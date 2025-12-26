Wann verjähren private Schulden?

Lesedauer 9 Minuten

Wer eine alte Rechnung im Ordner findet, nach Jahren ein Inkasso-Schreiben erhält oder sich an ein privates Darlehen „von früher“ erinnert, landet schnell bei derselben Frage: Muss ich das heute noch bezahlen – oder ist das erledigt, weil Zeit vergangen ist? Die Verjährung wirkt dabei wie ein juristischer Schlussstrich. In der Praxis ist sie eher eine Schutzvorschrift: Sie sorgt dafür, dass Ansprüche nicht unbegrenzt durchgesetzt werden können, obwohl Belege verschwinden, Erinnerungen verblassen und Lebenssituationen sich verändern.

Wichtig ist jedoch, dass Verjährung im deutschen Zivilrecht nicht einfach „Schuld weg“ bedeutet. Gerade bei privaten Schulden – von der Handyrechnung über den Onlinekauf bis zum geliehenen Geld im Freundeskreis – entscheidet oft nicht das Bauchgefühl („Das ist ewig her“), sondern eine nüchterne Fristrechnung, die von Details abhängt.

Was „verjährt“ im Zivilrecht wirklich bedeutet

Verjährung betrifft die Durchsetzbarkeit eines Anspruchs, nicht sein bloßes Bestehen. Nach Eintritt der Verjährung darf der Schuldner die Leistung verweigern, wenn er sich darauf beruft. Juristisch heißt das: Man muss die Einrede der Verjährung erheben; sie wirkt nicht automatisch „von Amts wegen“. Genau deshalb können verjährte Forderungen weiterhin in Mahnschreiben oder Inkasso-Post auftauchen. Unzulässig ist das nicht schon allein deshalb, weil die Forderung alt ist – entscheidend ist, ob sie noch durchsetzbar ist und wie kommuniziert wird.

Ein weiterer Punkt, der viele überrascht: Wer freiwillig auf eine bereits verjährte Forderung zahlt, kann das Geleistete in der Regel nicht zurückverlangen – selbst dann nicht, wenn er die Verjährung beim Bezahlen gar nicht kannte. Verjährung ist also ein Schutzschild, das man rechtzeitig heben muss, kein Geld-zurück-Joker nachträglich.

Tabelle: Wann verjähren Schulden?

