Auch bei einem GdB unter 50 gibt es viele Nachteilsausgleiche

Lesedauer 7 Minuten

Wer in Deutschland einen Grad der Behinderung (GdB) feststellen lässt, hofft oft auf einen Schwerbehindertenausweis und die damit verbundenen Erleichterungen. Gleichzeitig hält sich hartnäckig die Vorstellung, unterhalb der Schwelle von 50 „lohnt“ sich das alles nicht.

Genau diese Sicht greift zu kurz. Denn der GdB ist nicht erst ab 50 relevant. Schon darunter können Ausgleiche greifen, die im Alltag, im Berufsleben und bei der Steuer spürbar entlasten. Entscheidend ist dabei, welche Einschränkungen anerkannt werden, wie sie dokumentiert sind – und welche Rechtsfolgen an welchen Nachweis geknüpft sind.

GdB, Schwerbehinderung und Merkzeichen: drei Dinge, die oft verwechselt werden

Der GdB beschreibt in Zehnerschritten, wie stark gesundheitliche Beeinträchtigungen die Teilhabe am Leben beeinträchtigen. Ab einem GdB von 50 gilt man rechtlich als schwerbehindert. Daraus folgt häufig der Anspruch auf einen Schwerbehindertenausweis. Doch dieser Ausweis ist nicht das einzige „Eintrittsticket“ zu Nachteilsausgleichen.

In vielen Bereichen kommt es zusätzlich oder sogar vorrangig auf sogenannte Merkzeichen an – also Kennzeichnungen, die bestimmte funktionale Einschränkungen abbilden, etwa bei Mobilität oder Hilfebedarf. Diese Merkzeichen sind der Schlüssel zu einzelnen Vergünstigungen, und sie werden im Feststellungsverfahren geprüft. Der Blick nur auf die Zahl „50“ verfehlt deshalb die tatsächliche Systematik.

Tabelle: Alle Nachteilsausgleiche unter GdB 50

Nachteilsausgleich (bei festgestelltem GdB unter 50) Voraussetzungen und Umfang Behinderten-Pauschbetrag in der Einkommensteuer Der Pauschbetrag kann bereits ab einem festgestellten GdB von 20 genutzt werden und steigt stufenweise mit dem GdB; bei GdB 20 bis 40 ist er damit ausdrücklich auch unterhalb der Schwerbehindertenschwelle möglich. Er wird als Jahresbetrag angesetzt und mindert das zu versteuernde Einkommen, ohne dass die einzelnen behinderungsbedingten Aufwendungen im Detail nachgewiesen werden müssen. Übertragung des Behinderten-Pauschbetrags bei Kind mit GdB unter 50 Wenn ein Kind einen eigenen Behinderten-Pauschbetrag hat, ihn aber selbst nicht nutzt, kann unter bestimmten Voraussetzungen eine Übertragung auf die Eltern möglich sein. In der Praxis ist das vor allem relevant, wenn das Kind wenig oder keine eigene Steuerlast hat und der steuerliche Entlastungseffekt bei den Eltern entsteht; die Grundlage ist der festgestellte GdB, nicht eine Schwerbehinderung. Gleichstellung mit schwerbehinderten Menschen im Arbeitsleben Bei einem festgestellten GdB von 30 oder 40 kann eine Gleichstellung beantragt werden, wenn die Behinderung dazu führt, dass eine passende Beschäftigung sonst nicht erlangt oder nicht behalten werden kann. Mit der Gleichstellung entstehen arbeitsrechtliche Schutzwirkungen und Unterstützungsansprüche im Beschäftigungsverhältnis, wobei nicht sämtliche Vorteile einer Schwerbehinderung gelten. Besonderer Kündigungsschutz nach erfolgter Gleichstellung Der besondere Kündigungsschutz kann auch für Gleichgestellte gelten, allerdings nur, wenn die Gleichstellung bei Zugang der Kündigung bereits bestand oder rechtzeitig beantragt war; entscheidend ist also der Zeitpunkt. Ohne Gleichstellung gibt es diesen speziellen Kündigungsschutz in der Regel nicht allein wegen eines GdB unter 50. Hilfen zur Arbeitsplatzausstattung und begleitende Unterstützung nach Gleichstellung Mit Gleichstellung können Leistungen zur behinderungsgerechten Gestaltung des Arbeitsplatzes sowie begleitende Unterstützung durch zuständige Stellen in Betracht kommen; dabei geht es um praktische Maßnahmen, die das Arbeiten trotz Einschränkungen ermöglichen oder stabilisieren. Welche Hilfe konkret greift, hängt vom Einzelfall, dem Arbeitsplatz und dem zuständigen Leistungsträger ab. Fördermöglichkeiten, die den Arbeitsplatz sichern sollen Im Zusammenhang mit der Gleichstellung kommen Unterstützungen in Betracht, die die Beschäftigungschancen verbessern oder den Verbleib im Job erleichtern, etwa indem Arbeitgeber bei der Beschäftigung und Anpassung von Arbeitsbedingungen entlastet werden. Diese Instrumente zielen auf Teilhabe am Arbeitsleben und knüpfen an die Gefährdung oder Erschwernis der Beschäftigung an, nicht an den Schwerbehindertenstatus. Prüfungs- und Ausbildungsnachteilsausgleiche mit GdB als Nachweisgrundlage In Ausbildung, Studium und Prüfungen sind Anpassungen der Rahmenbedingungen möglich, wenn eine Beeinträchtigung die Leistungserbringung erschwert; ein festgestellter GdB unter 50 kann dabei als starkes Indiz und Nachweis dienen. Maßgeblich ist regelmäßig nicht die Schwelle von 50, sondern die konkrete funktionsbezogene Auswirkung und deren glaubhafte Dokumentation. Einordnung: Viele weitere Vergünstigungen setzen den Schwerbehindertenausweis voraus Zahlreiche bekannte Vergünstigungen im Alltag, im Verkehr oder bei besonderen Ausweisen und Merkzeichen sind typischerweise an den Schwerbehindertenausweis gekoppelt und damit praktisch erst ab GdB 50 erreichbar. Diese Punkte zählen deshalb nicht zu den Nachteilsausgleichen, die allein mit einem GdB unter 50 genutzt werden können.

