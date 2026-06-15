Weitere Verschärfungen im Bürgergeld: Wenn Verwaltungsentlastung Leistungsansprüche beschneidet

Der Entwurf eines „Gesetzes zur Entlastung der Sozialverwaltung“ wird offiziell mit Bürokratieabbau, Digitalisierung und vereinfachten Verfahren begründet. Ziel des Bundesratsentwurfs ist es, Sozialbehörden angesichts knapper Personalressourcen zu entlasten und Verwaltungsabläufe zu beschleunigen.

Hinter dieser verwaltungspolitischen Überschrift verbergen sich jedoch auch Änderungen, die für Leistungsberechtigte im Bürgergeldbezug erhebliche Folgen haben können.

Besonders aufmerksam zu prüfen sind die geplanten Änderungen im Zweiten Buch Sozialgesetzbuch. Sie betreffen unter anderem Auslandsaufenthalte von Personen in Bedarfsgemeinschaften, die selbst nicht erwerbsfähig sind, sowie die Frage, wann bei längerer Abwesenheit der gewöhnliche Aufenthalt in Deutschland infrage gestellt wird. Damit geht es nicht nur um technische Verfahrensfragen, sondern um den Zugang zu existenzsichernden Leistungen.

Worum es bei dem Gesetzentwurf geht

Der Gesetzentwurf wurde vom Bundesrat beschlossen und dem Bundestag zugeleitet. Er bündelt zahlreiche Änderungen in mehreren Sozialgesetzbüchern, darunter im SGB II, SGB V, SGB IX, SGB X, SGB XII und im Asylbewerberleistungsgesetz. Offiziell steht die Entlastung der Sozialverwaltung im Vordergrund.

Die Begründung verweist auf Fachkräftemangel, aufwendig gewordene Prüfverfahren und die Notwendigkeit, sozialrechtliche Vorschriften besser digital nutzbar zu machen. Vorgesehen sind deshalb unter anderem Pauschalierungen, neue Datenabgleiche und Vereinfachungen bei Nachweisen. Diese Zielrichtung ist verwaltungspolitisch nachvollziehbar, wirft aber dort Fragen auf, wo Vereinfachung zulasten individueller Prüfung gehen kann.

Gerade im Existenzsicherungsrecht ist dieser Unterschied wichtig. Eine Regelung, die für Behörden einfacher anzuwenden ist, kann für Betroffene zugleich bedeuten, dass Leistungen schneller entfallen oder dass sie selbst beweisen müssen, weiterhin anspruchsberechtigt zu sein. Das gilt besonders bei Aufenthalten im Ausland.

Leistungsausschluss für nichterwerbsfähige Personen nach vier Wochen im Ausland

Eine der geplanten Änderungen betrifft § 7b SGB II. Danach sollen nichterwerbsfähige Personen, die sich ohne Zustimmung des Jobcenters länger als vier Wochen ununterbrochen im Ausland aufhalten, nach Ablauf der vierten Woche bis zur nachgewiesenen Rückkehr nach Deutschland keine Leistungen mehr erhalten. Die Regelung erfasst Personen, die zwar Teil einer Bedarfsgemeinschaft sind, aber selbst nicht erwerbsfähig sind.

In der Praxis sind damit vor allem Kinder unter 15 Jahren betroffen. Sie gelten im SGB II nicht als erwerbsfähige Leistungsberechtigte, erhalten aber als Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft Leistungen. Bislang standen bei der Erreichbarkeit vor allem erwerbsfähige Personen im Fokus, weil diese dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen sollen.

Die geplante Änderung würde dies verschärfen. Auch Kinder, die etwa während längerer Sommerferien bei Verwandten im Ausland bleiben, könnten dann nach vier Wochen aus dem Leistungsbezug herausfallen. Betroffen wären nicht nur der Regelbedarf, sondern mittelbar auch anteilige Kosten der Unterkunft und Fragen der Krankenversicherung.

