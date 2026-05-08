EM-Rente: Kita-Leiterin verliert Job nach 35 Jahren, weil der Arbeitsvertrag automatisch endet

Eine Erzieherin arbeitet seit 1987 bei einer Caritas-Einrichtung, zuletzt als Kita-Leiterin. Als sie nach schwerer Krankheit eine unbefristete volle Erwerbsminderungsrente erhält, teilt ihr der Arbeitgeber schriftlich mit: Das Arbeitsverhältnis ist beendet.

Keine Kündigung, kein Gerichtstermin, kein Widerspruchsrecht gegen den Arbeitgeber: Der Arbeitsvertrag hat das Ende selbst geregelt. Das Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz bestätigte dies Kündigung und verwarf die Klage der Frau, die dachte, ihre Schwerbehinderung würde sie schützen.

Wenn die Erwerbsminderungsrente den Arbeitsvertrag automatisch beendet

Der Rentenbescheid der Deutschen Rentenversicherung trägt eine offizielle Botschaft: Sie erhalten ab sofort eine Rente wegen voller Erwerbsminderung auf unbestimmte Dauer. Was viele Betroffene dabei nicht wissen: Dieser Bescheid kann gleichzeitig den Arbeitsvertrag auflösen: ohne Kündigung, ohne Sozialplanabfindung, ohne die üblichen Schutzrechte des Kündigungsschutzgesetzes.

Voraussetzung ist eine Klausel im Arbeitsvertrag oder Tarifvertrag, die genau diesen Fall regelt. Solche Klauseln finden sich in Millionen von Arbeitsverträgen. Die meisten Beschäftigten haben sie nie bewusst gelesen.

Rechtlich heißt das auflösende Bedingung. Sie knüpft das Ende des Arbeitsverhältnisses nicht an eine Kündigung, sondern an ein Ereignis: die Bewilligung einer bestimmten Art von Rente.

Tritt das Ereignis ein, endet das Arbeitsverhältnis nach den Regeln des Teilzeit- und Befristungsgesetzes, ohne dass der Arbeitgeber aktiv handeln muss. Für Beschäftigte, die sich jahrelang auf den besonderen Kündigungsschutz verlassen haben, bleibt das ein blinder Fleck mit erheblichen Folgen.

Was eine auflösende Bedingung ist und warum sie wirksam sein kann

Im deutschen Arbeitsrecht gilt der Grundsatz: Arbeitsverhältnisse enden durch Kündigung, Aufhebungsvertrag oder Ablauf einer Befristung. Die auflösende Bedingung ist ein vierter Weg, wenn er an einen sachlichen Grund geknüpft ist.

Für Erwerbsminderungsrenten hat das Bundesarbeitsgericht diesen sachlichen Grund schon früh anerkannt: Wenn ein Arbeitnehmer voraussichtlich dauerhaft nicht mehr in der Lage ist, seine Arbeitsleistung zu erbringen, und gleichzeitig durch eine Dauerrente rentenrechtlich abgesichert ist, darf der Vertrag ein automatisches Ende vorsehen.

Das Bundesarbeitsgericht hat diese Linie in mehreren Entscheidungen bestätigt. Die Logik: Eine unbefristete volle Erwerbsminderungsrente nach dem Rentenrecht gilt bis zur Regelaltersgrenze. Der Arbeitnehmer kann seine geschuldete Leistung auf absehbare Zeit nicht mehr erbringen, der Lebensunterhalt ist durch die Rente gesichert.

Aus Sicht der Gerichte überwiegt damit das Interesse des Arbeitgebers, die Stelle dauerhaft neu besetzen zu können. Dass die Betroffenen selbst das anders sehen, spielt in dieser Abwägung keine Rolle.

Entscheidend für die Wirksamkeit einer solchen Klausel ist jedoch die Form: Die auflösende Bedingung muss schriftlich im Arbeitsvertrag oder Tarifvertrag vereinbart sein, klar formuliert, und sie muss an einen objektiv bestimmbaren Tatbestand anknüpfen. Vage oder intransparente Klauseln können unwirksam sein. Wer die Formulierung im eigenen Vertrag für unklar hält, hat damit einen möglichen Angriffspunkt.

TVöD, AVR Caritas, kirchliches Arbeitsrecht: Wo auflösende Bedingungen stecken

Auflösende Bedingungen bei Erwerbsminderung finden sich in drei Regelungssystemen, die zusammen einen Großteil der deutschen Arbeitnehmerschaft abdecken. Wer im öffentlichen Dienst beschäftigt ist, unterliegt dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst. Dort ist die automatische Beendigung bei unbefristeter voller Erwerbsminderungsrente ausdrücklich geregelt.