Steuerliche Entlastungen: Der häufigste Nachteilsausgleich bei GdB unter 50

Am greifbarsten sind die Erleichterungen im Einkommensteuerrecht. Der Behinderten-Pauschbetrag nach § 33b Einkommensteuergesetz setzt bereits bei einem GdB von 20 an.

Damit kann ein Teil der typischen behinderungsbedingten Mehrkosten pauschal berücksichtigt werden, ohne dass jede einzelne Ausgabe nachgewiesen werden muss. Der Pauschbetrag steigt mit dem GdB an, sodass auch bei einem GdB von 30 oder 40 spürbare Entlastungen möglich sind.

Das ist für viele Betroffene besonders relevant, weil behinderungsbedingte Kosten im Alltag nicht erst ab einem „hohen“ GdB entstehen. Fahrten zu Behandlungen, Hilfsmittel, Zuzahlungen, Mehraufwand im Haushalt oder spezielle Bedarfe können die Lebensführung schon bei moderater Einschränkung verteuern.

Der Pauschbetrag ist deshalb häufig der erste Nachteilsausgleich, der praktisch wirkt, weil er direkt die steuerliche Belastung senken kann.

Darüber hinaus kann – je nach Einzelfall – auch die Absetzung tatsächlicher außergewöhnlicher Belastungen in Betracht kommen, wenn der Pauschbetrag die reale Belastung nicht abbildet.

Das ist komplexer, weil Nachweise und Zumutbarkeitsgrenzen eine Rolle spielen, aber gerade bei dauerhaften Therapien oder besonderen Hilfsmitteln kann diese Schiene im Ergebnis günstiger sein.

Arbeitsrecht: Gleichstellung ab GdB 30 kann Schutz und Unterstützung bringen

Im Arbeitsleben entsteht der stärkste Unterschied zwischen „unter 50“ und „ab 50“ beim Kündigungsschutz und bei bestimmten Beteiligungsrechten. Dennoch gibt es für Menschen mit einem GdB von 30 oder 40 einen Weg, der in vielen Fällen entscheidend ist: die Gleichstellung mit schwerbehinderten Menschen. Zuständig ist die Bundesagentur für Arbeit.

Eine Gleichstellung kommt in Betracht, wenn die behinderungsbedingten Einschränkungen dazu führen, dass ein geeigneter Arbeitsplatz ohne diese rechtliche Einstufung nicht erlangt oder nicht gehalten werden kann.

