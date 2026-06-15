Pause von der Pflege 2026: So viel Pflegegeld bleibt bei Verhinderungspflege

Wer einen Angehörigen zu Hause pflegt, braucht gelegentlich Entlastung. Krankheit, Urlaub, berufliche Termine oder schlicht Erschöpfung können dazu führen, dass die Pflegeperson vorübergehend ausfällt. Für solche Fälle gibt es die Verhinderungspflege, die 2026 weiterhin eine wichtige Hilfe für Familien ist.

Seit dem 1. Juli 2025 gilt für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege ein gemeinsamer Jahresbetrag von bis zu 3.539 Euro. Dieser Betrag kann flexibel für beide Leistungsarten eingesetzt werden, sofern mindestens Pflegegrad 2 vorliegt. Das Bundesgesundheitsministerium weist außerdem darauf hin, dass während der Verhinderungspflege bis zu acht Wochen je Kalenderjahr die Hälfte des bisher bezogenen Pflegegeldes weitergezahlt wird.

Was Verhinderungspflege bedeutet

Verhinderungspflege greift, wenn die übliche Pflegeperson vorübergehend nicht pflegen kann. Die Ersatzpflege kann durch einen ambulanten Pflegedienst, durch Bekannte, Nachbarn oder unter bestimmten Bedingungen auch durch Angehörige übernommen werden. Entscheidend ist, dass die pflegebedürftige Person normalerweise zu Hause versorgt wird und mindestens Pflegegrad 2 hat.

Die Leistung soll verhindern, dass ein kurzfristiger Ausfall der Pflegeperson sofort zu einer Versorgungslücke führt. Gerade bei längeren Pflegeverläufen ist das wichtig, weil Angehörige nicht dauerhaft ohne Pause einspringen können. Verhinderungspflege ist deshalb nicht nur eine finanzielle Leistung, sondern auch ein Instrument zur Stabilisierung der häuslichen Versorgung.

Wie viel Geld 2026 zur Verfügung steht

Für Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege steht 2026 zusammen ein Jahresbetrag von bis zu 3.539 Euro zur Verfügung. Die frühere Trennung der Budgets wurde durch den gemeinsamen Jahresbetrag abgelöst. Dadurch können Pflegebedürftige und Angehörige flexibler entscheiden, ob das Geld eher für eine Ersatzpflege zu Hause oder für eine zeitweise stationäre Kurzzeitpflege genutzt wird.

Wichtig ist: Das Budget ersetzt nicht das Pflegegeld. Es dient dazu, die Kosten der Ersatzpflege zu finanzieren. Das Pflegegeld wird während der Verhinderungspflege je nach Art und Dauer der Auszeit ganz oder teilweise weitergezahlt.

So wirkt sich Verhinderungspflege auf das Pflegegeld aus

Bei tageweiser Verhinderungspflege, also wenn die Ersatzpflege mindestens acht Stunden an einem Tag dauert, wird das Pflegegeld grundsätzlich gekürzt. Für bis zu acht Wochen im Kalenderjahr bleibt die Hälfte des bisher bezogenen Pflegegeldes erhalten.

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Anders ist es bei stundenweiser Verhinderungspflege. Dauert die Ersatzpflege weniger als acht Stunden an einem Tag, bleibt das Pflegegeld in der Regel vollständig bestehen. Für viele Familien ist das besonders interessant, wenn nur einzelne Nachmittage, Arzttermine oder kurze Erholungszeiten überbrückt werden müssen.

Pflegegeld 2026: volle und hälftige Beträge im Überblick

Die Pflegegeldbeträge gelten 2026 nach derzeitiger Regelung unverändert gegenüber 2025. Pflegegeld gibt es ab Pflegegrad 2. Bei Pflegegrad 1 besteht kein Anspruch auf Pflegegeld, auch wenn andere Entlastungsleistungen möglich sind.

Pflegegrad Pflegegeld bei tageweiser Verhinderungspflege Pflegegrad 2 Statt 347 Euro monatlich bleiben während der Kürzung 173,50 Euro monatlich als hälftiges Pflegegeld. Pflegegrad 3 Statt 599 Euro monatlich bleiben während der Kürzung 299,50 Euro monatlich als hälftiges Pflegegeld. Pflegegrad 4 Statt 800 Euro monatlich bleiben während der Kürzung 400 Euro monatlich als hälftiges Pflegegeld. Pflegegrad 5 Statt 990 Euro monatlich bleiben während der Kürzung 495 Euro monatlich als hälftiges Pflegegeld.

Stundenweise Auszeit kann finanziell günstiger sein

Für pflegende Angehörige kann es sinnvoll sein, Auszeiten nicht immer als ganze Tage zu planen. Wird die Ersatzpflege nur stundenweise genutzt und bleibt unter acht Stunden am Tag, wird das Pflegegeld üblicherweise nicht gekürzt. Das kann etwa bei regelmäßigen Entlastungen durch einen Betreuungsdienst, eine Nachbarin oder einen ambulanten Pflegedienst relevant sein.

Diese Variante eignet sich besonders, wenn die Pflegeperson kurze Erholungspausen braucht oder feste Termine wahrnehmen muss. Sie ersetzt keinen längeren Urlaub, kann aber den Pflegealltag deutlich entzerren. Wer Verhinderungspflege so plant, sollte Beginn, Ende und Umfang der Ersatzpflege genau dokumentieren.

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Warum genaue Abrechnung wichtig ist

Pflegekassen unterscheiden bei der Abrechnung genau zwischen stundenweiser und tageweiser Verhinderungspflege. Deshalb sollten Familien notieren, an welchen Tagen die Ersatzpflege stattgefunden hat und wie lange sie gedauert hat. Auch Rechnungen, Quittungen und Zahlungsnachweise sollten sorgfältig aufbewahrt werden.

Bei der Ersatzpflege durch nahe Angehörige gelten zudem besondere Grenzen. Übernehmen Verwandte bis zum zweiten Grad oder Personen aus demselben Haushalt die Ersatzpflege, können andere Erstattungsregeln gelten als bei einem Pflegedienst. In solchen Fällen lohnt sich eine vorherige Rücksprache mit der Pflegekasse.

Was Angehörige 2026 beachten sollten

Die wichtigste Veränderung für 2026 ist nicht die Höhe des Pflegegeldes, sondern die flexiblere Nutzung des gemeinsamen Jahresbetrags. Verhinderungs- und Kurzzeitpflege konkurrieren nun stärker um dasselbe Budget. Wer also einen Teil der 3.539 Euro für Verhinderungspflege nutzt, hat entsprechend weniger Spielraum für Kurzzeitpflege im selben Kalenderjahr.

Das kann vor allem dann wichtig werden, wenn später im Jahr eine stationäre Entlastung notwendig wird. Familien sollten deshalb früh planen, welche Auszeiten wahrscheinlich gebraucht werden. Eine einfache Übersicht über bereits genutzte Beträge kann helfen, unangenehme Überraschungen zu vermeiden.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine Tochter pflegt ihren Vater mit Pflegegrad 3 zu Hause. Er erhält 599 Euro Pflegegeld im Monat. Die Tochter möchte im Sommer zwei Wochen verreisen, deshalb übernimmt ein ambulanter Pflegedienst die Versorgung im Rahmen der Verhinderungspflege.

Da es sich um tageweise Verhinderungspflege handelt, wird das Pflegegeld für diesen Zeitraum grundsätzlich nur zur Hälfte weitergezahlt. Für Pflegegrad 3 bedeutet das rechnerisch 299,50 Euro monatlich während der Kürzung. Die Kosten des Pflegedienstes können aus dem gemeinsamen Jahresbetrag von bis zu 3.539 Euro bezahlt werden, solange das Budget noch nicht durch Kurzzeitpflege oder frühere Ersatzpflege verbraucht wurde.

Nutzt die Tochter dagegen nur an einzelnen Nachmittagen für jeweils vier Stunden eine Ersatzpflege, bleibt das Pflegegeld in der Regel vollständig erhalten. Genau deshalb kann es für viele Familien sinnvoll sein, längere Auszeiten und regelmäßige kurze Entlastungen getrennt zu planen.

Häufige Fragen zur Verhinderungspflege 2026

Wie viel Pflegegeld bleibt 2026 bei Verhinderungspflege erhalten?

Bei tageweiser Verhinderungspflege wird das Pflegegeld in der Regel für bis zu acht Wochen im Kalenderjahr zur Hälfte weitergezahlt. Wer beispielsweise Pflegegrad 3 hat und monatlich 599 Euro Pflegegeld erhält, bekommt während dieser Zeit rechnerisch 299,50 Euro weiter. Bei stundenweiser Verhinderungspflege unter acht Stunden am Tag bleibt das Pflegegeld normalerweise vollständig erhalten.

Wie hoch ist das Budget für Verhinderungspflege im Jahr 2026?

Für Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege steht 2026 ein gemeinsamer Jahresbetrag von bis zu 3.539 Euro zur Verfügung. Dieser Betrag kann flexibel genutzt werden, etwa für eine Ersatzpflege zu Hause oder für eine vorübergehende stationäre Versorgung. Voraussetzung ist in der Regel mindestens Pflegegrad 2.

Wird das Pflegegeld auch gekürzt, wenn die Ersatzpflege nur wenige Stunden dauert?

Nein, bei stundenweiser Verhinderungspflege wird das Pflegegeld üblicherweise nicht gekürzt. Entscheidend ist, dass die Pflegeperson weniger als acht Stunden am selben Tag verhindert ist. Diese Regelung ist besonders hilfreich, wenn Angehörige nur für Arzttermine, Erledigungen oder kurze Erholungspausen vertreten werden müssen.

Wer darf die Verhinderungspflege übernehmen?

Die Ersatzpflege kann durch einen ambulanten Pflegedienst, durch Freunde, Nachbarn oder auch durch Angehörige erfolgen. Bei nahen Angehörigen gelten allerdings besondere Erstattungsregeln, vor allem wenn sie bis zum zweiten Grad verwandt oder verschwägert sind oder im selben Haushalt leben. Deshalb sollte vorab mit der Pflegekasse geklärt werden, welche Kosten übernommen werden.