Warum die Regelung besonders empfindlich ist

Der geplante Leistungsausschluss knüpft nicht an eine Arbeitsmarktverfügbarkeit an, sondern allein an die Dauer eines Auslandsaufenthalts. Das macht die Änderung besonders einschneidend. Denn nichterwerbsfähige Kinder müssen dem Arbeitsmarkt gerade nicht zur Verfügung stehen.

Problematisch ist zudem, dass die Regelung im Entwurf keine ausdrückliche Härtefallklausel enthält.

Damit könnte es Fälle geben, in denen familiäre, gesundheitliche oder schulorganisatorische Gründe für einen längeren Aufenthalt nur schwer berücksichtigt werden. Für Familien mit Verwandtschaft im Ausland kann das erhebliche praktische Folgen haben.

Auch die Nachweispflicht ist bedeutsam. Der Leistungsanspruch soll erst bis zur nachgewiesenen Rückkehr ins Inland wiederaufleben. Familien müssten also nicht nur die Rückkehr tatsächlich vollziehen, sondern diese gegenüber dem Jobcenter auch belegen.

Die Zwölf-Wochen-Regel und der gewöhnliche Aufenthalt

Eine weitere Änderung betrifft § 36 SGB II. Nach dem Entwurf soll bei einem Auslandsaufenthalt von mehr als zwölf Wochen vermutet werden, dass die leistungsberechtigte Person ab dem 85. Tag keinen gewöhnlichen Aufenthalt mehr in Deutschland hat. Die betroffene Person kann zwar nachweisen, dass der gewöhnliche Aufenthalt weiterhin in Deutschland besteht.

Diese Formulierung verändert jedoch die Ausgangslage. Nicht mehr die Behörde müsste umfassend feststellen, dass der gewöhnliche Aufenthalt weggefallen ist. Stattdessen gerät die leistungsberechtigte Person in die Lage, den Fortbestand ihrer Bindung an Deutschland darlegen und belegen zu müssen.

Die Begründung des Entwurfs stellt darauf ab, dass zeitaufwendige Ermittlungen der Verwaltung zum Aufenthaltsort und zur Erreichbarkeit entbehrlich werden sollen. Aus Sicht der Verwaltung ist das eine Vereinfachung. Aus Sicht der Betroffenen ist es eine erhebliche Verschiebung der Beweislast.

Auswirkungen auf EU-Bürger und Drittstaatsangehörige

Besondere Bedeutung kann die geplante Vermutungsregel bei Menschen haben, die familiäre oder persönliche Bindungen in einem anderen Staat haben. Das betrifft etwa EU-Bürgerinnen und EU-Bürger, die zeitweise in ihr Herkunftsland reisen, aber ihren Lebensmittelpunkt weiterhin in Deutschland sehen. Auch Drittstaatsangehörige mit familiären Verpflichtungen im Ausland könnten betroffen sein.

Solche Lebensverhältnisse sind häufig komplex. Menschen reisen nicht nur aus Urlaubsgründen, sondern etwa wegen Pflegefällen, Todesfällen, familiärer Betreuung oder ungeklärter Wohn- und Aufenthaltsfragen. Eine starre Vermutung ab dem 85. Tag kann diese Lebenslagen nur begrenzt abbilden.

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Rechtlich wird entscheidend sein, welche Nachweise Jobcenter künftig verlangen würden. Mietvertrag, Schulbesuch der Kinder, Meldebescheinigung, familiäre Bindungen, ärztliche Unterlagen oder Rückreisedokumente könnten eine größere Bedeutung bekommen. Für Betroffene steigt damit der Druck, ihre Lebensverhältnisse lückenlos zu dokumentieren.

Verwaltungsvereinfachung oder sozialrechtliche Verschärfung?

