlich. Im Einzelfall können noch zusätzliche Freibeträge für waisenberechtigte Kinder hinzukommen.

Für viele Betroffene ist aber nicht nur die Höhe des Freibetrags wichtig, sondern auch die Frage, welches Einkommen die Rentenversicherung überhaupt ansetzt. Genau an dieser Stelle hat die neue gesetzliche Regelung erhebliche praktische Bedeutung.

Gesetzesänderung bei der Einkommensanrechnung: Was sich geändert hat

Die entscheidende Neuregelung betrifft die Frage, wie Einkommen bei der Anrechnung auf die Hinterbliebenenrente ermittelt wird. Dabei muss zwischen Arbeitseinkommen aus selbstständiger Tätigkeit und Arbeitsentgelt aus einer Beschäftigung klar unterschieden werden.

Arbeitseinkommen meint Gewinne aus selbstständiger Tätigkeit. Arbeitsentgelt betrifft dagegen klassische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, und gerade für diese Gruppe ist die Neuregelung besonders vorteilhaft.

Für Beschäftigte zählt nicht mehr der alte Drei-Monats-Durchschnitt

Früher wurde beim laufenden Arbeitsentgelt häufig nicht nur ein einzelner Monat betrachtet. Dadurch wirkte sich ein kurzfristiger Rückgang beim Lohn oft erst spät oder nur abgeschwächt auf die Witwenrente aus.

Heute gilt beim laufenden Arbeitsentgelt diese frühere Durchschnittsbetrachtung nicht mehr in derselben Weise. Die Deutsche Rentenversicherung kann bereits bei einer Absenkung von mindestens 10 Prozent in nur einem Monat eine Neuberechnung vornehmen, wenn Betroffene dies beantragen.

Ein Monat mit weniger Gehalt kann die Witwenrente erhöhen

Genau hier liegt der große Vorteil der neuen Praxis. Wer in einem Monat deutlich weniger Arbeitsentgelt erhält, kann sich diesen Monat für die neue Einkommensanrechnung zunutze machen.

📚 Lesen Sie auch: Erwerbsminderung: Rentnerin bekommt höhere Rente bewilligt und soll trotzdem Geld zurückzahlen

Das kann dazu führen, dass die Kürzung der Hinterbliebenenrente deutlich sinkt oder im Einzelfall sogar ganz entfällt. Besonders wichtig ist dabei, dass Betroffene die Änderung der Rentenversicherung schnell mitteilen und die Neuberechnung ausdrücklich beantragen.

Höhere Witwenrente kann bis zum nächsten Stichtag gelten

Wird das niedrigere Arbeitsentgelt einmal berücksichtigt, bleibt dieser Wert in der Regel bis zum Ende des laufenden Bezugsjahres maßgeblich. Dadurch kann ein einzelner Monat mit reduziertem Gehalt über viele Monate hinweg zu einer höheren Auszahlung führen.

Das macht die Regelung finanziell besonders interessant. Selbst wenn das Arbeitsentgelt danach wieder steigt, kann der günstigere Wert zunächst weiter zugrunde gelegt werden.

Das ist der praktische Unterschied zur früheren Regelung

Früher musste eine Einkommensminderung oft über einen längeren Zeitraum wirken, bevor sie sich in der Witwenrente spürbar auswirkte. Kurzfristige Rückgänge brachten häufig wenig oder gar nichts.

Jetzt reicht schon ein Monat mit mindestens 10 Prozent weniger Arbeitsentgelt aus. Außerdem arbeitet die Rentenversicherung beim Arbeitsentgelt nicht mehr mit einer mehrmonatigen Durchschnittsbetrachtung, die den Vorteil wieder verwässert.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Rechenbeispiel: So kann ein geringerer Lohn die Witwenrente stark erhöhen

Nehmen wir eine Witwe mit einem grundsätzlichen Anspruch auf 920 Euro brutto Witwenrente. Wegen ihres üblichen Arbeitsentgelts von 4.300 Euro brutto monatlich wird ihre Hinterbliebenenrente aber stark gekürzt, sodass am Ende nur noch 340 Euro ausgezahlt werden.

In einem Monat reduziert sie wegen einer familiären Notsituation ihre Arbeitszeit deutlich und erhält in diesem Monat nur noch 1.900 Euro brutto. Sie meldet diese Einkommenssenkung sofort der Deutschen Rentenversicherung und beantragt eine Neuberechnung.