Wer bei einer kirchlichen Einrichtung, etwa einer Caritas- oder Diakonietätigkeit, tätig ist, fällt unter kirchliches Arbeitsrecht; für Caritas-Beschäftigte sind das die AVR Caritas. Der Fall der Kita-Leiterin vor dem LAG Rheinland-Pfalz drehte sich genau um diese Regelung.

Und wer einen privatwirtschaftlichen Arbeitsvertrag hat, muss den Vertragstext selbst prüfen: Manche privaten Arbeitgeber übernehmen tarifliche Regelungen per Bezugnahmeklausel, andere haben eigene Klauseln formuliert.

Der Punkt, an dem sich die Regelwerke unterscheiden, liegt in der Feinheit: Nicht jede Erwerbsminderung löst das Arbeitsverhältnis automatisch aus. Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen befristeter und unbefristeter Rente sowie die Unterscheidung zwischen voller und teilweiser Erwerbsminderung.

Wer eine befristete volle Erwerbsminderungsrente erhält, riskiert den Arbeitsplatz in aller Regel nicht: Das Arbeitsverhältnis ruht für die Dauer der Rente. Wer eine unbefristete volle Erwerbsminderungsrente erhält, steht vor einem anderen Szenario.

Befristete oder unbefristete EM-Rente: Der Unterschied, der alles entscheidet

Die Deutsche Rentenversicherung bewilligt Erwerbsminderungsrenten häufig zunächst befristet, für bis zu drei Jahre, verlängerbar bis zu neun Jahren aus medizinischen Gründen. Erst danach oder bei nachgewiesener Dauerhaftigkeit der Erkrankung kann eine unbefristete Rente folgen. Für Betroffene klingt das nach einem bürokratischen Detail. Für den Arbeitsvertrag ist es der entscheidende Unterschied.

Solange die Rente befristet ist, haben die Gerichte entschieden: Eine solche Rentenbewilligung trägt nicht das Gewicht, das eine auflösende Bedingung verlangt. Die Erwerbsminderung ist nicht dauerhaft bestätigt, eine Rückkehr auf den Arbeitsmarkt erscheint möglich.

Das Arbeitsverhältnis ruht. Der Arbeitsplatz bleibt formell erhalten. Erst wenn die unbefristete Rente kommt, tritt die Klausel in Kraft, sofern sie diesen Fall ausdrücklich vorsieht.

Für viele Beschäftigte beginnt damit ein Wettlauf, den sie nicht kennen: Mit der Umwandlung von befristet auf unbefristet startet der juristische Mechanismus, der den Verlust des Arbeitsplatzes auslöst.

Elke S., 54, aus Mainz, arbeitete 22 Jahre als Pflegekraft bei einem Träger der freien Wohlfahrtspflege. Als ihre befristete EM-Rente nach sechs Jahren zur Dauerrente wird, erhält sie zwei Wochen später ein Schreiben ihres Arbeitgebers:

Das Arbeitsverhältnis sei zum Monatsende beendet. Den Arbeitsvertrag hatte sie bei der Einstellung unterschrieben, ohne die Klausel bewusst zu lesen. Jetzt hat sie drei Wochen Zeit, um vor dem Arbeitsgericht zu klagen, sonst verliert sie auch dieses letzte Recht.

Schwerbehinderung schützt hier nicht: Die gesetzliche Lücke in § 92 SGB IX

Wer als schwerbehinderter Mensch im Arbeitsverhältnis steht, genießt erhöhten Schutz: Der Arbeitgeber kann nicht einfach kündigen, er benötigt die vorherige Zustimmung des Integrationsamts. Dieses Schutzprinzip ist im Neunten Buch Sozialgesetzbuch verankert und gilt als einer der stärksten arbeitsrechtlichen Schutzmechanismen für Menschen mit Behinderung.

Viele Betroffene vertrauen darauf, dass dieser Schutz auch dann greift, wenn das Arbeitsverhältnis durch eine auflösende Bedingung enden soll. Diese Annahme ist falsch. Das Gesetz macht den Grund dafür explizit sichtbar.