Art der Schuld / Forderung Verjährungsfrist und typischer Beginn Allgemeine private Geldschulden aus Vertrag (z. B. Rechnung aus Kauf, Dienstleistung, Handyvertrag, Fitnessstudio, Onlinebestellung) 3 Jahre; Beginn mit Ablauf des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger Schuldner und Umstände kennt; häufig endet es am 31.12. des dritten Folgejahres. Privates Darlehen (Rückzahlung) Meist 3 Jahre; entscheidend ist, wann die Rückzahlung fällig wird (nach Vereinbarung oder nach Kündigung); Beginn dann regelmäßig mit Ablauf des jeweiligen Jahres. Mietrückstände (laufende Miete) und vergleichbare Dauerschuldverhältnisse (z. B. Mitgliedsbeiträge) 3 Jahre je fälliger Rate; Beginn mit Ablauf des Jahres der jeweiligen Fälligkeit. Nebenkosten-/Betriebskostennachzahlungen aus Wohnraummiete Regelmäßig 3 Jahre ab Ablauf des Jahres, in dem der Anspruch fällig ist; zusätzlich gelten im Mietrecht Abrechnungs- und Einwendungsfristen, die unabhängig von der Verjährung praktisch entscheidend sein können. Rückzahlung der Mietkaution (Anspruch des Mieters) Regelmäßig 3 Jahre; Beginn mit Ablauf des Jahres, in dem der Rückzahlungsanspruch fällig wird, typischerweise nach Rückgabe der Wohnung und angemessener Prüf- und Abrechnungszeit. Schadensersatz wegen Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit oder Freiheit (z. B. Unfall mit Personenschaden) Regelmäßig 3 Jahre ab Jahresende bei Kenntnis; unabhängig davon gilt eine absolute Grenze von 30 Jahren ab dem schädigenden Ereignis. Sonstige Schadensersatzansprüche (z. B. Sachschaden, Vermögensschaden) Regelmäßig 3 Jahre ab Jahresende bei Kenntnis; zusätzlich greifen Höchstfristen, typischerweise 10 Jahre ab Entstehung und 30 Jahre ab Ereignis, maßgeblich ist die früher endende Frist. Titulierte Forderungen (z. B. Urteil, Vollstreckungsbescheid, gerichtlicher Vergleich, notarielle Urkunde, Feststellung zur Insolvenztabelle) 30 Jahre; Beginn typischerweise mit Rechtskraft der Entscheidung, Errichtung des Titels oder Feststellung im Insolvenzverfahren. Titel mit künftig fälligen regelmäßig wiederkehrenden Leistungen (z. B. Zinsen, Unterhalt, laufende Raten), obwohl tituliert Nicht 30 Jahre, sondern die regelmäßige Verjährung von 3 Jahren für die jeweils künftig fällig werdenden Leistungen; Beginn je Leistung typischerweise mit Ablauf des Jahres der Fälligkeit. Gewährleistungsansprüche aus Kauf wegen Mängeln (Verkäufer „schuldet“ Nacherfüllung, Rücktrittsfolgen, Schadensersatz) In der Regel 2 Jahre ab Ablieferung; 5 Jahre bei Bauwerk und bestimmten Baustoff-Konstellationen; 30 Jahre bei bestimmten Rechtsmängeln (grundbuchbezogen). Mängelansprüche aus Werkvertrag (Handwerkerleistung) Typisch 2 Jahre ab Abnahme; 5 Jahre bei Bauwerk bzw. Planungs-/Überwachungsleistungen hierfür; sonst teilweise die regelmäßige Verjährung von 3 Jahren. Schadens-/Ersatzansprüche nach Mietende wegen Veränderungen oder Verschlechterungen der Mietsache (Vermieter gegen Mieter; in ähnlicher Weise auch bestimmte Ansprüche des Mieters) 6 Monate; Beginn mit Rückerhalt der Mietsache. Ansprüche rund um Grundstücksrechte, einschließlich der Gegenleistung (z. B. Anspruch auf Eigentumsübertragung an einem Grundstück) 10 Jahre; Beginn regelmäßig mit Entstehung des Anspruchs, weil hier nicht die „Jahresende-Regel“ der regelmäßigen Verjährung maßgeblich ist.

Hinweis: Ob eine Forderung „wirklich“ verjährt ist, hängt in der Praxis oft daran, ob die Verjährung gehemmt wurde (etwa durch Mahnverfahren/Klage) oder neu begonnen hat (etwa durch Anerkenntnis, Teilzahlung oder Ratenvereinbarung).

Die regelmäßige Frist: drei Jahre – aber fast nie „ab Rechnungsdatum“

Für die Mehrzahl privater Geldforderungen gilt die regelmäßige Verjährungsfrist von drei Jahren. Umgangssprachlich heißt es dann oft: „Schulden verjähren nach drei Jahren.“ Das ist als grobe Orientierung nicht falsch, aber als Rechenregel zu ungenau.

Denn die drei Jahre beginnen im Regelfall nicht am Tag der Rechnung, nicht am Tag des Vertragsabschlusses und auch nicht automatisch am Tag der Fälligkeit, sondern – typisch für das deutsche Verjährungsrecht – mit dem Schluss des Kalenderjahres, in dem bestimmte Voraussetzungen vorliegen. Dadurch kann zwischen Entstehung eines Anspruchs und dem tatsächlichen Beginn der Frist ein spürbarer Zeitraum liegen.

Wann die Uhr zu laufen beginnt: Anspruch, Fälligkeit und Kenntnis

Für den Start der regelmäßigen Verjährung kommt es zunächst darauf an, wann der Anspruch entstanden ist. Bei einer Kaufpreisforderung ist das typischerweise der Zeitpunkt, zu dem gezahlt werden muss, bei einer Dienstleistung der Zeitpunkt, zu dem die Vergütung fällig wird. Bei einem privaten Darlehen hängt es häufig davon ab, ob eine Rückzahlungsfrist vereinbart wurde oder ob erst gekündigt werden muss, damit Rückzahlung fällig wird.

Hinzu kommt das sogenannte Kenntnisprinzip: Die regelmäßige Verjährung setzt außerdem voraus, dass der Gläubiger die anspruchsbegründenden Umstände und die Person des Schuldners kennt oder ohne grobe Fahrlässigkeit kennen müsste. Bei klassischen Alltagsforderungen ist das fast immer von Anfang an der Fall – der Verkäufer weiß, wer bestellt hat, der Mobilfunkanbieter kennt seinen Vertragspartner, der Vermieter kennt den Mieter. Bei anderen Konstellationen, etwa bei bestimmten Schadensersatzansprüchen oder bei komplexen Rückforderungsansprüchen, kann die Kenntnisfrage erheblich sein.

Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, beginnt die regelmäßige Frist mit dem Ende des jeweiligen Jahres. Praktisch führt das dazu, dass viele Forderungen „zum Jahresende“ verjähren.

Ein greifbares Beispiel: Eine Forderung aus 2022 und das Jahresende 2025

Nehmen wir eine typische private Konstellation: Eine Rechnung war im Jahr 2022 fällig, der Gläubiger wusste 2022, wer schuldet und warum. Dann beginnt die regelmäßige Verjährungsfrist nicht mitten im Jahr 2022, sondern mit Ablauf des 31.12.2022. Drei Jahre später endet sie mit Ablauf des 31.12.2025. Genau deshalb liest man zum Jahreswechsel regelmäßig Hinweise, dass „Forderungen aus 2022“ verjähren können – allerdings nur dann, wenn die Verjährung nicht gehemmt wurde und kein Neubeginn eingetreten ist.

Dieses „Ende-zu-Ende“-Prinzip erklärt, warum sich Verjährung in Deutschland häufig wie ein Stichtagsrecht anfühlt: Viele Ansprüche laufen, vereinfacht gesagt, auf den 31. Dezember zu.

Wenn es länger dauert: Titel, Vollstreckung und die 30 Jahre

Die wichtigste Ausnahme, die private Schuldner kennen sollten, ist die Titulierung. Sobald eine Forderung in einem Vollstreckungstitel feststeht – etwa durch Urteil, Vollstreckungsbescheid oder eine vollstreckbare notarielle Urkunde – gelten deutlich längere Fristen. Für titulierte Ansprüche sieht das Gesetz regelmäßig eine dreißigjährige Verjährungsfrist vor. Damit wird aus einer Alltagsforderung, die sonst oft nach drei Jahren nicht mehr durchsetzbar wäre, ein sehr langlebiger Anspruch.

Das bedeutet nicht, dass ein Gläubiger drei Jahrzehnte lang „gar nichts tun“ kann und trotzdem jederzeit alles bekommt. In der Vollstreckungspraxis spielen weitere Einwände und Grenzen eine Rolle. Aber als Faustregel gilt: Wer einen Titel hat, verfügt über ein wesentlich stärkeres Instrumentarium und deutlich mehr Zeit.

Ein Detail, das in der Praxis großen finanziellen Unterschied machen kann, betrifft Zinsen und andere regelmäßig wiederkehrende Leistungen. Das Gesetz behandelt künftig fällig werdende, regelmäßig wiederkehrende Leistungen in bestimmten Titelfällen nicht mit der 30-Jahres-Frist, sondern mit der regelmäßigen dreijährigen Verjährung. In langen Vollstreckungsbiografien kann das dazu führen, dass nicht die Hauptforderung, wohl aber Teile der später aufgelaufenen Zinsen verjährt sind – und der Streit am Ende weniger um das „Ob“, sondern um die genaue Höhe geführt wird.

Zehn Jahre als Obergrenze: Verjährung auch ohne Kenntnis

Das Kenntnisprinzip der regelmäßigen Verjährung würde theoretisch dazu führen, dass manche Ansprüche sehr lange „in der Schwebe“ bleiben, wenn der Gläubiger angeblich nichts wusste. Um das zu verhindern, kennt das Recht Verjährungshöchstfristen. Für viele Ansprüche gilt: Spätestens zehn Jahre nach Entstehung verjähren sie auch dann, wenn die Kenntnis fehlt oder nicht nachweisbar ist.

Für den Alltag heißt das: Selbst wenn über Wissen und grob fahrlässige Unkenntnis gestritten wird, existiert häufig eine harte zeitliche Grenze. Bei speziellen Gruppen von Ansprüchen gibt es wiederum andere Höchstfristen, etwa im Erbrecht, wo der Gesetzgeber eine besonders lange Zeitspanne vorsieht.