Warum die neue Berechnung so viel ausmachen kann

Da das Arbeitsentgelt in diesem Monat um weit mehr als 10 Prozent gesunken ist, muss die Rentenversicherung die geänderte Einkommenslage prüfen. Für die Anrechnung zählt dann dieser abgesenkte Monatslohn.

Im Beispiel sinkt die Kürzung der Witwenrente dadurch massiv. Statt nur 340 Euro könnte die Betroffene nun 880 Euro ausgezahlt bekommen, also 540 Euro mehr pro Monat, und das bis zum nächsten Anpassungsstichtag.

Rechenbeispiel auf einen Blick

Ausgangslage Nach der Einkommenssenkung Anspruch auf Witwenrente: 920 Euro brutto Anspruch auf Witwenrente: 920 Euro brutto Arbeitsentgelt: 4.300 Euro brutto Arbeitsentgelt im maßgeblichen Monat: 1.900 Euro brutto Ausgezahlte Witwenrente: 340 Euro Neue ausgezahlte Witwenrente: 880 Euro Kürzung: 580 Euro Kürzung: 40 Euro Hohe Einkommensanrechnung Deutlich geringere Einkommensanrechnung Ergebnis: stark gekürzte Witwenrente Ergebnis: deutlich höhere Witwenrente bis zum nächsten Stichtag

Dieses Beispiel zeigt, wie stark die neue Regel in der Praxis wirken kann. Je nach Ausgangslage können sich über mehrere Monate erhebliche zusätzliche Zahlungen ergeben.

Der richtige Monat ist bei der Witwenrente entscheidend

Wer diese Regel nutzen will, sollte den Monat mit geringerem Arbeitsentgelt genau im Blick behalten. Denn entscheidend ist nicht der Grund der Einkommensminderung, sondern allein die tatsächlich eingetretene Senkung von mindestens 10 Prozent.

Betroffene müssen der Rentenversicherung also nicht ausführlich erklären, warum sie in diesem Monat weniger verdient haben. Wichtig ist vor allem, die Änderung zeitnah zu melden und die Neuberechnung ausdrücklich zu beantragen.

Für wen die Regel gilt und für wen nicht

Die beschriebene Möglichkeit betrifft vor allem Beschäftigte mit Arbeitsentgelt. Für Selbstständige gilt etwas anderes, weil dort das Arbeitseinkommen aus dem Gewinn der selbstständigen Tätigkeit maßgeblich ist.

Gerade deshalb sollten Witwen und Witwer prüfen, zu welcher Einkommensart ihre Einnahmen gehören. Denn davon hängt ab, ob die günstigere neue Berechnung im Einzelfall genutzt werden kann.

FAQ zur neuen Regel bei der Witwenrente

Reicht wirklich ein einziger Monat mit weniger Einkommen aus?

Ja. Sinkt das Arbeitsentgelt in einem Monat um mindestens 10 Prozent, kann eine Neuberechnung beantragt werden.

Gilt die neue Regel auch für Selbstständige?

Nein, jedenfalls nicht in dieser Form. Der hier beschriebene Vorteil betrifft vor allem Arbeitsentgelt aus einer Beschäftigung, nicht den Gewinn aus selbstständiger Tätigkeit.

Muss ich erklären, warum mein Einkommen gesunken ist?

Nein. Für die Rentenversicherung kommt es vor allem auf die tatsächliche Einkommensminderung an, nicht auf deren Ursache.

Was passiert, wenn mein Einkommen danach wieder steigt?

Dann bleibt das einmal berücksichtigte niedrigere Arbeitsentgelt häufig trotzdem bis zum Ende des laufenden Bezugsjahres maßgeblich.

Wie lange kann die höhere Witwenrente gezahlt werden?

Der neu berechnete Betrag gilt in der Regel bis zum nächsten Anpassungsstichtag, sofern keine weitere relevante Änderung eintritt.

Fazit: Ein kurzer Lohnrückgang kann viel Geld bringen

Die Neuregelung zur Einkommensanrechnung bei der Witwenrente wird noch immer von vielen Betroffenen übersehen. Dabei kann schon ein einziger Monat mit deutlich geringerem Arbeitsentgelt dazu führen, dass die Hinterbliebenenrente für mehrere Monate spürbar steigt.

Wer als Witwe oder Witwer angestellt ist und vorübergehend mindestens 10 Prozent weniger verdient, sollte deshalb sofort prüfen lassen, ob eine Neuberechnung möglich ist. Genau dieses Wissen kann am Ende mehrere hundert Euro zusätzlich im Monat sichern.