Das Zustimmungserfordernis des Integrationsamts gilt bei auflösenden Bedingungen nur in bestimmten Konstellationen: bei teilweiser Erwerbsminderung, bei Erwerbsminderung auf Zeit, bei Berufsunfähigkeit auf Zeit. Für die Beendigung wegen unbefristeter voller Erwerbsminderung sieht das Gesetz dieses Zustimmungserfordernis nicht vor.

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Das Bundesarbeitsgericht hat diese gesetzgeberische Entscheidung mehrfach bestätigt: Wer dauerhaft voll erwerbsgemindert ist, kann seine Arbeit voraussichtlich nie mehr verrichten. Der Prüfauftrag des Integrationsamts, nämlich zu klären, ob durch Umgestaltung des Arbeitsplatzes oder Umsetzung eine Weiterbeschäftigung möglich wäre, läuft in dieser Konstellation ins Leere.

Die Folge ist eine gesetzliche Lücke, die schwerbehinderte Menschen, die eine Dauerrente wegen voller Erwerbsminderung beziehen, in der Frage des Jobverlusts schlechter stellt als bei einer gewöhnlichen Kündigung.

Im Fall der Kita-Leiterin vor dem LAG Rheinland-Pfalz war diese Lücke das zentrale Argument: Das Gericht stellte klar, dass der besondere Kündigungsschutz die automatische Beendigung nicht verhindert. Wer sich auf den Schutz seiner Schwerbehinderung verlässt, ohne den Vertragstext zu kennen, riskiert, diese Schutzlücke zu spät zu entdecken.

Arbeitsvertrag prüfen, Klagefrist wahren: Was Sie jetzt tun müssen

Wer eine Erwerbsminderungsrente bezieht oder beantragt, sollte als ersten Schritt den Arbeitsvertrag und eventuelle Tarifverträge systematisch auf Klauseln zur automatischen Beendigung prüfen. Entscheidend ist, ob die Klausel nur auf unbefristete Renten zutrifft oder auch auf befristete.

Manche Formulierungen sind so weit gefasst, dass bereits der Rentenbescheid als Auslöser gilt, unabhängig von der Befristung. Solche Klauseln sind nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts bei befristeten Renten unwirksam; es lohnt sich, im Zweifel anwaltlichen Rat einzuholen.

Wenn der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis für beendet erklärt, greift ein zweigliedriger Zeitplan:

Erstens darf das Arbeitsverhältnis frühestens zwei Wochen nach Zugang der schriftlichen Unterrichtung des Arbeitgebers enden. Diese Mindestfrist ist gesetzlich vorgeschrieben und schützt davor, von heute auf morgen ohne Arbeitsverhältnis dazustehen.

Zweitens läuft ab dem Zugang dieser Unterrichtung eine Klagefrist von drei Wochen. Wer innerhalb dieser drei Wochen keine Bedingungskontrollklage beim Arbeitsgericht einreicht, verliert das Recht, die Beendigung gerichtlich überprüfen zu lassen. Die Klausel gilt dann als wirksam eingetreten, auch wenn sie rechtlich angreifbar gewesen wäre.

Für schwerbehinderte Beschäftigte, bei denen das Integrationsamt keine Pflichtrolle mehr spielt, bedeutet das: Handeln auf eigene Initiative. Wer die Schwerbehinderung dem Arbeitgeber schriftlich mitgeteilt hat, sollte im Beendigungsschreiben des Arbeitgebers prüfen, ob dieser Umstand erwähnt wurde und ob die Fristen korrekt gesetzt sind.

Eine fehlerhafte Mitteilung kann die Klagefrist hinauszögern. Beratungsstellen der VdK- und SoVD-Verbände, Gewerkschaften und auf Arbeitsrecht spezialisierte Anwälte können die Klausel des eigenen Vertrags innerhalb kurzer Zeit einschätzen; drei Wochen sind wenig Zeit, aber genug für eine erste Prüfung.

Wer dagegen klagt, greift nicht das Ergebnis des Rentenverfahrens an, sondern ausschließlich die arbeitsrechtliche Wirksamkeit der Klausel. Das ist ein wichtiger Unterschied: Die Rente steht außer Frage, der Streit dreht sich darum, ob der Vertrag das Ende des Arbeitsverhältnisses rechtmäßig vorsehen durfte.

Liegt die Klausel formal oder inhaltlich im Argen, etwa weil die Schriftform fehlt, die Bedingung unklar formuliert ist oder ein Sachgrund fehlt, kann das Arbeitsgericht die Beendigung für unwirksam erklären.