Das zielt auf reale Risiken im Berufsalltag: häufige Ausfallzeiten durch Therapie, Leistungseinbußen durch chronische Erkrankungen, eingeschränkte Belastbarkeit, notwendige Pausen, Schwierigkeiten bei bestimmten Tätigkeiten oder der Bedarf an technischen und organisatorischen Anpassungen.

📚 Lesen Sie auch: Unbefristeter Schwerbehindertenausweis schützt nicht vor Nachprüfungen

Mit der Gleichstellung können arbeitsrechtliche Schutzmechanismen greifen, die sonst schwerbehinderten Menschen vorbehalten sind, insbesondere der besondere Kündigungsschutz.

Ebenso kann die Gleichstellung in der Praxis helfen, wenn es um Unterstützung durch die Arbeitsverwaltung, begleitende Hilfen oder eine stärkere Verbindlichkeit von Arbeitsplatzanpassungen geht. Sie ersetzt allerdings nicht alle Rechte, die erst mit einem Schwerbehindertenausweis verbunden sind; etwa Zusatzurlaub ist typischerweise an die Schwerbehinderteneigenschaft gebunden.

Trotzdem ist die Gleichstellung für viele Beschäftigte mit GdB 30/40 der Hebel, der aus einer abstrakten Feststellung eine konkrete Absicherung macht.

Teilhabe und Unterstützung am Arbeitsplatz: Ansprüche, die nicht bei 50 beginnen

Neben dem reinen Schutzgedanken existiert im SGB IX ein breites System von Leistungen zur Teilhabe. Dabei geht es weniger um eine „Ausweiskategorie“, sondern um die Frage, welche Unterstützung erforderlich ist, damit Teilhabe am Arbeitsleben möglich bleibt.

Je nach Situation können technische Hilfen, Anpassungen des Arbeitsplatzes, Qualifizierungen, begleitende Unterstützung oder Leistungen zur medizinischen Rehabilitation eine Rolle spielen.

In der Praxis bedeutet das: Auch wenn kein Schwerbehindertenausweis vorliegt, können behinderungsbedingte Erfordernisse am Arbeitsplatz Thema sein. Arbeitgeber sind zudem gehalten, Benachteiligungen zu vermeiden und angemessene Vorkehrungen zu prüfen, wenn eine Behinderung vorliegt.

Die Durchsetzung hängt häufig davon ab, wie gut die Einschränkung beschrieben und mit ärztlichen Unterlagen belegt werden kann. Hier zeigt sich erneut, wie wichtig ein sauber geführtes Feststellungsverfahren und eine nachvollziehbare Dokumentation sind.

Merkzeichen und Mobilität: Warum die Zahl allein nicht alles erklärt – und warum unter 50 Grenzen existieren

Viele Nachteilsausgleiche im Alltag sind an Merkzeichen gebunden, etwa im Bereich Mobilität oder bei bestimmten Ermäßigungen. Merkzeichen wie G, aG, H, Bl oder RF sind an konkrete gesundheitliche Voraussetzungen geknüpft, nicht nur an die Höhe des GdB. Gleichzeitig werden sie im Regelfall im Zusammenhang mit dem Schwerbehindertenausweis relevant, etwa bei der unentgeltlichen Beförderung im öffentlichen Nahverkehr oder bei bestimmten steuerlichen Vergünstigungen im Kfz-Bereich.

Hier liegt eine typische Enttäuschung: Wer „nur“ einen GdB von 30 oder 40 hat, kann nicht automatisch auf die gleichen Mobilitätsvorteile zugreifen wie eine schwerbehinderte Person mit Ausweis und Merkzeichen.

Dennoch ist der Blick auf die Merkzeichen nicht nutzlos, weil er die Logik dahinter verdeutlicht: Der Gesetzgeber koppelt bestimmte Ausgleiche an genau definierte Funktionseinschränkungen.

In Bundesländern und Behördeninformationen wird das anhand konkreter medizinischer Kriterien ausgeführt, etwa für das Merkzeichen G, das eine erhebliche Beeinträchtigung der Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr beschreibt.

Wer starke Einschränkungen hat, die im Alltag wie eine schwere Gehbehinderung wirken, sollte deshalb nicht nur auf die Zahl starren, sondern prüfen, ob die gesundheitliche Situation im Verfahren überhaupt vollständig abgebildet wurde.