Der Entwurf zeigt ein Konflikt, das im Sozialrecht immer wieder sichtbar wird. Auf der einen Seite steht das nachvollziehbare Interesse, Behörden zu entlasten und Verfahren schneller zu machen. Auf der anderen Seite steht der Anspruch, existenzsichernde Leistungen nicht pauschal oder vorschnell zu versagen.

Gerade im SGB II geht es um Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts. Kürzungen oder Leistungsausschlüsse wirken sich unmittelbar auf Miete, Ernährung, Energieversorgung und Krankenversicherung aus. Deshalb müssen verwaltungspraktische Vereinfachungen besonders sorgfältig geprüft werden.

Die geplanten Auslandsregelungen können in der Praxis zu Leistungslücken führen. Familien könnten erst nachträglich erfahren, dass der Aufenthalt eines Kindes im Ausland leistungsrechtlich erhebliche Folgen hat. Noch schwieriger wird es, wenn Jobcenter Rückforderungen für bereits gezahlte Leistungen prüfen.

Übersicht der geplanten Änderungen

Geplante Regelung Mögliche Folge für Betroffene Nichterwerbsfähige Personen sollen nach mehr als vier Wochen ununterbrochenem Auslandsaufenthalt ohne Zustimmung des Jobcenters keine Leistungen mehr erhalten. Kinder unter 15 Jahren in Bedarfsgemeinschaften könnten bei längeren Ferien- oder Familienaufenthalten im Ausland aus dem Leistungsbezug herausfallen. Bei mehr als zwölf Wochen Auslandsaufenthalt soll ab dem 85. Tag vermutet werden, dass kein gewöhnlicher Aufenthalt in Deutschland mehr besteht. Betroffene müssten aktiv nachweisen, dass ihr Lebensmittelpunkt weiterhin in Deutschland liegt. Die Rückkehr ins Inland muss nachgewiesen werden. Leistungen könnten bis zur Vorlage geeigneter Nachweise ausgesetzt bleiben. Die Verwaltung soll weniger aufwendig zum Aufenthaltsort und zur Erreichbarkeit ermitteln müssen. Die Vereinfachung für Behörden kann zu höheren Nachweispflichten für Leistungsberechtigte führen.

Einordnung des Entwurfs

Bemerkenswert ist, dass die Bundesregierung den Bundesratsentwurf in ihrer Stellungnahme ablehnt. Sie verweist darauf, dass das Bundesministerium für Arbeit und Soziales bereits eigene Schritte zur Umsetzung von Empfehlungen der Kommission zur Sozialstaatsreform vorbereite. Eine parallele oder vorweggenommene Umsetzung könne die Sozialverwaltung zusätzlich belasten.

Damit ist der weitere Verlauf offen. Der Entwurf ist dem Bundestag zugeleitet, aber noch nicht automatisch geltendes Recht. Für Beratungsstellen, Sozialverbände und Betroffene ist es dennoch wichtig, die geplanten Änderungen frühzeitig zu verfolgen.

Sollten die Regelungen beschlossen werden, müssten Jobcenter ihre Verwaltungspraxis anpassen. Leistungsberechtigte Familien müssten wiederum genauer darauf achten, längere Auslandsaufenthalte vorher abzustimmen und Nachweise aufzubewahren. Aus einer scheinbar formalen Änderung könnte so ein erheblicher Einschnitt im Alltag werden.

Sozialrechtliche Risiken

Die geplanten Änderungen stellen die Frage, wie weit der Staat bei existenzsichernden Leistungen mit Vermutungen und pauschalen Ausschlüssen arbeiten darf. Eine Vermutung kann zwar widerlegt werden, doch in der Praxis hängt viel davon ab, ob Betroffene ihre Rechte kennen und die verlangten Unterlagen beschaffen können. Wer sprachliche Hürden, fehlende Beratung oder instabile Lebensverhältnisse hat, ist dabei im Nachteil.

