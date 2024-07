Verein verschenkt 150 Euro an Bürgergeld-Familien zum Schulstart

Lesedauer 2 Minuten

Die Einschulung eines Kindes ist ein wichtiges Lebensereignis einer Familie, doch die damit verbundenen Kosten können schnell zur finanziellen Belastung werden.

Schulranzen, Brotdose, Hefte, und Sportzeug sind nur einige der zahlreichen Ausgaben, die zur Schuleinführung anfallen.

Für Familien im Bürgergeldbezug stellt dies oft eine unüberwindbare Herausforderung dar.

Kinder im Alter von 6-13 Jahren erhalten monatlich lediglich 390 Euro zum Leben. Mit diesem begrenzten Budget ist es kaum möglich, eine ausgewogene Ernährung zu gewährleisten, soziale Teilhabe zu ermöglichen oder Rücklagen zu bilden.

Wie also können diese Familien die notwendigen Ausgaben zur Schuleinführung stemmen?

Wie hoch sind die Kosten der Schuleinführung?

Die Kosten für die Schuleinführung belaufen sich im Durchschnitt auf etwa 250 Euro. Dabei handelt es sich jedoch um eine sehr sparsame Kalkulation, bei der auf gebrauchte Gegenstände und geringe Ansprüche an Mode, Qualität und Ergonomie gesetzt wird.

Zusätzlich entfällt in diesem Fall die Feier mit der Familie. Für Kinder im Bürgergeldbezug stellt der Staat ein Schulstarterpaket zur Verfügung, welches jedoch lediglich 156 Euro beträgt.

Im ersten Schulhalbjahr werden 130 Euro als Starthilfe gezahlt, im zweiten Halbjahr folgen nochmals 65 Euro – leider oft zu spät. Somit sind diese Kinder bereits vor dem ersten Schultag benachteiligt.

150 Euro Schulbonus als Unterstützung

Die Einschulung sollte kein Luxus sein, sondern ein grundlegendes Recht eines jeden Kindes, unabhängig von den finanziellen Verhältnissen der Familie.

Um dieser Ungerechtigkeit entgegenzuwirken, hat der Verein “Sanktionsfrei e.V.” eine Initiative ins Leben gerufen, um so vielen Kindern wie möglich einen einmaligen Schulbonus in Höhe von 150 Euro auszuzahlen – schnell und unbürokratisch.

Wie funktioniert die Aktion?

Sanktionsfrei e.V. hat bereits 3000 Euro in den Topf gelegt und sie können damit immerhin 20 Kindern zur Schuleinführung je 150 Euro schenken.

Um noch mehr Familien unterstützen zu können, ist der Verein auf jede Hilfe angewiesen. Jede Überweisung mit dem Betreff „Schulbonus“ geht ohne Umwege in voller Höhe an Kinder im Bürgergeldbezug und wird am 17.07.2024 per Zufallsprinzip an alle Teilnehmenden verteilt.

Wer kann sich anmelden?

Familien, die Bürgergeld beziehen und mindestens ein Kind haben, das dieses Jahr eingeschult wird, können sich für den Schulbonus anmelden. Die Anmeldung erfolgt über einen bereitgestellten Link.

Wie erfolgt die Auszahlung des Schulbonus?

Die Gewinner werden am 17. Juli um 12 Uhr per Zufallsprinzip ausgelost. Erfolgreiche Teilnehmer werden anschließend kontaktiert und erhalten nach Prüfung ihrer Daten einmalig 150 Euro Schulbonus überwiesen.

Wie kann ich die Initiative unterstützen?

Die Arbeit finanziert sich vollständig über Spenden. Ihr könnt mit einer einmaligen Spende oder durch eine langfristige Unterstützung als „Hartzbreaker“ helfen. Jede Spende, die in den nächsten Tagen eingeht, ermöglicht es, weiteren Familien einen Schulbonus zu gewähren.

Welche Teilnahmebedingungen gelten?

Um allen eine faire Chance zu geben und so viele Familien wie möglich zu unterstützen, darf jeder Haushalt nur einmal teilnehmen und gewinnen. Voraussetzung ist, dass im Haushalt ein Kind lebt, das dieses Jahr eingeschult wird. Mehrfache Teilnahmen führen zum Ausschluss von der Verlosung.

Wo und wie können betroffene Familien sich anmelden?

Betroffene Familien können sich über dieses Formular auf der Seite von Sanktionsfrei anmelden.

Wie kann die Aktion unterstützt werden?

Wer diese wirklich sinnvolle Aktion unterstützen möchte, kann dies durch eine Überweisung tun:

Sanktionsfrei e.V.

IBAN: DE53430609671181458700

BIC: GENODEM1GLS

Betreff: Schulbonus