Manchmal liegt das Problem weniger in der „Unter-50-Schwelle“, sondern darin, dass Befunde, Diagnosen oder Einschränkungsbeschreibungen nicht ausreichend konkret waren oder sich der Zustand seit der letzten Feststellung verändert hat.

Warum ein GdB unter 50 oft unterschätzt wird: Psychologie, Bürokratie und Missverständnisse

Dass Menschen mit GdB unter 50 ihre Möglichkeiten häufig nicht nutzen, hat mehrere Gründe. Einer ist die starke Symbolkraft des Ausweises: Er wirkt wie die Eintrittskarte in ein System von Vergünstigungen. Wer ihn nicht bekommt, geht intuitiv davon aus, leer auszugehen.

Ein anderer Grund ist die Unübersichtlichkeit der Rechtsmaterie. Steuerrecht, Arbeitsförderung, Sozialrecht und Landesregelungen laufen nebeneinander her, und die entscheidenden Anknüpfungspunkte unterscheiden sich.

Hinzu kommt, dass viele Nachteilsausgleiche nicht „automatisch“ kommen.

Der Behinderten-Pauschbetrag muss in der Steuererklärung berücksichtigt werden. Die Gleichstellung muss aktiv beantragt werden und braucht eine Begründung, die die berufliche Situation realistisch beschreibt.

Leistungen zur Teilhabe setzen häufig Anträge und eine Mitwirkung bei der Klärung des Reha-Bedarfs voraus. Wer in dieser Gemengelage auf den einen großen Ausweis hofft, übersieht leicht die kleineren, aber wirkungsvollen Stellschrauben.

Was Betroffene praktisch tun können

Ein seriöser Weg beginnt meist mit Ordnung in den Unterlagen. Ärztliche Befunde, Therapiepläne, Berichte über Funktionsbeeinträchtigungen und die Beschreibung des Alltags sind nicht bloß Papier, sondern die Grundlage dafür, dass Behörden und Stellen die Auswirkungen realistisch bewerten können.

Gerade bei chronischen Erkrankungen oder schwankenden Verläufen ist eine verständliche Darstellung hilfreich, weil sich Einschränkungen nicht immer in einem einzelnen Messwert zeigen.

Im zweiten Schritt lohnt sich der Blick auf den Lebensbereich, in dem der größte Nachteil entsteht. Wenn es vor allem um finanzielle Mehrbelastung geht, ist das Steuerrecht meist der schnellste Ansatz. Wenn der Arbeitsplatz wackelt oder die berufliche Zukunft unsicher ist, kann die Gleichstellung die passende Schiene sein.

Wenn es um langfristige berufliche Stabilisierung geht, kann der Weg über Leistungen zur Teilhabe zielführend sein. Diese Schwerpunktsetzung verhindert, dass man sich in Details verliert, und erhöht die Chance, dass aus dem GdB-Bescheid ein spürbarer Ausgleich wird.

Einordnung: „Unter 50“ ist keine Sackgasse, aber auch keine Kopie der Schwerbehindertenrechte

Ein GdB unter 50 eröffnet reale Nachteilsausgleiche, vor allem steuerlich und – über die Gleichstellung – im Arbeitsleben. Gleichzeitig bleibt es richtig, dass einige Vorteile rechtlich an die Schwerbehinderteneigenschaft und den Ausweis gebunden sind.

Wer das nüchtern einordnet, kann gezielt das nutzen, was bereits möglich ist, und zugleich prüfen, ob die eigene gesundheitliche Lage im Feststellungsverfahren vollständig erfasst wurde oder ob sich der Zustand verändert hat.

Die entscheidende Botschaft ist deshalb nicht, dass „alles schon unter 50“ möglich wäre, sondern dass „unter 50“ keineswegs „ohne Rechte“ bedeutet. Wer die passenden Rechtswege kennt und die eigenen Einschränkungen nachvollziehbar belegt, kann auch unterhalb der Schwelle konkrete Entlastungen erreichen.

Quellen

Rechtsgrundlagen zur Einordnung von Behinderung und Schwerbehinderung sowie zur Schwelle von 50 finden sich im Sozialgesetzbuch IX und in den Informationen des/der Beauftragten der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen.