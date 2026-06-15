Jobcenter Bremen verprasst für Designermöbel in der Behörde rund 900.000 Euro

Während Bürgergeld-Bezieher noch schärfer sanktioniert werden sollen und jeden Euro zwei Mal umdrehen müssen, hat das Jobcenter Bremen einen Besprechungsraum mit Designermöbel ausgestattet. Der sogenannte „Kreativraum“ soll rund 906.000 Euro gekostet haben. Nach öffentlicher Kritik wurde Geschäftsführer Thorsten Spinn mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden.

Der Skandal trifft eine Behörde, die täglich mit Menschen arbeitet, die auf staatliche Unterstützung angewiesen sind. Genau deshalb wiegt der Vorwurf besonders schwer: Wer über knappe Mittel, Förderprogramme und Hilfen für Arbeitsuchende entscheidet, muss bei eigenen Ausgaben höchste Sorgfalt zeigen.

Der Begriff „Kreativraum“ klingt nach moderner Verwaltung, doch die bekannt gewordene Summe lässt viele Bürgerinnen und Bürger an Verhältnismäßigkeit mehr als zweifeln.

Ein Raum für fast eine Million Euro

Nach den vorliegenden Berichten lagen die Kosten für den Raum bei rund 906.000 Euro. Zuvor war in der öffentlichen Debatte bereits von 600.000 Euro die Rede gewesen, später wurde eine noch höhere Summe genannt. Zusätzlich sollen 293.000 Euro für einen weiteren Raum eines Projekts für Frauen in der Arbeitswelt angefallen sein.

Damit geht es nicht nur um eine missglückte Innenausstattung oder eine unglückliche Wortwahl. Es geht um die Frage, wie solche Ausgaben geplant, genehmigt und überwacht wurden. Die Trägerversammlung des Jobcenters erklärte laut Medienberichten, sie sei über die Ausgaben nicht informiert gewesen.

Warum der Fall brisant ist

Das Jobcenter Bremen ist eine gemeinsame Einrichtung der Agentur für Arbeit und der Kommune Bremen. Nach Angaben des Bremer Arbeitsressorts unterstützt es Bremerinnen und Bremer dabei, sich in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Gerade deshalb stehen Ausgaben, die keinen unmittelbaren Nutzen für Arbeitsuchende erkennen lassen, unter besonderer Beobachtung.

Die Empörung speist sich aus einem einfachen Gegensatz: Auf der einen Seite stehen Menschen, die jeden Euro offenlegen müssen, wenn sie staatliche Leistungen beziehen. Auf der anderen Seite steht eine Behörde, in der ein einzelner Raum Kosten in einer Größenordnung verursacht haben soll, die für viele Bürger kaum nachvollziehbar ist. Dieser Widerspruch macht den Vorgang politisch so gefährlich.

Personelle Konsequenzen nach Vertrauensverlust

Die Trägerversammlung entband Thorsten Spinn mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben. Bremens Arbeitssenatorin Claudia Schilling erklärte, die vorliegenden Erkenntnisse hätten das Vertrauen der Träger in die Geschäftsführung erschüttert. Weitere organisatorische, personelle und haushaltsrechtliche Konsequenzen sollen geprüft werden.

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Spinn war seit September 2020 Geschäftsführer des Jobcenters Bremen. Seine damalige Bestellung wurde nach einem bundesweiten Ausschreibungs- und Besetzungsverfahren bekannt gegeben. Der jetzige Vorgang markiert damit einen harten Einschnitt für eine Behörde, die ohnehin in der öffentlichen Kritik steht.

Die bekannten Zahlen im Überblick

Posten Bekannte Angabe „Kreativraum“ im Jobcenter Bremen rund 906.000 Euro Frühere öffentliche Angabe rund 600.000 Euro Weiterer Raum für ein Frauenprojekt rund 293.000 Euro Konsequenz Abberufung des Geschäftsführers

Modernisierung braucht Grenzen

Moderne Arbeitsräume können sinnvoll sein. Behörden brauchen Orte für Schulungen, Fallbesprechungen, Fortbildungen und neue Arbeitsformen. Doch solche Investitionen müssen transparent, sparsam und erklärbar bleiben.

Ein Besprechungsraum darf nicht den Eindruck erwecken, dass interne Wohlfühlflächen wichtiger sind als die eigentliche Arbeit der Behörde. Gerade in einer Zeit angespannter öffentlicher Haushalte müssen Investitionen nachvollziehbar begründet werden. Wer das nicht leisten kann, verliert Akzeptanz.

Der Schaden reicht über Bremen hinaus

Der Fall beschädigt nicht nur das Ansehen des Jobcenters Bremen. Er trifft auch das Vertrauen in öffentliche Verwaltung insgesamt. Viele Behörden bemühen sich täglich um saubere Arbeit, müssen aber nun mit dem Eindruck leben, dass einzelne Fehlentscheidungen das Bild ganzer Einrichtungen prägen.

Besonders heikel ist, dass Jobcenter häufig selbst strenge Mitwirkungspflichten durchsetzen. Bürgerinnen und Bürger müssen Nachweise einreichen, Termine wahrnehmen und Ausgaben erklären. Wenn eine solche Behörde intern bei hohen Summen nicht nachvollziehbar handelt, entsteht ein Glaubwürdigkeitsproblem.

Aufklärung statt Symbolpolitik

Jetzt reicht es nicht, allein eine Personalentscheidung zu präsentieren. Entscheidend ist, wer die Ausgaben veranlasst, geprüft und freigegeben hat. Ebenso muss geklärt werden, ob Vergaberegeln eingehalten wurden und warum die Kosten offenbar steigen konnten.

Die Öffentlichkeit hat Anspruch auf eine klare Darstellung der Vorgänge. Dazu gehören Rechnungen, Entscheidungswege, Zuständigkeiten und eine Bewertung des Nutzens. Erst wenn diese Fragen beantwortet sind, lässt sich beurteilen, ob es sich um schlechtes Management, fehlende Aufsicht oder ein tieferes Strukturproblem handelt.