Kurze Fristen, die viele überraschen

Neben „drei Jahre“ und „dreißig Jahre“ gibt es im Privatrecht auch deutlich kürzere Verjährungsfristen, die im Alltag regelmäßig unterschätzt werden. Besonders bekannt sind die Verjährungsregeln im Gewährleistungsrecht: Wer wegen eines Mangels Rechte geltend machen will, ist oft an relativ kurze Fristen gebunden, die je nach Vertragsart und Gegenstand variieren. Auch im Mietrecht existieren Ansprüche mit kurzer Verjährung, etwa in bestimmten Konstellationen rund um Veränderungen oder Schäden an der Mietsache. In der journalistischen Praxis fällt auf: Viele Menschen verwechseln dabei Verjährung von Zahlungsforderungen mit Fristen, innerhalb derer Mängel gerügt oder Rechte ausgeübt werden müssen. Das sind verwandte, aber nicht identische Instrumente.

Für die Ausgangsfrage „Wann sind private Schulden verjährt?“ ist das vor allem dann relevant, wenn nicht eine reine Geldschuld aus Rechnung oder Vertrag im Raum steht, sondern Ansprüche aus einem Konflikt: Schadensersatz, Rückforderung, Mängelbeseitigungskosten, Kautionsthemen. Dann kann die einschlägige Frist deutlich von der gefühlten Standardregel abweichen.

Hemmung und Neubeginn: Wie sich Verjährung verschiebt oder von vorn startet

Zwei Mechanismen prägen die Realität der Verjährung: Hemmung und Neubeginn. Bei der Hemmung wird die Verjährungsuhr angehalten; die bereits verstrichene Zeit bleibt stehen und läuft später weiter. Beim Neubeginn wird die Uhr auf null gesetzt und die Frist beginnt erneut.

Hemmung tritt zum Beispiel ein, wenn ernsthaft über den Anspruch verhandelt wird. Das Gesetz knüpft das nicht an förmliche Schreiben; entscheidend ist, dass tatsächlich über Anspruch und Grundlage gesprochen wird. Typisch sind Konstellationen, in denen der Gläubiger prüft, nachfragt, Unterlagen verlangt oder Vergleichsgespräche geführt werden. Das Verjährungsrecht gibt den Parteien dabei einen Puffer: Die Verjährung tritt nach Ende solcher Verhandlungen nicht sofort ein, sondern frühestens einige Monate später. Das soll verhindern, dass Gespräche allein deshalb abgebrochen werden, weil eine Frist „im Nacken“ sitzt.

Noch wichtiger im Massengeschäft ist die Hemmung durch Rechtsverfolgung. Eine Klage, aber auch ein gerichtliches Mahnverfahren können Verjährung hemmen. Beim Mahnverfahren ist in der Praxis entscheidend, dass der Mahnbescheid rechtzeitig beantragt wird und die Zustellung „demnächst“ erfolgt. Außerdem muss die Forderung hinreichend konkret bezeichnet sein, damit der Schuldner erkennen kann, woraus der Anspruch hergeleitet wird. Das klingt technisch, ist aber häufig der Unterschied zwischen „Frist gerettet“ und „Frist verpasst“.

Ein Neubeginn der Verjährung tritt hingegen ein, wenn der Schuldner den Anspruch anerkennt, etwa durch Teilzahlung, Zinszahlung, Sicherheitsleistung oder ein Verhalten, das als Anerkenntnis gewertet wird. Genau hier liegt eine der häufigsten Fallen im privaten Alltag: Wer „aus Kulanz“ einen kleinen Betrag überweist, einen Ratenplan unterschreibt oder die Forderung schriftlich bestätigt, kann damit die Verjährung wieder von vorne starten lassen – selbst wenn die Forderung bald verjährt wäre. Deshalb ist bei sehr alten Forderungen Vorsicht angebracht, bevor man etwas unterschreibt oder zahlt, ohne die Fristen zu prüfen.

Mahnung und Inkasso: Warum Papier allein die Verjährung nicht stoppt

Die bloße Mahnung verhindert Verjährung nicht. Das ist einer der am weitesten verbreiteten Irrtümer. Viele Gläubiger mahnen über Jahre hinweg, teils automatisiert, und Schuldner schließen daraus, die Forderung könne gar nicht verjähren. Juristisch ist das falsch: Mahnungen sind außergerichtliche Aufforderungen. Für eine Hemmung braucht es entweder bestimmte gesetzlich geregelte Tatbestände wie Verhandlungen oder die Einleitung gerichtlicher Schritte.

Inkassoschreiben ändern daran grundsätzlich nichts. Auch ein Inkassounternehmen muss Verjährungsregeln beachten; es steht nicht „außerhalb“ des Systems. Allerdings ist der psychologische Effekt in der Praxis groß: Wer Inkasso-Post bekommt, zahlt oft aus Unsicherheit. Gerade dann kann – je nach Verhalten – ein Neubeginn ausgelöst werden.

Was tun, wenn eine alte Forderung plötzlich wieder auftaucht?

Wenn nach langer Zeit eine Forderung geltend gemacht wird, ist der erste Schritt meist nicht die sofortige Zahlung, sondern die saubere Einordnung: Handelt es sich um eine einfache, noch nicht titulierte Forderung oder gibt es bereits einen Titel? Bei Titeln sind die Spielräume enger, und es geht schnell um Vollstreckungsfragen. Bei nicht titulierten Forderungen geht es häufig um die Fristrechnung, um Hemmungsgründe und um die Frage, ob durch eigenes Verhalten bereits ein Neubeginn eingetreten ist.

In der Praxis empfiehlt es sich, sehr genau auf Daten zu achten: Wann war die Leistung, wann war die Rechnung fällig, wann kam die erste Geltendmachung, gab es ein Mahnverfahren, gab es Verhandlungen, gab es Teilzahlungen. Oft ist nicht die große juristische Theorie entscheidend, sondern ein unscheinbarer Umstand wie eine Überweisung „zur Beruhigung“ oder ein unterschriebener Ratenplan vor einigen Jahren.

Wenn die Verjährung plausibel ist, wird sie typischerweise durch eine klare Erklärung geltend gemacht, dass man die Einrede der Verjährung erhebt. Damit signalisiert der Schuldner: Ich verweigere die Leistung wegen Zeitablaufs. Ob darüber hinaus weitere Einwendungen bestehen, hängt vom Einzelfall ab. Bei größeren Beträgen oder unklaren Titelfragen ist anwaltlicher Rat sinnvoll, weil Fehler hier schnell teuer werden können.

Verjährung und SCHUFA: Zwei unterschiedliche Zeitsysteme

Viele Menschen setzen Verjährung mit dem Verschwinden negativer Bonitätsinformationen gleich. Das ist ein Missverständnis. Verjährung regelt, ob ein Anspruch durchgesetzt werden kann. Bonitätsdaten folgen datenschutz- und auskunfteirechtlichen Maßstäben, die zwar mit Zahlungsausfällen zusammenhängen, aber nicht automatisch an die Verjährung gekoppelt sind.

Zum Jahresende 2025 kam zusätzlich Bewegung in die Debatte um Speicherfristen erledigter Zahlungsstörungen: Der Bundesgerichtshof hat sich am 18.12.2025 mit der Frage beschäftigt, wie lange eine Auskunftei Daten über ausgeglichene Forderungen speichern darf, und dabei betont, dass es auf eine Interessenabwägung ankommt. In der Berichterstattung wird zudem auf den genehmigten „Code of Conduct“ der Auskunfteien verwiesen, der grundsätzlich von bis zu drei Jahren ausgeht, in bestimmten Konstellationen aber kürzere Zeiträume vorsieht. Für Verbraucher heißt das: Selbst wenn eine Forderung rechtlich nicht mehr durchsetzbar ist oder längst bezahlt wurde, ist damit nicht automatisch geklärt, wie lange ein negativer Eintrag gespeichert werden darf. Umgekehrt kann eine Verjährungseinrede im Einzelfall auch datenschutzrechtliche Folgefragen auslösen, etwa wenn trotzdem neue Meldungen erfolgen.

Fazit

Private Schulden verjähren in Deutschland häufig nach drei Jahren – gerechnet ab dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger die entscheidenden Umstände kennt. Diese Regel wird jedoch in beide Richtungen relativiert: Durch Hemmungstatbestände und durch Neubeginn kann sich die Frist deutlich verlängern, und durch Titulierung kann sie sich auf dreißig Jahre ausdehnen. Hinzu kommen Verjährungshöchstfristen wie die Zehn-Jahres-Grenze, die unabhängig vom Wissen greifen kann, sowie Spezialfristen, die im Alltag leicht übersehen werden.

Wer wissen will, ob eine konkrete private Forderung „wirklich verjährt“ ist, kommt an den Details nicht vorbei. Verjährung ist im Ergebnis oft weniger eine Frage der Moral oder des Zeitgefühls als eine Frage von Kalenderdaten, Verfahrensschritten und dem eigenen Verhalten.