Was bleibt: Wenn das Arbeitsverhältnis wirksam endet

Auch wenn die auflösende Bedingung greift und das Arbeitsverhältnis wirksam endet, erlöschen nicht alle Ansprüche. Offene Urlaubsansprüche sind in Geld abzugelten; dieser Anspruch kann nach langer Krankheitszeit erheblich sein.

Das Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz sprach 2024 einem schwerbehinderten Arbeitnehmer 16.199,82 Euro brutto Urlaubsabgeltung zu, weil der Arbeitgeber die Auszahlung mit Verweis auf die Rente verweigert hatte. Das Gericht stellte klar: Der Rentenbezug berechtigt den Arbeitgeber nicht dazu, offene Urlaubsansprüche zu streichen oder zu kürzen.

Wer beim Ausscheiden noch offene Urlaubsansprüche hat, sollte diese schriftlich geltend machen. Auch Stundenguthaben oder vereinbarte Sonderleistungen bleiben fällig und sind abzurechnen.

Häufige Fragen zur Erwerbsminderungsrente und zum Arbeitsvertrag

Kann mein Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis beenden, wenn er von der EM-Rente erfährt, ohne dass eine Klausel im Vertrag steht?

Nein. Die Erwerbsminderung allein beendet das Arbeitsverhältnis nicht automatisch. Ohne eine entsprechende Klausel im Arbeits- oder Tarifvertrag bleibt das Arbeitsverhältnis bestehen. Will der Arbeitgeber es beenden, muss er kündigen und dabei alle Kündigungsschutzregeln einhalten, bei schwerbehinderten Beschäftigten einschließlich der Zustimmung des Integrationsamts.

Endet das Arbeitsverhältnis sofort, wenn der Rentenbescheid zugestellt wird?

Nein, auch wenn eine wirksame Klausel vorliegt. Das Arbeitsverhältnis endet frühestens zwei Wochen nach Zugang der schriftlichen Unterrichtung durch den Arbeitgeber über den Eintritt der auflösenden Bedingung. Diese Mindestfrist gilt gesetzlich. Erst mit Ablauf dieser Frist und bei ausgebliebener Klage erlischt das Arbeitsverhältnis.

Was passiert, wenn ich nach Erhalt der unbefristeten EM-Rente wieder arbeitsfähig werde?

In manchen Tarifverträgen und kirchlichen Regelwerken besteht ein Anspruch auf Wiedereinstellung, wenn die Rente wegfällt und der Arbeitnehmer die vertraglich geschuldete Tätigkeit wieder aufnehmen kann. Ob ein solcher Anspruch besteht, hängt von der genauen Vertragsgrundlage ab und muss rechtzeitig geltend gemacht werden; eine zu späte Meldung kann als Verwirkung des Anspruchs gewertet werden.

Gilt die Klausel auch, wenn meine Rente auf Zeit zunächst in eine Dauerrente umgewandelt wird?

Ja, wenn die Klausel auf die unbefristete volle Erwerbsminderungsrente abstellt. Der Mechanismus der auflösenden Bedingung setzt erst mit der unbefristeten Bewilligung ein, nicht mit der befristeten Vorstufe. Die Umwandlung durch einen neuen Rentenbescheid ist damit ein eigenständiges Auslöse-Ereignis; der Arbeitgeber muss separat darüber unterrichten.

Bin ich schlechter gestellt, wenn meine Schwerbehinderung erst nach Rentenbeginn anerkannt wird?

Für die Frage der automatischen Beendigung macht die zeitliche Reihenfolge keinen Unterschied: Das Zustimmungserfordernis des Integrationsamts gilt bei voller unbefristeter Erwerbsminderungsrente nicht, unabhängig davon, ob die Schwerbehinderung vor oder nach dem Rentenbescheid anerkannt wurde. Allerdings kann der Zeitpunkt der Anerkennung für andere Schutzrechte und Verfahrensfragen relevant sein.

Quellen

Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz: Urteil vom 06.10.2023, Az. 2 Sa 27/23

Bundesarbeitsgericht: Urteil vom 10.12.2014, Az. 7 AZR 1002/12 – Beendigung Arbeitsverhältnis bei unbefristeter voller Erwerbsminderungsrente

Bundesarbeitsgericht: Urteil vom 14.01.2015, Az. 7 AZR 880/13 – § 92 SGB IX bei voller Erwerbsminderung auf Dauer

Gesetze im Internet: § 21 TzBfG – Auflösend bedingte Arbeitsverträge

Gesetze im Internet: § 92 SGB IX – Erweiterter Beendigungsschutz