Auch Kinder können von den Folgen betroffen sein, obwohl sie selbst keine Pflichten zur Arbeitsmarktintegration haben. Das wirft familien- und sozialpolitische Fragen auf. Wenn Leistungen für Kinder wegen eines längeren Auslandsaufenthalts entfallen, trifft dies meist die gesamte Bedarfsgemeinschaft.

Der Gesetzentwurf macht damit deutlich, dass Entbürokratisierung nicht automatisch Entlastung für Bürgerinnen und Bürger bedeutet. Eine Verwaltung kann einfacher arbeiten, während Leistungsberechtigte zugleich mehr Nachweise erbringen müssen. Genau dieser Punkt dürfte in der parlamentarischen Beratung besondere Beachtung verdienen.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine alleinerziehende Mutter bezieht Bürgergeld und lebt mit ihrem zwölfjährigen Sohn in einer Bedarfsgemeinschaft. Der Sohn verbringt die Sommerferien bei den Großeltern im Ausland und bleibt dort wegen günstiger Flugverbindungen und familiärer Betreuung insgesamt sechs Wochen. Die Mutter selbst bleibt in Deutschland und ist für das Jobcenter erreichbar.

Nach der geplanten Neuregelung könnte der Leistungsanspruch des Kindes nach Ablauf der vierten Woche entfallen, wenn keine Zustimmung des Jobcenters vorliegt. Das Jobcenter könnte dann den Regelbedarf des Kindes und weitere anteilige Leistungen prüfen oder einstellen. Erst mit nachgewiesener Rückkehr nach Deutschland käme eine Wiederaufnahme der Leistungen in Betracht.

Für die Familie hätte dies unmittelbare finanzielle Folgen. Obwohl der Aufenthalt des Kindes familiär begründet ist und nicht mit Arbeitsmarktpflichten zusammenhängt, könnte die Bedarfsgemeinschaft vorübergehend weniger Geld erhalten. Das Beispiel zeigt, warum die geplante Änderung weit über reine Verwaltungsvereinfachung hinausgeht.

Fragen und Antworten

Frage 1: Was ist das Ziel des „Gesetzes zur Entlastung der Sozialverwaltung“?

Das Gesetz soll Sozialbehörden entlasten, Verwaltungsverfahren vereinfachen und Abläufe beschleunigen. Kritisch ist jedoch, dass einige geplante Änderungen nicht nur Bürokratie abbauen, sondern auch Leistungsansprüche im SGB II einschränken können.

Frage 2: Welche Änderung ist für nichterwerbsfähige Personen im Ausland geplant?

Nichterwerbsfähige Personen sollen nach mehr als vier Wochen ununterbrochenem Auslandsaufenthalt ohne Zustimmung des Jobcenters keine Leistungen mehr erhalten. Das kann besonders Kinder unter 15 Jahren betreffen, die als Mitglieder einer Bedarfsgemeinschaft Bürgergeldleistungen erhalten.

Frage 3: Warum ist die geplante Zwölf-Wochen-Regel problematisch?

Bei einem Auslandsaufenthalt von mehr als zwölf Wochen soll ab dem 85. Tag vermutet werden, dass kein gewöhnlicher Aufenthalt mehr in Deutschland besteht. Betroffene müssten dann selbst nachweisen, dass ihr Lebensmittelpunkt weiterhin in Deutschland liegt.

Frage 4: Welche Folgen können die geplanten Änderungen für Familien haben?

Familien im Bürgergeldbezug könnten bei längeren Auslandsaufenthalten einzelner Mitglieder vorübergehend weniger Leistungen erhalten. Besonders problematisch wäre dies, wenn Kinder aus familiären Gründen länger im Ausland bleiben und dadurch Regelbedarf, Unterkunftskosten oder weitere Leistungsanteile betroffen sind.

Quellen

Deutscher Bundestag: Drucksache 21/5509 – Entwurf eines Gesetzes zur Entlastung der Sozialverwaltung, Deutscher Bundestag, DIP: Vorgang „Gesetz zur Entlastung der Sozialverwaltung“